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Тур: 1.
Венгрия
FIFA #26
 
Позже
Израиль
FIFA #78
Прогнозы 39
Венгрия 74.4% (29)
X 12.8% (5)
Израиль 12.8% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Израиль
3.90
4.10
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4.10
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Венгрия
Израиль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ММ
1:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ирландия - Венгрия 2:1 Венгрия - Косово 2:0 Венгрия - Турция 1:0 Венгрия - Черногория 3:1
Болгария - Венгрия 2:2 Литва - Венгрия 2:2 Венгрия - Сербия 2:1 Венгрия - Чехия 1:1 Сербия - Венгрия 1:2 Венгрия - Литва 2:0 Черногория - Венгрия 0:0 Венгрия - Болгария 3:0 Венгрия - Эстония 1:0 Венгрия - Греция 2:1 Люксембург - Венгрия 2:2 Венгрия - Италия 0:2 Германия - Венгрия 0:1 Англия - Венгрия 0:4 Венгрия - Германия 1:1 Италия - Венгрия 2:1
Израиль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Израиль - Исландия 1:4 Андорра - Израиль 0:2 Израиль - Румыния 1:2 Израиль - Швейцария 1:1
Косово - Израиль 1:0 Израиль - Беларусь 1:0 Румыния - Израиль 1:1 Израиль - Андорра 2:1 Беларусь - Израиль 1:2 Швейцария - Израиль 3:0 Израиль - Косово 1:1 Израиль - Кипр 2:3 Израиль - Замбия 4:2 Мальта - Израиль 2:1 Израиль - Албания 2:1 Исландия - Израиль 2:2 Албания - Израиль 1:2 Израиль - Исландия 2:2 Израиль - Румыния 2:2 Германия - Израиль 2:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия - Израиль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июня 2024, осталось 2 дня 11 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 39
    Венгрия 74.4% (29)
    X 12.8% (5)
    Израиль 12.8% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венгрия
    Ничья
    Израиль
    3.90
    4.10
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    4.10
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    Прогнозы на матч Венгрия - Израиль

    Исход игры
    Венгрия
    74.4% (29)
    Ничья
    12.8% (5)
    Израиль
    12.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (24)
    Меньше
    36.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (28)
    Нет
    26.32% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Венгрия
    48.7% (19)
    1:0 Венгрия
    15.4% (6)
    1:1 Ничья
    10.3% (4)
    2:0 Венгрия
    7.7% (3)
    2:3 Израиль
    5.1% (2)
    1:2 Израиль
    5.1% (2)
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