Тур: 1.
История личных встреч
Словакия
Уэльс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
135
Результаты последних матчей
Словакия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Словакия - Сан-Марино 4:0 Норвегия - Словакия 1:1 Словакия - Австрия 0:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2
Словакия - Исландия 4:2 Люксембург - Словакия 0:1 Португалия - Словакия 3:2 Словакия - Лихтенштейн 3:0 Словакия - Португалия 0:1 Лихтенштейн - Словакия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Словакия - Люксембург 0:0 Словакия - Чили 0:0 Черногория - Словакия 2:2 Словакия - Беларусь 1:1 Словакия - Азербайджан 1:2 Казахстан - Словакия 2:1 Азербайджан - Словакия 0:1 Словакия - Казахстан 0:1
Уэльс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гибралтар - Уэльс 0:0 Уэльс - Польша 0:0 Уэльс - Финляндия 4:1 Уэльс - Турция 1:1
Армения - Уэльс 1:1 Уэльс - Хорватия 2:1 Уэльс - Гибралтар 4:0 Латвия - Уэльс 0:2 Уэльс - Южная Корея 0:0 Турция - Уэльс 2:0 Уэльс - Армения 2:4 Уэльс - Латвия 1:0 Хорватия - Уэльс 1:1 Уэльс - Англия 0:3 Уэльс - Иран 0:2 США - Уэльс 1:1 Уэльс - Польша 0:1 Бельгия - Уэльс 2:1 Нидерланды - Уэльс 3:2 Уэльс - Бельгия 1:1
Прогнозы на матч Словакия - Уэльс
Исход игры
Словакия
57.1% (24)
Ничья
35.7% (15)
Уэльс
7.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
50% (21)
Меньше
50% (21)
Обе команды забьют
Да
83.33% (35)
Нет
16.67% (7)
Популярный счёт
2:1 Словакия
38.1% (16)
1:1 Ничья
33.3% (14)
1:0 Словакия
14.3% (6)
1:2 Уэльс
7.1% (3)
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