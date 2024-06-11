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  5. Вторая лига Б 2024
Тур: 11.
Чертаново
 
Позже
Динамо СПб
Прогнозы 45
Чертаново 77.8% (35)
X 8.9% (4)
Динамо СПб 13.3% (6)
Все прогнозы

История личных встреч

Чертаново
Динамо СПб

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Чертаново
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нафиков Виктор 5 0.5
Якименко Максим 3 0.3
Французов Александр 3 0.3
Урванцев Матвей 2 0.2
Бартасевич Владимир 1 0.1
Ямлиханов Радий 1 0.1
Aleksandr Babeshko 1 0.1
Динамо СПб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шилов Дмитрий 3 0.3
Черномырдин Михаил 2 0.2
Устинов Аким 2 0.2
Roman Khadzhiev 2 0.2
Танков Никита 1 0.1
Andrey Orlov 1 0.1
Фатеев Кирилл 1 0.1
Пикарев Артем 1 0.1
Осокин Денис 1 0.1
Колганов Никита 1 0.1
Alexey Kolesnikov 1 0.1

Карточки

Чертаново
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартасевич Владимир 0 1
Динамо СПб
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Чертаново
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Динамо СПб
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
6
Чертаново
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Динамо СПб
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

10
10
Чертаново
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Динамо СПб
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
1
7%
1-15
2
40%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
40%
6
43%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
2
20%
1
10%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
33%
4
57%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
19%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Пропущено

14
21
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
29%
5
24%
1-15
3
21%
3
14%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
3
21%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Чертаново
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тверь - Чертаново 1:3 Динамо Вологда - Чертаново 1:4 Чертаново - Динамо-2 Москва 0:1 Леон Сатурн - Чертаново 1:1
Чертаново - ФК Иркутск 2:1 Спартак-2 - Чертаново 4:0 Чертаново - Зенит-2 3:0 Звезда Санкт-Петербург - Чертаново 1:1 Чертаново - Родина-М 2:2 Луки-Энергия - Чертаново 0:2 Химки - Чертаново 0:1 Чертаново - Локомотив Москва (мол.) 3:1 Чертаново - Калуга 1:4 Чертаново - Велес Москва 0:3 Иртыш Омск - Чертаново 1:2 Чертаново - Авангард Курск 2:1 Челябинск - Чертаново 1:0 Форте - Чертаново 4:2 Чертаново - Новосибирск 1:1 Текстильщик - Чертаново 0:1
Динамо СПб
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Динамо СПб - Динамо Вологда 3:1 Динамо-2 Москва - Динамо СПб 5:2 Динамо СПб - Леон Сатурн 2:2 ФК Иркутск - Динамо СПб 3:3
Динамо СПб - Спартак-2 0:2 Зенит-2 - Динамо СПб 1:0 Динамо СПб - Звезда Санкт-Петербург 2:0 Родина-М - Динамо СПб 2:0 Динамо СПб - Луки-Энергия 4:1 Балтика-БФУ - Динамо СПб 3:1 Динамо Киров - Динамо СПб 1:0 Динамо СПб - Химик Дзержинск 2:3 Динамо СПб - Звезда Санкт-Петербург 0:1 Динамо Вологда - Динамо СПб 0:2 Динамо СПб - Зоркий Красногорск 0:1 Балтика-БФУ - Динамо СПб 2:1 Динамо СПб - Торпедо Владимир 0:2 Луки-Энергия - Динамо СПб 0:2 Динамо СПб - Зенит-2 1:0 Луки-Энергия - Динамо СПб 0:0

Результаты матчей

Чертаново
Динамо СПб

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Чертаново
Динамо СПб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
1
1.5
4
1
1
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
2
3
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
6
4
1.5
6
4
3
7
2.5
3
7
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо-2 Москва
 10 8 1 1 26 - 7 25
2.
Спартак-2
 10 7 3 0 20 - 6 24
3.
Балтика-БФУ
 10 6 2 2 20 - 12 20
4.
Родина-М
 10 5 3 2 19 - 10 18
5.
Чертаново
 10 5 3 2 18 - 12 18
6.
Зенит-2
 10 5 2 3 16 - 10 17
7.
Торпедо Владимир
 10 5 1 4 15 - 13 16
8.
Леон Сатурн
 10 3 4 3 13 - 14 13
9.
Динамо СПб
 10 3 2 5 17 - 20 11
10.
Знамя Труда
 10 3 2 5 12 - 19 11
11.
ФК Иркутск
 10 3 2 5 10 - 21 11
12.
Динамо Вологда
 10 2 4 4 10 - 14 10
13.
Тверь
 10 2 3 5 10 - 16 9
14.
Луки-Энергия
 10 2 3 5 7 - 14 9
15.
Звезда Санкт-Петербург
 10 1 2 7 8 - 21 5
16.
Енисей-2
 10 1 1 8 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика-БФУ
 6 5 0 1 12 - 5 15
2.
Родина-М
 6 4 2 0 12 - 1 14
3.
Спартак-2
 6 4 2 0 12 - 4 14
4.
Зенит-2
 5 4 1 0 13 - 5 13
5.
Динамо-2 Москва
 4 4 0 0 15 - 4 12
6.
Динамо СПб
 5 3 1 1 11 - 6 10
7.
Динамо Вологда
 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
Чертаново
 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Знамя Труда
 6 2 1 3 7 - 13 7
10.
Звезда Санкт-Петербург
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Луки-Энергия
 6 1 2 3 3 - 7 5
12.
Леон Сатурн
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Енисей-2
 7 1 1 5 7 - 12 4
14.
Торпедо Владимир
 5 1 0 4 3 - 11 3
15.
Тверь
 5 0 2 3 5 - 9 2
16.
ФК Иркутск
 2 0 1 1 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Владимир
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Динамо-2 Москва
 6 4 1 1 11 - 3 13
3.
Чертаново
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Спартак-2
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
ФК Иркутск
 8 3 1 4 7 - 14 10
6.
Леон Сатурн
 7 2 3 2 11 - 12 9
7.
Тверь
 5 2 1 2 5 - 7 7
8.
Балтика-БФУ
 4 1 2 1 8 - 7 5
9.
Знамя Труда
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Родина-М
 4 1 1 2 7 - 9 4
11.
Луки-Энергия
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Зенит-2
 5 1 1 3 3 - 5 4
13.
Динамо Вологда
 5 0 2 3 4 - 9 2
14.
Динамо СПб
 5 0 1 4 6 - 14 1
15.
Енисей-2
 3 0 0 3 1 - 8 0
16.
Звезда Санкт-Петербург
 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход во Вторую лигу Дивизион А Серебро
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Строитель Каменск-Шахтинский Stanislav Ruban 8
Ангушт Алиев Бекхан 7
Спартак-Нальчик Хачиров Алан 7
Рубин Ялта Зубавленко Вадим 7
Сокол Казань Соломатин Павел 6
Весь список

Топ нарушителей
СКА-2 Хабаровск Никифоров Владислав 1
Динамо Ставрополь Дышеков Аслан 1
Спартак-Нальчик Тобоев Таймураз 1
Строитель Каменск-Шахтинский Беликов Иван 1
Лада-Тольятти Шмаров Александр 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Чертаново - Динамо СПб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июня 2024, осталось 2 дня 9 часов 9 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 45
    Чертаново 77.8% (35)
    X 8.9% (4)
    Динамо СПб 13.3% (6)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Чертаново - Динамо СПб онлайн

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    Прогнозы на матч Чертаново - Динамо СПб

    Исход игры
    Чертаново
    78.7% (37)
    Ничья
    8.5% (4)
    Динамо СПб
    12.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.83% (30)
    Меньше
    36.17% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    72.34% (34)
    Нет
    27.66% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Чертаново
    53.2% (25)
    1:0 Чертаново
    14.9% (7)
    1:1 Ничья
    8.5% (4)
    1:2 Динамо СПб
    6.4% (3)
    2:0 Чертаново
    6.4% (3)
    3:1 Чертаново
    4.3% (2)
    0:1 Динамо СПб
    4.3% (2)
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    Чертаново
    Динамо СПб
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