Тур: 12. Стадион: City Stadium, Slutsk.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Слуцк
Динамо Минск
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
160%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
21 матч
9.5%
23.8%
66.7%
2 победы 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
9.5%
61.9%
28.6%
2 победы 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
4.8%
38.1%
57.1%
1 победа 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.6
0.64
Среднее время на гол
150
141
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.91
1.7
Среднее время на гол
47
52
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
70
78
Бомбардиры внутри турнира
Слуцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мельников Никита
|2
|0.18
|Пушняков Сергей
|2 (1)
|0.18
|Курлович Вадим
|1
|0.09
|Омиртаев Оралхан
|1
|0.09
|Дубинец Илья
|1
|0.09
|Ковалевич Владислав
|1
|0.09
Динамо Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адеола Раймонд
|4
|0.36
|Гаврилович Алексей
|2
|0.18
|Седько Павел
|2
|0.18
|Мелёшин Павел
|2
|0.18
|Рай
|1
|0.09
|Хващинский Владимир
|1
|0.09
|Быков Артём Геннадьевич
|1
|0.09
|Бегунов Роман
|1
|0.09
|Демченко Никита Юрьевич
|1
|0.09
|Подстрелов Дмитрий
|1
|0.09
|Artem Sokolovskiy
|1
|0.09
Карточки
Слуцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Динамо Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегунов Роман
|1
|0
|_Krolik V.
|1
|0
Результаты матчей
Слуцк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Динамо Минск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
1
Слуцк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Динамо Минск
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
2
12
Слуцк
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Динамо Минск
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
2
67%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Забито
2
12
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
3
25%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
9%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
25%
76-90
Забито
8
18
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
5
28%
16-30
1
13%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
3
38%
3
17%
76-90
Пропущено
20
7
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
5%
1
14%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
4
57%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
25%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Слуцк
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
БАТЭ - Слуцк 6:0 Слуцк - Неман Гродно 2:0 Слуцк - Динамо-Брест 1:4 Арсенал Дзержинск - Слуцк 1:0
Слуцк - Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:2 Слуцк - Ислочь Минск 1:3 Витебск - Слуцк 2:0 Слуцк - Днепр Могилёв 0:1 Торпедо-БелАЗ - Слуцк 1:0 Барановичи - Слуцк 2:1 Слуцк - ФК Гомель 1:1 Слуцк - Славия Мозырь 1:0 Неман Гродно - Слуцк 4:2 Лида - Слуцк 1:2 БАТЭ - Слуцк 1:2 Слуцк - Волна 6:1 Минск - Слуцк 1:0 Ислочь Минск - Слуцк 2:1 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:0
Динамо Минск
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 1:2 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 3:2 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1
Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Динамо Минск - Витебск 1:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Нафтан 2:2 Минск - Динамо Минск 0:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Динамо Минск - Сморгонь 5:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Ислочь Минск 2:1 Динамо Минск - Макслайн 2:1 Динамо Минск - ФК Гомель 1:0 Динамо Минск - Славия Мозырь 1:1
Результаты матчей
Слуцк
Динамо Минск
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Слуцк
Динамо Минск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
51
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
92
29
56
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|ФК Гомель
|Эффаге Роди Джуниор
|7
|Ислочь Минск
|Шестюк Александр
|7
|Динамо-Брест
|Корцов Егор
|6
|Славия Мозырь
|Чикида Павел
|6
|Торпедо-БелАЗ
|Скавыш Максим
|5
|Шахтёр Солигорск
|Капленко Никита
|1 1
|Минск
|Малашевич Евгений
|1 1
|Витебск
|Башилов Михаил
|1
|Минск
|Михаленко Александр
|1
|БАТЭ
|Свидинский Матвей
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Слуцк - Динамо Минск
Исход игры
Слуцк
5.4% (3)
Ничья
5.4% (3)
Динамо Минск
89.3% (50)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (31)
Меньше
42.59% (23)
Обе команды забьют
Да
62.96% (34)
Нет
37.04% (20)
Популярный счёт
1:2 Динамо Минск
48.2% (27)
0:2 Динамо Минск
19.6% (11)
0:1 Динамо Минск
14.3% (8)
1:1 Ничья
5.4% (3)
1:3 Динамо Минск
3.6% (2)
2:1 Слуцк
3.6% (2)
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