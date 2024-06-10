Тур: 1.
История личных встреч
США
Бразилия
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
18
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
4
18
Голов в среднем за матч
0.67
3
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
135
30
Результаты последних матчей
США
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
США - Колумбия 1:5 США - Мексика 2:0 США - Ямайка 3:1 США - Словения 0:1
Тринидад и Тобаго - США 2:1 США - Тринидад и Тобаго 3:0 США - Гана 4:0 США - Германия 1:3 США - Оман 4:0 США - Узбекистан 3:0 США - Панама 1:1 США - Канада 2:2 США - Тринидад и Тобаго 6:0 Сент-Китс и Невис - США 0:6 США - Ямайка 1:1 Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0 Гренада - США 1:7
Бразилия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1
Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1
Прогнозы на матч США - Бразилия
Исход игры
США
0% (0)
Ничья
2.3% (1)
Бразилия
97.7% (42)
Тотал 2.5
Больше
80.49% (33)
Меньше
19.51% (8)
Обе команды забьют
Да
80.49% (33)
Нет
19.51% (8)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
48.8% (21)
1:3 Бразилия
20.9% (9)
0:2 Бразилия
16.3% (7)
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