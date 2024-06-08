Тур: 18.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Уфа
Ротор
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
0.8
Среднее время на гол
51
112
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.5
Среднее время на гол
150
180
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
135
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агеян Мигран
|9
|0.26
|Пасевич Роман
|8
|0.23
|Перченок Александр
|4
|0.11
|Минаев Роман
|4
|0.11
|Молтенинов Илья
|4 (1)
|0.11
|Исаев Шамиль
|3
|0.09
|Теняев Александр
|3 (1)
|0.09
|Гуренко Артём
|2
|0.06
|Гыстаров Расул
|2
|0.06
|Шаваев Алихан
|1
|0.03
|Мирошниченко Дмитрий
|1
|0.03
|Троянов Константин
|1
|0.03
|Хлебородов Иван
|1
|0.03
|Емельянов Данила
|1
|0.03
|Белоусов Никита
|1
|0.03
|Григорьев Даниил
|1
|0.03
|Халилов Хайдар
|1
|0.03
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаджимурадов Рамазан
|7 (3)
|0.2
|Сафронов Илья
|5
|0.14
|Арсентьев Даниил
|5
|0.14
|Никитин Алексей
|4
|0.11
|Зуйков Сергей
|3
|0.09
|Магомедов Рашид
|3 (1)
|0.09
|Болов Руслан
|2
|0.06
|Дворецков Филипп
|2
|0.06
|Пяткин Иван
|2
|0.06
|Шумских Алексей
|1
|0.03
|Агеев Михаил
|1
|0.03
|Лаврищев Дмитрий
|1
|0.03
|Усанов Алексей
|1
|0.03
|Шмаков Иван
|1
|0.03
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.03
|Шильников Глеб
|1
|0.03
|Камлашев Даниил
|1
|0.03
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Троянов Константин
|0
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|0
|1
|Насибов Магомед
|0
|1
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедханов Ризван
|0
|1
|Завезён Юрий
|1
|0
|Арсентьев Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Уфа
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Ротор
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
4
7
Уфа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
78% (14)
17% (3)
Ротор
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
13
21
Уфа
76.9%
23.1%
20 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (14)
40% (14)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
51% (18)
14% (5)
Ротор
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
14% (5)
54% (19)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
46% (16)
40% (14)
Сухие победы
14
3
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
17
28
Голы по времени матча
Забито
33
17
14 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 9
20 Не забивали 23
7
21%
1
6%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
1
3%
4
24%
31-45
7
21%
3
18%
46-60
3
9%
5
29%
29%
61-75
9
27%
4
24%
76-90
Пропущено
12
24
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
2
17%
2
8%
1-15
1
8%
5
21%
16-30
2
17%
5
21%
31-45
3
25%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
4
33%
5
21%
76-90
Забито
15
24
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 8
27 Не забивали 21
3
20%
2
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
3
13%
31-45
3
20%
5
21%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
4
27%
8
33%
76-90
Пропущено
8
12
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
4
50%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
48
41
22 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 31
20 Забивали первыми 17
12 Не забивали 9
10
21%
3
7%
1-15
7
15%
0
0%
16-30
5
10%
7
17%
31-45
10
21%
8
20%
46-60
3
6%
11
27%
61-75
13
27%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
20
36
11 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 21
3
15%
3
8%
1-15
2
10%
7
19%
16-30
6
30%
6
17%
31-45
4
20%
7
19%
46-60
1
5%
6
17%
61-75
4
20%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0
Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Уфа - Новосибирск 2:1 Чайка - Уфа 1:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Уфа 1:0 Уфа - Челябинск 2:0 Муром - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 2:0 Новосибирск - Уфа 0:0 Уфа - Чайка 2:2 Ротор - Уфа 0:1 Енисей - Уфа 0:0 Шахтёр Караганда - Уфа 0:3 Уфа - Новосибирск 1:0
Ротор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0
Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1 Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2
Результаты матчей
Уфа
Ротор
Точный счет
2:0
5 раз 29%
2:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
11 раз 65%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 33%
0:0
5 раз 28%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 61%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
Точный счет
1:0
7 раз 20%
0:0
6 раз 17%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 37%
2
11 раз 31%
1
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
15 раз 43%
0
9 раз 26%
2
8 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Уфа
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
144
143
612
314
315
116
117
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
711
Больше Меньше
125
315
512
315
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2213
Больше Меньше
269
1718
1124
629
332
233
134
134
134
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|26 - 9
|32
|2.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 17
|28
|3.
|17
|6
|9
|2
|18 - 10
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 20
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|13 - 15
|22
|6.
|17
|5
|7
|5
|20 - 18
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 22
|21
|8.
|17
|5
|5
|7
|24 - 20
|20
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|20 - 26
|20
|10.
|17
|2
|5
|10
|8 - 28
|11
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|24 - 8
|35
|2.
|17
|7
|6
|4
|29 - 23
|27
|3.
|17
|8
|2
|7
|17 - 18
|26
|4.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|17 - 15
|25
|5.
|17
|5
|10
|2
|15 - 12
|25
|6.
|17
|6
|4
|7
|14 - 19
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 15
|20
|8.
|17
|4
|6
|7
|16 - 23
|18
|9.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 27
|15
|10.
|17
|3
|5
|9
|13 - 25
|14
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 4
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 6
|22
|3.
|8
|5
|3
|0
|11 - 2
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|19 - 6
|17
|5.
|9
|4
|4
|1
|13 - 6
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|10.
|9
|1
|5
|3
|5 - 10
|8
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|9 - 5
|16
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|3.
|9
|3
|6
|0
|8 - 5
|15
|4.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|5.
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 6
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|8.
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|9.
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|10.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 8
|11
|2.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|5 - 3
|10
|3.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 15
|9
|4.
|9
|1
|6
|2
|7 - 8
|9
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|6.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|7.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|8.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 13
|5
|9.
|8
|1
|0
|7
|3 - 18
|3
|10.
|9
|0
|3
|6
|5 - 14
|3
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|2.
|9
|4
|4
|1
|15 - 13
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|5.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|6.
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|7.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 9
|9
|8.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|9.
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|Муром
|Азявин Илья
|19
|Чайка
|Долгов Павел
|18
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|13
|Уфа
|Агеян Мигран
|9
|Текстильщик
|Евсеев Алексей
|8
|Авангард Курск
|Куприянов Никита
|3
|Челябинск
|Першин Никита
|2 1
|Муром
|Сысуев Дмитрий
|1
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Уфа - Ротор
Исход игры
Уфа
71.9% (92)
Ничья
13.3% (17)
Ротор
14.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
49.52% (52)
Меньше
50.48% (53)
Обе команды забьют
Да
59.05% (62)
Нет
40.95% (43)
Популярный счёт
2:1 Уфа
31.3% (40)
1:0 Уфа
25.8% (33)
1:1 Ничья
7.8% (10)
2:0 Уфа
6.3% (8)
1:2 Ротор
4.7% (6)
3:1 Уфа
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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