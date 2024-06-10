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Тур: 1.
США
FIFA #11
 
Позже
Бразилия
FIFA #5
Прогнозы 43
США 0% (0)
X 2.3% (1)
Бразилия 97.7% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
США
Ничья
Бразилия
5.80
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6.00
1.62
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Все Коэффициенты

История личных встреч

США
Бразилия

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМС
0:2
ТМС
1:4
ММ
1:4
ТМС
0:2
КК
2:3
КК
0:3

Голы

Всего голов

0
18

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

4
18

Голов в среднем за матч

0.67
3

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

135
30

Результаты последних матчей

США
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
США - Колумбия 1:5 США - Мексика 2:0 США - Ямайка 3:1 США - Словения 0:1
Тринидад и Тобаго - США 2:1 США - Тринидад и Тобаго 3:0 США - Гана 4:0 США - Германия 1:3 США - Оман 4:0 США - Узбекистан 3:0 США - Панама 1:1 США - Канада 2:2 США - Тринидад и Тобаго 6:0 Сент-Китс и Невис - США 0:6 США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0 Гренада - США 1:7
Бразилия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1
Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча США - Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июня 2024, осталось 2 дня 17 часов 27 минут.



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    • Прогнозы 43
    США 0% (0)
    X 2.3% (1)
    Бразилия 97.7% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    США
    Ничья
    Бразилия
    5.80
    Реклама, fon.bet
    6.00
    1.62
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    Прогнозы на матч США - Бразилия

    Исход игры
    США
    0% (0)
    Ничья
    2.3% (1)
    Бразилия
    97.7% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.49% (33)
    Меньше
    19.51% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    80.49% (33)
    Нет
    19.51% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Бразилия
    48.8% (21)
    1:3 Бразилия
    20.9% (9)
    0:2 Бразилия
    16.3% (7)
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