  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Группа 3
  4. РОССИЯ
  5. Вторая лига Б 2024
Тур: 11.
Сахалин
 
Позже
Динамо Владивосток
Прогнозы 108
Сахалин 29.6% (32)
X 39.8% (43)
Динамо Владивосток 30.6% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сахалин
Ничья
Динамо Владивосток
4.75
Реклама, fon.bet
4.40
Реклама, zenit.win
1.75
Реклама, betboom.ru
Все Коэффициенты
Сахалин
Динамо Владивосток

История личных встреч

Сахалин
Динамо Владивосток

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ВЛБ
2:0
ВЛРГ3П2
4:0
ВЛРГ3П2
1:5
К
0:2

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

3
3.5

Среднее время на гол

30
25

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
51

Бомбардиры внутри турнира

Сахалин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Могель Кирилл 4 0.44
Альшанский Валерий 2 0.22
Большунов Даниил 1 0.11
Матрахов Евгений 1 0.11
Журавлёв Георгий 1 0.11
Динамо Владивосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баев Алексей 4 (1) 0.44
Кузин Никита 3 0.33
Зырянов Никита 2 (1) 0.22
Дёмин Вячеслав 1 0.11
Киселёв Виктор 1 0.11
Ращупкин Дмитрий 1 0.11
Дорохов Егор 1 0.11
Терентьев Артём 1 0.11

Карточки

Сахалин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динамо Владивосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальников Илья 0 1

Результаты матчей

Сахалин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Динамо Владивосток
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
0
Сахалин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Владивосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
9
Сахалин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Динамо Владивосток
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
11%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
33%
4
29%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
1
11%
6
43%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
29%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сахалин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сахалин - Строгино 2:1 Сахалин - Квант 1:1 Сахалин - СКА-2 Хабаровск 0:0 Сахалин - Орёл 1:0
Сахалин - Салют 2:1 Сахалин - Рязань 0:1 Сахалин - Космос Долгопрудный 0:2 Сахалин - Коломна 1:0 Арсенал-2 Тула - Сахалин 1:2 Сахалин - Енисей (мол.) 3:0 Сахалин - Рязань 2:0 Красное Знамя - Сахалин 2:3 Сахалин - Леон Сатурн 1:1 Космос Долгопрудный - Сахалин 1:0 Сахалин - Калуга 1:0 Химки-2 - Сахалин 2:0 Динамо Владивосток - Сахалин 2:0 Сахалин - СКА-2 Хабаровск 1:2 Зенит Пенза - Сахалин 1:0 Сахалин - Коломна 0:0
Динамо Владивосток
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Динамо Владивосток - Арсенал-2 Тула 1:0 Зенит Пенза - Динамо Владивосток 0:3 Динамо Владивосток - Спартак Тамбов 1:0 Композит - Динамо Владивосток 1:2
Динамо Владивосток - Химки-2 0:0 Динамо Владивосток - Строгино 2:1 Динамо Владивосток - Квант 4:1 СКА-2 Хабаровск - Динамо Владивосток 3:0 Динамо Владивосток - Орёл 1:0 Спартак Тамбов - Динамо Владивосток 2:0 Динамо Владивосток - Арсенал-2 Тула 1:0 Химки - Динамо Владивосток 4:0 ФК Сахалинец - Динамо Владивосток 3:1 Динамо Владивосток - Строгино 2:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Динамо Владивосток - Квант 1:2 Рязань - Динамо Владивосток 0:1 Динамо Владивосток - Сахалин 2:0 Динамо Владивосток - Красное Знамя 1:2 Динамо Владивосток - Тюмень 2:0

Результаты матчей

Сахалин
Динамо Владивосток

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сахалин
Динамо Владивосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Владивосток
 9 7 1 1 14 - 6 22
2.
Композит
 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Химки-2
 9 6 2 1 13 - 7 20
4.
Космос Долгопрудный
 9 6 1 2 15 - 10 19
5.
Сахалин
 9 5 2 2 9 - 7 17
6.
Спартак Тамбов
 10 4 2 4 16 - 13 14
7.
Арсенал-2 Тула
 10 4 1 5 13 - 10 13
8.
Зенит Пенза
 10 3 3 4 9 - 10 12
9.
Рязань
 9 3 2 4 9 - 8 11
10.
Орёл
 10 3 2 5 9 - 11 11
11.
Строгино
 9 3 0 6 14 - 14 9
12.
Салют
 9 2 3 4 9 - 13 9
13.
СКА-2 Хабаровск
 10 1 4 5 12 - 14 7
14.
Квант
 9 1 2 6 8 - 23 5
15.
Коломна
 9 0 4 5 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Владивосток
 6 5 1 0 9 - 2 16
2.
Сахалин
 8 4 2 2 7 - 6 14
3.
Космос Долгопрудный
 4 3 1 0 7 - 4 10
4.
Химки-2
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Композит
 5 3 1 1 10 - 8 10
6.
Спартак Тамбов
 5 3 0 2 11 - 9 9
7.
Орёл
 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Арсенал-2 Тула
 5 2 1 2 7 - 4 7
9.
Зенит Пенза
 5 2 0 3 6 - 6 6
10.
СКА-2 Хабаровск
 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
Салют
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Рязань
 4 1 1 2 6 - 5 4
13.
Квант
 5 1 1 3 4 - 12 4
14.
Строгино
 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Коломна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Композит
 4 4 0 0 9 - 4 12
2.
Химки-2
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Космос Долгопрудный
 5 3 0 2 8 - 6 9
4.
Рязань
 5 2 1 2 3 - 3 7
5.
Динамо Владивосток
 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Арсенал-2 Тула
 5 2 0 3 6 - 6 6
7.
Зенит Пенза
 5 1 3 1 3 - 4 6
8.
Строгино
 6 2 0 4 11 - 10 6
9.
Спартак Тамбов
 5 1 2 2 5 - 4 5
10.
Салют
 6 1 2 3 6 - 9 5
11.
Сахалин
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Орёл
 5 1 0 4 4 - 7 3
13.
СКА-2 Хабаровск
 7 0 3 4 7 - 11 3
14.
Коломна
 5 0 2 3 4 - 11 2
15.
Квант
 4 0 1 3 4 - 11 1
  • — Выход во Вторую лигу Дивизион А Серебро
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ангушт Алиев Бекхан 8
Спартак-Нальчик Хачиров Алан 8
Строитель Каменск-Шахтинский Stanislav Ruban 8
Рубин Ялта Зубавленко Вадим 7
Сокол Казань Соломатин Павел 6
Весь список

Топ нарушителей
СКА-2 Хабаровск Никифоров Владислав 1
Динамо Ставрополь Дышеков Аслан 1
Спартак-Нальчик Тобоев Таймураз 1
Строитель Каменск-Шахтинский Беликов Иван 1
Лада-Тольятти Шмаров Александр 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сахалин - Динамо Владивосток от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июня 2024, осталось 8 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 37.3% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 108
    Сахалин 29.6% (32)
    X 39.8% (43)
    Динамо Владивосток 30.6% (33)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сахалин
    Ничья
    Динамо Владивосток
    4.75
    Реклама, fon.bet
    4.40
    Реклама, zenit.win
    1.75
    Реклама, betboom.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сахалин - Динамо Владивосток онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сахалин - Динамо Владивосток

    Исход игры
    Сахалин
    29.1% (32)
    Ничья
    39.1% (43)
    Динамо Владивосток
    31.8% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.62% (36)
    Меньше
    65.38% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    73.08% (76)
    Нет
    26.92% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.3% (41)
    1:2 Динамо Владивосток
    19.1% (21)
    1:0 Сахалин
    13.6% (15)
    2:1 Сахалин
    10.9% (12)
    0:1 Динамо Владивосток
    7.3% (8)
    2:0 Сахалин
    2.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сахалин
    Динамо Владивосток
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный