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  3. Группа 2
  4. РОССИЯ
  5. Вторая лига Б 2024
Тур: 11.
Зенит-2
 
Позже
Родина-М
Прогнозы 27
Зенит-2 59.3% (16)
X 25.9% (7)
Родина-М 14.8% (4)
Все прогнозы

История личных встреч

Зенит-2
Родина-М

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ВЛБ
1:3
ВЛГ2
0:1
ВЛГ2
4:2

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

Зенит-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лапинский Станислав 3 0.3
Бугаенко Игорь 3 (1) 0.3
Igor Kozlov 3 (1) 0.3
Барановский Алексей 2 0.2
Галанин Иван 1 0.1
Круговой Данил 1 0.1
Колмаков Роман 1 0.1
Evgeniy Kim 1 0.1
Воинков Константин 1 (1) 0.1
Родина-М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малыгин Дмитрий 3 0.3
Антонов Илья I 3 0.3
Mikhail Tsipushtanov 3 0.3
Roman Kopylov 2 0.2
Aleksandr Burkov 2 0.2
Matvey Kiselev 1 0.1
Artur Gharibyan 1 0.1
Artem Biryukov 1 0.1
Nikolay Pridava 1 0.1
Даниял Гаджиев 1 0.1
Ерёменко Никита 1 (1) 0.1

Карточки

Результаты матчей

Зенит-2
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Родина-М
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
5
Зенит-2
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Родина-М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
12
Зенит-2
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Родина-М
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
17

Голы по времени матча

Забито

13
7
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
2
15%
2
29%
76-90

Пропущено

5
9
5 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
80%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
1
25%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
4
33%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

17
19
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
6%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
24%
3
16%
31-45
6
35%
4
21%
46-60
3
18%
3
16%
61-75
3
18%
6
32%
76-90

Пропущено

9
10
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
33%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
44%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит-2
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Луки-Энергия - Зенит-2 0:0 Зенит-2 - Балтика-БФУ 3:3 Знамя Труда - Зенит-2 0:3 Зенит-2 - Енисей-2 2:1
Торпедо Владимир - Зенит-2 1:0 Зенит-2 - Динамо СПб 1:0 Чертаново - Зенит-2 3:0 Зенит-2 - Динамо Вологда 2:1 Динамо-2 Москва - Зенит-2 1:0 Зенит-2 - Леон Сатурн 5:0 Зенит-2 - Мурас Юнайтед 2:2 Черноморец Нв - Зенит-2 1:0 Динамо-2 Москва - Зенит-2 1:3 Зенит-2 - Знамя Труда 2:2 Электрон ВН - Зенит-2 0:4 Зенит-2 - Тверь 2:0 Торпедо-2 Москва - Зенит-2 0:0 Зенит-2 - Родина-М 1:3 Динамо Киров - Зенит-2 1:1 Зенит-2 - Химик Дзержинск 1:0
Родина-М
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Родина-М - Звезда Санкт-Петербург 5:1 Родина-М - Тверь 0:0 Луки-Энергия - Родина-М 2:1 Родина-М - Балтика-БФУ 2:0
Знамя Труда - Родина-М 4:2 Родина-М - Енисей-2 3:0 Торпедо Владимир - Родина-М 1:2 Родина-М - Динамо СПб 2:0 Чертаново - Родина-М 2:2 Родина-М - Динамо Вологда 0:0 Родина-М - Динамо Вологда 1:1 Зоркий Красногорск - Родина-М 1:4 Родина-М - Балтика-БФУ 1:0 Торпедо Владимир - Родина-М 0:1 Родина-М - Луки-Энергия 1:0 Зенит-2 - Родина-М 1:3 Родина-М - ФК Иркутск 1:1 Енисей-2 - Родина-М 2:2 Родина-М - Динамо-2 Москва 2:3 Знамя Труда - Родина-М 4:1

Результаты матчей

Зенит-2
Родина-М

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Зенит-2
Родина-М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
2
2
3
2.5
2
4
1
4
3.5
1
5
1
4
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
1
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
7
3
3
7
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
1
9
4.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо-2 Москва
 10 8 1 1 26 - 7 25
2.
Спартак-2
 10 7 3 0 20 - 6 24
3.
Балтика-БФУ
 10 6 2 2 20 - 12 20
4.
Родина-М
 10 5 3 2 19 - 10 18
5.
Чертаново
 10 5 3 2 18 - 12 18
6.
Зенит-2
 10 5 2 3 16 - 10 17
7.
Торпедо Владимир
 10 5 1 4 15 - 13 16
8.
Леон Сатурн
 10 3 4 3 13 - 14 13
9.
Динамо СПб
 10 3 2 5 17 - 20 11
10.
Знамя Труда
 10 3 2 5 12 - 19 11
11.
ФК Иркутск
 10 3 2 5 10 - 21 11
12.
Динамо Вологда
 10 2 4 4 10 - 14 10
13.
Тверь
 10 2 3 5 10 - 16 9
14.
Луки-Энергия
 10 2 3 5 7 - 14 9
15.
Звезда Санкт-Петербург
 10 1 2 7 8 - 21 5
16.
Енисей-2
 10 1 1 8 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика-БФУ
 6 5 0 1 12 - 5 15
2.
Родина-М
 6 4 2 0 12 - 1 14
3.
Спартак-2
 6 4 2 0 12 - 4 14
4.
Зенит-2
 5 4 1 0 13 - 5 13
5.
Динамо-2 Москва
 4 4 0 0 15 - 4 12
6.
Динамо СПб
 5 3 1 1 11 - 6 10
7.
Динамо Вологда
 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
Чертаново
 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Знамя Труда
 6 2 1 3 7 - 13 7
10.
Звезда Санкт-Петербург
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Луки-Энергия
 6 1 2 3 3 - 7 5
12.
Леон Сатурн
 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Енисей-2
 7 1 1 5 7 - 12 4
14.
Торпедо Владимир
 5 1 0 4 3 - 11 3
15.
Тверь
 5 0 2 3 5 - 9 2
16.
ФК Иркутск
 2 0 1 1 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Владимир
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Динамо-2 Москва
 6 4 1 1 11 - 3 13
3.
Чертаново
 6 3 2 1 11 - 8 11
4.
Спартак-2
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
ФК Иркутск
 8 3 1 4 7 - 14 10
6.
Леон Сатурн
 7 2 3 2 11 - 12 9
7.
Тверь
 5 2 1 2 5 - 7 7
8.
Балтика-БФУ
 4 1 2 1 8 - 7 5
9.
Знамя Труда
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Родина-М
 4 1 1 2 7 - 9 4
11.
Луки-Энергия
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Зенит-2
 5 1 1 3 3 - 5 4
13.
Динамо Вологда
 5 0 2 3 4 - 9 2
14.
Динамо СПб
 5 0 1 4 6 - 14 1
15.
Енисей-2
 3 0 0 3 1 - 8 0
16.
Звезда Санкт-Петербург
 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход во Вторую лигу Дивизион А Серебро
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Строитель Каменск-Шахтинский Stanislav Ruban 8
Ангушт Алиев Бекхан 7
Спартак-Нальчик Хачиров Алан 7
Рубин Ялта Зубавленко Вадим 7
Сокол Казань Соломатин Павел 6
Весь список

Топ нарушителей
СКА-2 Хабаровск Никифоров Владислав 1
Динамо Ставрополь Дышеков Аслан 1
Спартак-Нальчик Тобоев Таймураз 1
Строитель Каменск-Шахтинский Беликов Иван 1
Лада-Тольятти Шмаров Александр 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит-2 - Родина-М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июня 2024, осталось 2 дня 10 часов 9 минут.



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    • Прогнозы 27
    Зенит-2 59.3% (16)
    X 25.9% (7)
    Родина-М 14.8% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Зенит-2 - Родина-М онлайн

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    Прогнозы на матч Зенит-2 - Родина-М

    Исход игры
    Зенит-2
    59.3% (16)
    Ничья
    25.9% (7)
    Родина-М
    14.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (15)
    Меньше
    44.44% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    81.48% (22)
    Нет
    18.52% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит-2
    33.3% (9)
    1:1 Ничья
    25.9% (7)
    1:2 Родина-М
    11.1% (3)
    2:0 Зенит-2
    11.1% (3)
    1:0 Зенит-2
    7.4% (2)
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    Зенит-2
    Родина-М
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