Первый тайм

5' Игроки "Динамо" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля команде из Санкт-Петербурга пока что продвинуться проблематично.

4' Якименко с левой половины поля от линии штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

3' С углового последовала подача в центр штрафной площади, игроки "Динамо" сыграли внимательно и без особого труда отвели угрозу от своих ворот при стандарте.

2' Бабешко с правого фланга получил заброс к центру штрафной площади и под давлением соперника пробил по воротам, мяч задел защитника "Динамо" и ушёл на угловой.