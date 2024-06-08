Тур: 1.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Крачун
Артур
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Райлян ДоринВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Штиня ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сергей Клещенко
- Основной состав
-
22 Малл ДжоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
История личных встреч
Молдова
Кипр
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Результаты последних матчей
Молдова
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Каймановы острова - Молдова 0:4 Северная Македония - Молдова 1:1 Чехия - Молдова 3:0 Молдова - Албания 1:1
Польша - Молдова 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2
Кипр
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кипр - Сербия 0:1 Кипр - Латвия 1:1 Кипр - Литва 1:0 Кипр - Испания 1:3
Грузия - Кипр 4:0 Кипр - Норвегия 0:4 Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Молдова 0:0 Кипр
Исход игры
Молдова
38.6% (44)
Ничья
43.9% (50)
Кипр
17.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
25.47% (27)
Меньше
74.53% (79)
Обе команды забьют
Да
66.04% (70)
Нет
33.96% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (43)
1:0 Молдова
21.9% (25)
1:2 Кипр
11.4% (13)
2:1 Молдова
10.5% (12)
0:0 Ничья
2.6% (3)
0:2 Кипр
2.6% (3)
0:1 Кипр
2.6% (3)
2:0 Молдова
1.8% (2)
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