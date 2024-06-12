Тур: 1.
Прогноз на матч от Liveresult
13
Рим
Тим
21
Веа
Тимоти
15
Гомес
Жоао
11
Рафинья
Диас
10
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Веа ТимотиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Хорват ИтанВратарь
-
25 Джонсон ШонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Райт ХаджиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Берхалтер Грегг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Гомес ЖоаоПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасНападающий
-
10 РодригоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Коуто ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Пепе АкиноПолузащитник
- Нападающий
-
20 СавиоНападающий
-
21 ЭванилсонНападающий
-
23 Рафаэл Пирес
-
Главный тренер: Доривал Жуниор
История личных встреч
США
Бразилия
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
18
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
4
18
Голов в среднем за матч
0.67
3
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
135
30
Результаты последних матчей
США
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
США - Колумбия 1:5 США - Мексика 2:0 США - Ямайка 3:1 США - Словения 0:1
Тринидад и Тобаго - США 2:1 США - Тринидад и Тобаго 3:0 США - Гана 4:0 США - Германия 1:3 США - Оман 4:0 США - Узбекистан 3:0 США - Панама 1:1 США - Канада 2:2 США - Тринидад и Тобаго 6:0 Сент-Китс и Невис - США 0:6 США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0 Гренада - США 1:7
Бразилия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1
Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч США - Бразилия
Исход игры
США
5.4% (8)
Ничья
6.1% (9)
Бразилия
88.4% (130)
Тотал 2.5
Больше
78.5% (84)
Меньше
21.5% (23)
Обе команды забьют
Да
81.31% (87)
Нет
18.69% (20)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
33.3% (49)
1:3 Бразилия
19% (28)
0:2 Бразилия
10.9% (16)
1:1 Ничья
2.7% (4)
1:4 Бразилия
1.4% (2)
0:1 Бразилия
1.4% (2)
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