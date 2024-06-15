Тур: 10.
0:0
Первый тайм: 17'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Любухин ИванЗащитник
- Защитник
-
42 Мосин ЕгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
64 Зубарев ЕгорЗащитник
-
95 Петров РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
84 Боев ЛеонидНападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Доля АлексейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Зуев ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Ахатов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черенчиков Иван
История личных встреч
Урал-2
Амкар Пермь
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
72
45
Бомбардиры внутри турнира
Урал-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мосин Егор
|4
|0.4
|Хрисанфов Никита
|3
|0.3
|Буркин Дмитрий
|2
|0.2
|Ермаков Александр
|1
|0.1
|Кротов Сергей
|1
|0.1
|Апушников Егор
|1
|0.1
|Сергеев Максим
|1
|0.1
|Maksim Poptsov
|1
|0.1
Амкар Пермь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юрченко Илья
|4
|0.4
|Alex Radjabov
|3
|0.3
|Тюкалов Евгений
|1
|0.1
|Зуев Даниил
|1
|0.1
|Бочаров Антон
|1
|0.1
|Степанов Александр Вячеславович
|1
|0.1
|Подбельцев Александр
|1
|0.1
|Доля Алексей
|1
|0.1
Карточки
Урал-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Любухин Иван
|0
|1
Амкар Пермь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахатов Данил
|0
|1
Результаты матчей
Урал-2
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Амкар Пермь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
0
Урал-2
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Амкар Пермь
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
7
Урал-2
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Амкар Пермь
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
3
60%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
14
13
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
5
38%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
4
29%
1
8%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Урал-2
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Нижний Новгород-2 - Урал-2 1:1 Урал-2 - Динамо Барнаул 2:1 Носта - Урал-2 1:2 Урал-2 - Сокол Казань 1:1
Волна Нижегородская область - Урал-2 0:2 Урал-2 - Лада-Тольятти 2:1 Оренбург-2 - Урал-2 2:0 Урал-2 - Акрон-2 Тольятти 3:0 Урал-2 - Уралец Нижний Тагил 1:1 Урал-2 - Уралец Нижний Тагил 2:2 Урал-2 - Рубин-2 1:1 Урал-2 - Оренбург-2 1:0 Урал-2 - Акрон-2 Тольятти 1:1 Химик-Август - Урал-2 0:0 Урал-2 - Уралец Нижний Тагил 0:1 Динамо Барнаул - Урал-2 1:3 Урал-2 - Торпедо Миасс 3:2 Носта - Урал-2 3:1 Оренбург-2 - Урал-2 1:1 Акрон-2 Тольятти - Урал-2 2:3
Амкар Пермь
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Амкар Пермь - Динамо Киров 0:0 Амкар Пермь - Рубин-2 2:0 Амкар Пермь - Крылья-Советов-2 1:1 Уралец Нижний Тагил - Амкар Пермь 0:1
Нижний Новгород-2 - Амкар Пермь 0:1 Амкар Пермь - Динамо Барнаул 3:1 Носта - Амкар Пермь 0:3 Амкар Пермь - Сокол Казань 1:2 Амкар Пермь - Волна Нижегородская область 1:0 Амкал - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Новосибирск - Амкар Пермь 2:0 Амкар Пермь - Салют 5:1 Родина-2 Москва - Амкар Пермь 2:1 СКА-Хабаровск - Амкар Пермь 2:0 Амкар Пермь - Авангард Курск 0:1 Форте - Амкар Пермь 3:1 Амкар Пермь - Текстильщик 1:0 Амкар Пермь - Кубань 1:1 Металлург Липецк - Амкар Пермь 1:1
Результаты матчей
Урал-2
Амкар Пермь
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Урал-2
Амкар Пермь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
54
36
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 12
|21
|3.
|0:0
|10
|6
|3
|1
|13 - 4
|21
|4.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|14 - 8
|19
|5.
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|6.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|7.
|9
|1
|8
|0
|8 - 7
|11
|8.
|9
|3
|0
|6
|11 - 14
|9
|9.
|9
|2
|2
|5
|11 - 12
|8
|10.
|9
|1
|5
|3
|8 - 14
|8
|11.
|9
|2
|1
|6
|13 - 21
|7
|12.
|9
|2
|0
|7
|5 - 15
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|10 - 17
|6
|14.
|9
|1
|3
|5
|6 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|3.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|4.
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|7.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|1 - 4
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|12.
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 7
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|4.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|9.
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|5 - 10
|3
|14.
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
- — Выход во Вторую лигу Дивизион А Серебро
- — Зона вылета
|Ангушт
|Алиев Бекхан
|8
|Спартак-Нальчик
|Хачиров Алан
|8
|Строитель Каменск-Шахтинский
|Stanislav Ruban
|8
|Рубин Ялта
|Зубавленко Вадим
|7
|Сокол Казань
|Соломатин Павел
|6
|СКА-2 Хабаровск
|Никифоров Владислав
|1
|Динамо Ставрополь
|Дышеков Аслан
|1
|Спартак-Нальчик
|Тобоев Таймураз
|1
|Строитель Каменск-Шахтинский
|Беликов Иван
|1
|Лада-Тольятти
|Шмаров Александр
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал-2 0:0 Амкар Пермь
Исход игры
Урал-2
17.1% (20)
Ничья
30.8% (36)
Амкар Пермь
52.1% (61)
Тотал 2.5
Больше
41.28% (45)
Меньше
58.72% (64)
Обе команды забьют
Да
73.39% (80)
Нет
26.61% (29)
Популярный счёт
1:2 Амкар Пермь
30.8% (36)
1:1 Ничья
29.9% (35)
0:1 Амкар Пермь
13.7% (16)
1:0 Урал-2
7.7% (9)
2:1 Урал-2
6.8% (8)
0:2 Амкар Пермь
2.6% (3)
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