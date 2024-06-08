Тур: 1. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Главный судья: Дешепи Бастьен
4:1
Перерыв
0'
0:1
2' ГолБаллард Дэниэл
1:1
12' ГолПедри
2:1
18' ГолМората Альваро
3:1
29' ГолПедри
4:1
35' ГолФабиан Руис
Ход матча
2'
0:1
12'
1:1
18'
2:1
29'
3:1
35'
4:1
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
289 Количество передач 75
-
83 Владение мячом, % 17
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Унай
Симон
22
Навас
Хесус
20
Педри
19
Ямаль
Ламин
17
Уильямс
Нико
19
Чарльз
Ши
16
Льюис
Джамал
14
Прайс
Айзек
- Основной состав
-
23 Унай СимонВратарь
-
22 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ПедриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ямаль ЛаминНападающий
- Нападающий
-
17 Уильямс НикоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ольмо ДаниПолузащитник
-
15 Баэна АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Лопес ФерминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Перес АйосеНападающий
-
Главный тренер: Де ла Фуэнте Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Чарльз ШиПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Льюис ДжамалПолузащитник
-
10 Рид ДжеймиНападающий
-
14 Прайс АйзекНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хазард КонорВратарь
-
23 Чарльз ПирсВратарь
-
22 Браун КиаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Смит ПолПолузащитник
-
13 Эванс КорриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: О'Нил Майкл
История личных встреч
Испания
Северная Ирландия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Результаты последних матчей
Испания
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Испания - Андорра 5:0 Испания - Бразилия 3:3 Испания - Колумбия 0:1 Испания - Грузия 3:1
Кипр - Испания 1:3 Норвегия - Испания 0:1 Испания - Шотландия 2:0 Испания - Кипр 6:0 Грузия - Испания 1:7 Хорватия - Испания 0:0 Испания - Италия 2:1 Шотландия - Испания 2:0 Испания - Норвегия 3:0 Марокко - Испания 0:0 Япония - Испания 2:1 Испания - Германия 1:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2
Северная Ирландия
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Шотландия - Северная Ирландия 0:1 Румыния - Северная Ирландия 1:1 Северная Ирландия - Дания 2:0 Финляндия - Северная Ирландия 4:0
Северная Ирландия - Словения 0:1 Северная Ирландия - Сан-Марино 3:0 Казахстан - Северная Ирландия 1:0 Словения - Северная Ирландия 4:2 Северная Ирландия - Казахстан 0:1 Дания - Северная Ирландия 1:0 Северная Ирландия - Финляндия 0:1 Сан-Марино - Северная Ирландия 0:2 Греция - Северная Ирландия 3:1 Северная Ирландия - Косово 2:1 Северная Ирландия - Кипр 2:2 Косово - Северная Ирландия 3:2 Кипр - Северная Ирландия 0:0 Северная Ирландия - Греция 0:1 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Люксембург - Северная Ирландия 1:3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Испания 4:1 Северная Ирландия
Исход игры
Испания
95.6% (108)
Ничья
0.9% (1)
Северная Ирландия
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.92% (54)
Меньше
48.08% (50)
Обе команды забьют
Да
18.27% (19)
Нет
81.73% (85)
Популярный счёт
2:0 Испания
39.8% (45)
3:0 Испания
25.7% (29)
3:1 Испания
8% (9)
2:1 Испания
7.1% (8)
1:0 Испания
4.4% (5)
4:0 Испания
3.5% (4)
5:0 Испания
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!