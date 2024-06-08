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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Jasper Vergoote
Швеция
FIFA #27
0:1
Первый тайм: 34'
Сербия
FIFA #33

Ход матча

18'
0:1
Милинкович-Савич Сергей

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 122
Швеция 50.8% (62)
X 37.7% (46)
Сербия 11.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Швеция
Ничья
Сербия
4.50
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3.80
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3.03
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ольсен
Робин
2
Крафт
Эмиль
4
Хин
Исак
3
Линделоф
Виктор
8
Каюсте
Йенс
21
Кулушевски
Деян
14
Салетрос
Антон
10
Форсберг
Эмиль
16
Элиассон
Никлас
24
Нильссон
Хокан
11
Эланга
Энтони
1
Райкович
Предраг
3
Неманья
Стойич
4
Миленкович
Никола
2
Павлович
Страхинья
14
Живкович
Андрия
17
Илич
Иван
20
Милинкович-Савич
Сергей
22
Лукич
Саша
25
Младенович
Филип
7
Влахович
Душан
9
Митрович
Александар
Швеция
Сербия

История личных встреч

Швеция
Сербия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛНУ
4:1
ЛНУ
0:1
ММ
1:2
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
90

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Дания - Швеция 2:1 Швеция - Албания 1:0 Португалия - Швеция 5:2 Швеция - Эстония 2:1
Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1
Сербия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Австрия - Сербия 2:1 Кипр - Сербия 0:1 РОССИЯ - Сербия 4:0 Сербия - Болгария 2:2
Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1
  • Первый тайм
  • 31'
    Отобрал мяч в центре поля Кулушевски и забросил вперед на Нильссона, но тот не смог пробить в борьбе против Павловича.
  • 30'
    Продавил соперника по центру Нилссон и отдал вперед на Кулушевски, но тому пробить не позволил в подкате Стойич.
  • 29'
    Ушел от соперника на фланге финтом Милинкович-Савич и отдал поперек на Влаховича, но того грамотно от мяча оттеснил Каюсте.
  • 28'
    С угла поля навесил Кулушевски на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу Миленкович.
  • 27'
    Накрутил соперника на фланге Лукич и отдал на Митровича, но тот проиграл борьбу за мяч Линделофу.
  • 26'
    В центре поля получил по голове Милинкович-Савич в борьбе против Салетроса. Штрафной удар исполнять будут сербы.
  • 25'
    Проникающий пас исполнял теперь Илич в штрафную на Митровича, но тому пробить не удалось в окружении двоих защитников.
  • 24'
    С угла поля навесил на дальнюю штангу Кулушевски, но здесь головой вынес снаряд в центр поля Стойич.
  • 23'
    Прострел исполнял с левого фланга в центр штрафной на этот раз Эланга, но здесь голкипер перехватил сферу на выходе.
  • 22'
     Отдавал пас Младенович с левого фланга в штрафную на ход Влаховичу, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
  • 21'
    Мягко забросил в штрафную соперника Илич на ход Митровичу, но тот проиграл борьбу за мяч Хину и пробить не смог.
  • 20'
    Прострелил с левого фланга в центр штрафной Лукич, но здесь в одно касание Влахович пробил выше перекладины. 
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Сергей Милинкович-Савич! Удалось открыть счёт в матче сербам. С правого фланга навесил на дальнюю штангу Живкович. Здесь выскочил из-за спин защитников Милинкович-Савич и головой отправил сферу в сетку.
  • 17'
    Навесил на дальнюю штангу Младенович на Митровича, но тот не смог пробить в верховой борьбе с защитником.
  • 16'
    Прострелил с правого фланга в центр штрафной Элиассон, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
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    • Опасный момент
      15'
      Форсберг в центр штрафной забросил с левого фланга, здесь пробил головой Кулушевски, но мяч полетел в руки Райковичу.
    • 14'
      Забросил мягко в штрафную соперника Салетрос на ход Нильссону, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 13'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Кулушевски и сбросил поперек на Нильссона, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 12'
      Мог убегать на ворота соперника Митрович после паса от Илича, но оторваться от опеки защитника не удалось.
    • 11'
      Ушел от соперника вновь на скорости Эланга и в центр прострелил на Кулушевски, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
    • 10'
      С угла поля Форсберг подавал на ближнюю штангу, но здесь Миленкович вынес сферу головой за пределы поля.
    • Угловой
      9'
      Ушел от соперника по флангу Эланга и отдал в центр штрафной, но здесь защитник вынес сферу на очередной угловой.
    • 8'
      Продавил соперника на контратаке Влахович и отдал пас в центр на Милинковича-Савича, но этот пас перехватил Линделоф.
    • 7'
      С центра поля забросил Кулушевски на ход Нильссону, но тому добраться до мяча помешали защитники.
    • 6'
      Диагональ исполнял Салетрос на правый фланг, куда забегал Элиассон, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 5'
      Накрутил соперника на фланге Эланга и покатил в штрафную, но перехватил пас в последний момент Павлович.
    • 4'
      Сместился с левого фланга Эланга и пробил по воротам, но мяч прошел намного выше перекладины. 
    • 3'
      Ушел от соперника по флангу Форсберг прострелил в центр на Элангу, но тому пробить в борьбе с защитником так и не удалось.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Швеция 0:1 Сербия

    Исход игры
    Швеция
    50% (62)
    Ничья
    38.7% (48)
    Сербия
    11.3% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.07% (60)
    Меньше
    43.93% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    88.79% (95)
    Нет
    11.21% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Швеция
    32.3% (40)
    1:1 Ничья
    28.2% (35)
    2:2 Ничья
    8.1% (10)
    1:2 Сербия
    8.1% (10)
    1:0 Швеция
    5.6% (7)
    2:0 Швеция
    3.2% (4)
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