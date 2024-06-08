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  5. Вторая лига Б 2024
Тур: 3.
ФК Иркутск
 
Позже
Леон Сатурн
Прогнозы 46
ФК Иркутск 76.1% (35)
X 19.6% (9)
Леон Сатурн 4.3% (2)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

ФК Иркутск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Убониев Антон 3 0.33
Брагин Владислав 1 0.11
Машнев Максим 1 0.11
Яковлев Иван 1 0.11
Труфанов Григорий 1 0.11
Богданов Вадим 1 0.11
Перевозников Егор 1 0.11
Леон Сатурн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басыров Станислав 3 0.33
Бескоровайный Денис 2 0.22
Alexey Soloviev 2 0.22
Воротников Илья Владимирович 1 0.11
Хатунцев Илья 1 0.11

Карточки

ФК Иркутск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леон Сатурн
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

ФК Иркутск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Леон Сатурн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
4
ФК Иркутск
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Леон Сатурн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

4
2
ФК Иркутск
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Леон Сатурн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
12
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
67%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

15
2
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
4
27%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
22%
2
22%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

18
14
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
5
28%
0
0%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
4
22%
3
21%
46-60
1
6%
4
29%
61-75
3
17%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Иркутск
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Знамя Труда - ФК Иркутск 0:1 Енисей-2 - ФК Иркутск 1:2 Торпедо Владимир - ФК Иркутск 0:1 ФК Иркутск - Динамо СПб 3:3
Чертаново - ФК Иркутск 2:1 Динамо Вологда - ФК Иркутск 3:0 Динамо-2 Москва - ФК Иркутск 6:1 Тверь - ФК Иркутск 1:1 Спартак-2 - ФК Иркутск 1:0 Енисей-2 - ФК Иркутск 0:1 ФК Иркутск - Динамо-2 Москва 1:0 Знамя Труда - ФК Иркутск 0:1 ФК Иркутск - Электрон ВН 5:0 Тверь - ФК Иркутск 0:2 ФК Иркутск - Торпедо-2 Москва 0:0 Родина-М - ФК Иркутск 1:1 ФК Иркутск - Динамо Киров 2:0 Химик Дзержинск - ФК Иркутск 2:0 ФК Иркутск - Динамо СПб 2:1 Динамо Вологда - ФК Иркутск 0:1
Леон Сатурн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Енисей-2 - Леон Сатурн 2:2 Леон Сатурн - Торпедо Владимир 0:1 Динамо СПб - Леон Сатурн 2:2 Леон Сатурн - Чертаново 1:1
Динамо Вологда - Леон Сатурн 0:0 Леон Сатурн - Динамо-2 Москва 1:0 Тверь - Леон Сатурн 2:3 Спартак-2 - Леон Сатурн 1:0 Зенит-2 - Леон Сатурн 5:0 Рубин-2 - Леон Сатурн 0:5 Композит - Леон Сатурн 4:0 Леон Сатурн - Пересвет Домодедово 3:1 Сахалин - Леон Сатурн 1:1 Леон Сатурн - Спартак Тамбов 1:2 Арсенал-2 Тула - Леон Сатурн 3:2 Леон Сатурн - ФК Сахалинец 1:2 Строгино - Леон Сатурн 0:2 Леон Сатурн - Арсенал Тула 1:2 Леон Сатурн - Динамо Владивосток 2:0 Рязань - Леон Сатурн 1:4

Результаты матчей

ФК Иркутск
Леон Сатурн

Точный счет

3:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

ФК Иркутск
Леон Сатурн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
7
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо-2 Москва
 10 8 1 1 26 - 7 25
2.
Спартак-2
 10 7 3 0 20 - 6 24
3.
Балтика-БФУ
 10 6 2 2 20 - 12 20
4.
Родина-М
 10 5 3 2 19 - 10 18
5.
Чертаново
 10 5 3 2 18 - 12 18
6.
Зенит-2
 10 5 2 3 16 - 10 17
7.
Торпедо Владимир
 10 5 1 4 15 - 13 16
8.
ФК Иркутск
 9 3 2 4 10 - 17 11
9.
Знамя Труда
 10 3 2 5 12 - 19 11
10.
Динамо Вологда
 9 2 4 3 9 - 11 10
11.
Леон Сатурн
 9 2 4 3 9 - 14 10
12.
Тверь
 10 2 3 5 10 - 16 9
13.
Луки-Энергия
 10 2 3 5 7 - 14 9
14.
Динамо СПб
 9 2 2 5 14 - 19 8
15.
Звезда Санкт-Петербург
 10 1 2 7 8 - 21 5
16.
Енисей-2
 10 1 1 8 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика-БФУ
 6 5 0 1 12 - 5 15
2.
Родина-М
 6 4 2 0 12 - 1 14
3.
Спартак-2
 6 4 2 0 12 - 4 14
4.
Зенит-2
 5 4 1 0 13 - 5 13
5.
Динамо-2 Москва
 4 4 0 0 15 - 4 12
6.
Динамо Вологда
 5 2 2 1 6 - 5 8
7.
Динамо СПб
 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Чертаново
 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Знамя Труда
 6 2 1 3 7 - 13 7
10.
Звезда Санкт-Петербург
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Луки-Энергия
 6 1 2 3 3 - 7 5
12.
Леон Сатурн
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Енисей-2
 7 1 1 5 7 - 12 4
14.
Торпедо Владимир
 5 1 0 4 3 - 11 3
15.
Тверь
 5 0 2 3 5 - 9 2
16.
ФК Иркутск
 1 0 1 0 3 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Владимир
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Динамо-2 Москва
 6 4 1 1 11 - 3 13
3.
Чертаново
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Спартак-2
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
ФК Иркутск
 8 3 1 4 7 - 14 10
6.
Тверь
 5 2 1 2 5 - 7 7
7.
Леон Сатурн
 6 1 3 2 7 - 12 6
8.
Балтика-БФУ
 4 1 2 1 8 - 7 5
9.
Знамя Труда
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Родина-М
 4 1 1 2 7 - 9 4
11.
Луки-Энергия
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Зенит-2
 5 1 1 3 3 - 5 4
13.
Динамо Вологда
 4 0 2 2 3 - 6 2
14.
Динамо СПб
 5 0 1 4 6 - 14 1
15.
Енисей-2
 3 0 0 3 1 - 8 0
16.
Звезда Санкт-Петербург
 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход во Вторую лигу Дивизион А Серебро
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Строитель Каменск-Шахтинский Stanislav Ruban 8
Ангушт Алиев Бекхан 7
Спартак-Нальчик Хачиров Алан 7
Рубин Ялта Зубавленко Вадим 7
Динамо-2 Москва Бабаев Ульви 6
Весь список

Топ нарушителей
СКА-2 Хабаровск Никифоров Владислав 1
Динамо Ставрополь Дышеков Аслан 1
Спартак-Нальчик Тобоев Таймураз 1
Строитель Каменск-Шахтинский Беликов Иван 1
Лада-Тольятти Шмаров Александр 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ФК Иркутск - Леон Сатурн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июня 2024, осталось 2 дня 3 часа 4 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 46
    ФК Иркутск 76.1% (35)
    X 19.6% (9)
    Леон Сатурн 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч ФК Иркутск - Леон Сатурн онлайн

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    Прогнозы на матч ФК Иркутск - Леон Сатурн

    Исход игры
    ФК Иркутск
    76.1% (35)
    Ничья
    19.6% (9)
    Леон Сатурн
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (22)
    Меньше
    52.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    65.22% (30)
    Нет
    34.78% (16)
    Популярный счёт
    2:1 ФК Иркутск
    41.3% (19)
    1:0 ФК Иркутск
    30.4% (14)
    1:1 Ничья
    17.4% (8)
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    ФК Иркутск
    Леон Сатурн
    Букмекеры
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