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  4. Высшая лига 2024
Тур: 12. Стадион: .
Слуцк
 
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Динамо Минск
Прогнозы 55
Слуцк 5.5% (3)
X 5.5% (3)
Динамо Минск 89.1% (49)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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История личных встреч

Слуцк
Динамо Минск

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
160%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

21 матч

9.5%
23.8%
66.7%
2 победы 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

9.5%
61.9%
28.6%
2 победы 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

4.8%
38.1%
57.1%
1 победа 8 ничьих 12 побед

История матчей

ВЛ
1:2
ВЛ
3:1
ТМК
3:1
ВЛ
0:5
ВЛ
1:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:0
ВЛ
1:2
ВЛ
1:2
ВЛ
2:1
ВЛ
2:1
ВЛ
2:0
ВЛ
0:1
ВЛ
2:0
ВЛ
0:3
ВЛ
1:1
ВЛ
1:1
ВЛ
0:1
ВЛ
2:0
ВЛ
0:0
ВЛ
3:0

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.6
0.64

Среднее время на гол

150
141

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.91
1.7

Среднее время на гол

47
52

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Слуцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мельников Никита 2 0.18
Пушняков Сергей 2 (1) 0.18
Курлович Вадим 1 0.09
Омиртаев Оралхан 1 0.09
Дубинец Илья 1 0.09
Ковалевич Владислав 1 0.09
Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адеола Раймонд 4 0.36
Гаврилович Алексей 2 0.18
Седько Павел 2 0.18
Мелёшин Павел 2 0.18
Рай 1 0.09
Хващинский Владимир 1 0.09
Быков Артём Геннадьевич 1 0.09
Бегунов Роман 1 0.09
Демченко Никита Юрьевич 1 0.09
Подстрелов Дмитрий 1 0.09
Artem Sokolovskiy 1 0.09

Карточки

Слуцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегунов Роман 1 0
_Krolik V. 1 0

Результаты матчей

Слуцк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Динамо Минск
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1
Слуцк
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Динамо Минск
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

2
12
Слуцк
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Динамо Минск
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
2
67%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Забито

2
12
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
3
25%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
9%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
25%
76-90

Забито

8
18
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
5
28%
16-30
1
13%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
3
38%
3
17%
76-90

Пропущено

20
7
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
5%
1
14%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
4
57%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Слуцк
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
БАТЭ - Слуцк 6:0 Слуцк - Неман Гродно 2:0 Слуцк - Динамо-Брест 1:4 Арсенал Дзержинск - Слуцк 1:0
Слуцк - Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:2 Слуцк - Ислочь Минск 1:3 Витебск - Слуцк 2:0 Слуцк - Днепр Могилёв 0:1 Торпедо-БелАЗ - Слуцк 1:0 Барановичи - Слуцк 2:1 Слуцк - ФК Гомель 1:1 Слуцк - Славия Мозырь 1:0 Неман Гродно - Слуцк 4:2 Лида - Слуцк 1:2 БАТЭ - Слуцк 1:2 Слуцк - Волна 6:1 Минск - Слуцк 1:0 Ислочь Минск - Слуцк 2:1 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:0
Динамо Минск
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Арсенал Дзержинск - Динамо Минск 1:2 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 3:2 Ислочь Минск - Динамо Минск 0:1
Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Динамо Минск - Витебск 1:1 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Торпедо-БелАЗ 0:0 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Нафтан 2:2 Минск - Динамо Минск 0:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Динамо Минск - Сморгонь 5:0 БАТЭ - Динамо Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Ислочь Минск 2:1 Динамо Минск - Макслайн 2:1 Динамо Минск - ФК Гомель 1:0 Динамо Минск - Славия Мозырь 1:1

Результаты матчей

Слуцк
Динамо Минск

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Слуцк
Динамо Минск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо-БелАЗ
 11 8 2 1 15 - 5 26
2.
Неман Гродно
 11 8 0 3 13 - 8 24
3.
Динамо Минск
 11 6 5 0 18 - 7 23
4.
Динамо-Брест
 11 5 4 2 22 - 10 19
5.
Славия Мозырь
 11 5 3 3 18 - 12 18
6.
Витебск
 11 5 3 3 12 - 8 18
7.
ФК Гомель
 11 4 5 2 14 - 9 17
8.
БАТЭ
 11 4 3 4 14 - 11 15
9.
Арсенал Дзержинск
 11 4 2 5 9 - 10 14
10.
Ислочь Минск
 11 3 4 4 13 - 11 13
11.
Сморгонь
 11 2 6 3 14 - 22 12
12.
Нафтан
 11 2 5 4 12 - 16 11
13.
Слуцк
 11 3 1 7 8 - 20 10
14.
Днепр Могилёв
 11 1 4 6 6 - 15 7
15.
Минск
 11 0 4 7 6 - 18 4
16.
Шахтёр Солигорск
 11 1 3 7 8 - 20 -14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо-БелАЗ
 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Неман Гродно
 6 5 0 1 7 - 2 15
3.
Славия Мозырь
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Арсенал Дзержинск
 7 3 1 3 7 - 6 10
5.
Витебск
 5 3 0 2 7 - 4 9
6.
Динамо Минск
 5 2 3 0 11 - 5 9
7.
БАТЭ
 5 2 2 1 10 - 5 8
8.
Динамо-Брест
 5 2 2 1 10 - 5 8
9.
Нафтан
 5 2 2 1 5 - 5 8
10.
Ислочь Минск
 6 2 2 2 6 - 4 8
11.
Слуцк
 6 2 1 3 6 - 9 7
12.
ФК Гомель
 5 1 2 2 4 - 4 5
13.
Сморгонь
 4 0 4 0 6 - 6 4
14.
Минск
 7 0 3 4 5 - 9 3
15.
Днепр Могилёв
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Шахтёр Солигорск
 6 1 1 4 6 - 14 -16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 6 4 2 0 7 - 2 14
2.
ФК Гомель
 6 3 3 0 10 - 5 12
3.
Динамо-Брест
 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Торпедо-БелАЗ
 6 3 2 1 4 - 2 11
5.
Неман Гродно
 5 3 0 2 6 - 6 9
6.
Витебск
 6 2 3 1 5 - 4 9
7.
Сморгонь
 7 2 2 3 8 - 16 8
8.
Славия Мозырь
 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
БАТЭ
 6 2 1 3 4 - 6 7
10.
Ислочь Минск
 5 1 2 2 7 - 7 5
11.
Днепр Могилёв
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Арсенал Дзержинск
 4 1 1 2 2 - 4 4
13.
Слуцк
 5 1 0 4 2 - 11 3
14.
Нафтан
 6 0 3 3 7 - 11 3
15.
Шахтёр Солигорск
 5 0 2 3 2 - 6 2
16.
Минск
 4 0 1 3 1 - 9 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ФК Гомель Эффаге Роди Джуниор 7
Ислочь Минск Шестюк Александр 7
Динамо-Брест Корцов Егор 6
Славия Мозырь Чикида Павел 6
Торпедо-БелАЗ Скавыш Максим 5
Весь список

Топ нарушителей
Шахтёр Солигорск Капленко Никита 1 1
Минск Малашевич Евгений 1 1
Витебск Башилов Михаил 1
Минск Михаленко Александр 1
БАТЭ Свидинский Матвей 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Слуцк - Динамо Минск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июня 2024, осталось 2 дня 7 часов 32 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 55
    Слуцк 5.5% (3)
    X 5.5% (3)
    Динамо Минск 89.1% (49)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Слуцк
    Ничья
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    6.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Слуцк - Динамо Минск

    Исход игры
    Слуцк
    5.4% (3)
    Ничья
    5.4% (3)
    Динамо Минск
    89.3% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.41% (31)
    Меньше
    42.59% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    62.96% (34)
    Нет
    37.04% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Минск
    48.2% (27)
    0:2 Динамо Минск
    19.6% (11)
    0:1 Динамо Минск
    14.3% (8)
    1:1 Ничья
    5.4% (3)
    1:3 Динамо Минск
    3.6% (2)
    2:1 Слуцк
    3.6% (2)
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