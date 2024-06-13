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  5. Вторая лига Б 2024
Тур: 11.
Зенит-2
0:0
Первый тайм: 16'
Родина-М
0'
Прогнозы 109
Зенит-2 66.1% (72)
X 25.7% (28)
Родина-М 8.3% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Родина-М

История личных встреч

Зенит-2
Родина-М

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ВЛБ
1:3
ВЛГ2
0:1
ВЛГ2
4:2

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

Зенит-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лапинский Станислав 3 0.3
Бугаенко Игорь 3 (1) 0.3
Igor Kozlov 3 (1) 0.3
Барановский Алексей 2 0.2
Галанин Иван 1 0.1
Круговой Данил 1 0.1
Колмаков Роман 1 0.1
Evgeniy Kim 1 0.1
Воинков Константин 1 (1) 0.1
Родина-М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малыгин Дмитрий 3 0.3
Антонов Илья I 3 0.3
Mikhail Tsipushtanov 3 0.3
Roman Kopylov 2 0.2
Aleksandr Burkov 2 0.2
Matvey Kiselev 1 0.1
Artur Gharibyan 1 0.1
Artem Biryukov 1 0.1
Nikolay Pridava 1 0.1
Даниял Гаджиев 1 0.1
Ерёменко Никита 1 (1) 0.1

Карточки

Результаты матчей

Зенит-2
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Родина-М
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
5
Зенит-2
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Родина-М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
12
Зенит-2
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Родина-М
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
17

Голы по времени матча

Забито

13
7
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
2
15%
2
29%
76-90

Пропущено

5
9
5 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
80%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
1
25%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
4
33%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

17
19
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
6%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
24%
3
16%
31-45
6
35%
4
21%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
3
18%
6
32%
76-90

Пропущено

9
10
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
33%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
44%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит-2
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Луки-Энергия - Зенит-2 0:0 Зенит-2 - Балтика-БФУ 3:3 Знамя Труда - Зенит-2 0:3 Зенит-2 - Енисей-2 2:1
Торпедо Владимир - Зенит-2 1:0 Зенит-2 - Динамо СПб 1:0 Чертаново - Зенит-2 3:0 Зенит-2 - Динамо Вологда 2:1 Динамо-2 Москва - Зенит-2 1:0 Зенит-2 - Леон Сатурн 5:0 Зенит-2 - Мурас Юнайтед 2:2 Черноморец Нв - Зенит-2 1:0 Динамо-2 Москва - Зенит-2 1:3 Зенит-2 - Знамя Труда 2:2 Электрон ВН - Зенит-2 0:4 Зенит-2 - Тверь 2:0 Торпедо-2 Москва - Зенит-2 0:0 Зенит-2 - Родина-М 1:3 Динамо Киров - Зенит-2 1:1 Зенит-2 - Химик Дзержинск 1:0
Родина-М
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Родина-М - Звезда Санкт-Петербург 5:1 Родина-М - Тверь 0:0 Луки-Энергия - Родина-М 2:1 Родина-М - Балтика-БФУ 2:0
Знамя Труда - Родина-М 4:2 Родина-М - Енисей-2 3:0 Торпедо Владимир - Родина-М 1:2 Родина-М - Динамо СПб 2:0 Чертаново - Родина-М 2:2 Родина-М - Динамо Вологда 0:0 Родина-М - Динамо Вологда 1:1 Зоркий Красногорск - Родина-М 1:4 Родина-М - Балтика-БФУ 1:0 Торпедо Владимир - Родина-М 0:1 Родина-М - Луки-Энергия 1:0 Зенит-2 - Родина-М 1:3 Родина-М - ФК Иркутск 1:1 Енисей-2 - Родина-М 2:2 Родина-М - Динамо-2 Москва 2:3 Знамя Труда - Родина-М 4:1

Результаты матчей

Зенит-2
Родина-М

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Зенит-2
Родина-М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
2
2
3
2.5
2
4
1
4
3.5
1
5
1
4
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
1
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
7
3
3
7
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо-2 Москва
 2:0 11 9 1 1 28 - 7 28
2.
Спартак-2
 0:0 11 7 4 0 20 - 6 25
3.
Балтика-БФУ
 11 6 3 2 22 - 14 21
4.
Родина-М
 0:0 11 5 4 2 19 - 10 19
5.
Зенит-2
 0:0 11 5 3 3 16 - 10 18
6.
Чертаново
 1:3 11 5 3 3 19 - 15 18
7.
Торпедо Владимир
 0:1 11 5 1 5 15 - 14 16
8.
Динамо СПб
 3:1 11 4 2 5 20 - 21 14
9.
Леон Сатурн
 10 3 4 3 13 - 14 13
10.
Динамо Вологда
 1:0 11 3 4 4 11 - 14 13
11.
ФК Иркутск
 11 3 3 5 12 - 23 12
12.
Знамя Труда
 10 3 2 5 12 - 19 11
13.
Луки-Энергия
 0:0 11 2 4 5 7 - 14 10
14.
Тверь
 1:2 11 2 3 6 11 - 18 9
15.
Звезда Санкт-Петербург
 2:1 11 2 2 7 10 - 22 8
16.
Енисей-2
 0:2 11 1 1 9 8 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо-2 Москва
 2:0 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Балтика-БФУ
 6 5 0 1 12 - 5 15
3.
Спартак-2
 0:0 7 4 3 0 12 - 4 15
4.
Родина-М
 0:0 6 4 2 0 12 - 1 14
5.
Зенит-2
 0:0 6 4 2 0 13 - 5 14
6.
Динамо Вологда
 1:0 6 3 2 1 7 - 5 11
7.
Динамо СПб
 3:1 5 3 1 1 11 - 6 10
8.
Звезда Санкт-Петербург
 2:1 6 2 2 2 8 - 11 8
9.
Чертаново
 1:3 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Знамя Труда
 6 2 1 3 7 - 13 7
11.
Луки-Энергия
 0:0 6 1 2 3 3 - 7 5
12.
Леон Сатурн
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Енисей-2
 0:2 7 1 1 5 7 - 12 4
14.
Торпедо Владимир
 0:1 5 1 0 4 3 - 11 3
15.
ФК Иркутск
 3 0 2 1 5 - 9 2
16.
Тверь
 1:2 5 0 2 3 5 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Владимир
 0:1 6 4 1 1 12 - 3 13
2.
Динамо-2 Москва
 2:0 6 4 1 1 11 - 3 13
3.
Чертаново
 1:3 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Спартак-2
 0:0 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
ФК Иркутск
 8 3 1 4 7 - 14 10
6.
Леон Сатурн
 7 2 3 2 11 - 12 9
7.
Тверь
 1:2 6 2 1 3 6 - 9 7
8.
Балтика-БФУ
 5 1 3 1 10 - 9 6
9.
Родина-М
 0:0 5 1 2 2 7 - 9 5
10.
Луки-Энергия
 0:0 5 1 2 2 4 - 7 5
11.
Знамя Труда
 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Зенит-2
 0:0 5 1 1 3 3 - 5 4
13.
Динамо СПб
 3:1 6 1 1 4 9 - 15 4
14.
Динамо Вологда
 1:0 5 0 2 3 4 - 9 2
15.
Енисей-2
 0:2 4 0 0 4 1 - 10 0
16.
Звезда Санкт-Петербург
 2:1 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход во Вторую лигу Дивизион А Серебро
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ангушт Алиев Бекхан 8
Спартак-Нальчик Хачиров Алан 8
Строитель Каменск-Шахтинский Stanislav Ruban 8
Рубин Ялта Зубавленко Вадим 7
Сокол Казань Соломатин Павел 6
Весь список

Топ нарушителей
СКА-2 Хабаровск Никифоров Владислав 1
Динамо Ставрополь Дышеков Аслан 1
Спартак-Нальчик Тобоев Таймураз 1
Строитель Каменск-Шахтинский Беликов Иван 1
Лада-Тольятти Шмаров Александр 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    17'
    Воинков с правого фланга выполнил заброс к штрафной соперника, Ким в борьбе с Даниловым упал на газон, однако он находился в положении вне игры, поэтому о пенальти речи идти не может. 
  • 16'
    Копылов неожиданно получил мяч в левой части штрафной соперника у лицевой и прострелил вдоль ворот. Получилось крайне неудачно у футболиста "Родины-М", и снаряд покинул пределы поля.
  • 15'
    Бугаенко по левой бровке прорвался вперёд и перспективно прострелил вдоль ворот, Козлов готовился переправить снаряд в цель, но его в последний момент опередил Павлов!
  • 14'
    Малыгин оказался с мячом на левом фланге у штрафной соперника и пытался выйти на оперативный простор, однако против него внимательно сыграл Емельянов, совершивший перехват. 
  • 13'
    Вырисовывается преимущество у питерского коллектива. Галанин выполнил передачу в правую часть штрафной соперника, вот только Воинков задумку партнёра не понял, и сфера укатилась за лицевую. 
  • 12'
    Ким перехватил игровой снаряд в центральной части поля, после чего Костюк решился на авантюрный удар из центрального круга. Мяч ушёл сильно правее створа, да и Павлов всё в этом эпизоде контролировал. 
  • Угловой
    11'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Зенита-2". Галанин выполнил кросс к ближней штанге, а там гости сумели панически вынести сферу к центральному кругу.
  • Опасный момент
    10'
    ОПАСНО! Ещё один корнер на правом фланге заработали питерцы. Воинков выполнил кросс к дальнему углу вратарской, откуда Ким пробил выше перекладины!
  • Опасный момент
    9'
    МОМЕНТ! Первый угловой в матче на правом фланге заработали хозяева. Воинков хитро покатил сферу к радиусу штрафной, откуда Лобов в одно касание пробил в правый угол и немного промахнулся!
  • 8'
    Всё в порядке с Берзеговым, и он уже вернулся на поле. Питерцы за счёт длинной передачи попытались выбраться в атаку, вот только Воинков мяч в пределах поля сохранить не сумел. 
  • Травма, повреждение
    7'
    Первая остановка в нашем матче. Козлов и Берзегов столкнулись на половине гостей, и футболист "Родины-М" остался лежать на газоне. Медицинская бригада появляется на поле. 
  • 6'
    Стандарт на чужой половине заработали питерцы. Галанин с правого фланга выполнил кросс в штрафную соперника, а там защитники гостей спокойно с угрозой справились. 
  • 5'
    Козлов из глубины выполнил заброс вперёд на Бугаенко, а тому за мяч не позволили зацепиться футболисты "Родины-М". Спокойно протекают стартовые минуты. 
  • 4'
    Первую перспективную атаку проводят гости! Малыгин получил сферу перед штрафной соперника и с левой ноги пробил по воротам, однако эту попытку принял на себя Чёрный. 
  • 3'
    Спокойно начинается наша встреча. Футболисты "Родины-М" забрали игровой снаряд под контроль и спокойно перекатывают его в центральной части поля. Питерцы не форсируют события. 
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    • 2'
      Футболисты "Зенита-2" вышли на эту встречу в голубом комплекте формы, москвичи играют в белой форме. Ворота Павлова в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 11-го тура Второй Лиги "Дивизион Б", в котором питерский "Зенит-2" на своём поле будет принимать московскую "Родину-М". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 33.6% пользователей.
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    Прогнозы 109
    Зенит-2 66.1% (72)
    X 25.7% (28)
    Родина-М 8.3% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит-2
    Ничья
    Родина-М
    2.20
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    3.60
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    2.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит-2 0:0 Родина-М

    Исход игры
    Зенит-2
    66.4% (73)
    Ничья
    25.5% (28)
    Родина-М
    8.2% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (56)
    Меньше
    46.67% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    76.19% (80)
    Нет
    23.81% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит-2
    33.6% (37)
    1:1 Ничья
    21.8% (24)
    1:0 Зенит-2
    13.6% (15)
    2:0 Зенит-2
    7.3% (8)
    1:2 Родина-М
    6.4% (7)
    3:2 Зенит-2
    4.5% (5)
    3:1 Зенит-2
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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