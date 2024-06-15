Зубович в центре поля сыграл грубо и получил жёлтую карточку.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ГВЕТ!!! Карпович справа сделал пас вперёд на ход Зубовичу. Хадаркевич сыграл на перехвате, но отбил мяч на Гвета, который в касание сразу направил мяч над Скопцом в сетку ворот.

Хадаркевич на фланге сбил Гвета и получил жёлтую карточку.

Евдокимов справа со штрафного навесил в центр штрафной площади. Гости выбили мяч на Карповича, у которого дальний удар точным не получился.

Пантя слева со штрафного навесил к воротам, где удар Зубовича в касание в ближний угол сумел парировать Скопец.

Карпович справа прошёл вперёд, но вместо подачи к воротам сделал пас назад.

Гвет слева прорвался к воротам, но не смог переиграть Скопца. Мяч отскочил к Зубовичу, чей удар через себя соперники заблокировали.

Мартынович на фланге сбил Карповича и получил жёлтую карточку.

Удар Жульпы головой по воротам опасным не получился. Белов уверенно забрал мяч в руки.

Евдокимов в центре поля попал в колено Сотникову.

Замена в составе "БАТЭ": вместо Александра Ануфриева на поле вышел Руслан Хадаркевич.

Ануфриев по центру получил пас справа от Пашевича, но не стал бить по воротам, а его передачу налево соперники перехватили.

Кухарчик слева ворвался в штрафную площадь и неудачно исполнил навес к дальней штанге. Карповичу достать мяч не удалось.

Алексиевич в центре поля завалил на газон Пантю.

Прострел Карповича справа в центр штрафной площади прервал Аффи, выбив мяч за пределы поля.

Евдокимов от углового флага навесил к центру штрафной площади, где на выходе кулаком сыграл Скопец. Против голкипера соперники нарушили правила.

Замена в составе "Немана": вместо Игоря Кострова на поле вышел Владислав Варакса.

Замена в составе "Немана": вместо Павла Савицкого на поле вышел Леонард Чателин Гвет.

Кто-то из гостей нарушил правила в чужой штрафной площади.

Замена в составе "БАТЭ": вместо Кирилла Черноока на поле вышел Николай Мирский.

Второй тайм в Гродно!

За первый тайм команды нанесли всего один удар в створ ворот. Он был на счету Черноока. Во втором тайме должно быть интереснее и веселее.

Ануфриев справа в штрафной площади получил мяч, но его передачу в центр заблокировал Лаврик.

У Карповича не получилась подача справа. Мяч улетел за ворота.

Кухарчик на фланге попытался обыграть Пашевича и упустил мяч за боковую линию поля.

Первый тайм

— Перерыв! "Неман" (Гродно) - "БАТЭ" - 0:0.

45' Сотников на чужой половине поля ударил по ногам Зубовича и получил жёлтую карточку.

45' 1 минуту добавил Кульбаков в первом тайме.

45' Пантя слева обыграл двух соперников и навесил к дальней штанге, где мяч никому достать вверху не удалось.

44' Пантя от углового флага навесил к ближней штанге слабо и низко. Борисовчане выбили мяч от ворот.

43' В концовке тайма упал темп игры. Командам всё реже удаётся подбираться к чужим воротам, а опасных моментов за первую половину игры было создано минимально.

42' Козлов с двадцати семи метров пробил выше ворот.

40' Евдокимов слева прошёл вперёд, но его передачу в центр соперники перехватили.

39' Скопец неудачно ввёл мяч в игру. Владение перешло к соперникам, который бросят аут.

38' Заброс Панти слева в штрафную площадь соперники перехватили.

36' Карпович на чужой половине поля ударил по ноге Никифоренко.

35' Никифоренко от углового флага навесил к ближней штанге, где Аффи не смог выиграть борьбу вверху у гродненских защитников. Мяч выбит от ворот.

34' Никифоренко слева подошёл к штрафной площади и заработал угловой удар.

32' Пашевич справа прошёл вперёд, упёрся в двух соперников и смог заработать только аут.

31' Зубович в чужой штрафной площади нарушил правила.

30' Никифоренко в центре поля сбил Карповича.

29' Черноок на чужой половине поля попал по ногам Лаврику.

28' Навес Савицкого слева в центр штрафной площади на Зубовича вверху смог перехватить Мартынович.

26' Карпович с партнёрами покомбинировали на правом фланге и упустили мяч за боковую линию поля.

25' Козлов на чужой половине поля рукой прихватил Алексиевича.

24' У "Немана" хорошо работают переводы с фланга на фланг, а вот с передачами под удар у хозяев складывается редко.

22' К середине тайма гостям удалось отодвинуть игру к центральному кругу, и они почаще стали проводить время с мячом. Выпадов к чужим воротам это не добавляет борисовчанам.

21' Аффи у центрального круга подтолкнул в спину Кухарчика.

20' Кухарчик слева не смог переиграть Аффи и упустил мяч за пределы поля.

19' Хозяева много времени проводят в атаке в стартовые минуты встречи, но при этом очень редко угрожают воротам соперников. Борисовчане свой момент создали со "стандарта".

18' Кухарчик слева исполнил отличный перевод на Карповича, который в касание с лёта с десяти метров пробил выше ворот.

16' Кухарчик слева с дальней дистанции пробил выше ворот.

15' Карпович справа забежал в офсайд.

14' Евдокимов от углового флага навесил к дальней штанге. Мяч вынесен на Кухарчика, который с линии штрафной площади пробил левее ворот.

13' Пашевич на фланге руками остановил рывок Кухарчика.

12' Зубович на поле бегает с тампоном в носу. Будем надеяться, что это не помешает Егору исполнять свои прямые обязанности.

10' Длинными забросами вперёд обменялись команды, но в обе стороны защита сыграла надёжно на перехватах.

9' У Зубовича рассечение. Медикам нужно остановить кровь у нападающего "Немана".

8' Черноок со штрафного проб.ил в стенку, а после отскока нанёс удар в левый угол ворот. Белов отбил мяч на Аффи, которому не удалось слева с острого угла поразить ворота.

7' Козлов руками остановил рывок Ануфриева перед штрафной площадью и получил жёлтую карточку. Двадцать три метра до ворот.

6' Евдокимов слева со штрафного сделал заброс к воротам, где Аффи всех опередил и ногой выбил мяч.

5' Ануфриев попытался по центру убежать один на один с голкипером, но арбитры определили офсайд.

4' "БАТЭ" первые минуты матча проводит в обороне. На чужой половине поля борисовчанам закрепиться не удаётся.

3' Кухарчик сначала слева, а потом справа попытался прорваться к воротам, но удачно укротить мяч у Ильи с обеих сторон не получилось.

2' "Неман" играет в зелёной форме, "БАТЭ" - в синей.