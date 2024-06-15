Первый тайм

17' Любопытно, что "Амкар" — вторая команда лиги по количеству созданных голевых моментов в сезоне (51).

16' Впервые за долгое время "Урал" добрался до позиционной атаки на чужой половине поля, но быстро потерял игровой снаряд.

15' У хозяев пока ничего не получается в атаке, а вот пермяки уже успели отличиться. Правда гол был отменен.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Толкачёв классно навесил на дальнюю штангу ворот "Урала", где его партнер головой отправил мяч в сетку! Однако гол не засчитан из-за офсайда.

12' Фол зафиксирован со стороны екатеринбургского коллектива. Еще один стандарт на половине поля хозяев.

11' Исмагилов загрузил мяч практически в штрафную "Урала", но никто из его партнеров за мяч зацепиться не смог.