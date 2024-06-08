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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Испания
FIFA #8
4:1
Перерыв
Северная Ирландия
FIFA #73
0'
0:1
2' Гол
Баллард Дэниэл
1:1
12' Гол
Педри
2:1
18' Гол
Мората Альваро
3:1
29' Гол
Педри
4:1
35' Гол
Фабиан Руис

Ход матча

2'
0:1
Баллард Дэниэл
12'
Педри
1:1
18'
Мората Альваро
2:1
29'
Педри
3:1
35'
Фабиан Руис
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 289 Количество передач 75
  • 83 Владение мячом, % 17

Владение мячом

Прогнозы 113
Испания 95.6% (108)
X 0.9% (1)
Северная Ирландия 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Северная Ирландия
1.46
9.80
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8.10
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Унай
Симон
22
Навас
Хесус
4
Начо
Фернандес
3
Ле
Норман
Робен
24
Кукурелья
Марк
20
Педри
16
Родри
Эрнандес
8
Фабиан
Руис
19
Ямаль
Ламин
7
Мората
Альваро
17
Уильямс
Нико
1
Пикок-Фаррелл
Бэйли
4
Баллард
Дэниэл
5
Эванс
Джонни
6
Тоал
Эойн
3
Хьюм
Трай
2
Брэдли
Конор
19
Чарльз
Ши
18
Бойд-Манс
Колан
16
Льюис
Джамал
10
Рид
Джейми
II
14
Прайс
Айзек
Испания
Северная Ирландия

История личных встреч

Испания
Северная Ирландия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧЕ2(2
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1
Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2
Северная Ирландия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Северная Ирландия - Дания 2:0 Финляндия - Северная Ирландия 4:0
Северная Ирландия - Словения 0:1 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Словения - Северная Ирландия 4:2 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеет Испания!
  • Опасный момент
    45'
    Пробивал теперь уже Чарльз после сольного прохода, но в красивом прыжке спас свою команду Симон.
  • 45'
    Догнал мяч у лицевой линии Навас и прострелил вдоль ворот, но перехватил сферу в подкате Эванс.
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Пробил по воротам Педри с дальней дистанции. Рикошетом от защитника прилетел мяч к Навасу, но тот с ходу пробил немного неточно.
  • 43'
    С левого фланга навесил на дальнюю штангу Кукурелья, но здесь Мората головой не добрался до мяча.
  • 41'
    Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Мората на Ямаля, но тому в силовой борьбе пробить не дал защитник.
  • 40'
    С левого фланга навесил Льюис в центр штрафной, где головой пробил по воротам Прайс, но мяч оказался в руках Симона.
  • 39'
    С угла поля навесил на дальнюю штангу Педри, но здесь головой пробил крайне неточно Уильямс.
  • 38'
    С левого фланга низом прострелил в штрафную Педри на ход Ямалю, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
  • 37'
    Догнал мяч Уильямс на фланге и подал на дальнюю штангу, но никого из партнеров здесь не оказалось.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 4-1! Фабиан Руис! Довели счет до крупного испанцы. Отличный мягкий пас исполнял Ямаль в штрафную, куда ворвался из-за спин защитников Руис и в падении вколотил сферу под опорной ногой голкипера в сетку.
  • 34'
    Со штрафного навесил Брэдли на линию вратарской, но здесь Ле Норман вынес сферу за пределы поля.
  • 33'
    Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Брэдли. Потребуется ему помощь медиков.
  • 32'
    На фланге получил по ногам Зьюм в борьбе против Кукурельи. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
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    • 31'
      С правого фланга отдавал пас Хьюм тонко в штрафную на ход Риду, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
    • Описание гола
      29'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-1! Педри! И еще один гол смогли провести хозяева. Ушел от соперника на скорости по флангу и прострелил в центр, где сыграл на опережение Педри и в одно касание вколотил снаряд точно в нижний угол ворот.
    • 28'
      Со штрафного Руис навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Льюис и вынес сферу в аут.
    • 27'
      На фланге получил по ногам Руис в борьбе против Хьюма. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Испании.
    • 26'
      В центре поля получил по ногам Ямаль в борьбе против Рида. Штрафной удар исполнять будут испанцы. 
    • 25'
      Пауза в матче. Судья отправил команды на водопой, сложно играть в футбол по такой жаре.
    • 24'
      С угла поля навесил Навас на линию вратарской. но здесь Эванс сыграл лучше всех на верху и вынес сферу головой.
    • Угловой
      23'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Руис и с лету пробил в дальний нижний угол, но в падении голкипер перевел на угловой. 
    • 22'
      С правого фланга навесил на дальнюю штангу вновь Ямаль, но никто из партнеров не смог добраться до мяча.
    • 21'
      Диагональ исполнял Родри на правый фланг, куда забегал Навса, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Альваро Мората! Смогли испанцы выйти вперед. Ямаль пасом запустил по флангу Наваса, который в одно касание подал на линию вратарской. Здесь выиграл верховую дуэль Мората и головой вколотил сферу точно в сетку.
    • 18'
      С левого фланга прострелил в центр штрафной Кукурелья под удар Уильямсу, но тому пробить не позволил в подкате Тоал.
    • 17'
      Пробивал головой Начо с линии вратарской после подачи с угла поля от Руиса, но мяч оказался в руках голкипера.
    • 16'
      Отдавал пас в штрафную соперника Уильямс на Морату, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Эвансу.
    • 15'
      Мягко забросил в штрафную соперника Родри на ход Морате, но на выходе Пикок-Фаррелл забрал сферу в руки.
    • 14'
      Из пределов штрафной пробил по воротам Уильямс после прострела от Педри, но мяч прошел над перекладиной.
    • 13'
      Диагональ исполнял Чарльз на правый фланг, куда забегал Хьюм, но догнать мяч в пределах поля не удалось ему.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Педри! Быстро смогли отыграть игроки сборной Испании. Протащил самостоятельно мяч по центру к штрафной Педри и пробил метров с двадцати точно в дальний нижний угол ворот, без шансов для голкипера.
    • 11'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Мората и сбросил головой на ход Уильямсу, но тому помешал пробить Тоал.
    • 10'
      С правого фланга навесил в центр штрафной Навас на линию вратарской, но мяч головой вынес за пределы поля Эванс.
    • 9'
      Отдавал пас в штрафную Прайс на ход Риду, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Начо.
    • 8'
      Ушел от соперника финтом на фланге Руис и прострелил вдоль ворот, но на выходе забрал сферу в руки Пикок-Фаррелл.
    • 6'
      Со штрафного навесил Чарльз на дальнюю штангу, но здесь Ле Норман вынес сферу за пределы поля.
    • 5'
      На фланге получил по ногам теперь уже Рид в борьбе против Ле Нормана. Судья показал желтую карточку нарушителю.
    • 4'
      С правого фланга навесил в центр штрафной Ямаль, но здесь головой Эванс вынес сферу за пределы поля.
    • 3'
      На фланге руками Хьюма в силовой борьбе Руис. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Северной Ирландии.
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Дэниэл Баллард! Удалось открыть счет в матче гостям. Со штрафного навесил Хьюм в район одиннадцатиметровой отметки, где головой пробил Баллард точно под перекладину, а Симон в падении не смог достать.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Испания 4:1 Северная Ирландия

    Исход игры
    Испания
    95.6% (108)
    Ничья
    0.9% (1)
    Северная Ирландия
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.92% (54)
    Меньше
    48.08% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    18.27% (19)
    Нет
    81.73% (85)
    Популярный счёт
    2:0 Испания
    39.8% (45)
    3:0 Испания
    25.7% (29)
    3:1 Испания
    8% (9)
    2:1 Испания
    7.1% (8)
    1:0 Испания
    4.4% (5)
    4:0 Испания
    3.5% (4)
    5:0 Испания
    1.8% (2)
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