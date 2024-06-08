Раца от углового флага навесил на Бабогло, которому соперники не позволили головой нанести удар в сторону ворот.

Раца справа с двадцати пяти метров пробил немного выше ворот.

Раца на правом фланге забежал в офсайд.

Заброс Кожокаря вперёд по левому флангу на Каймакова соперники прервали.

Каймаков слева сыграл на подборе и с двадцати четырёх метров пробил по воротам. Малл не смог удержать мяч в руках, но быстро сам поправил свою погрешность.

Кастанос с двадцати восьми метров пробил рядом с правой штангой.

Николаеску на левом фланге оказался в офсайде.

Кастанос слева прошёл вперёд и с дальней дистанции пробил по воротам. Бабогло решил головой отбить мяч в строну.

Кастанос от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Посмак.

Крачун справа навесил на Николаеску, который головой пробил немного левее ворот.

Посмак и Сациас в верховой борьбе на половине поля хозяев столкнулись головами. Выход медиков на поле не потребовался, но арбитр дал игрокам небольшую паузу.

Посмак на фланге опередил Питтаса и аккуратно откатил мяч на Аврама.

Питтас по центру подошёл к штрафной площади, где его удар с двадцати двух метров заблокировал Бабогло.

Кастанос исполнил подачу от углового флага. Мяч выбит на Хрисостому, который сместился влево на навесил на Киприану. Гектор пробил головой немного выше перекладины.

Николаеску справа убежал к воротам, но его удар низом в ближний угол Малл отразил ногой.

16' Навес Сациаса справа в центр штрафной площади до партнёров не дошёл. Киприоты при своих атаках стараются быстрее доставлять мяч в зону ударов.

14' Николаеску слева вошёл в штрафную площадь и с острого угла пробил немного выше дальней "девятки". Первый активный выпад от хозяев.

13' Кожокарь на левом фланге не смог сохранить мяч после длинного заброса вперёд.

12' Заброс Раца со штрафного вперёд соперники прервали. Со "стандарта" хозяева тоже не смогли довести атаку до удара по воротам.

11' Шполярич сбил Каймакова. Чуть больше тридцати метров до ворот.

10' Лойзу в центре поля сыграл рукой.

9' Мячом больше владеют хозяева, а попытки угрожать чужим воротам организуют киприоты. Так можно охарактеризовать стартовые минуты встречи.

8' Христосому слева сместился к центру и с двадцать двух метров пробил по центру ворот. Аврам забрал мяч в руки.

6' Христосому по левому флангу прорвался вперёд, но его прострел в центр перехватил Бабогло.