Угловой на левом фланге заработали футболисты "Зенита-2". Галанин выполнил кросс к ближней штанге, а там гости сумели панически вынести сферу к центральному кругу.

Ким перехватил игровой снаряд в центральной части поля, после чего Костюк решился на авантюрный удар из центрального круга. Мяч ушёл сильно правее створа, да и Павлов всё в этом эпизоде контролировал.

Вырисовывается преимущество у питерского коллектива. Галанин выполнил передачу в правую часть штрафной соперника, вот только Воинков задумку партнёра не понял, и сфера укатилась за лицевую.

Малыгин оказался с мячом на левом фланге у штрафной соперника и пытался выйти на оперативный простор, однако против него внимательно сыграл Емельянов, совершивший перехват.

Бугаенко по левой бровке прорвался вперёд и перспективно прострелил вдоль ворот, Козлов готовился переправить снаряд в цель, но его в последний момент опередил Павлов!

Копылов неожиданно получил мяч в левой части штрафной соперника у лицевой и прострелил вдоль ворот. Получилось крайне неудачно у футболиста "Родины-М", и снаряд покинул пределы поля.

Воинков с правого фланга выполнил заброс к штрафной соперника, Ким в борьбе с Даниловым упал на газон, однако он находился в положении вне игры, поэтому о пенальти речи идти не может.

10' ОПАСНО! Ещё один корнер на правом фланге заработали питерцы. Воинков выполнил кросс к дальнему углу вратарской, откуда Ким пробил выше перекладины!

9' МОМЕНТ! Первый угловой в матче на правом фланге заработали хозяева. Воинков хитро покатил сферу к радиусу штрафной, откуда Лобов в одно касание пробил в правый угол и немного промахнулся!

8' Всё в порядке с Берзеговым, и он уже вернулся на поле. Питерцы за счёт длинной передачи попытались выбраться в атаку, вот только Воинков мяч в пределах поля сохранить не сумел.

7' Первая остановка в нашем матче. Козлов и Берзегов столкнулись на половине гостей, и футболист "Родины-М" остался лежать на газоне. Медицинская бригада появляется на поле.

6' Стандарт на чужой половине заработали питерцы. Галанин с правого фланга выполнил кросс в штрафную соперника, а там защитники гостей спокойно с угрозой справились.

5' Козлов из глубины выполнил заброс вперёд на Бугаенко, а тому за мяч не позволили зацепиться футболисты "Родины-М". Спокойно протекают стартовые минуты.

4' Первую перспективную атаку проводят гости! Малыгин получил сферу перед штрафной соперника и с левой ноги пробил по воротам, однако эту попытку принял на себя Чёрный.