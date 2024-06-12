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США
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Бразилия
FIFA #5
Прогнозы 147
США 5.4% (8)
X 6.1% (9)
Бразилия 88.4% (130)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
США
Ничья
Бразилия
8.50
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1.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тёрнер
Мэтт
22
Скалли
Джозеф
3
Ричардс
Крис
13
Рим
Тим
5
Робинсон
Энтони
8
Маккенни
Уэстон
6
Муса
Юнус
7
Рейна
Джованни
21
Веа
Тимоти
9
Пепи
Рикардо
10
Пулишич
Кристиан
1
Алиссон
Бекер
2
Данило
Луис
4
Маркиньос
Маркос
17
Бералдо
Лукас
6
Венделл
Боргес
8
Пакета
Лукас
5
Гимараэс
Бруно
15
Гомес
Жоао
11
Рафинья
Диас
10
Родриго
7
Винисиус
Жуниор
США
Бразилия

История личных встреч

США
Бразилия

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМС
0:2
ТМС
1:4
ММ
1:4
ТМС
0:2
КК
2:3
КК
0:3

Голы

Всего голов

0
18

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

4
18

Голов в среднем за матч

0.67
3

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

135
30

Результаты последних матчей

США
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
США - Колумбия 1:5 США - Мексика 2:0 США - Ямайка 3:1 США - Словения 0:1
Тринидад и Тобаго - США 2:1 США - Тринидад и Тобаго 3:0 США - Гана 4:0 США - Германия 1:3 США - Оман 4:0 США - Узбекистан 3:0 США - Панама 1:1 США - Канада 2:2 США - Тринидад и Тобаго 6:0 Сент-Китс и Невис - США 0:6 США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0 Гренада - США 1:7
Бразилия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1
Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на товарищеском матче между сборными США и Бразилии. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • 84 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 147
США 5.4% (8)
X 6.1% (9)
Бразилия 88.4% (130)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
США
Ничья
Бразилия
8.50
Реклама, fon.bet
8.10
Реклама, zenit.win
1.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч США - Бразилия онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч США - Бразилия

Исход игры
США
5.4% (8)
Ничья
6.1% (9)
Бразилия
88.4% (130)
Тотал 2.5
Больше
78.5% (84)
Меньше
21.5% (23)
Обе команды забьют
Да
81.31% (87)
Нет
18.69% (20)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
33.3% (49)
1:3 Бразилия
19% (28)
0:2 Бразилия
10.9% (16)
1:1 Ничья
2.7% (4)
1:4 Бразилия
1.4% (2)
0:1 Бразилия
1.4% (2)
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