Тур: 11.
0:0
Первый тайм: 9'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Поляков ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
73 Светов ЗахарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чикишев Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Устинов АкимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Осокин ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Орлов АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фомичёв Александр
История личных встреч
Чертаново
Динамо СПб
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Чертаново
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нафиков Виктор
|5
|0.5
|Якименко Максим
|3
|0.3
|Французов Александр
|3
|0.3
|Урванцев Матвей
|2
|0.2
|Бартасевич Владимир
|1
|0.1
|Ямлиханов Радий
|1
|0.1
|Бабешко Александр
|1
|0.1
Динамо СПб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шилов Дмитрий
|3
|0.3
|Черномырдин Михаил
|2
|0.2
|Устинов Аким
|2
|0.2
|Roman Khadzhiev
|2
|0.2
|Танков Никита
|1
|0.1
|Andrey Orlov
|1
|0.1
|Фатеев Кирилл
|1
|0.1
|Пикарев Артем
|1
|0.1
|Осокин Денис
|1
|0.1
|Колганов Никита
|1
|0.1
|Alexey Kolesnikov
|1
|0.1
Карточки
Чертаново
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартасевич Владимир
|0
|1
Динамо СПб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Чертаново
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Динамо СПб
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
6
Чертаново
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Динамо СПб
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
10
10
Чертаново
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Динамо СПб
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
1
7%
1-15
2
40%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
40%
6
43%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
33%
4
57%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Забито
16
16
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
19%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Пропущено
14
21
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
29%
5
24%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
3
21%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Чертаново
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тверь - Чертаново 1:3 Динамо Вологда - Чертаново 1:4 Чертаново - Динамо-2 Москва 0:1 Леон Сатурн - Чертаново 1:1
Чертаново - ФК Иркутск 2:1 Спартак-2 - Чертаново 4:0 Чертаново - Зенит-2 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Чертаново 1:1 Чертаново - Родина-М 2:2 Луки-Энергия - Чертаново 0:2 Химки - Чертаново 0:1 Чертаново - Локомотив Москва (мол.) 3:1 Чертаново - Калуга 1:4 Чертаново - Велес Москва 0:3 Иртыш Омск - Чертаново 1:2 Чертаново - Авангард Курск 2:1 Челябинск - Чертаново 1:0 Форте - Чертаново 4:2 Чертаново - Новосибирск 1:1 Текстильщик - Чертаново 0:1
Динамо СПб
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Динамо СПб - Динамо Вологда 3:1 Динамо-2 Москва - Динамо СПб 5:2 Динамо СПб - Леон Сатурн 2:2 ФК Иркутск - Динамо СПб 3:3
Динамо СПб - Спартак-2 0:2 Зенит-2 - Динамо СПб 1:0 Динамо СПб - Звезда Санкт-Петербург 2:0 Родина-М - Динамо СПб 2:0 Динамо СПб - Луки-Энергия 4:1 Балтика-БФУ - Динамо СПб 3:1 Динамо Киров - Динамо СПб 1:0 Динамо СПб - Химик Дзержинск 2:3 Динамо СПб - Звезда Санкт-Петербург 0:1 Динамо Вологда - Динамо СПб 0:2 Динамо СПб - Зоркий Красногорск 0:1 Балтика-БФУ - Динамо СПб 2:1 Динамо СПб - Торпедо Владимир 0:2 Луки-Энергия - Динамо СПб 0:2 Динамо СПб - Зенит-2 1:0 Луки-Энергия - Динамо СПб 0:0
Результаты матчей
Чертаново
Динамо СПб
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Чертаново
Динамо СПб
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
31
41
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
33
23
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
64
64
37
37
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|9
|1
|1
|27 - 7
|28
|2.
|10
|7
|3
|0
|20 - 6
|24
|3.
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|4.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|19
|5.
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|6.
|10
|5
|2
|3
|16 - 10
|17
|7.
|10
|5
|1
|4
|15 - 13
|16
|8.
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|9.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|17 - 20
|12
|10.
|11
|3
|3
|5
|12 - 23
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|13.
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|10
|2
|3
|5
|7 - 14
|9
|15.
|10
|1
|2
|7
|8 - 21
|5
|16.
|0:1
|11
|1
|1
|9
|8 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|16 - 4
|15
|2.
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|4.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|5.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|6.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|7.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|5 - 9
|2
|16.
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|10 - 9
|6
|9.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|13.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|14.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|15.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|16.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход во Вторую лигу Дивизион А Серебро
- — Зона вылета
|Ангушт
|Алиев Бекхан
|8
|Спартак-Нальчик
|Хачиров Алан
|8
|Строитель Каменск-Шахтинский
|Stanislav Ruban
|8
|Рубин Ялта
|Зубавленко Вадим
|7
|Сокол Казань
|Соломатин Павел
|6
|СКА-2 Хабаровск
|Никифоров Владислав
|1
|Динамо Ставрополь
|Дышеков Аслан
|1
|Спартак-Нальчик
|Тобоев Таймураз
|1
|Строитель Каменск-Шахтинский
|Беликов Иван
|1
|Лада-Тольятти
|Шмаров Александр
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Чертаново 0:0 Динамо СПб
Исход игры
Чертаново
78.7% (85)
Ничья
10.2% (11)
Динамо СПб
11.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
67.92% (72)
Меньше
32.08% (34)
Обе команды забьют
Да
77.36% (82)
Нет
22.64% (24)
Популярный счёт
2:1 Чертаново
57.4% (62)
1:0 Чертаново
14.8% (16)
1:1 Ничья
9.3% (10)
1:2 Динамо СПб
6.5% (7)
2:0 Чертаново
4.6% (5)
3:1 Чертаново
1.9% (2)
0:1 Динамо СПб
1.9% (2)
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