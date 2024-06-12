Тур: 4. Стадион: Наддеруд. Зрители: 2158
0'
1:0
5' ГолOskar Spiten-Nysaether
2:0
7' ГолSebastian Olderheim
2:1
11' ГолБрингакер Матиас
44' Желтая карточкаСкоген Сондре
65' Желтая карточкаХолтен Расмус
3:1
71' ГолSebastian Olderheim
78' Желтая карточкаСольберг Йоаким
4:1
86' ГолOskar Spiten-Nysaether
4:2
90' ГолВогт Педер
90'+5
Ход матча
11'
44'
65'
71'
78'
86'
90'
4:2
21
Вогт
Педер
19
Бренден
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
23 Marius Ulla
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Вогт ПедерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Alie Conteh
-
18 Simon Appiah
-
14 Keerat Singh
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Стабек
Мьёндален
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
19 матчей
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
36.8%
63.2%
7 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
20
Голов в среднем за матч
1.57
1.67
Среднее время на гол
57
54
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
1.08
0.43
Среднее время на гол
83
210
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.26
1.21
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
71
74
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oskar Spiten-Nysaether
|7
|0.64
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|0.55
|Sebastian Olderheim
|4
|0.36
|Робертс Томас
|3 (1)
|0.27
|Педерсен Каспер
|3
|0.27
|Андресен Александр
|1
|0.09
|Несс Николай
|1
|0.09
|Rasmus Eggen Vinge
|1
|0.09
|William Wendt
|1
|0.09
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.09
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
|Вальстад Николас
|0
|0
|Геэльмуйден Херман
|0
|0
|Лиллеорен-Веум Олав
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брингакер Матиас
|4
|0.33
|Mats Pedersen
|3
|0.25
|Ольсен Мейнхард
|3 (1)
|0.25
|Alie Conteh
|3
|0.25
|Холтен Расмус
|2
|0.17
|Эверби Сиверт
|1
|0.08
|Бренден Эрик
|1
|0.08
|Вогт Педер
|1
|0.08
|Скоген Сондре
|1
|0.08
|Keerat Singh
|1
|0.08
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Сондре
|3
|0
|Вальстад Николас
|3
|0
|Несс Николай
|2
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скоген Сондре
|4
|0
|Холтен Расмус
|4
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Вогт Педер
|2
|0
|Mats Pedersen
|2
|0
|Simon Appiah
|2
|0
|Alie Conteh
|0
|1
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Свеен Оле
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Сольберг Йоаким
|1
|0
|Thomas Kinn
|1
|0
|Johannes Dahlby
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Andreas Heredia-Randen
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Мьёндален
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
6
Стабек
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мьёндален
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
12
13
Стабек
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Мьёндален
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
18
19
Голы по времени матча
Забито
16
6
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
5
31%
1
17%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
2
13%
2
33%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
33%
3
25%
61-75
4
44%
1
8%
76-90
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
17%
4
29%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
17%
4
29%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Забито
28
20
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
7
25%
5
25%
1-15
4
14%
3
15%
16-30
3
11%
4
20%
31-45
7
25%
3
15%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
5
18%
3
15%
76-90
Пропущено
21
24
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
10%
3
13%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
6
29%
5
21%
61-75
6
29%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2
Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3
Мьёндален
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2
Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0
Результаты матчей
Стабек
Мьёндален
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
4:5
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:5
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 33%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Стабек
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
34
32
25
32
16
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
42
23
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
111
83
57
65
210
38
111
110
111
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|12 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|11 (3)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|9 (5)
|Конгсвингер
|Lucas Ravn-Haren
|7 (6)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|7 (2)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|5
|ИК Старт
|Mathias Grundetjern
|1 3
|Брюне
|Andreas Dybevik
|4
|Санднес
|Бркич Харис
|4
|Осане
|Иверсен Эйнар
|4