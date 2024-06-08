Проникающий пас исполнял теперь Илич в штрафную на Митровича, но тому пробить не удалось в окружении двоих защитников.

В центре поля получил по голове Милинкович-Савич в борьбе против Салетроса. Штрафной удар исполнять будут сербы.

Накрутил соперника на фланге Лукич и отдал на Митровича, но тот проиграл борьбу за мяч Линделофу.

С угла поля навесил Кулушевски на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу Миленкович.

Ушел от соперника на фланге финтом Милинкович-Савич и отдал поперек на Влаховича, но того грамотно от мяча оттеснил Каюсте.

Продавил соперника по центру Нилссон и отдал вперед на Кулушевски, но тому пробить не позволил в подкате Стойич.

Отобрал мяч в центре поля Кулушевски и забросил вперед на Нильссона, но тот не смог пробить в борьбе против Павловича.

Прострелил с правого фланга в центр штрафной Элиассон, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

Навесил на дальнюю штангу Младенович на Митровича, но тот не смог пробить в верховой борьбе с защитником.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Сергей Милинкович-Савич! Удалось открыть счёт в матче сербам. С правого фланга навесил на дальнюю штангу Живкович. Здесь выскочил из-за спин защитников Милинкович-Савич и головой отправил сферу в сетку.

Прострелил с левого фланга в центр штрафной Лукич, но здесь в одно касание Влахович пробил выше перекладины.

Мягко забросил в штрафную соперника Илич на ход Митровичу, но тот проиграл борьбу за мяч Хину и пробить не смог.

Отдавал пас Младенович с левого фланга в штрафную на ход Влаховичу, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

Прострел исполнял с левого фланга в центр штрафной на этот раз Эланга, но здесь голкипер перехватил сферу на выходе.

С угла поля навесил на дальнюю штангу Кулушевски, но здесь головой вынес снаряд в центр поля Стойич.

15' Форсберг в центр штрафной забросил с левого фланга, здесь пробил головой Кулушевски, но мяч полетел в руки Райковичу.

14' Забросил мягко в штрафную соперника Салетрос на ход Нильссону, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

13' Зацепился за мяч в чужой штрафной Кулушевски и сбросил поперек на Нильссона, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

12' Мог убегать на ворота соперника Митрович после паса от Илича, но оторваться от опеки защитника не удалось.

11' Ушел от соперника вновь на скорости Эланга и в центр прострелил на Кулушевски, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

10' С угла поля Форсберг подавал на ближнюю штангу, но здесь Миленкович вынес сферу головой за пределы поля.

9' Ушел от соперника по флангу Эланга и отдал в центр штрафной, но здесь защитник вынес сферу на очередной угловой.

8' Продавил соперника на контратаке Влахович и отдал пас в центр на Милинковича-Савича, но этот пас перехватил Линделоф.

7' С центра поля забросил Кулушевски на ход Нильссону, но тому добраться до мяча помешали защитники.