Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Мората на Ямаля, но тому в силовой борьбе пробить не дал защитник.

С левого фланга навесил на дальнюю штангу Кукурелья, но здесь Мората головой не добрался до мяча.

Пробил по воротам Педри с дальней дистанции. Рикошетом от защитника прилетел мяч к Навасу, но тот с ходу пробил немного неточно.

Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

Догнал мяч у лицевой линии Навас и прострелил вдоль ворот, но перехватил сферу в подкате Эванс.

Пробивал теперь уже Чарльз после сольного прохода, но в красивом прыжке спас свою команду Симон.

На фланге получил по ногам Зьюм в борьбе против Кукурельи. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Брэдли. Потребуется ему помощь медиков.

Со штрафного навесил Брэдли на линию вратарской, но здесь Ле Норман вынес сферу за пределы поля.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 4-1! Фабиан Руис! Довели счет до крупного испанцы. Отличный мягкий пас исполнял Ямаль в штрафную, куда ворвался из-за спин защитников Руис и в падении вколотил сферу под опорной ногой голкипера в сетку.

Догнал мяч Уильямс на фланге и подал на дальнюю штангу, но никого из партнеров здесь не оказалось.

С левого фланга низом прострелил в штрафную Педри на ход Ямалю, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

С угла поля навесил на дальнюю штангу Педри, но здесь головой пробил крайне неточно Уильямс.

С левого фланга навесил Льюис в центр штрафной, где головой пробил по воротам Прайс, но мяч оказался в руках Симона.

31' С правого фланга отдавал пас Хьюм тонко в штрафную на ход Риду, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-1! Педри! И еще один гол смогли провести хозяева. Ушел от соперника на скорости по флангу и прострелил в центр, где сыграл на опережение Педри и в одно касание вколотил снаряд точно в нижний угол ворот.

28' Со штрафного Руис навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Льюис и вынес сферу в аут.

27' На фланге получил по ногам Руис в борьбе против Хьюма. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Испании.

26' В центре поля получил по ногам Ямаль в борьбе против Рида. Штрафной удар исполнять будут испанцы.

25' Пауза в матче. Судья отправил команды на водопой, сложно играть в футбол по такой жаре.

24' С угла поля навесил Навас на линию вратарской. но здесь Эванс сыграл лучше всех на верху и вынес сферу головой.

23' Выиграл подбор у штрафной соперника Руис и с лету пробил в дальний нижний угол, но в падении голкипер перевел на угловой.

22' С правого фланга навесил на дальнюю штангу вновь Ямаль, но никто из партнеров не смог добраться до мяча.