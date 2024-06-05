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Тур: 1. Стадион: .
Швеция
FIFA #27
 
Позже
Сербия
FIFA #33
Прогнозы 39
Швеция 56.4% (22)
X 25.6% (10)
Сербия 17.9% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Швеция
Ничья
Сербия
3.35
3.55
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2.80
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Швеция
Сербия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛНУ
4:1
ЛНУ
0:1
ММ
1:2
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
90

Результаты последних матчей

Швеция
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Дания - Швеция 2:1 Швеция - Албания 1:0 Португалия - Швеция 5:2 Швеция - Эстония 2:1
Швеция - Эстония 2:0 Азербайджан - Швеция 3:0 Бельгия - Швеция 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Швеция - Австрия 1:3 Эстония - Швеция 0:5 Австрия - Швеция 2:0 Швеция - Новая Зеландия 4:1 Швеция - Азербайджан 5:0 Швеция - Бельгия 0:3 Швеция - Исландия 2:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швеция - Алжир 2:0 Мексика - Швеция 1:2 Швеция - Словения 1:1 Сербия - Швеция 4:1
Сербия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Австрия - Сербия 2:1 Кипр - Сербия 0:1 РОССИЯ - Сербия 4:0 Сербия - Болгария 2:2
Бельгия - Сербия 1:0 Сербия - Черногория 3:1 Венгрия - Сербия 2:1 Литва - Сербия 1:3 Сербия - Венгрия 1:2 Болгария - Сербия 1:1 Сербия - Иордания 3:2 Черногория - Сербия 0:2 Сербия - Литва 2:0 США - Сербия 1:2 Сербия - Швейцария 2:3 Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2 Сербия - Швеция 4:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Швеция - Сербия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июня 2024, осталось 2 дня 11 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 39
    Швеция 56.4% (22)
    X 25.6% (10)
    Сербия 17.9% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Швеция
    Ничья
    Сербия
    3.35
    3.55
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    2.80
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    Прогнозы на матч Швеция - Сербия

    Исход игры
    Швеция
    56.4% (22)
    Ничья
    25.6% (10)
    Сербия
    17.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (24)
    Меньше
    36.84% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (32)
    Нет
    15.79% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Швеция
    41% (16)
    1:1 Ничья
    20.5% (8)
    1:2 Сербия
    15.4% (6)
    2:0 Швеция
    7.7% (3)
    2:2 Ничья
    5.1% (2)
    1:0 Швеция
    5.1% (2)
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    Швеция
    Сербия
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