  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 2158
Стабек
4:2
Конец матча
Мьёндален
0'
1:0
5' Гол
Oskar Spiten-Nysaether
2:0
7' Гол
Sebastian Olderheim
2:1
11' Гол
Брингакер Матиас
44' Желтая карточка
Скоген Сондре
65' Желтая карточка
Холтен Расмус
3:1
71' Гол
Sebastian Olderheim
78' Желтая карточка
Сольберг Йоаким
4:1
86' Гол
Oskar Spiten-Nysaether
4:2
90' Гол
Вогт Педер
90'+5
1
Россбах
Сондре
3
Jon
Haukvik
Oeya
4
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
15
Лиллеорен-Веум
Олав
6
Кристенсен
Магнус
17
Sebastian
Olderheim
14
Робертс
Томас
20
Андресен
Александр
7
Rasmus
Eggen
Vinge
21
Oskar
Spiten-Nysaether
1
Thomas
Kinn
21
Вогт
Педер
4
Холтен
Расмус
3
Скоген
Сондре
16
Johannes
Dahlby
19
Бренден
Эрик
8
Свеен
Оле
25
Andreas
Heredia-Randen
9
Брингакер
Матиас
24
Mats
Pedersen
15
Love
Reuterswaerd
Стабек
3-5-2
Мьёндален
4-3-3

История личных встреч

Стабек
Мьёндален

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

19 матчей

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

36.8%
63.2%
7 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
1:0
ПД
2:0
ПД
2:4
Э
1:1
Э
1:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
4:2
Э
1:0
ТМК
0:1
К
2:0
ТМК
0:3
ТМК
1:0
Э
1:4
Э
1:0
ТМК
2:2
ТМС
2:2
ПД
1:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

11
20

Голов в среднем за матч

1.57
1.67

Среднее время на гол

57
54

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

1.08
0.43

Среднее время на гол

83
210

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.26
1.21

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

71
74

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oskar Spiten-Nysaether 7 0.64
Bassekou Diabate 6 (1) 0.55
Sebastian Olderheim 4 0.36
Робертс Томас 3 (1) 0.27
Педерсен Каспер 3 0.27
Андресен Александр 1 0.09
Несс Николай 1 0.09
Rasmus Eggen Vinge 1 0.09
William Wendt 1 0.09
Упсет Кристиан 1 (1) 0.09
Кристенсен Магнус 0 0
Fillip Riise 0 0
Вальстад Николас 0 0
Геэльмуйден Херман 0 0
Лиллеорен-Веум Олав 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брингакер Матиас 4 0.33
Mats Pedersen 3 0.25
Ольсен Мейнхард 3 (1) 0.25
Alie Conteh 3 0.25
Холтен Расмус 2 0.17
Эверби Сиверт 1 0.08
Бренден Эрик 1 0.08
Вогт Педер 1 0.08
Скоген Сондре 1 0.08
Keerat Singh 1 0.08
Love Reuterswaerd 0 0
Brinder Singh 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Сондре 3 0
Вальстад Николас 3 0
Несс Николай 2 0
Кристенсен Магнус 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Андресен Александр 1 0
Oskar Spiten-Nysaether 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скоген Сондре 4 0
Холтен Расмус 4 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Вогт Педер 2 0
Mats Pedersen 2 0
Simon Appiah 2 0
Alie Conteh 0 1
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Свеен Оле 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Сольберг Йоаким 1 0
Thomas Kinn 1 0
Johannes Dahlby 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Andreas Heredia-Randen 1 0

Результаты матчей

Стабек
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Мьёндален
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
6
Стабек
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мьёндален
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

12
13
Стабек
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Мьёндален
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

18
19

Голы по времени матча

Забито

16
6
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
5
31%
1
17%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
2
13%
2
33%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
33%
3
25%
61-75
4
44%
1
8%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
17%
4
29%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
25%
1
7%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90

Забито

28
20
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
7
25%
5
25%
1-15
4
14%
3
15%
16-30
3
11%
4
20%
31-45
7
25%
3
15%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
5
18%
3
15%
76-90

Пропущено

21
24
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
10%
3
13%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
6
29%
5
21%
61-75
6
29%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2
Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3
Мьёндален
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2
Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0

Результаты матчей

Стабек
Мьёндален

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:5
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:5
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Стабек
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
4
3
2
2.5
2
5
3
2
3.5
1
6
1
4
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
2
3
3
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
11
1
8
3
1.5
5
7
6
5
2.5
2
10
3
8
3.5
1
11
1
10
4.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 12 7 4 1 26 - 19 25
2.
Волеренга
 12 7 2 3 27 - 17 23
3.
Эгерсунд
 12 6 4 2 30 - 24 22
4.
Брюне
 12 7 0 5 14 - 11 21
5.
Мосс
 12 6 2 4 20 - 22 20
6.
Стабек
 11 5 4 2 28 - 21 19
7.
Люн
 12 4 6 2 22 - 13 18
8.
Согндаль
 12 4 5 3 19 - 13 17
9.
Рёуфосс
 11 4 3 4 12 - 12 15
10.
Левангер
 11 2 6 3 18 - 17 12
11.
Ранхейм
 12 2 5 5 20 - 22 11
12.
Мьёндален
 12 2 5 5 20 - 24 11
13.
Осане
 12 2 4 6 12 - 21 10
14.
ИК Старт
 12 2 4 6 13 - 23 10
15.
Санднес
 11 2 3 6 15 - 27 9
16.
Олесунн
 12 2 3 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Конгсвингер
 6 4 2 0 15 - 8 14
3.
Мосс
 6 4 1 1 12 - 7 13
4.
Согндаль
 6 3 2 1 14 - 8 11
5.
Стабек
 5 3 1 1 16 - 9 10
6.
Волеренга
 6 3 1 2 11 - 8 10
7.
Люн
 6 2 4 0 12 - 5 10
8.
Мьёндален
 7 2 4 1 14 - 12 10
9.
Осане
 6 2 3 1 8 - 10 9
10.
Эгерсунд
 5 2 2 1 8 - 6 8
11.
Санднес
 6 2 2 2 12 - 12 8
12.
ИК Старт
 6 2 2 2 9 - 12 8
13.
Ранхейм
 5 2 1 2 10 - 9 7
14.
Рёуфосс
 5 2 0 3 3 - 5 6
15.
Левангер
 5 1 3 1 9 - 5 6
16.
Олесунн
 7 1 2 4 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 7 4 2 1 22 - 18 14
2.
Волеренга
 6 4 1 1 16 - 9 13
3.
Конгсвингер
 6 3 2 1 11 - 11 11
4.
Рёуфосс
 6 2 3 1 9 - 7 9
5.
Стабек
 6 2 3 1 12 - 12 9
6.
Люн
 6 2 2 2 10 - 8 8
7.
Мосс
 6 2 1 3 8 - 15 7
8.
Согндаль
 6 1 3 2 5 - 5 6
9.
Левангер
 6 1 3 2 9 - 12 6
10.
Олесунн
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Ранхейм
 7 0 4 3 10 - 13 4
12.
Брюне
 5 1 0 4 3 - 7 3
13.
ИК Старт
 6 0 2 4 4 - 11 2
14.
Мьёндален
 5 0 1 4 6 - 12 1
15.
Санднес
 5 0 1 4 3 - 15 1
16.
Осане
 6 0 1 5 4 - 11 1
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 12 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 11 (3)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 9 (5)
Конгсвингер Lucas Ravn-Haren 7 (6)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 5
ИК Старт Mathias Grundetjern 1 3
Брюне Andreas Dybevik 4
Санднес Бркич Харис 4
Осане Иверсен Эйнар 4
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