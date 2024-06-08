Тур: 1. Стадион: Френдс Арена. Главный судья: Jasper Vergoote
Ход матча
18'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Хин
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Даль СамуэльЗащитник
-
18 Аяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бабич СрджанЗащитник
-
24 Спайич УрошЗащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
-
11 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ратков ПетарНападающий
-
Главный тренер: Стойкович Драган
История личных встреч
Швеция
Сербия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
90
Результаты последних матчей
Швеция
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Дания - Швеция 2:1 Швеция - Албания 1:0 Португалия - Швеция 5:2 Швеция - Эстония 2:1
Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1
Сербия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Австрия - Сербия 2:1 Кипр - Сербия 0:1 РОССИЯ - Сербия 4:0 Сербия - Болгария 2:2
Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Швеция 0:1 Сербия
Исход игры
Швеция
50% (62)
Ничья
38.7% (48)
Сербия
11.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
56.07% (60)
Меньше
43.93% (47)
Обе команды забьют
Да
88.79% (95)
Нет
11.21% (12)
Популярный счёт
2:1 Швеция
32.3% (40)
1:1 Ничья
28.2% (35)
2:2 Ничья
8.1% (10)
1:2 Сербия
8.1% (10)
1:0 Швеция
5.6% (7)
2:0 Швеция
3.2% (4)
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