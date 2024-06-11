  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Группа 3
  4. РОССИЯ
  5. Вторая лига Б 2024
Тур: 11.
Сахалин
 
Позже
Динамо Владивосток
Прогнозы 56
Сахалин 33.9% (19)
X 39.3% (22)
Динамо Владивосток 26.8% (15)
Все прогнозы

История личных встреч

Сахалин
Динамо Владивосток

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ВЛБ
2:0
ВЛРГ3П2
4:0
ВЛРГ3П2
1:5
К
0:2

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

3
3.5

Среднее время на гол

30
25

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
51

Бомбардиры внутри турнира

Сахалин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Могель Кирилл 4 0.44
Альшанский Валерий 2 0.22
Большунов Даниил 1 0.11
Матрахов Евгений 1 0.11
Журавлёв Георгий 1 0.11
Динамо Владивосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баев Алексей 4 (1) 0.44
Кузин Никита 3 0.33
Зырянов Никита 2 (1) 0.22
Дёмин Вячеслав 1 0.11
Киселёв Виктор 1 0.11
Ращупкин Дмитрий 1 0.11
Дорохов Егор 1 0.11
Терентьев Артём 1 0.11

Карточки

Сахалин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динамо Владивосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальников Илья 0 1

Результаты матчей

Сахалин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Динамо Владивосток
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
0
Сахалин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Владивосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
9
Сахалин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Динамо Владивосток
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
11%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
33%
4
29%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
1
11%
6
43%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
29%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сахалин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сахалин - Строгино 2:1 Сахалин - Квант 1:1 Сахалин - СКА-2 Хабаровск 0:0 Сахалин - Орёл 1:0
Сахалин - Салют 2:1 Сахалин - Рязань 0:1 Сахалин - Космос Долгопрудный 0:2 Сахалин - Коломна 1:0 Арсенал-2 Тула - Сахалин 1:2 Сахалин - Енисей (мол.) 3:0 Сахалин - Рязань 2:0 Красное Знамя - Сахалин 2:3 Сахалин - Леон Сатурн 1:1 Космос Долгопрудный - Сахалин 1:0 Сахалин - Калуга 1:0 Химки-2 - Сахалин 2:0 Динамо Владивосток - Сахалин 2:0 Сахалин - СКА-2 Хабаровск 1:2 Зенит Пенза - Сахалин 1:0 Сахалин - Коломна 0:0
Динамо Владивосток
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Динамо Владивосток - Арсенал-2 Тула 1:0 Зенит Пенза - Динамо Владивосток 0:3 Динамо Владивосток - Спартак Тамбов 1:0 Композит - Динамо Владивосток 1:2
Динамо Владивосток - Химки-2 0:0 Динамо Владивосток - Строгино 2:1 Динамо Владивосток - Квант 4:1 СКА-2 Хабаровск - Динамо Владивосток 3:0 Динамо Владивосток - Орёл 1:0 Спартак Тамбов - Динамо Владивосток 2:0 Динамо Владивосток - Арсенал-2 Тула 1:0 Химки - Динамо Владивосток 4:0 ФК Сахалинец - Динамо Владивосток 3:1 Динамо Владивосток - Строгино 2:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Динамо Владивосток - Квант 1:2 Рязань - Динамо Владивосток 0:1 Динамо Владивосток - Сахалин 2:0 Динамо Владивосток - Красное Знамя 1:2 Динамо Владивосток - Тюмень 2:0

Результаты матчей

Сахалин
Динамо Владивосток

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сахалин
Динамо Владивосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Владивосток
 9 7 1 1 14 - 6 22
2.
Композит
 9 7 1 1 19 - 12 22
3.
Химки-2
 9 6 2 1 13 - 7 20
4.
Космос Долгопрудный
 9 6 1 2 15 - 10 19
5.
Сахалин
 9 5 2 2 9 - 7 17
6.
Спартак Тамбов
 10 4 2 4 16 - 13 14
7.
Арсенал-2 Тула
 10 4 1 5 13 - 10 13
8.
Зенит Пенза
 10 3 3 4 9 - 10 12
9.
Рязань
 9 3 2 4 9 - 8 11
10.
Орёл
 10 3 2 5 9 - 11 11
11.
Строгино
 9 3 0 6 14 - 14 9
12.
Салют
 9 2 3 4 9 - 13 9
13.
СКА-2 Хабаровск
 10 1 4 5 12 - 14 7
14.
Квант
 9 1 2 6 8 - 23 5
15.
Коломна
 9 0 4 5 8 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Владивосток
 6 5 1 0 9 - 2 16
2.
Сахалин
 8 4 2 2 7 - 6 14
3.
Космос Долгопрудный
 4 3 1 0 7 - 4 10
4.
Химки-2
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Композит
 5 3 1 1 10 - 8 10
6.
Спартак Тамбов
 5 3 0 2 11 - 9 9
7.
Орёл
 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Арсенал-2 Тула
 5 2 1 2 7 - 4 7
9.
Зенит Пенза
 5 2 0 3 6 - 6 6
10.
СКА-2 Хабаровск
 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
Салют
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Рязань
 4 1 1 2 6 - 5 4
13.
Квант
 5 1 1 3 4 - 12 4
14.
Строгино
 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Коломна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Композит
 4 4 0 0 9 - 4 12
2.
Химки-2
 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
Космос Долгопрудный
 5 3 0 2 8 - 6 9
4.
Рязань
 5 2 1 2 3 - 3 7
5.
Динамо Владивосток
 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Арсенал-2 Тула
 5 2 0 3 6 - 6 6
7.
Зенит Пенза
 5 1 3 1 3 - 4 6
8.
Строгино
 6 2 0 4 11 - 10 6
9.
Спартак Тамбов
 5 1 2 2 5 - 4 5
10.
Салют
 6 1 2 3 6 - 9 5
11.
Сахалин
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Орёл
 5 1 0 4 4 - 7 3
13.
СКА-2 Хабаровск
 7 0 3 4 7 - 11 3
14.
Коломна
 5 0 2 3 4 - 11 2
15.
Квант
 4 0 1 3 4 - 11 1
  • — Выход во Вторую лигу Дивизион А Серебро
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Строитель Каменск-Шахтинский Stanislav Ruban 8
Ангушт Алиев Бекхан 7
Спартак-Нальчик Хачиров Алан 7
Рубин Ялта Зубавленко Вадим 7
Сокол Казань Соломатин Павел 6
Весь список

Топ нарушителей
СКА-2 Хабаровск Никифоров Владислав 1
Динамо Ставрополь Дышеков Аслан 1
Спартак-Нальчик Тобоев Таймураз 1
Строитель Каменск-Шахтинский Беликов Иван 1
Лада-Тольятти Шмаров Александр 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сахалин - Динамо Владивосток от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июня 2024, осталось 2 дня 8 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 39 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 56
    Сахалин 33.9% (19)
    X 39.3% (22)
    Динамо Владивосток 26.8% (15)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Сахалин - Динамо Владивосток онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Сахалин - Динамо Владивосток

    Исход игры
    Сахалин
    33.9% (19)
    Ничья
    39.3% (22)
    Динамо Владивосток
    26.8% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.36% (17)
    Меньше
    69.64% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (38)
    Нет
    32.14% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.3% (22)
    1:0 Сахалин
    21.4% (12)
    1:2 Динамо Владивосток
    17.9% (10)
    2:1 Сахалин
    7.1% (4)
    0:1 Динамо Владивосток
    5.4% (3)
    2:0 Сахалин
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сахалин
    Динамо Владивосток
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (24) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный