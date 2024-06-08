Тур: 18.
0:1
Первый тайм: 5'
Ход матча
1'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шалаев ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Бахарев ГлебНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Глухов ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Медведев Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Долгов ПавелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семшов Игорь
История личных встреч
Новосибирск
Чайка
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Новосибирск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрин Владислав
|7
|0.2
|Nikita Rozhkov
|6 (1)
|0.17
|Конев Александр
|5
|0.14
|Попов Константин
|4
|0.11
|Бахарев Глеб
|4
|0.11
|Малеев Артемий
|3
|0.09
|Кобялко Антон
|2
|0.06
|Ларенц Вячеслав
|2
|0.06
|Нарылков Сергей
|1
|0.03
|Гладышев Алексей
|1
|0.03
|Макурин Антон
|1
|0.03
|Редькович Дмитрий
|1
|0.03
|Бамматгереев Муслим
|1
|0.03
|Житнев Максим
|1 (1)
|0.03
|Глухов Егор
|1 (1)
|0.03
Чайка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Павел
|18 (1)
|0.51
|Хохлачёв Александр
|5
|0.14
|Кожедуб Святослав
|4
|0.11
|Николаев Олег
|3
|0.09
|Терехов Антон
|2
|0.06
|Зарыпбеков Эльдияр
|2
|0.06
|Козаченко Олег
|2
|0.06
|Квеквескири Даур
|2 (1)
|0.06
|Ивашин Андрей
|1
|0.03
|Садов Дмитрий
|1
|0.03
|Колдунов Никита
|1
|0.03
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0.03
|Детенышев Илья
|1
|0.03
|Папикян Давид
|1
|0.03
|Каверин Никита
|1
|0.03
Карточки
Новосибирск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларенц Вячеслав
|0
|1
|Редькович Дмитрий
|0
|1
|Хайруллов Радик
|0
|1
|Daniil Konoplev
|0
|1
Чайка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шахтиев Халид
|0
|1
|Ивашин Андрей
|0
|1
|Кожедуб Святослав
|0
|1
Результаты матчей
Новосибирск
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Чайка
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
9
Новосибирск
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Чайка
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
14
25
Новосибирск
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (13)
51% (18)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
34% (12)
26% (9)
Чайка
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (6)
51% (18)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
40% (14)
43% (15)
Сухие победы
11
1
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
15
34
Голы по времени матча
Забито
25
17
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
3
12%
4
24%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
3
12%
3
18%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
9
36%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
8
24
1 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 13
0
0%
3
13%
1-15
1
13%
1
4%
16-30
0
0%
6
25%
31-45
1
13%
2
8%
46-60
5
63%
4
17%
61-75
1
13%
8
33%
76-90
Забито
16
29
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
24 Не забивали 20
2
13%
4
14%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
2
13%
5
17%
31-45
2
13%
8
28%
46-60
4
25%
2
7%
61-75
4
25%
7
24%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Забито
41
46
17 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 15
11 Не забивали 11
5
12%
8
17%
1-15
6
15%
3
7%
16-30
6
15%
8
17%
31-45
5
12%
11
24%
46-60
6
15%
4
9%
61-75
13
32%
12
26%
76-90
Пропущено
22
37
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 23
2
9%
4
11%
1-15
3
14%
3
8%
16-30
4
18%
8
22%
31-45
2
9%
5
14%
46-60
7
32%
7
19%
61-75
4
18%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Новосибирск
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Ротор - Новосибирск 1:0 Велес Москва - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Краснодар-2 2:0 Металлург Липецк - Новосибирск 0:0
Челябинск - Новосибирск 1:1 Муром - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Велес Москва 0:0 Уфа - Новосибирск 2:1 Новосибирск - Родина-2 Москва 1:1 Новосибирск - Ротор 2:0 Краснодар-2 - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Металлург Липецк 1:0 Новосибирск - Челябинск 3:1 Новосибирск - Муром 2:0 Новосибирск - Уфа 0:0 Родина-2 Москва - Новосибирск 1:2 Чайка - Новосибирск 0:0 Новосибирск - Динамо Барнаул 2:2 Новосибирск - Алания 5:1 Уфа - Новосибирск 1:0
Чайка
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1 Краснодар-2 - Чайка 0:0
Чайка - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Чайка 5:0 Чайка - Муром 3:1 Велес Москва - Чайка 1:0 Чайка - Уфа 1:0 Родина-2 Москва - Чайка 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Краснодар-2 4:1 Металлург Липецк - Чайка 0:0 Чайка - Челябинск 1:1 Чайка - Велес Москва 1:0 Уфа - Чайка 2:2 Чайка - Новосибирск 0:0 Чайка - Нефтехимик 2:2 Чайка - Динамо Брянск 1:1 Чайка - Нефтехимик 0:2
Результаты матчей
Новосибирск
Чайка
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 33%
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
7 раз 20%
1:0
7 раз 20%
1:1
7 раз 20%
2:0
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
5 раз 14%
1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
5 раз 14%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Новосибирск
Чайка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
153
89
612
413
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
98
315
512
117
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
2411
1124
1124
530
629
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 9
|33
|2.
|1:0 Заявка
|18
|8
|7
|3
|23 - 17
|31
|3.
|0:1
|18
|6
|9
|3
|18 - 11
|27
|4.
|0:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 20
|25
|5.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|13 - 15
|23
|6.
|0:0
|18
|5
|8
|5
|20 - 18
|23
|7.
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|14 - 22
|22
|8.
|0:0
|18
|5
|6
|7
|24 - 20
|21
|9.
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|20 - 26
|21
|10.
|0:0
|18
|2
|6
|10
|8 - 28
|12
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|24 - 8
|35
|2.
|17
|7
|6
|4
|29 - 23
|27
|3.
|17
|8
|2
|7
|17 - 18
|26
|4.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|17 - 15
|25
|5.
|17
|5
|10
|2
|15 - 12
|25
|6.
|17
|6
|4
|7
|14 - 19
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 15
|20
|8.
|17
|4
|6
|7
|16 - 23
|18
|9.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 27
|15
|10.
|17
|3
|5
|9
|13 - 25
|14
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 6
|23
|2.
|1:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|3.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|19 - 6
|18
|4.
|0:1
|9
|5
|3
|1
|11 - 3
|18
|5.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|6.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|15
|7.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 9
|13
|9.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 7
|12
|10.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|5 - 10
|8
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|9 - 5
|16
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|3.
|9
|3
|6
|0
|8 - 5
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|5.
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 6
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|8.
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|9.
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 8
|11
|2.
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 15
|10
|3.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|5 - 3
|10
|4.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|5.
|0:1
|9
|1
|6
|2
|7 - 8
|9
|6.
|1:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 13
|8
|7.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|8.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|9.
|0:0
|9
|1
|1
|7
|3 - 18
|4
|10.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|2.
|9
|4
|4
|1
|15 - 13
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|6.
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 9
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|9.
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|Муром
|Азявин Илья
|19
|Чайка
|Долгов Павел
|18
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|13
|Уфа
|Агеян Мигран
|9
|Текстильщик
|Евсеев Алексей
|8
|Авангард Курск
|Куприянов Никита
|3
|Челябинск
|Першин Никита
|2 1
|Муром
|Сысуев Дмитрий
|1
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Новосибирск 0:1 Чайка
Исход игры
Новосибирск
59.5% (66)
Ничья
30.6% (34)
Чайка
9.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (32)
Меньше
69.23% (72)
Обе команды забьют
Да
57.69% (60)
Нет
42.31% (44)
Популярный счёт
1:0 Новосибирск
34.2% (38)
1:1 Ничья
25.2% (28)
2:1 Новосибирск
18.9% (21)
1:2 Чайка
6.3% (7)
2:0 Новосибирск
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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