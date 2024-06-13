Тур: 11.
0:0
Первый тайм: 1'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Яковлев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзуцев Константин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
64 GasanovЗащитник
-
87 Исик АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Салихов ИванПолузащитник
-
29 Мокаев ИсламПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Мокин МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
95 Тимошкин ЛевЗащитник
-
75 Бабчук АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
История личных встреч
ФК Иркутск
Балтика-БФУ
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
ФК Иркутск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Убониев Антон
|3
|0.3
|Брагин Владислав
|1
|0.1
|Машнев Максим
|1
|0.1
|Яковлев Иван
|1
|0.1
|Труфанов Григорий
|1
|0.1
|Богданов Вадим
|1
|0.1
|Перевозников Егор
|1
|0.1
Балтика-БФУ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арбузов Ярослав
|3
|0.3
|Вшивков Вадим
|3
|0.3
|David Cherkasov
|3
|0.3
|Пряхин Сергей
|2
|0.2
|Мокин Марк
|2
|0.2
|Терещук Никита
|1
|0.1
|Савицкий Иван
|1
|0.1
|Исик Артём
|1
|0.1
|Николаев Кирилл
|1
|0.1
|Nikolay Kamaev
|1
|0.1
|Кочканян Сергей
|1 (1)
|0.1
|Мокаев Ислам
|1 (1)
|0.1
Карточки
ФК Иркутск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Икованюк Дмитрий
|0
|1
|Усов Александр
|1
|0
Балтика-БФУ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
ФК Иркутск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Балтика-БФУ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
4
ФК Иркутск
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Балтика-БФУ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
4
12
ФК Иркутск
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Балтика-БФУ
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
3
50%
5
42%
76-90
Пропущено
15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
4
27%
1
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
3
20%
1
20%
76-90
Забито
9
20
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
22%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
11%
2
10%
46-60
2
22%
3
15%
61-75
4
44%
6
30%
76-90
Пропущено
22
12
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
5
23%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
4
18%
4
33%
46-60
1
5%
3
25%
61-75
5
23%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Иркутск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФК Иркутск - Леон Сатурн 0:4 Знамя Труда - ФК Иркутск 0:1 Енисей-2 - ФК Иркутск 1:2 Торпедо Владимир - ФК Иркутск 0:1
ФК Иркутск - Динамо СПб 3:3 Чертаново - ФК Иркутск 2:1 Динамо Вологда - ФК Иркутск 3:0 Динамо-2 Москва - ФК Иркутск 6:1 Тверь - ФК Иркутск 1:1 Спартак-2 - ФК Иркутск 1:0 Енисей-2 - ФК Иркутск 0:1 ФК Иркутск - Динамо-2 Москва 1:0 Знамя Труда - ФК Иркутск 0:1 ФК Иркутск - Электрон ВН 5:0 Тверь - ФК Иркутск 0:2 ФК Иркутск - Торпедо-2 Москва 0:0 Родина-М - ФК Иркутск 1:1 ФК Иркутск - Динамо Киров 2:0 Химик Дзержинск - ФК Иркутск 2:0 ФК Иркутск - Динамо СПб 2:1
Балтика-БФУ
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Балтика-БФУ - Спартак-2 0:3 Зенит-2 - Балтика-БФУ 3:3 Балтика-БФУ - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Родина-М - Балтика-БФУ 2:0
Балтика-БФУ - Луки-Энергия 1:0 Балтика-БФУ - Тверь 4:1 Знамя Труда - Балтика-БФУ 1:1 Балтика-БФУ - Енисей-2 3:0 Торпедо Владимир - Балтика-БФУ 1:4 Балтика-БФУ - Динамо СПб 3:1 Тверь - Балтика-БФУ 2:1 Балтика-БФУ - Торпедо-2 Москва 4:1 Родина-М - Балтика-БФУ 1:0 Балтика-БФУ - Динамо Киров 0:0 Химик Дзержинск - Балтика-БФУ 3:2 Балтика-БФУ - Динамо СПб 2:1 Динамо Вологда - Балтика-БФУ 0:1 Балтика-БФУ - Зоркий Красногорск 0:1 Балтика-БФУ - Звезда Санкт-Петербург 0:5 Торпедо Владимир - Балтика-БФУ 1:3
Результаты матчей
ФК Иркутск
Балтика-БФУ
Точный счет
0:4
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
3
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
ФК Иркутск
Балтика-БФУ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
51
11
33
11
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
31
17
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
28
55
19
55
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|26 - 7
|25
|2.
|10
|7
|3
|0
|20 - 6
|24
|3.
|0:0
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|21
|4.
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|5.
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|15 - 13
|16
|8.
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|9.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|10 - 21
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|17 - 20
|11
|11.
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|13.
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|7 - 14
|9
|15.
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|16.
|10
|1
|1
|8
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|5.
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|6.
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|7.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|13.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|14.
|5
|0
|1
|4
|6 - 14
|1
|15.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход во Вторую лигу Дивизион А Серебро
- — Зона вылета
|Ангушт
|Алиев Бекхан
|8
|Спартак-Нальчик
|Хачиров Алан
|8
|Строитель Каменск-Шахтинский
|Stanislav Ruban
|8
|Рубин Ялта
|Зубавленко Вадим
|7
|Сокол Казань
|Соломатин Павел
|6
|СКА-2 Хабаровск
|Никифоров Владислав
|1
|Динамо Ставрополь
|Дышеков Аслан
|1
|Спартак-Нальчик
|Тобоев Таймураз
|1
|Строитель Каменск-Шахтинский
|Беликов Иван
|1
|Лада-Тольятти
|Шмаров Александр
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ФК Иркутск 0:0 Балтика-БФУ
Исход игры
ФК Иркутск
51.9% (56)
Ничья
24.1% (26)
Балтика-БФУ
24.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
44.23% (46)
Меньше
55.77% (58)
Обе команды забьют
Да
66.35% (69)
Нет
33.65% (35)
Популярный счёт
2:1 ФК Иркутск
23.1% (25)
1:1 Ничья
21.3% (23)
1:0 ФК Иркутск
19.4% (21)
1:2 Балтика-БФУ
14.8% (16)
2:0 ФК Иркутск
6.5% (7)
0:1 Балтика-БФУ
5.6% (6)
2:2 Ничья
1.9% (2)
1:3 Балтика-БФУ
1.9% (2)
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