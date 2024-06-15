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  4. Высшая лига 2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Кульбаков Алексей
Неман Гродно
1:0
Второй тайм: 84'
БАТЭ
0'
6' Желтая карточка
Козлов Михаил
45' Желтая карточка
Сотников Виктор
68' Желтая карточка
Мартынович Александр
75' Желтая карточка
Зубович Егор
1:0
76' Гол
Гвет Леонард Чателин
78' Желтая карточка
Хадаркевич Руслан

Ход матча

6'
Козлов Михаил
 
45'
 
Сотников Виктор
57'
Варакса Владислав
Костров Игорь
 
58'
Гвет Леонард Чателин
Савицкий Павел
 
61'
 
Мирский Николай
Черноок Кирилл
68'
 
Мартынович Александр
73'
 
Хадаркевич Руслан
Ануфриев Александр
75'
Зубович Егор
 
76'
Гвет Леонард Чателин
1:0
78'
 
Хадаркевич Руслан
Прогнозы 122
Неман Гродно 47.5% (58)
X 15.6% (19)
БАТЭ 36.9% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Неман Гродно
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12
Белов
Максим
55
Лаврик
Алексей
20
Садовничий
Иван
8
Пантя
Юрий
33
Карпович
Сергей
47
Козлов
Михаил
15
Евдокимов
Олег
11
Кухарчик
Илья
9
Костров
Игорь
17
Зубович
Егор
88
Савицкий
Павел
1
Малиевский
Артур
5
Пархоменко
Егор
46
Легчилин
Алексей
23
Лисакович
Руслан
32
Павлюковец
Юрий
99
Варакса
Владислав
24
Якимов
Андрей
7
Гвет
Леонард
Чателин
18
Кравцов
Максим
35
Скопец
Арсений
4
Мартынович
Александр
55
Аффи
Янн
14
Жимо
Шериф
15
Пашевич
Павел
33
Сотников
Виктор
9
Ануфриев
Александр
68
Жульпа
Данила
13
Алексиевич
Илья
28
Черноок
Кирилл
10
Никифоренко
Олег
23
Игнатьев
Владислав
3
Хадаркевич
Руслан
25
Нескоромный
Никита
98
Свидинский
Матвей
22
Гицелев
Захар
27
Пилецкий
Роман
24
Русенчик
Владислав
80
Мирский
Николай
11
Панюков
Андрей
18
Шведчиков
Александр
Неман Гродно
БАТЭ

История личных встреч

Неман Гродно
БАТЭ

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
144.4%
2 победы 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
77.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

36 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 4 ничьи 32 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 8 ничьих 22 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 8 ничьих 23 победы

45 матчей

13.3%
15.6%
71.1%
6 побед 7 ничьих 32 победы

Первый тайм

4.4%
46.7%
48.9%
2 победы 21 ничья 22 победы

Второй тайм

15.6%
33.3%
51.1%
7 побед 15 ничьих 23 победы

История матчей

ТМК
0:2
ТМК
3:2
ВЛ
3:2
ВЛ
0:1
К
1:1
ВЛ
2:1
ВЛ
0:0
К
2:0
К
2:1
ВЛ
0:2
ВЛ
3:0
ВЛ
0:2
ВЛ
3:1
ВЛ
1:0
ВЛ
0:1
ВЛ
1:0
ВЛ
2:3
ВЛ
3:1
ВЛ
0:1
ВЛ
4:0
ВЛ
0:1
ВЛ
7:1
ВЛ
0:1
К
1:2
К
1:0
ВЛ
1:2
ВЛ
0:0
К
2:1
ВЛ
1:0
ВЛ
2:0
ВЛ
2:1
ВЛ
5:1
ВЛ
2:1
ВЛ
2:0
ВЛ
0:1
ВЛ
0:3
ВЛ
1:1
ВЛ
1:1
ВЛ
0:5
ВЛ
0:0
ВЛ
1:2
ВЛ
6:0
ВЛ
0:0
ВЛ
0:2
ВЛ
1:0

Голы

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

0.72
0.45

Среднее время на гол

125
200

Всего голов

48
38

Голов в среднем за матч

2.4
1.52

Среднее время на гол

37
59

Всего голов

66
47

Голов в среднем за матч

1.47
1.04

Тотал матчей

2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
30
Больше 67%
Меньше 33%
15
20
Больше 44%
Меньше 56%
25
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

61
86

Бомбардиры внутри турнира

Неман Гродно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алыкулов Гулжигит 3 0.25
Leonard Gweth 3 0.25
Савицкий Павел 3 (2) 0.25
Зубович Егор 1 0.08
Якимов Андрей 1 0.08
Карпович Сергей 1 0.08
Кравцов Максим 1 0.08
БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Панюков Андрей 4 (1) 0.33
Жульпа Данила 3 0.25
Черноок Кирилл 2 0.17
Мартынов Александр 2 0.17
Ануфриев Александр 1 0.08
Никифоренко Олег 1 0.08
Сотников Виктор 1 0.08

Карточки

Неман Гродно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Козлов Михаил 1 0
БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свидинский Матвей 0 1
Сотников Виктор 1 0

Результаты матчей

Неман Гродно
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
БАТЭ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Неман Гродно
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
БАТЭ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
9
Неман Гродно
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
БАТЭ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
75%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
50%
2
20%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
15%
3
21%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
6
43%
46-60
5
38%
2
14%
61-75
1
8%
1
7%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Неман Гродно
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Неман Гродно - Динамо-Брест 2:0 Неман Гродно - Ислочь Минск 2:0 Слуцк - Неман Гродно 2:0 Неман Гродно - Арсенал Дзержинск 1:0
Славия Мозырь - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 1:0 Ислочь Минск - Неман Гродно 2:0 Неман Гродно - Витебск 0:1 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 Днепр Могилёв - Неман Гродно 0:2 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 1:0 ФК Гомель - Неман Гродно 2:3 Неман Гродно - Нафтан 2:1 Минск - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - Минск 3:0 Неман Гродно - Слуцк 4:2 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 2:1 Неман Гродно - БАТЭ 0:2 Динамо-Брест - Неман Гродно 0:1
БАТЭ
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
БАТЭ - Слуцк 6:0 Арсенал Дзержинск - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 1:3
БАТЭ - Ислочь Минск 1:1 Витебск - БАТЭ 1:0 БАТЭ - Днепр Могилёв 1:1 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 2:0 БАТЭ - ФК Гомель 1:3 Нафтан - БАТЭ 0:0 Минск - БАТЭ 0:1 БАТЭ - Динамо Минск 0:1 Минск - БАТЭ 0:1 БАТЭ - Слуцк 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 0:2 Центр - БАТЭ 0:2 Неман Гродно - БАТЭ 3:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 3:0 БАТЭ - Неман Гродно 3:2

Результаты матчей

Неман Гродно
БАТЭ

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 80%
6
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Неман Гродно
БАТЭ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4
2
3
1.5
1
5
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
2
9
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо-БелАЗ
 12 9 2 1 16 - 5 29
2.
Неман Гродно
 1:0 12 9 0 3 14 - 8 27
3.
Динамо Минск
 12 7 5 0 23 - 7 26
4.
Динамо-Брест
 12 6 4 2 28 - 11 22
5.
Славия Мозырь
 11 5 3 3 18 - 12 18
6.
Витебск
 12 5 3 4 12 - 9 18
7.
ФК Гомель
 12 4 5 3 14 - 10 17
8.
Ислочь Минск
 12 4 4 4 14 - 11 16
9.
БАТЭ
 0:1 12 4 3 5 14 - 12 15
10.
Арсенал Дзержинск
 11 4 2 5 9 - 10 14
11.
Сморгонь
 11 2 6 3 14 - 22 12
12.
Нафтан
 11 2 5 4 12 - 16 11
13.
Слуцк
 12 3 1 8 8 - 25 10
14.
Днепр Могилёв
 12 1 4 7 7 - 21 7
15.
Минск
 11 0 4 7 6 - 18 4
16.
Шахтёр Солигорск
 11 1 3 7 8 - 20 -14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неман Гродно
 1:0 7 6 0 1 8 - 2 18
2.
Торпедо-БелАЗ
 5 5 0 0 11 - 3 15
3.
Динамо-Брест
 6 3 2 1 16 - 6 11
4.
Славия Мозырь
 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
Ислочь Минск
 7 3 2 2 7 - 4 11
6.
Арсенал Дзержинск
 7 3 1 3 7 - 6 10
7.
Динамо Минск
 5 2 3 0 11 - 5 9
8.
Витебск
 6 3 0 3 7 - 5 9
9.
БАТЭ
 0:1 5 2 2 1 10 - 5 8
10.
Нафтан
 5 2 2 1 5 - 5 8
11.
Слуцк
 7 2 1 4 6 - 14 7
12.
ФК Гомель
 5 1 2 2 4 - 4 5
13.
Сморгонь
 4 0 4 0 6 - 6 4
14.
Минск
 7 0 3 4 5 - 9 3
15.
Днепр Могилёв
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Шахтёр Солигорск
 6 1 1 4 6 - 14 -16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 7 5 2 0 12 - 2 17
2.
Торпедо-БелАЗ
 7 4 2 1 5 - 2 14
3.
ФК Гомель
 7 3 3 1 10 - 6 12
4.
Динамо-Брест
 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Неман Гродно
 1:0 5 3 0 2 6 - 6 9
6.
Витебск
 6 2 3 1 5 - 4 9
7.
Сморгонь
 7 2 2 3 8 - 16 8
8.
Славия Мозырь
 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
БАТЭ
 0:1 7 2 1 4 4 - 7 7
10.
Ислочь Минск
 5 1 2 2 7 - 7 5
11.
Днепр Могилёв
 7 1 2 4 6 - 15 5
12.
Арсенал Дзержинск
 4 1 1 2 2 - 4 4
13.
Слуцк
 5 1 0 4 2 - 11 3
14.
Нафтан
 6 0 3 3 7 - 11 3
15.
Шахтёр Солигорск
 5 0 2 3 2 - 6 2
16.
Минск
 4 0 1 3 1 - 9 1
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Динамо-Брест Корцов Егор 9
ФК Гомель Эффаге Роди Джуниор 7
Ислочь Минск Шестюк Александр 7
Торпедо-БелАЗ Скавыш Максим 6
Динамо-Брест Гордейчук Михаил 6
Весь список

Топ нарушителей
Шахтёр Солигорск Капленко Никита 1 1
Минск Малашевич Евгений 1 1
Витебск Башилов Михаил 1
ФК Гомель Ермакович Кирилл 1
Минск Михаленко Александр 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    82'
    Угловой удар исполнил Евдокимов. Серия заблокированных ударов последовала от хозяев.
  • Опасный момент
    81'
    Пантя слева со штрафного навесил к воротам, где удар Зубовича в касание в ближний угол сумел парировать Скопец.
  • Фол, нарушение
    80'
    Пашевич на фланге сбил Пантю.
  • 79'
    Евдокимов справа со штрафного навесил в центр штрафной площади. Гости выбили мяч на Карповича, у которого дальний удар точным не получился.
  • Желтая карточка
    78'
    Хадаркевич на фланге сбил Гвета и получил жёлтую карточку.
  • Описание гола
    76'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ГВЕТ!!! Карпович справа сделал пас вперёд на ход Зубовичу. Хадаркевич сыграл на перехвате, но отбил мяч на Гвета, который в касание сразу направил мяч над Скопцом в сетку ворот.
  • Желтая карточка
    74'
    Зубович в центре поля сыграл грубо и получил жёлтую карточку.
  • Замена
    73'
    Замена в составе "БАТЭ": вместо Александра Ануфриева на поле вышел Руслан Хадаркевич.
  • Фол, нарушение
    72'
    Евдокимов в центре поля попал в колено Сотникову.
  • 70'
    Удар Жульпы головой по воротам опасным не получился. Белов уверенно забрал мяч в руки.
  • Желтая карточка
    69'
    Мартынович на фланге сбил Карповича и получил жёлтую карточку.
  • 68'
    Козлов слева с пятнадцати метров низом пробил правее ворот.
  • Опасный момент
    67'
    Гвет слева прорвался к воротам, но не смог переиграть Скопца. Мяч отскочил к Зубовичу, чей удар через себя соперники заблокировали.
  • Фол, нарушение
    66'
    Ануфриев перед чужой штрафной площадью нарушил правила.
  • 64'
    Карпович справа прошёл вперёд, но вместо подачи к воротам сделал пас назад.
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    • Замена
      63'
      Замена в составе "БАТЭ": вместо Кирилла Черноока на поле вышел Николай Мирский.
    • Фол, нарушение
      62'
      Кто-то из гостей нарушил правила в чужой штрафной площади.
    • Замена
      61'
      Замена в составе "Немана": вместо Павла Савицкого на поле вышел Леонард Чателин Гвет.
    • Замена
      60'
      Замена в составе "Немана": вместо Игоря Кострова на поле вышел Владислав Варакса.
    • Угловой
      59'
      Евдокимов от углового флага навесил к центру штрафной площади, где на выходе кулаком сыграл Скопец. Против голкипера соперники нарушили правила.
    • 58'
      Прострел Карповича справа в центр штрафной площади прервал Аффи, выбив мяч за пределы поля.
    • 56'
      Костров с двадцати метров пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      55'
      Алексиевич в центре поля завалил на газон Пантю.
    • 54'
      Кухарчик слева ворвался в штрафную площадь и неудачно исполнил навес к дальней штанге. Карповичу достать мяч не удалось.
    • 52'
      Ануфриев по центру получил пас справа от Пашевича, но не стал бить по воротам, а его передачу налево соперники перехватили.
    • 51'
      Кухарчик на фланге попытался обыграть Пашевича и упустил мяч за боковую линию поля.
    • 50'
      У Карповича не получилась подача справа. Мяч улетел за ворота.
    • 49'
      Ануфриев справа в штрафной площади получил мяч, но его передачу в центр заблокировал Лаврик.
    • Фол, нарушение
      48'
      Евдокимов в центре поля сбил Жимо.
    • 47'
      За первый тайм команды нанесли всего один удар в створ ворот. Он был на счету Черноока. Во втором тайме должно быть интереснее и веселее.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Гродно!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Неман" (Гродно) - "БАТЭ" - 0:0.
    • Желтая карточка
      45'
      Сотников на чужой половине поля ударил по ногам Зубовича и получил жёлтую карточку.
    • Дополнительное время
      45'
      1 минуту добавил Кульбаков в первом тайме.
    • 45'
      Пантя слева обыграл двух соперников и навесил к дальней штанге, где мяч никому достать вверху не удалось.
    • Угловой
      44'
      Пантя от углового флага навесил к ближней штанге слабо и низко. Борисовчане выбили мяч от ворот.
    • 43'
      В концовке тайма упал темп игры. Командам всё реже удаётся подбираться к чужим воротам, а опасных моментов за первую половину игры было создано минимально.
    • 42'
      Козлов с двадцати семи метров пробил выше ворот.
    • 40'
      Евдокимов слева прошёл вперёд, но его передачу в центр соперники перехватили.
    • 39'
      Скопец неудачно ввёл мяч в игру. Владение перешло к соперникам, который бросят аут.
    • 38'
      Заброс Панти слева в штрафную площадь соперники перехватили.
    • Фол, нарушение
      36'
      Карпович на чужой половине поля ударил по ноге Никифоренко.
    • Угловой
      35'
      Никифоренко от углового флага навесил к ближней штанге, где Аффи не смог выиграть борьбу вверху у гродненских защитников. Мяч выбит от ворот.
    • 34'
      Никифоренко слева подошёл к штрафной площади и заработал угловой удар.
    • 32'
      Пашевич справа прошёл вперёд, упёрся в двух соперников и смог заработать только аут.
    • Фол, нарушение
      31'
      Зубович в чужой штрафной площади нарушил правила.
    • Фол, нарушение
      30'
      Никифоренко в центре поля сбил Карповича.
    • Фол, нарушение
      29'
      Черноок на чужой половине поля попал по ногам Лаврику.
    • 28'
      Навес Савицкого слева в центр штрафной площади на Зубовича вверху смог перехватить Мартынович.
    • 26'
      Карпович с партнёрами покомбинировали на правом фланге и упустили мяч за боковую линию поля.
    • Фол, нарушение
      25'
      Козлов на чужой половине поля рукой прихватил Алексиевича.
    • 24'
      У "Немана" хорошо работают переводы с фланга на фланг, а вот с передачами под удар у хозяев складывается редко.
    • 22'
      К середине тайма гостям удалось отодвинуть игру к центральному кругу, и они почаще стали проводить время с мячом. Выпадов к чужим воротам это не добавляет борисовчанам.
    • Фол, нарушение
      21'
      Аффи у центрального круга подтолкнул в спину Кухарчика.
    • 20'
      Кухарчик слева не смог переиграть Аффи и упустил мяч за пределы поля.
    • 19'
      Хозяева много времени проводят в атаке в стартовые минуты встречи, но при этом очень редко угрожают воротам соперников. Борисовчане свой момент создали со "стандарта".
    • 18'
      Кухарчик слева исполнил отличный перевод на Карповича, который в касание с лёта с десяти метров пробил выше ворот.
    • 16'
      Кухарчик слева с дальней дистанции пробил выше ворот.
    • Офсайд
      15'
      Карпович справа забежал в офсайд.
    • Угловой
      14'
      Евдокимов от углового флага навесил к дальней штанге. Мяч вынесен на Кухарчика, который с линии штрафной площади пробил левее ворот.
    • Фол, нарушение
      13'
      Пашевич на фланге руками остановил рывок Кухарчика.
    • 12'
      Зубович на поле бегает с тампоном в носу. Будем надеяться, что это не помешает Егору исполнять свои прямые обязанности.
    • 10'
      Длинными забросами вперёд обменялись команды, но в обе стороны защита сыграла надёжно на перехватах.
    • Травма, повреждение
      9'
      У Зубовича рассечение. Медикам нужно остановить кровь у нападающего "Немана".
    • Опасный момент
      8'
      Черноок со штрафного проб.ил в стенку, а после отскока нанёс удар в левый угол ворот. Белов отбил мяч на Аффи, которому не удалось слева с острого угла поразить ворота.
    • Желтая карточка
      7'
      Козлов руками остановил рывок Ануфриева перед штрафной площадью и получил жёлтую карточку. Двадцать три метра до ворот.
    • 6'
      Евдокимов слева со штрафного сделал заброс к воротам, где Аффи всех опередил и ногой выбил мяч.
    • Офсайд
      5'
      Ануфриев попытался по центру убежать один на один с голкипером, но арбитры определили офсайд.
    • 4'
      "БАТЭ" первые минуты матча проводит в обороне. На чужой половине поля борисовчанам закрепиться не удаётся.
    • 3'
      Кухарчик сначала слева, а потом справа попытался прорваться к воротам, но удачно укротить мяч у Ильи с обеих сторон не получилось.
    • 2'
      "Неман" играет в зелёной форме, "БАТЭ" - в синей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Немане"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двенадцатого тура Высшей лиги Беларуси, в котором сыграют гродненский «Неман» и «БАТЭ». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 23.8% пользователей.
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    Прогнозы 122
    Неман Гродно 47.5% (58)
    X 15.6% (19)
    БАТЭ 36.9% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Неман Гродно
    Ничья
    БАТЭ
    3.45
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    6.50
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    75.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Неман Гродно 1:0 БАТЭ

    Исход игры
    Неман Гродно
    47.5% (58)
    Ничья
    15.6% (19)
    БАТЭ
    36.9% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (55)
    Меньше
    52.17% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    60.87% (70)
    Нет
    39.13% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Неман Гродно
    23.8% (29)
    1:0 Неман Гродно
    18% (22)
    1:2 БАТЭ
    17.2% (21)
    1:1 Ничья
    12.3% (15)
    0:2 БАТЭ
    9.8% (12)
    2:0 Неман Гродно
    4.1% (5)
    0:1 БАТЭ
    4.1% (5)
    1:3 БАТЭ
    1.6% (2)
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