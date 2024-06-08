Тур: 3.
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Бомбардиры внутри турнира
ФК Иркутск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Убониев Антон
|3
|0.33
|Брагин Владислав
|1
|0.11
|Машнев Максим
|1
|0.11
|Яковлев Иван
|1
|0.11
|Труфанов Григорий
|1
|0.11
|Богданов Вадим
|1
|0.11
|Перевозников Егор
|1
|0.11
Леон Сатурн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басыров Станислав
|3
|0.33
|Бескоровайный Денис
|2
|0.22
|Alexey Soloviev
|2
|0.22
|Воротников Илья Владимирович
|1
|0.11
|Хатунцев Илья
|1
|0.11
Карточки
ФК Иркутск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Леон Сатурн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
ФК Иркутск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Леон Сатурн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
4
ФК Иркутск
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Леон Сатурн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
4
2
ФК Иркутск
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Леон Сатурн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
12
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
67%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
17%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
15
2
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
4
27%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
22%
2
22%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
18
14
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
5
28%
0
0%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
2
11%
4
29%
31-45
4
22%
3
21%
46-60
1
6%
4
29%
61-75
3
17%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Иркутск
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Знамя Труда - ФК Иркутск 0:1 Енисей-2 - ФК Иркутск 1:2 Торпедо Владимир - ФК Иркутск 0:1 ФК Иркутск - Динамо СПб 3:3
Чертаново - ФК Иркутск 2:1 Динамо Вологда - ФК Иркутск 3:0 Динамо-2 Москва - ФК Иркутск 6:1 Тверь - ФК Иркутск 1:1 Спартак-2 - ФК Иркутск 1:0 Енисей-2 - ФК Иркутск 0:1 ФК Иркутск - Динамо-2 Москва 1:0 Знамя Труда - ФК Иркутск 0:1 ФК Иркутск - Электрон ВН 5:0 Тверь - ФК Иркутск 0:2 ФК Иркутск - Торпедо-2 Москва 0:0 Родина-М - ФК Иркутск 1:1 ФК Иркутск - Динамо Киров 2:0 Химик Дзержинск - ФК Иркутск 2:0 ФК Иркутск - Динамо СПб 2:1 Динамо Вологда - ФК Иркутск 0:1
Леон Сатурн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Енисей-2 - Леон Сатурн 2:2 Леон Сатурн - Торпедо Владимир 0:1 Динамо СПб - Леон Сатурн 2:2 Леон Сатурн - Чертаново 1:1
Динамо Вологда - Леон Сатурн 0:0 Леон Сатурн - Динамо-2 Москва 1:0 Тверь - Леон Сатурн 2:3 Спартак-2 - Леон Сатурн 1:0 Зенит-2 - Леон Сатурн 5:0 Рубин-2 - Леон Сатурн 0:5 Композит - Леон Сатурн 4:0 Леон Сатурн - Пересвет Домодедово 3:1 Сахалин - Леон Сатурн 1:1 Леон Сатурн - Спартак Тамбов 1:2 Арсенал-2 Тула - Леон Сатурн 3:2 Леон Сатурн - ФК Сахалинец 1:2 Строгино - Леон Сатурн 0:2 Леон Сатурн - Арсенал Тула 1:2 Леон Сатурн - Динамо Владивосток 2:0 Рязань - Леон Сатурн 1:4
Результаты матчей
ФК Иркутск
Леон Сатурн
Точный счет
3:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
ФК Иркутск
Леон Сатурн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
33
17
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
27
36
18
18
- — Выход во Вторую лигу Дивизион А Серебро
- — Зона вылета
|Строитель Каменск-Шахтинский
|Stanislav Ruban
|8
|Ангушт
|Алиев Бекхан
|7
|Спартак-Нальчик
|Хачиров Алан
|7
|Рубин Ялта
|Зубавленко Вадим
|7
|Динамо-2 Москва
|Бабаев Ульви
|6
|СКА-2 Хабаровск
|Никифоров Владислав
|1
|Динамо Ставрополь
|Дышеков Аслан
|1
|Спартак-Нальчик
|Тобоев Таймураз
|1
|Строитель Каменск-Шахтинский
|Беликов Иван
|1
|Лада-Тольятти
|Шмаров Александр
|1
Прогнозы на матч ФК Иркутск - Леон Сатурн
Исход игры
ФК Иркутск
76.1% (35)
Ничья
19.6% (9)
Леон Сатурн
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (22)
Меньше
52.17% (24)
Обе команды забьют
Да
65.22% (30)
Нет
34.78% (16)
Популярный счёт
2:1 ФК Иркутск
41.3% (19)
1:0 ФК Иркутск
30.4% (14)
1:1 Ничья
17.4% (8)
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