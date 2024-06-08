  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 18.
Уфа
 
Позже
Ротор
Прогнозы 127
Уфа 72.4% (92)
X 13.4% (17)
Ротор 14.2% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уфа
Ничья
Ротор
3.60
Реклама, zenit.win
4.20
Реклама, zenit.win
4.30
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Уфа
Ротор

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ВЛА
0:1
ВЛА
3:0
ВЛА
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
0.8

Среднее время на гол

51
112

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.5

Среднее время на гол

150
180

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
135

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агеян Мигран 9 0.26
Пасевич Роман 8 0.23
Перченок Александр 4 0.11
Минаев Роман 4 0.11
Молтенинов Илья 4 (1) 0.11
Исаев Шамиль 3 0.09
Теняев Александр 3 (1) 0.09
Гуренко Артём 2 0.06
Гыстаров Расул 2 0.06
Шаваев Алихан 1 0.03
Мирошниченко Дмитрий 1 0.03
Троянов Константин 1 0.03
Хлебородов Иван 1 0.03
Емельянов Данила 1 0.03
Белоусов Никита 1 0.03
Григорьев Даниил 1 0.03
Халилов Хайдар 1 0.03
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджимурадов Рамазан 7 (3) 0.2
Сафронов Илья 5 0.14
Арсентьев Даниил 5 0.14
Никитин Алексей 4 0.11
Зуйков Сергей 3 0.09
Магомедов Рашид 3 (1) 0.09
Болов Руслан 2 0.06
Дворецков Филипп 2 0.06
Пяткин Иван 2 0.06
Шумских Алексей 1 0.03
Агеев Михаил 1 0.03
Лаврищев Дмитрий 1 0.03
Усанов Алексей 1 0.03
Шмаков Иван 1 0.03
Прищепа Дмитрий 1 0.03
Шильников Глеб 1 0.03
Камлашев Даниил 1 0.03

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Троянов Константин 0 1
Ботака-Иобома Эрвинг 0 1
Насибов Магомед 0 1
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедханов Ризван 0 1
Завезён Юрий 1 0
Арсентьев Даниил 1 0

Результаты матчей

Уфа
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Ротор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

4
7
Уфа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
78% (14)
17% (3)
Ротор
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

13
21
Уфа
76.9%
23.1%
20 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (14)
40% (14)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
51% (18)
14% (5)
Ротор
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (5)
54% (19)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
46% (16)
40% (14)

Сухие победы

14
3

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

17
28

Голы по времени матча

Забито

33
17
14 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 9
20 Не забивали 23
7
21%
1
6%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
1
3%
4
24%
31-45
7
21%
3
18%
46-60
3
9%
5
29%
29%
61-75
9
27%
4
24%
76-90

Пропущено

12
24
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
2
17%
2
8%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
2
17%
5
21%
31-45
3
25%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
4
33%
5
21%
76-90

Забито

15
24
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 8
27 Не забивали 21
3
20%
2
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
3
13%
31-45
3
20%
5
21%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
4
27%
8
33%
76-90

Пропущено

8
12
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
4
50%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

48
41
22 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 31
20 Забивали первыми 17
12 Не забивали 9
10
21%
3
7%
1-15
7
15%
0
0%
16-30
5
10%
7
17%
31-45
10
21%
8
20%
46-60
3
6%
11
27%
61-75
13
27%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

20
36
11 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 21
3
15%
3
8%
1-15
2
10%
7
19%
16-30
6
30%
6
17%
31-45
4
20%
7
19%
46-60
1
5%
6
17%
61-75
4
20%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0
Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Уфа - Новосибирск 2:1 Чайка - Уфа 1:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Уфа 1:0 Уфа - Челябинск 2:0 Муром - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 2:0 Новосибирск - Уфа 0:0 Уфа - Чайка 2:2 Ротор - Уфа 0:1 Енисей - Уфа 0:0 Шахтёр Караганда - Уфа 0:3 Уфа - Новосибирск 1:0
Ротор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0
Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2

Результаты матчей

Уфа
Ротор

Точный счет

2:0
5 раз 29%
2:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
11 раз 65%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 33%
0:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 61%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%

Точный счет

1:0
7 раз 20%
0:0
6 раз 17%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 37%
2
11 раз 31%
1
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
15 раз 43%
0
9 раз 26%
2
8 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Уфа
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
14
4
14
3
1.5
6
12
3
14
2.5
3
15
1
16
3.5
1
17
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
11
0.5
Больше Меньше
12
5
3
15
1.5
5
12
3
15
2.5
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
13
0.5
Больше Меньше
26
9
17
18
1.5
11
24
6
29
2.5
3
32
2
33
3.5
1
34
1
34
4.5
1
34
5.5

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уфа
 Заявка 17 9 5 3 26 - 9 32
2.
Чайка
 Заявка 17 7 7 3 22 - 17 28
3.
Новосибирск
 17 6 9 2 18 - 10 27
4.
Ротор
 Заявка 17 7 3 7 20 - 20 24
5.
Велес Москва
 Заявка 17 6 4 7 13 - 15 22
6.
Челябинск
 17 5 7 5 20 - 18 22
7.
Краснодар-2
 Заявка 17 5 6 6 14 - 22 21
8.
Родина-2 Москва
 17 5 5 7 24 - 20 20
9.
Муром
 Заявка 17 5 5 7 20 - 26 20
10.
Металлург Липецк
 17 2 5 10 8 - 28 11

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 17 10 5 2 24 - 8 35
2.
Калуга
 17 7 6 4 29 - 23 27
3.
Авангард Курск
 17 8 2 7 17 - 18 26
4.
Иртыш Омск
 Заявка 17 6 7 4 17 - 15 25
5.
Текстильщик
 17 5 10 2 15 - 12 25
6.
Машук-КМВ
 17 6 4 7 14 - 19 22
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 17 5 5 7 23 - 15 20
8.
Химик Дзержинск
 17 4 6 7 16 - 23 18
9.
Динамо Брянск
 Заявка 17 3 6 8 17 - 27 15
10.
Торпедо Миасс
 17 3 5 9 13 - 25 14

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чайка
 Заявка 9 7 2 0 16 - 4 23
2.
Уфа
 Заявка 8 7 1 0 21 - 6 22
3.
Новосибирск
 8 5 3 0 11 - 2 18
4.
Родина-2 Москва
 8 5 2 1 19 - 6 17
5.
Челябинск
 9 4 4 1 13 - 6 16
6.
Ротор
 Заявка 9 4 3 2 10 - 5 15
7.
Муром
 Заявка 8 4 2 2 12 - 10 14
8.
Краснодар-2
 Заявка 9 3 4 2 7 - 9 13
9.
Велес Москва
 Заявка 8 3 2 3 6 - 7 11
10.
Металлург Липецк
 9 1 5 3 5 - 10 8

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Авангард Курск
 8 5 1 2 9 - 5 16
2.
Спартак Кострома
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
3.
Текстильщик
 9 3 6 0 8 - 5 15
4.
Иртыш Омск
 Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
5.
Химик Дзержинск
 9 3 3 3 10 - 11 12
6.
Волга Ульяновск
 Заявка 8 3 2 3 14 - 6 11
7.
Калуга
 8 3 2 3 14 - 10 11
8.
Торпедо Миасс
 9 2 2 5 8 - 13 8
9.
Машук-КМВ
 9 2 2 5 6 - 12 8
10.
Динамо Брянск
 Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Москва
 Заявка 9 3 2 4 7 - 8 11
2.
Уфа
 Заявка 9 2 4 3 5 - 3 10
3.
Ротор
 Заявка 8 3 0 5 10 - 15 9
4.
Новосибирск
 9 1 6 2 7 - 8 9
5.
Краснодар-2
 Заявка 8 2 2 4 7 - 13 8
6.
Челябинск
 8 1 3 4 7 - 12 6
7.
Муром
 Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
8.
Чайка
 Заявка 8 0 5 3 6 - 13 5
9.
Металлург Липецк
 8 1 0 7 3 - 18 3
10.
Родина-2 Москва
 9 0 3 6 5 - 14 3

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 9 6 2 1 15 - 3 20
2.
Калуга
 9 4 4 1 15 - 13 16
3.
Машук-КМВ
 8 4 2 2 8 - 7 14
4.
Иртыш Омск
 Заявка 8 3 3 2 7 - 6 12
5.
Текстильщик
 8 2 4 2 7 - 7 10
6.
Авангард Курск
 9 3 1 5 8 - 13 10
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 9 2 3 4 9 - 9 9
8.
Динамо Брянск
 Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
9.
Химик Дзержинск
 8 1 3 4 6 - 12 6
10.
Торпедо Миасс
 8 1 3 4 5 - 12 6

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 19
Чайка Долгов Павел 18
Текстильщик Скворцов Алексей 13
Уфа Агеян Мигран 9
Текстильщик Евсеев Алексей 8
Весь список

Топ нарушителей
Авангард Курск Куприянов Никита 3
Челябинск Першин Никита 2 1
Муром Сысуев Дмитрий 1
Велес Москва Макеев Евгений 1
Текстильщик Скворцов Алексей 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июня 2024, осталось 27 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 31.3% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 127
    Уфа 72.4% (92)
    X 13.4% (17)
    Ротор 14.2% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Ротор
    3.60
    Реклама, zenit.win
    4.20
    Реклама, zenit.win
    4.30
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Уфа - Ротор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Уфа - Ротор

    Исход игры
    Уфа
    71.9% (92)
    Ничья
    13.3% (17)
    Ротор
    14.8% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.52% (52)
    Меньше
    50.48% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    59.05% (62)
    Нет
    40.95% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Уфа
    31.3% (40)
    1:0 Уфа
    25.8% (33)
    1:1 Ничья
    7.8% (10)
    2:0 Уфа
    6.3% (8)
    1:2 Ротор
    4.7% (6)
    3:1 Уфа
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Уфа
    Ротор
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (23) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный