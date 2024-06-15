Тур: 12. Стадион: Неман (Гродно). Главный судья: Кульбаков Алексей
1:0
Второй тайм: 84'
0'
6' Желтая карточкаКозлов Михаил
45' Желтая карточкаСотников Виктор
68' Желтая карточкаМартынович Александр
75' Желтая карточкаЗубович Егор
1:0
76' ГолГвет Леонард Чателин
78' Желтая карточкаХадаркевич Руслан
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
12
Белов
Максим
17
Зубович
Егор
55
Аффи
Янн
14
Жимо
Шериф
- Основной состав
-
12 Белов МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Зубович ЕгорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковалевич Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Аффи ЯннЗащитник
-
14 Жимо ШерифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Криушенко Игорь
История личных встреч
Неман Гродно
БАТЭ
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
144.4%
2 победы 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
77.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
36 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 4 ничьи 32 победы
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 8 ничьих 22 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 8 ничьих 23 победы
45 матчей
13.3%
15.6%
71.1%
6 побед 7 ничьих 32 победы
Первый тайм
4.4%
46.7%
48.9%
2 победы 21 ничья 22 победы
Второй тайм
15.6%
33.3%
51.1%
7 побед 15 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
0.72
0.45
Среднее время на гол
125
200
Всего голов
48
38
Голов в среднем за матч
2.4
1.52
Среднее время на гол
37
59
Всего голов
66
47
Голов в среднем за матч
1.47
1.04
Тотал матчей
2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
30
Больше 67%
Меньше 33%
15
20
Больше 44%
Меньше 56%
25
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
61
86
Бомбардиры внутри турнира
Неман Гродно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алыкулов Гулжигит
|3
|0.25
|Leonard Gweth
|3
|0.25
|Савицкий Павел
|3 (2)
|0.25
|Зубович Егор
|1
|0.08
|Якимов Андрей
|1
|0.08
|Карпович Сергей
|1
|0.08
|Кравцов Максим
|1
|0.08
БАТЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Панюков Андрей
|4 (1)
|0.33
|Жульпа Данила
|3
|0.25
|Черноок Кирилл
|2
|0.17
|Мартынов Александр
|2
|0.17
|Ануфриев Александр
|1
|0.08
|Никифоренко Олег
|1
|0.08
|Сотников Виктор
|1
|0.08
Карточки
Неман Гродно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Козлов Михаил
|1
|0
БАТЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свидинский Матвей
|0
|1
|Сотников Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Неман Гродно
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
БАТЭ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Неман Гродно
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
БАТЭ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
9
Неман Гродно
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
БАТЭ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
75%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
50%
2
20%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
15%
3
21%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
6
43%
46-60
5
38%
2
14%
61-75
1
8%
1
7%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Неман Гродно
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Неман Гродно - Динамо-Брест 2:0 Неман Гродно - Ислочь Минск 2:0 Слуцк - Неман Гродно 2:0 Неман Гродно - Арсенал Дзержинск 1:0
Славия Мозырь - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 1:0 Ислочь Минск - Неман Гродно 2:0 Неман Гродно - Витебск 0:1 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 Днепр Могилёв - Неман Гродно 0:2 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 1:0 ФК Гомель - Неман Гродно 2:3 Неман Гродно - Нафтан 2:1 Минск - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - Минск 3:0 Неман Гродно - Слуцк 4:2 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 2:1 Неман Гродно - БАТЭ 0:2 Динамо-Брест - Неман Гродно 0:1
БАТЭ
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
БАТЭ - Слуцк 6:0 Арсенал Дзержинск - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 1:3
БАТЭ - Ислочь Минск 1:1 Витебск - БАТЭ 1:0 БАТЭ - Днепр Могилёв 1:1 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 2:0 БАТЭ - ФК Гомель 1:3 Нафтан - БАТЭ 0:0 Минск - БАТЭ 0:1 БАТЭ - Динамо Минск 0:1 Минск - БАТЭ 0:1 БАТЭ - Слуцк 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 0:2 Центр - БАТЭ 0:2 Неман Гродно - БАТЭ 3:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 3:0 БАТЭ - Неман Гродно 3:2
Результаты матчей
Неман Гродно
БАТЭ
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 80%
6
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Неман Гродно
БАТЭ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
23
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
47
29
110
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|2
|1
|16 - 5
|29
|2.
|1:0
|12
|9
|0
|3
|14 - 8
|27
|3.
|12
|7
|5
|0
|23 - 7
|26
|4.
|12
|6
|4
|2
|28 - 11
|22
|5.
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|6.
|12
|5
|3
|4
|12 - 9
|18
|7.
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|8.
|12
|4
|4
|4
|14 - 11
|16
|9.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|14 - 12
|15
|10.
|11
|4
|2
|5
|9 - 10
|14
|11.
|11
|2
|6
|3
|14 - 22
|12
|12.
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|13.
|12
|3
|1
|8
|8 - 25
|10
|14.
|12
|1
|4
|7
|7 - 21
|7
|15.
|11
|0
|4
|7
|6 - 18
|4
|16.
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|-14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|6
|0
|1
|8 - 2
|18
|2.
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|3.
|6
|3
|2
|1
|16 - 6
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|7 - 4
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|8.
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|9.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|10 - 5
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|6 - 14
|7
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|4
|0
|4
|0
|6 - 6
|4
|14.
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|16.
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|-16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|12 - 2
|17
|2.
|7
|4
|2
|1
|5 - 2
|14
|3.
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 16
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|10.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|13.
|5
|1
|0
|4
|2 - 11
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Динамо-Брест
|Корцов Егор
|9
|ФК Гомель
|Эффаге Роди Джуниор
|7
|Ислочь Минск
|Шестюк Александр
|7
|Торпедо-БелАЗ
|Скавыш Максим
|6
|Динамо-Брест
|Гордейчук Михаил
|6
|Шахтёр Солигорск
|Капленко Никита
|1 1
|Минск
|Малашевич Евгений
|1 1
|Витебск
|Башилов Михаил
|1
|ФК Гомель
|Ермакович Кирилл
|1
|Минск
|Михаленко Александр
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Неман Гродно 1:0 БАТЭ
Исход игры
Неман Гродно
47.5% (58)
Ничья
15.6% (19)
БАТЭ
36.9% (45)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (55)
Меньше
52.17% (60)
Обе команды забьют
Да
60.87% (70)
Нет
39.13% (45)
Популярный счёт
2:1 Неман Гродно
23.8% (29)
1:0 Неман Гродно
18% (22)
1:2 БАТЭ
17.2% (21)
1:1 Ничья
12.3% (15)
0:2 БАТЭ
9.8% (12)
2:0 Неман Гродно
4.1% (5)
0:1 БАТЭ
4.1% (5)
1:3 БАТЭ
1.6% (2)
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