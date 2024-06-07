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Тур: 1. Стадион: .
Италия
FIFA #9
 
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Босния и Герцеговина
FIFA #74
Прогнозы 43
Италия 97.7% (42)
X 2.3% (1)
Босния и Герцеговина 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Италия
Ничья
Босния и Герцеговина
5.00
5.40
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9.78
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Италия
Босния и Герцеговина

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛНУ
0:2
ЛНУ
1:1
Е2
0:3
Е2
2:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.75
1.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

120
51

Результаты последних матчей

Италия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Италия - Турция 0:0 Италия - Эквадор 2:0 Италия - Венесуэла 2:1 Украина - Италия 0:0
Италия - Северная Македония 5:2 Англия - Италия 3:1 Италия - Мальта 4:0 Италия - Украина 2:1 Северная Македония - Италия 1:1 Нидерланды - Италия 2:3 Испания - Италия 2:1 Мальта - Италия 0:2 Италия - Англия 1:2 Австрия - Италия 2:0 Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2 Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Англия - Босния и Герцеговина 3:0 Босния и Герцеговина - Украина 1:2 Босния и Герцеговина - Словакия 1:2 Люксембург - Босния и Герцеговина 4:1
Босния и Герцеговина - Португалия 0:5 Лихтенштейн - Босния и Герцеговина 0:2 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн 2:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 0:2 Португалия - Босния и Герцеговина 3:0 Словакия - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Босния и Герцеговина - Черногория 1:0 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2 Черногория - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Босния и Герцеговина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 июня 2024, осталось 2 дня 8 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 43
    Италия 97.7% (42)
    X 2.3% (1)
    Босния и Герцеговина 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Италия
    Ничья
    Босния и Герцеговина
    5.00
    5.40
    Реклама, ligastavok.ru
    9.78
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Италия - Босния и Герцеговина онлайн

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    Прогнозы на матч Италия - Босния и Герцеговина

    Исход игры
    Италия
    97.7% (42)
    Ничья
    2.3% (1)
    Босния и Герцеговина
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.51% (20)
    Меньше
    53.49% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    37.21% (16)
    Нет
    62.79% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Италия
    46.5% (20)
    2:1 Италия
    25.6% (11)
    3:0 Италия
    9.3% (4)
    3:1 Италия
    9.3% (4)
    1:0 Италия
    4.7% (2)
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    Босния и Герцеговина
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