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  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 18.
Новосибирск
 
Позже
Чайка
Прогнозы 39
Новосибирск 61.5% (24)
X 23.1% (9)
Чайка 15.4% (6)
Все прогнозы

История личных встреч

Новосибирск
Чайка

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ВЛА
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Новосибирск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрин Владислав 7 0.2
Nikita Rozhkov 6 (1) 0.17
Конев Александр 5 0.14
Попов Константин 4 0.11
Бахарев Глеб 4 0.11
Малеев Артемий 3 0.09
Кобялко Антон 2 0.06
Ларенц Вячеслав 2 0.06
Нарылков Сергей 1 0.03
Гладышев Алексей 1 0.03
Макурин Антон 1 0.03
Редькович Дмитрий 1 0.03
Бамматгереев Муслим 1 0.03
Житнев Максим 1 (1) 0.03
Глухов Егор 1 (1) 0.03
Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Павел 18 (1) 0.51
Хохлачёв Александр 5 0.14
Кожедуб Святослав 4 0.11
Николаев Олег 3 0.09
Терехов Антон 2 0.06
Зарыпбеков Эльдияр 2 0.06
Козаченко Олег 2 0.06
Квеквескири Даур 2 (1) 0.06
Ивашин Андрей 1 0.03
Садов Дмитрий 1 0.03
Колдунов Никита 1 0.03
Пивоваров Дмитрий 1 0.03
Детенышев Илья 1 0.03
Папикян Давид 1 0.03
Каверин Никита 1 0.03

Карточки

Новосибирск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларенц Вячеслав 0 1
Редькович Дмитрий 0 1
Хайруллов Радик 0 1
Daniil Konoplev 0 1
Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шахтиев Халид 0 1
Ивашин Андрей 0 1
Кожедуб Святослав 0 1

Результаты матчей

Новосибирск
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Чайка
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
9
Новосибирск
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Чайка
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

14
25
Новосибирск
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (13)
51% (18)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
34% (12)
26% (9)
Чайка
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (6)
51% (18)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
40% (14)
43% (15)

Сухие победы

11
1

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

15
34

Голы по времени матча

Забито

25
17
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
3
12%
4
24%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
3
18%
31-45
3
12%
3
18%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
9
36%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

8
24
1 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 13
0
0%
3
13%
1-15
1
13%
1
4%
16-30
0
0%
6
25%
31-45
1
13%
2
8%
46-60
5
63%
4
17%
61-75
1
13%
8
33%
76-90

Забито

16
29
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
24 Не забивали 20
2
13%
4
14%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
2
13%
5
17%
31-45
2
13%
8
28%
46-60
4
25%
2
7%
61-75
4
25%
7
24%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
2
14%
3
23%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Забито

41
46
17 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 15
11 Не забивали 11
5
12%
8
17%
1-15
6
15%
3
7%
16-30
6
15%
8
17%
31-45
5
12%
11
24%
46-60
6
15%
4
9%
61-75
13
32%
12
26%
76-90

Пропущено

22
37
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 23
2
9%
4
11%
1-15
3
14%
3
8%
16-30
4
18%
8
22%
31-45
2
9%
5
14%
46-60
7
32%
7
19%
61-75
4
18%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Новосибирск
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Ротор - Новосибирск 1:0 Велес Москва - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Краснодар-2 2:0 Металлург Липецк - Новосибирск 0:0
Челябинск - Новосибирск 1:1 Муром - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Велес Москва 0:0 Уфа - Новосибирск 2:1 Новосибирск - Родина-2 Москва 1:1 Новосибирск - Ротор 2:0 Краснодар-2 - Новосибирск 1:1 Новосибирск - Металлург Липецк 1:0 Новосибирск - Челябинск 3:1 Новосибирск - Муром 2:0 Новосибирск - Уфа 0:0 Родина-2 Москва - Новосибирск 1:2 Чайка - Новосибирск 0:0 Новосибирск - Динамо Барнаул 2:2 Новосибирск - Алания 5:1 Уфа - Новосибирск 1:0
Чайка
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1 Краснодар-2 - Чайка 0:0
Чайка - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Чайка 5:0 Чайка - Муром 3:1 Велес Москва - Чайка 1:0 Чайка - Уфа 1:0 Родина-2 Москва - Чайка 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Краснодар-2 4:1 Металлург Липецк - Чайка 0:0 Чайка - Челябинск 1:1 Чайка - Велес Москва 1:0 Уфа - Чайка 2:2 Чайка - Новосибирск 0:0 Чайка - Нефтехимик 2:2 Чайка - Динамо Брянск 1:1 Чайка - Нефтехимик 0:2

Результаты матчей

Новосибирск
Чайка

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
9 раз 50%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 33%
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
7 раз 20%
1:0
7 раз 20%
1:1
7 раз 20%
2:0
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
5 раз 14%
1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
5 раз 14%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Новосибирск
Чайка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
3
8
9
1.5
6
12
4
13
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
9
8
3
15
1.5
5
12
1
17
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
24
11
11
24
1.5
11
24
5
30
2.5
6
29

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 17 9 5 3 26 - 9 32
2.
Чайка
 Заявка 17 7 7 3 22 - 17 28
3.
Новосибирск
 17 6 9 2 18 - 10 27
4.
Ротор
 Заявка 17 7 3 7 20 - 20 24
5.
Велес Москва
 Заявка 17 6 4 7 13 - 15 22
6.
Челябинск
 17 5 7 5 20 - 18 22
7.
Краснодар-2
 Заявка 17 5 6 6 14 - 22 21
8.
Родина-2 Москва
 17 5 5 7 24 - 20 20
9.
Муром
 Заявка 17 5 5 7 20 - 26 20
10.
Металлург Липецк
 17 2 5 10 8 - 28 11

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 17 10 5 2 24 - 8 35
2.
Калуга
 17 7 6 4 29 - 23 27
3.
Авангард Курск
 17 8 2 7 17 - 18 26
4.
Иртыш Омск
 Заявка 17 6 7 4 17 - 15 25
5.
Текстильщик
 17 5 10 2 15 - 12 25
6.
Машук-КМВ
 17 6 4 7 14 - 19 22
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 17 5 5 7 23 - 15 20
8.
Химик Дзержинск
 17 4 6 7 16 - 23 18
9.
Динамо Брянск
 Заявка 17 3 6 8 17 - 27 15
10.
Торпедо Миасс
 17 3 5 9 13 - 25 14

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чайка
 Заявка 9 7 2 0 16 - 4 23
2.
Уфа
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
3.
Новосибирск
 8 5 3 0 11 - 2 18
4.
Родина-2 Москва
 8 5 2 1 19 - 6 17
5.
Челябинск
 9 4 4 1 13 - 6 16
6.
Ротор
 Заявка 9 4 3 2 10 - 5 15
7.
Муром
 Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8.
Краснодар-2
 Заявка 9 3 4 2 7 - 9 13
9.
Велес Москва
 Заявка 8 3 2 3 6 - 7 11
10.
Металлург Липецк
 9 1 5 3 5 - 10 8

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Авангард Курск
 8 5 1 2 9 - 5 16
2.
Спартак Кострома
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
3.
Текстильщик
 9 3 6 0 8 - 5 15
4.
Иртыш Омск
 Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
5.
Химик Дзержинск
 9 3 3 3 10 - 11 12
6.
Волга Ульяновск
 Заявка 8 3 2 3 14 - 6 11
7.
Калуга
 8 3 2 3 14 - 10 11
8.
Торпедо Миасс
 9 2 2 5 8 - 13 8
9.
Машук-КМВ
 9 2 2 5 6 - 12 8
10.
Динамо Брянск
 Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Москва
 Заявка 9 3 2 4 7 - 8 11
2.
Уфа
 Заявка 9 2 4 3 5 - 3 10
3.
Ротор
 Заявка 8 3 0 5 10 - 15 9
4.
Новосибирск
 9 1 6 2 7 - 8 9
5.
Краснодар-2
 Заявка 8 2 2 4 7 - 13 8
6.
Челябинск
 8 1 3 4 7 - 12 6
7.
Муром
 Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
8.
Чайка
 Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
9.
Металлург Липецк
 8 1 0 7 3 - 18 3
10.
Родина-2 Москва
 9 0 3 6 5 - 14 3

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 9 6 2 1 15 - 3 20
2.
Калуга
 9 4 4 1 15 - 13 16
3.
Машук-КМВ
 8 4 2 2 8 - 7 14
4.
Иртыш Омск
 Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
5.
Текстильщик
 8 2 4 2 7 - 7 10
6.
Авангард Курск
 9 3 1 5 8 - 13 10
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 9 2 3 4 9 - 9 9
8.
Динамо Брянск
 Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
9.
Химик Дзержинск
 8 1 3 4 6 - 12 6
10.
Торпедо Миасс
 8 1 3 4 5 - 12 6

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 19
Чайка Долгов Павел 18
Текстильщик Скворцов Алексей 13
Уфа Агеян Мигран 9
Текстильщик Евсеев Алексей 8
Весь список

Топ нарушителей
Авангард Курск Куприянов Никита 3
Челябинск Першин Никита 2 1
Муром Сысуев Дмитрий 1
Велес Москва Макеев Евгений 1
Текстильщик Скворцов Алексей 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Новосибирск - Чайка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июня 2024, осталось 2 дня 7 часов 32 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 39
    Новосибирск 61.5% (24)
    X 23.1% (9)
    Чайка 15.4% (6)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Новосибирск - Чайка

    Исход игры
    Новосибирск
    61.5% (24)
    Ничья
    23.1% (9)
    Чайка
    15.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (14)
    Меньше
    64.1% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    58.97% (23)
    Нет
    41.03% (16)
    Популярный счёт
    1:0 Новосибирск
    33.3% (13)
    1:1 Ничья
    23.1% (9)
    2:1 Новосибирск
    23.1% (9)
    1:2 Чайка
    12.8% (5)
    2:0 Новосибирск
    5.1% (2)
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