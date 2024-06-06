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Тур: 1.
Молдова
FIFA #153
 
Позже
Кипр
FIFA #124
Прогнозы 41
Молдова 48.8% (20)
X 29.3% (12)
Кипр 22% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Молдова
Ничья
Кипр
2.12
3.70
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3.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Молдова
Кипр

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Каймановы острова - Молдова 0:4 Северная Македония - Молдова 1:1 Чехия - Молдова 3:0 Молдова - Албания 1:1
Польша - Молдова 1:1 Швеция - Молдова 3:1 Фарерские острова - Молдова 0:1 Австрия - Молдова 1:1 Молдова - Польша 3:2 Албания - Молдова 2:0 Молдова - Чехия 0:0 Молдова - Фарерские острова 1:1 Молдова - Румыния 0:5 Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1 Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2
Кипр
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кипр - Сербия 0:1 Кипр - Латвия 1:1 Кипр - Литва 1:0 Кипр - Испания 1:3
Грузия - Кипр 4:0 Кипр - Норвегия 0:4 Испания - Кипр 6:0 Кипр - Шотландия 0:3 Норвегия - Кипр 3:1 Кипр - Грузия 1:2 Армения - Кипр 2:2 Шотландия - Кипр 3:0 Израиль - Кипр 2:3 Кипр - Болгария 0:2 Косово - Кипр 5:1 Кипр - Греция 1:0 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Греция - Кипр 3:0 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Кипр - Косово 0:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Кипр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июня 2024, осталось 2 дня 11 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 41
    Молдова 48.8% (20)
    X 29.3% (12)
    Кипр 22% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Молдова
    Ничья
    Кипр
    2.12
    3.70
    Реклама, ligastavok.ru
    3.60
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    Прогнозы на матч Молдова - Кипр

    Исход игры
    Молдова
    48.8% (20)
    Ничья
    29.3% (12)
    Кипр
    22% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.84% (14)
    Меньше
    63.16% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (26)
    Нет
    31.58% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.3% (12)
    2:1 Молдова
    19.5% (8)
    1:0 Молдова
    19.5% (8)
    1:2 Кипр
    14.6% (6)
    0:2 Кипр
    4.9% (2)
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