Тур: 11.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
33 _Bizin G.Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Швецов Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Пипо АлексейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кузин НикитаПолузащитник
-
21 Баев АлексейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Белов АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дорохов ЕгорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фомин Дмитрий
История личных встреч
Сахалин
Динамо Владивосток
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
3
3.5
Среднее время на гол
30
25
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
51
Бомбардиры внутри турнира
Сахалин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Могель Кирилл
|4
|0.44
|Альшанский Валерий
|2
|0.22
|Большунов Даниил
|1
|0.11
|Матрахов Евгений
|1
|0.11
|Журавлёв Георгий
|1
|0.11
Динамо Владивосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баев Алексей
|4 (1)
|0.44
|Кузин Никита
|3
|0.33
|Зырянов Никита
|2 (1)
|0.22
|Дёмин Вячеслав
|1
|0.11
|Киселёв Виктор
|1
|0.11
|Ращупкин Дмитрий
|1
|0.11
|Дорохов Егор
|1
|0.11
|Терентьев Артём
|1
|0.11
Карточки
Сахалин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Динамо Владивосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальников Илья
|0
|1
Результаты матчей
Сахалин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Динамо Владивосток
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
0
Сахалин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Владивосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
9
Сахалин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Динамо Владивосток
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
11%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
33%
4
29%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
1
11%
6
43%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
29%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сахалин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сахалин - Строгино 2:1 Сахалин - Квант 1:1 Сахалин - СКА-2 Хабаровск 0:0 Сахалин - Орёл 1:0
Сахалин - Салют 2:1 Сахалин - Рязань 0:1 Сахалин - Космос Долгопрудный 0:2 Сахалин - Коломна 1:0 Арсенал-2 Тула - Сахалин 1:2 Сахалин - Енисей (мол.) 3:0 Сахалин - Рязань 2:0 Красное Знамя - Сахалин 2:3 Сахалин - Леон Сатурн 1:1 Космос Долгопрудный - Сахалин 1:0 Сахалин - Калуга 1:0 Химки-2 - Сахалин 2:0 Динамо Владивосток - Сахалин 2:0 Сахалин - СКА-2 Хабаровск 1:2 Зенит Пенза - Сахалин 1:0 Сахалин - Коломна 0:0
Динамо Владивосток
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Динамо Владивосток - Арсенал-2 Тула 1:0 Зенит Пенза - Динамо Владивосток 0:3 Динамо Владивосток - Спартак Тамбов 1:0 Композит - Динамо Владивосток 1:2
Динамо Владивосток - Химки-2 0:0 Динамо Владивосток - Строгино 2:1 Динамо Владивосток - Квант 4:1 СКА-2 Хабаровск - Динамо Владивосток 3:0 Динамо Владивосток - Орёл 1:0 Спартак Тамбов - Динамо Владивосток 2:0 Динамо Владивосток - Арсенал-2 Тула 1:0 Химки - Динамо Владивосток 4:0 ФК Сахалинец - Динамо Владивосток 3:1 Динамо Владивосток - Строгино 2:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Динамо Владивосток - Квант 1:2 Рязань - Динамо Владивосток 0:1 Динамо Владивосток - Сахалин 2:0 Динамо Владивосток - Красное Знамя 1:2 Динамо Владивосток - Тюмень 2:0
Результаты матчей
Сахалин
Динамо Владивосток
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Сахалин
Динамо Владивосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
51
26
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
45
- — Выход во Вторую лигу Дивизион А Серебро
- — Зона вылета
|Ангушт
|Алиев Бекхан
|8
|Спартак-Нальчик
|Хачиров Алан
|8
|Строитель Каменск-Шахтинский
|Stanislav Ruban
|8
|Рубин Ялта
|Зубавленко Вадим
|7
|Сокол Казань
|Соломатин Павел
|6
|СКА-2 Хабаровск
|Никифоров Владислав
|1
|Динамо Ставрополь
|Дышеков Аслан
|1
|Спартак-Нальчик
|Тобоев Таймураз
|1
|Строитель Каменск-Шахтинский
|Беликов Иван
|1
|Лада-Тольятти
|Шмаров Александр
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сахалин - Динамо Владивосток
Исход игры
Сахалин
29.1% (32)
Ничья
39.1% (43)
Динамо Владивосток
31.8% (35)
Тотал 2.5
Больше
34.62% (36)
Меньше
65.38% (68)
Обе команды забьют
Да
73.08% (76)
Нет
26.92% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (41)
1:2 Динамо Владивосток
19.1% (21)
1:0 Сахалин
13.6% (15)
2:1 Сахалин
10.9% (12)
0:1 Динамо Владивосток
7.3% (8)
2:0 Сахалин
2.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!