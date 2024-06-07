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Тур: 1.
Словакия
FIFA #48
 
Позже
Уэльс
FIFA #29
Прогнозы 42
Словакия 57.1% (24)
X 35.7% (15)
Уэльс 7.1% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Словакия
Ничья
Уэльс
2.12
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3.50
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3.80
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Словакия
Уэльс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

Е2
1:1
Е2
1:0
Е2
2:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Результаты последних матчей

Словакия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Словакия - Сан-Марино 4:0 Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2
Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1
Уэльс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гибралтар - Уэльс 0:0 Уэльс - Польша 0:0 Уэльс - Финляндия 4:1 Уэльс - Турция 1:1
Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Словакия - Уэльс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июня 2024, осталось 2 дня 8 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 42
    Словакия 57.1% (24)
    X 35.7% (15)
    Уэльс 7.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Словакия
    Ничья
    Уэльс
    2.12
    Реклама, betcity.ru
    3.50
    Реклама, ligastavok.ru
    3.80
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    Прогнозы на матч Словакия - Уэльс

    Исход игры
    Словакия
    57.1% (24)
    Ничья
    35.7% (15)
    Уэльс
    7.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (21)
    Меньше
    50% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (35)
    Нет
    16.67% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Словакия
    38.1% (16)
    1:1 Ничья
    33.3% (14)
    1:0 Словакия
    14.3% (6)
    1:2 Уэльс
    7.1% (3)
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