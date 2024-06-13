Тур: 11.
0'
- Основной состав
-
91 Бязров ДавидВратарь
-
57 Лобов НикитаЗащитник
-
73 Чёрный АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Ким ЕвгенийПолузащитник
-
84 Галанин ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
49 Козлов ИгорьНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Шилёнок ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зырянов Константин
История личных встреч
Зенит-2
Родина-М
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
45
Бомбардиры внутри турнира
Зенит-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лапинский Станислав
|3
|0.3
|Бугаенко Игорь
|3 (1)
|0.3
|Igor Kozlov
|3 (1)
|0.3
|Барановский Алексей
|2
|0.2
|Галанин Иван
|1
|0.1
|Круговой Данил
|1
|0.1
|Колмаков Роман
|1
|0.1
|Evgeniy Kim
|1
|0.1
|Воинков Константин
|1 (1)
|0.1
Родина-М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малыгин Дмитрий
|3
|0.3
|Антонов Илья I
|3
|0.3
|Mikhail Tsipushtanov
|3
|0.3
|Roman Kopylov
|2
|0.2
|Aleksandr Burkov
|2
|0.2
|Matvey Kiselev
|1
|0.1
|Artur Gharibyan
|1
|0.1
|Artem Biryukov
|1
|0.1
|Nikolay Pridava
|1
|0.1
|Даниял Гаджиев
|1
|0.1
|Ерёменко Никита
|1 (1)
|0.1
Карточки
Результаты матчей
Зенит-2
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Родина-М
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
5
Зенит-2
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Родина-М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
12
Зенит-2
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Родина-М
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
17
Голы по времени матча
Забито
13
7
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
2
15%
2
29%
76-90
Пропущено
5
9
5 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
80%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
1
25%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
4
33%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
17
19
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
6%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
24%
3
16%
31-45
6
35%
4
21%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
3
18%
6
32%
76-90
Пропущено
9
10
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
33%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
44%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит-2
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Луки-Энергия - Зенит-2 0:0 Зенит-2 - Балтика-БФУ 3:3 Знамя Труда - Зенит-2 0:3 Зенит-2 - Енисей-2 2:1
Торпедо Владимир - Зенит-2 1:0 Зенит-2 - Динамо СПб 1:0 Чертаново - Зенит-2 3:0 Зенит-2 - Динамо Вологда 2:1 Динамо-2 Москва - Зенит-2 1:0 Зенит-2 - Леон Сатурн 5:0 Зенит-2 - Мурас Юнайтед 2:2 Черноморец Нв - Зенит-2 1:0 Динамо-2 Москва - Зенит-2 1:3 Зенит-2 - Знамя Труда 2:2 Электрон ВН - Зенит-2 0:4 Зенит-2 - Тверь 2:0 Торпедо-2 Москва - Зенит-2 0:0 Зенит-2 - Родина-М 1:3 Динамо Киров - Зенит-2 1:1 Зенит-2 - Химик Дзержинск 1:0
Родина-М
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Родина-М - Звезда Санкт-Петербург 5:1 Родина-М - Тверь 0:0 Луки-Энергия - Родина-М 2:1 Родина-М - Балтика-БФУ 2:0
Знамя Труда - Родина-М 4:2 Родина-М - Енисей-2 3:0 Торпедо Владимир - Родина-М 1:2 Родина-М - Динамо СПб 2:0 Чертаново - Родина-М 2:2 Родина-М - Динамо Вологда 0:0 Родина-М - Динамо Вологда 1:1 Зоркий Красногорск - Родина-М 1:4 Родина-М - Балтика-БФУ 1:0 Торпедо Владимир - Родина-М 0:1 Родина-М - Луки-Энергия 1:0 Зенит-2 - Родина-М 1:3 Родина-М - ФК Иркутск 1:1 Енисей-2 - Родина-М 2:2 Родина-М - Динамо-2 Москва 2:3 Знамя Труда - Родина-М 4:1
Результаты матчей
Зенит-2
Родина-М
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Зенит-2
Родина-М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
23
24
14
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
31
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
55
73
37
28
19
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|9
|1
|1
|28 - 7
|28
|2.
|0:0
|11
|7
|4
|0
|20 - 6
|25
|3.
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|4.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|5.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|6.
|1:3
|11
|5
|3
|3
|19 - 15
|18
|7.
|0:1
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|8.
|3:1
|11
|4
|2
|5
|20 - 21
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|10.
|1:0
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|12 - 23
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|13.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|14.
|1:2
|11
|2
|3
|6
|11 - 18
|9
|15.
|2:1
|11
|2
|2
|7
|10 - 22
|8
|16.
|0:2
|11
|1
|1
|9
|8 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|6
|5
|0
|1
|12 - 5
|15
|3.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|4.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 1
|14
|5.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|6.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|3:1
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|8.
|2:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|9.
|1:3
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|11.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|0:2
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|5 - 9
|2
|16.
|1:2
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|2.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|1:3
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|4.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|7.
|1:2
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|10 - 9
|6
|9.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|13.
|3:1
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|14.
|1:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|15.
|0:2
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|16.
|2:1
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход во Вторую лигу Дивизион А Серебро
- — Зона вылета
|Ангушт
|Алиев Бекхан
|8
|Спартак-Нальчик
|Хачиров Алан
|8
|Строитель Каменск-Шахтинский
|Stanislav Ruban
|8
|Рубин Ялта
|Зубавленко Вадим
|7
|Сокол Казань
|Соломатин Павел
|6
|СКА-2 Хабаровск
|Никифоров Владислав
|1
|Динамо Ставрополь
|Дышеков Аслан
|1
|Спартак-Нальчик
|Тобоев Таймураз
|1
|Строитель Каменск-Шахтинский
|Беликов Иван
|1
|Лада-Тольятти
|Шмаров Александр
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит-2 0:0 Родина-М
Исход игры
Зенит-2
66.4% (73)
Ничья
25.5% (28)
Родина-М
8.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (56)
Меньше
46.67% (49)
Обе команды забьют
Да
76.19% (80)
Нет
23.81% (25)
Популярный счёт
2:1 Зенит-2
33.6% (37)
1:1 Ничья
21.8% (24)
1:0 Зенит-2
13.6% (15)
2:0 Зенит-2
7.3% (8)
1:2 Родина-М
6.4% (7)
3:2 Зенит-2
4.5% (5)
3:1 Зенит-2
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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