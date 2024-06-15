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  4. РОССИЯ
  5. Вторая лига Б 2024
Тур: 10.
Урал-2
0:0
Первый тайм: 17'
Амкар Пермь
0'
Прогнозы 117
Урал-2 17.1% (20)
X 30.8% (36)
Амкар Пермь 52.1% (61)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Урал-2
Ничья
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Урал-2
Амкар Пермь

История личных встреч

Урал-2
Амкар Пермь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ВЛГ4
4:1
ВЛГ4
0:1
ВЛРГ4
1:4
ВЛРГ4
0:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
45

Бомбардиры внутри турнира

Урал-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мосин Егор 4 0.4
Хрисанфов Никита 3 0.3
Буркин Дмитрий 2 0.2
Ермаков Александр 1 0.1
Кротов Сергей 1 0.1
Апушников Егор 1 0.1
Сергеев Максим 1 0.1
Maksim Poptsov 1 0.1
Амкар Пермь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юрченко Илья 4 0.4
Alex Radjabov 3 0.3
Тюкалов Евгений 1 0.1
Зуев Даниил 1 0.1
Бочаров Антон 1 0.1
Степанов Александр Вячеславович 1 0.1
Подбельцев Александр 1 0.1
Доля Алексей 1 0.1

Карточки

Урал-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любухин Иван 0 1
Амкар Пермь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахатов Данил 0 1

Результаты матчей

Урал-2
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Амкар Пермь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
0
Урал-2
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Амкар Пермь
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
7
Урал-2
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Амкар Пермь
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
3
60%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

14
13
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
5
38%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Урал-2
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Нижний Новгород-2 - Урал-2 1:1 Урал-2 - Динамо Барнаул 2:1 Носта - Урал-2 1:2 Урал-2 - Сокол Казань 1:1
Волна Нижегородская область - Урал-2 0:2 Урал-2 - Лада-Тольятти 2:1 Оренбург-2 - Урал-2 2:0 Урал-2 - Акрон-2 Тольятти 3:0 Урал-2 - Уралец Нижний Тагил 1:1 Урал-2 - Уралец Нижний Тагил 2:2 Урал-2 - Рубин-2 1:1 Урал-2 - Оренбург-2 1:0 Урал-2 - Акрон-2 Тольятти 1:1 Химик-Август - Урал-2 0:0 Урал-2 - Уралец Нижний Тагил 0:1 Динамо Барнаул - Урал-2 1:3 Урал-2 - Торпедо Миасс 3:2 Носта - Урал-2 3:1 Оренбург-2 - Урал-2 1:1 Акрон-2 Тольятти - Урал-2 2:3
Амкар Пермь
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Амкар Пермь - Динамо Киров 0:0 Амкар Пермь - Рубин-2 2:0 Амкар Пермь - Крылья-Советов-2 1:1 Уралец Нижний Тагил - Амкар Пермь 0:1
Нижний Новгород-2 - Амкар Пермь 0:1 Амкар Пермь - Динамо Барнаул 3:1 Носта - Амкар Пермь 0:3 Амкар Пермь - Сокол Казань 1:2 Амкар Пермь - Волна Нижегородская область 1:0 Амкал - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Новосибирск - Амкар Пермь 2:0 Амкар Пермь - Салют 5:1 Родина-2 Москва - Амкар Пермь 2:1 СКА-Хабаровск - Амкар Пермь 2:0 Амкар Пермь - Авангард Курск 0:1 Форте - Амкар Пермь 3:1 Амкар Пермь - Текстильщик 1:0 Амкар Пермь - Кубань 1:1 Металлург Липецк - Амкар Пермь 1:1

Результаты матчей

Урал-2
Амкар Пермь

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Урал-2
Амкар Пермь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киров
 9 7 2 0 22 - 6 23
2.
Сокол Казань
 9 6 3 0 20 - 12 21
3.
Амкар Пермь
 0:0 10 6 3 1 13 - 4 21
4.
Урал-2
 0:0 10 5 4 1 14 - 8 19
5.
Рубин-2
 9 4 3 2 9 - 6 15
6.
Уралец Нижний Тагил
 9 3 3 3 9 - 10 12
7.
Крылья-Советов-2
 9 1 8 0 8 - 7 11
8.
Носта
 9 3 0 6 11 - 14 9
9.
Волна Нижегородская область
 9 2 2 5 11 - 12 8
10.
Нижний Новгород-2
 9 1 5 3 8 - 14 8
11.
Оренбург-2
 9 2 1 6 13 - 21 7
12.
Акрон-2 Тольятти
 9 2 0 7 5 - 15 6
13.
Динамо Барнаул
 9 1 3 5 10 - 17 6
14.
Лада-Тольятти
 9 1 3 5 6 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киров
 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Урал-2
 0:0 6 3 3 0 9 - 4 12
3.
Амкар Пермь
 0:0 6 3 2 1 8 - 4 11
4.
Сокол Казань
 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Крылья-Советов-2
 5 1 4 0 6 - 5 7
6.
Носта
 5 2 0 3 7 - 7 6
7.
Нижний Новгород-2
 5 1 2 2 3 - 4 5
8.
Лада-Тольятти
 5 1 2 2 1 - 4 5
9.
Рубин-2
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Оренбург-2
 5 1 1 3 9 - 12 4
11.
Волна Нижегородская область
 4 1 0 3 5 - 7 3
12.
Акрон-2 Тольятти
 5 1 0 4 4 - 9 3
13.
Уралец Нижний Тагил
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Динамо Барнаул
 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сокол Казань
 5 4 1 0 11 - 7 13
2.
Динамо Киров
 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Рубин-2
 6 3 2 1 6 - 3 11
4.
Амкар Пермь
 0:0 4 3 1 0 5 - 0 10
5.
Уралец Нижний Тагил
 5 3 1 1 7 - 5 10
6.
Урал-2
 0:0 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Волна Нижегородская область
 5 1 2 2 6 - 5 5
8.
Динамо Барнаул
 6 1 2 3 7 - 12 5
9.
Крылья-Советов-2
 4 0 4 0 2 - 2 4
10.
Носта
 4 1 0 3 4 - 7 3
11.
Акрон-2 Тольятти
 4 1 0 3 1 - 6 3
12.
Оренбург-2
 4 1 0 3 4 - 9 3
13.
Нижний Новгород-2
 4 0 3 1 5 - 10 3
14.
Лада-Тольятти
 4 0 1 3 5 - 9 1
  • — Выход во Вторую лигу Дивизион А Серебро
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ангушт Алиев Бекхан 8
Спартак-Нальчик Хачиров Алан 8
Строитель Каменск-Шахтинский Stanislav Ruban 8
Рубин Ялта Зубавленко Вадим 7
Сокол Казань Соломатин Павел 6
Весь список

Топ нарушителей
СКА-2 Хабаровск Никифоров Владислав 1
Динамо Ставрополь Дышеков Аслан 1
Спартак-Нальчик Тобоев Таймураз 1
Строитель Каменск-Шахтинский Беликов Иван 1
Лада-Тольятти Шмаров Александр 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Любопытно, что "Амкар" — вторая команда лиги по количеству созданных голевых моментов в сезоне (51). 
  • 16'
    Впервые за долгое время "Урал" добрался до позиционной атаки на чужой половине поля, но быстро потерял игровой снаряд.
  • 15'
    У хозяев пока ничего не получается в атаке, а вот пермяки уже успели отличиться. Правда гол был отменен. 
  • Офсайд
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Толкачёв классно навесил на дальнюю штангу ворот "Урала", где его партнер головой отправил мяч в сетку! Однако гол не засчитан из-за офсайда.
  • Фол, нарушение
    12'
    Фол зафиксирован со стороны екатеринбургского коллектива. Еще один стандарт на половине поля хозяев. 
  • 11'
    Исмагилов загрузил мяч практически в штрафную "Урала", но никто из его партнеров за мяч зацепиться не смог.
  • 10'
    Тюкалов получил небольшое повреждение в борьбе с Хрисанфовым, но спустя несколько секунд смог самостоятельно подняться с газона. 
  • 9'
    С правого края пошел навес во вратарскую "Амкара", но Исмагилов вышел на из рамки и забрал игровой снаряд.
  • 8'
    Пока ни одна из команд не может завладеть инициативой, но в атакующих действиях пермяки выглядят поинтереснее.
  • 6'
    Еще одну попытку дальнего удара выполнили гости, но снова мяч оказался на трибунах.
  • 5'
    Бурыкин решил нанести удар с дальней дистанции, но попасть в створ не сумел.
  • 4'
    Последовала подача на линию штрафной "Урала", где защита без проблем выбила мяч.
  • 3'
    Хороший заброс последовал в штрафную "Урала", где игрок "Амкара" выиграл верховое единоборство, но не смог нанести прицельный удар.
  • Фол, нарушение
    2'
    В самом начале встречи гости заработали стандарт на чужой половине поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
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    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Совсем скоро стартует текстовая трансляция матча 10-го тура Второй лиги дивизиона Б между "Уралом-2" и пермским "Амкаром"! Помогать вам следить за событиями встречи будет Дмитрий Миляев.
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    Прогнозы 117
    Урал-2 17.1% (20)
    X 30.8% (36)
    Амкар Пермь 52.1% (61)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Урал-2
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал-2 0:0 Амкар Пермь

    Исход игры
    Урал-2
    17.1% (20)
    Ничья
    30.8% (36)
    Амкар Пермь
    52.1% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.28% (45)
    Меньше
    58.72% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    73.39% (80)
    Нет
    26.61% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Амкар Пермь
    30.8% (36)
    1:1 Ничья
    29.9% (35)
    0:1 Амкар Пермь
    13.7% (16)
    1:0 Урал-2
    7.7% (9)
    2:1 Урал-2
    6.8% (8)
    0:2 Амкар Пермь
    2.6% (3)
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