  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Группа 2
  4. РОССИЯ
  5. Вторая лига Б 2024
Тур: 11.
ФК Иркутск
 
Позже
Балтика-БФУ
Прогнозы 26
ФК Иркутск 53.8% (14)
X 23.1% (6)
Балтика-БФУ 23.1% (6)
Все прогнозы

История личных встреч

ФК Иркутск
Балтика-БФУ

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ВЛБ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

ФК Иркутск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Убониев Антон 3 0.3
Брагин Владислав 1 0.1
Машнев Максим 1 0.1
Яковлев Иван 1 0.1
Труфанов Григорий 1 0.1
Богданов Вадим 1 0.1
Перевозников Егор 1 0.1
Балтика-БФУ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арбузов Ярослав 3 0.3
Вшивков Вадим 3 0.3
David Cherkasov 3 0.3
Пряхин Сергей 2 0.2
Мокин Марк 2 0.2
Терещук Никита 1 0.1
Савицкий Иван 1 0.1
Исик Артём 1 0.1
Николаев Кирилл 1 0.1
Nikolay Kamaev 1 0.1
Кочканян Сергей 1 (1) 0.1
Мокаев Ислам 1 (1) 0.1

Карточки

ФК Иркутск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Икованюк Дмитрий 0 1
Усов Александр 1 0
Балтика-БФУ
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

ФК Иркутск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Балтика-БФУ
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4
ФК Иркутск
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Балтика-БФУ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

4
12
ФК Иркутск
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Балтика-БФУ
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
3
50%
5
42%
76-90

Пропущено

15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
4
27%
1
20%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
3
20%
1
20%
76-90

Забито

9
20
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
22%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
1
11%
2
10%
46-60
2
22%
3
15%
61-75
4
44%
6
30%
76-90

Пропущено

22
12
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
5
23%
1
8%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
4
18%
4
33%
46-60
1
5%
3
25%
61-75
5
23%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Иркутск
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФК Иркутск - Леон Сатурн 0:4 Знамя Труда - ФК Иркутск 0:1 Енисей-2 - ФК Иркутск 1:2 Торпедо Владимир - ФК Иркутск 0:1
ФК Иркутск - Динамо СПб 3:3 Чертаново - ФК Иркутск 2:1 Динамо Вологда - ФК Иркутск 3:0 Динамо-2 Москва - ФК Иркутск 6:1 Тверь - ФК Иркутск 1:1 Спартак-2 - ФК Иркутск 1:0 Енисей-2 - ФК Иркутск 0:1 ФК Иркутск - Динамо-2 Москва 1:0 Знамя Труда - ФК Иркутск 0:1 ФК Иркутск - Электрон ВН 5:0 Тверь - ФК Иркутск 0:2 ФК Иркутск - Торпедо-2 Москва 0:0 Родина-М - ФК Иркутск 1:1 ФК Иркутск - Динамо Киров 2:0 Химик Дзержинск - ФК Иркутск 2:0 ФК Иркутск - Динамо СПб 2:1
Балтика-БФУ
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Балтика-БФУ - Спартак-2 0:3 Зенит-2 - Балтика-БФУ 3:3 Балтика-БФУ - Звезда Санкт-Петербург 1:0 Родина-М - Балтика-БФУ 2:0
Балтика-БФУ - Луки-Энергия 1:0 Балтика-БФУ - Тверь 4:1 Знамя Труда - Балтика-БФУ 1:1 Балтика-БФУ - Енисей-2 3:0 Торпедо Владимир - Балтика-БФУ 1:4 Балтика-БФУ - Динамо СПб 3:1 Тверь - Балтика-БФУ 2:1 Балтика-БФУ - Торпедо-2 Москва 4:1 Родина-М - Балтика-БФУ 1:0 Балтика-БФУ - Динамо Киров 0:0 Химик Дзержинск - Балтика-БФУ 3:2 Балтика-БФУ - Динамо СПб 2:1 Динамо Вологда - Балтика-БФУ 0:1 Балтика-БФУ - Зоркий Красногорск 0:1 Балтика-БФУ - Звезда Санкт-Петербург 0:5 Торпедо Владимир - Балтика-БФУ 1:3

Результаты матчей

ФК Иркутск
Балтика-БФУ

Точный счет

0:4
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
3
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

ФК Иркутск
Балтика-БФУ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
1
1.5
3
3
1
1
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
7
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
5
5
1
9
2.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо-2 Москва
 10 8 1 1 26 - 7 25
2.
Спартак-2
 10 7 3 0 20 - 6 24
3.
Балтика-БФУ
 10 6 2 2 20 - 12 20
4.
Родина-М
 10 5 3 2 19 - 10 18
5.
Чертаново
 10 5 3 2 18 - 12 18
6.
Зенит-2
 10 5 2 3 16 - 10 17
7.
Торпедо Владимир
 10 5 1 4 15 - 13 16
8.
Леон Сатурн
 10 3 4 3 13 - 14 13
9.
Динамо СПб
 10 3 2 5 17 - 20 11
10.
Знамя Труда
 10 3 2 5 12 - 19 11
11.
ФК Иркутск
 10 3 2 5 10 - 21 11
12.
Динамо Вологда
 10 2 4 4 10 - 14 10
13.
Тверь
 10 2 3 5 10 - 16 9
14.
Луки-Энергия
 10 2 3 5 7 - 14 9
15.
Звезда Санкт-Петербург
 10 1 2 7 8 - 21 5
16.
Енисей-2
 10 1 1 8 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика-БФУ
 6 5 0 1 12 - 5 15
2.
Родина-М
 6 4 2 0 12 - 1 14
3.
Спартак-2
 6 4 2 0 12 - 4 14
4.
Зенит-2
 5 4 1 0 13 - 5 13
5.
Динамо-2 Москва
 4 4 0 0 15 - 4 12
6.
Динамо СПб
 5 3 1 1 11 - 6 10
7.
Динамо Вологда
 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
Чертаново
 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Знамя Труда
 6 2 1 3 7 - 13 7
10.
Звезда Санкт-Петербург
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Луки-Энергия
 6 1 2 3 3 - 7 5
12.
Леон Сатурн
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Енисей-2
 7 1 1 5 7 - 12 4
14.
Торпедо Владимир
 5 1 0 4 3 - 11 3
15.
Тверь
 5 0 2 3 5 - 9 2
16.
ФК Иркутск
 2 0 1 1 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Владимир
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Динамо-2 Москва
 6 4 1 1 11 - 3 13
3.
Чертаново
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Спартак-2
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
ФК Иркутск
 8 3 1 4 7 - 14 10
6.
Леон Сатурн
 7 2 3 2 11 - 12 9
7.
Тверь
 5 2 1 2 5 - 7 7
8.
Балтика-БФУ
 4 1 2 1 8 - 7 5
9.
Знамя Труда
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Родина-М
 4 1 1 2 7 - 9 4
11.
Луки-Энергия
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Зенит-2
 5 1 1 3 3 - 5 4
13.
Динамо Вологда
 5 0 2 3 4 - 9 2
14.
Динамо СПб
 5 0 1 4 6 - 14 1
15.
Енисей-2
 3 0 0 3 1 - 8 0
16.
Звезда Санкт-Петербург
 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход во Вторую лигу Дивизион А Серебро
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Строитель Каменск-Шахтинский Stanislav Ruban 8
Ангушт Алиев Бекхан 7
Спартак-Нальчик Хачиров Алан 7
Рубин Ялта Зубавленко Вадим 7
Сокол Казань Соломатин Павел 6
Весь список

Топ нарушителей
СКА-2 Хабаровск Никифоров Владислав 1
Динамо Ставрополь Дышеков Аслан 1
Спартак-Нальчик Тобоев Таймураз 1
Строитель Каменск-Шахтинский Беликов Иван 1
Лада-Тольятти Шмаров Александр 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ФК Иркутск - Балтика-БФУ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июня 2024, осталось 2 дня 5 часов 9 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 26
    ФК Иркутск 53.8% (14)
    X 23.1% (6)
    Балтика-БФУ 23.1% (6)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч ФК Иркутск - Балтика-БФУ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч ФК Иркутск - Балтика-БФУ

    Исход игры
    ФК Иркутск
    60% (18)
    Ничья
    20% (6)
    Балтика-БФУ
    20% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (14)
    Меньше
    53.33% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (20)
    Нет
    33.33% (10)
    Популярный счёт
    2:1 ФК Иркутск
    30% (9)
    1:0 ФК Иркутск
    23.3% (7)
    1:1 Ничья
    20% (6)
    1:2 Балтика-БФУ
    13.3% (4)
    2:0 ФК Иркутск
    6.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ФК Иркутск
    Балтика-БФУ
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (24) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный