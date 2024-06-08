  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Тур: 1.
Молдова
FIFA #153
0:0
Первый тайм: 34'
Кипр
FIFA #124
0'
Прогнозы 114
Молдова 38.6% (44)
X 43.9% (50)
Кипр 17.5% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Молдова
Ничья
Кипр
2.35
Реклама, fon.bet
3.50
Реклама, betboom.ru
4.30
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Аврам
Кристиан
14
Крачун
Артур
4
Бабогло
Владислав
5
Посмак
Вячеслав
21
Ревенко
Иоан-Кэлин
18
Кожокарь
Серафим
22
Раца
Вадим
7
Ионице
Артур
11
Каймаков
Михаил
9
Николаеску
Йон
8
Моцпан
Никита
22
Малл
Джоэл
3
Киприану
Гектор
6
Гогич
Александрос
17
Панайоту
Николас
7
Сациас
Яннис
20
Кастанос
Григорис
15
Шполярич
Данило
14
Giorgios
Malekkides
10
Лойзу
Лойзос
9
Питтас
Яннис
12
Хрисостому
Андреас
Молдова
Кипр

История личных встреч

Молдова
Кипр

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Каймановы острова - Молдова 0:4 Северная Македония - Молдова 1:1 Чехия - Молдова 3:0 Молдова - Албания 1:1
Польша - Молдова 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2
Кипр
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кипр - Сербия 0:1 Кипр - Латвия 1:1 Кипр - Литва 1:0 Кипр - Испания 1:3
Грузия - Кипр 4:0 Кипр - Норвегия 0:4 Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2
  • Первый тайм
  • Офсайд
    35'
    Николаеску на левом фланге оказался в офсайде.
  • Опасный момент
    34'
    Кастанос с двадцати восьми метров пробил рядом с правой штангой.
  • 32'
    Каймаков слева сыграл на подборе и с двадцати четырёх метров пробил по воротам. Малл не смог удержать мяч в руках, но быстро сам поправил свою погрешность.
  • 31'
    Заброс Кожокаря вперёд по левому флангу на Каймакова соперники прервали.
  • Офсайд
    30'
    Раца на правом фланге забежал в офсайд.
  • 28'
    Раца справа с двадцати пяти метров пробил немного выше ворот.
  • Угловой
    27'
    Раца от углового флага навесил на Бабогло, которому соперники не позволили головой нанести удар в сторону ворот.
  • Опасный момент
    26'
    Николаеску справа убежал к воротам, но его удар низом в ближний угол Малл отразил ногой.
  • Угловой
    25'
    Кастанос исполнил подачу от углового флага. Мяч выбит на Хрисостому, который сместился влево на навесил на Киприану. Гектор пробил головой немного выше перекладины.
  • 24'
    Питтас по центру подошёл к штрафной площади, где его удар с двадцати двух метров заблокировал Бабогло.
  • 22'
    Посмак на фланге опередил Питтаса и аккуратно откатил мяч на Аврама.
  • Травма, повреждение
    21'
    Посмак и Сациас в верховой борьбе на половине поля хозяев столкнулись головами. Выход медиков на поле не потребовался, но арбитр дал игрокам небольшую паузу.
  • 20'
    Крачун справа навесил на Николаеску, который головой пробил немного левее ворот.
  • Угловой
    18'
    Кастанос от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Посмак.
  • 17'
    Кастанос слева прошёл вперёд и с дальней дистанции пробил по воротам. Бабогло решил головой отбить мяч в строну.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 16'
      Навес Сациаса справа в центр штрафной площади до партнёров не дошёл. Киприоты при своих атаках стараются быстрее доставлять мяч в зону ударов.
    • 14'
      Николаеску слева вошёл в штрафную площадь и с острого угла пробил немного выше дальней "девятки". Первый активный выпад от хозяев.
    • 13'
      Кожокарь на левом фланге не смог сохранить мяч после длинного заброса вперёд.
    • 12'
      Заброс Раца со штрафного вперёд соперники прервали. Со "стандарта" хозяева тоже не смогли довести атаку до удара по воротам.
    • Фол, нарушение
      11'
      Шполярич сбил Каймакова. Чуть больше тридцати метров до ворот.
    • Фол, нарушение
      10'
      Лойзу в центре поля сыграл рукой.
    • 9'
      Мячом больше владеют хозяева, а попытки угрожать чужим воротам организуют киприоты. Так можно охарактеризовать стартовые минуты встречи.
    • 8'
      Христосому слева сместился к центру и с двадцать двух метров пробил по центру ворот. Аврам забрал мяч в руки.
    • 6'
      Христосому по левому флангу прорвался вперёд, но его прострел в центр перехватил Бабогло.
    • 5'
      Киприоты грамотно закрывают зоны и пресекают все попытки хозяев подобраться к чужой штрафной площади.
    • 4'
      Кожокарь с Ионице неудачно сыграли у бровки и упустили мяч за пределы поля.
    • 3'
      Молдаване уверенно начали встречу. Через левый фланг хозяева пытаются пробраться вперёд.
    • 2'
      Сборная Молдовы играет в синей форме, сборная Кипра - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Зимбру"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют сборные Молдовы и Кипра. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Молдова.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.16. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.16 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 114
    Молдова 38.6% (44)
    X 43.9% (50)
    Кипр 17.5% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Молдова
    Ничья
    Кипр
    2.35
    Реклама, fon.bet
    3.50
    Реклама, betboom.ru
    4.30
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Молдова 0:0 Кипр онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Молдова 0:0 Кипр

    Исход игры
    Молдова
    38.6% (44)
    Ничья
    43.9% (50)
    Кипр
    17.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.47% (27)
    Меньше
    74.53% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    66.04% (70)
    Нет
    33.96% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.7% (43)
    1:0 Молдова
    21.9% (25)
    1:2 Кипр
    11.4% (13)
    2:1 Молдова
    10.5% (12)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    0:2 Кипр
    2.6% (3)
    0:1 Кипр
    2.6% (3)
    2:0 Молдова
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Молдова
    Кипр
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный