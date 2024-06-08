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Тур: 1.
Нидерланды
FIFA #7
 
Позже
Исландия
FIFA #72
Прогнозы 43
Нидерланды 100% (43)
X 0% (0)
Исландия 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Исландия
1.21
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7.84
7.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Нидерланды
Исландия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

Е2ОМ
0:1
Е2ОМ
2:0
ММ
0:1
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
112

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Нидерланды - Канада 4:0 Германия - Нидерланды 2:1 Нидерланды - Шотландия 4:0 Гибралтар - Нидерланды 0:6
Нидерланды - Ирландия 1:0 Греция - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Франция 1:2 Ирландия - Нидерланды 1:2 Нидерланды - Греция 3:0 Нидерланды - Италия 2:3 Нидерланды - Хорватия 2:4 Нидерланды - Гибралтар 3:0 Франция - Нидерланды 4:0 Нидерланды - Аргентина 2:2 Нидерланды - США 3:1 Нидерланды - Катар 2:0 Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2
Исландия
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Англия - Исландия 0:1 Украина - Исландия 2:1 Израиль - Исландия 1:4 Гондурас - Исландия 0:2
Гватемала - Исландия 0:1 Португалия - Исландия 2:0 Словакия - Исландия 4:2 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Люксембург 1:1 Исландия - Босния и Герцеговина 1:0 Люксембург - Исландия 3:1 Исландия - Португалия 0:1 Исландия - Словакия 1:2 Лихтенштейн - Исландия 0:7 Босния и Герцеговина - Исландия 3:0 Швеция - Исландия 2:1 Исландия - Эстония 1:1 Латвия - Исландия 1:1 Литва - Исландия 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нидерланды - Исландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июня 2024, осталось 2 дня 11 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 43
    Нидерланды 100% (43)
    X 0% (0)
    Исландия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нидерланды
    Ничья
    Исландия
    1.21
    Реклама, betcity.ru
    7.84
    7.20
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Нидерланды - Исландия

    Исход игры
    Нидерланды
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Исландия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.36% (27)
    Меньше
    38.64% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    52.27% (23)
    Нет
    47.73% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Нидерланды
    34.1% (15)
    2:1 Нидерланды
    34.1% (15)
    3:1 Нидерланды
    18.2% (8)
    3:0 Нидерланды
    9.1% (4)
    1:0 Нидерланды
    4.5% (2)
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