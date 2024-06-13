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  4. Высшая лига 2024
Тур: 12. Стадион: .
Неман Гродно
 
Позже
БАТЭ
Прогнозы 54
Неман Гродно 37% (20)
X 16.7% (9)
БАТЭ 46.3% (25)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Неман Гродно
Ничья
БАТЭ
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История личных встреч

Неман Гродно
БАТЭ

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
144.4%
2 победы 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
77.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

36 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 4 ничьи 32 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 8 ничьих 22 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 8 ничьих 23 победы

45 матчей

13.3%
15.6%
71.1%
6 побед 7 ничьих 32 победы

Первый тайм

4.4%
46.7%
48.9%
2 победы 21 ничья 22 победы

Второй тайм

15.6%
33.3%
51.1%
7 побед 15 ничьих 23 победы

История матчей

ТМК
0:2
ТМК
3:2
ВЛ
3:2
ВЛ
0:1
К
1:1
ВЛ
2:1
ВЛ
0:0
К
2:0
К
2:1
ВЛ
0:2
ВЛ
3:0
ВЛ
0:2
ВЛ
3:1
ВЛ
1:0
ВЛ
0:1
ВЛ
1:0
ВЛ
2:3
ВЛ
3:1
ВЛ
0:1
ВЛ
4:0
ВЛ
0:1
ВЛ
7:1
ВЛ
0:1
К
1:2
К
1:0
ВЛ
1:2
ВЛ
0:0
К
2:1
ВЛ
1:0
ВЛ
2:0
ВЛ
2:1
ВЛ
5:1
ВЛ
2:1
ВЛ
2:0
ВЛ
0:1
ВЛ
0:3
ВЛ
1:1
ВЛ
1:1
ВЛ
0:5
ВЛ
0:0
ВЛ
1:2
ВЛ
6:0
ВЛ
0:0
ВЛ
0:2
ВЛ
1:0

Голы

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

0.72
0.45

Среднее время на гол

125
200

Всего голов

48
38

Голов в среднем за матч

2.4
1.52

Среднее время на гол

37
59

Всего голов

66
47

Голов в среднем за матч

1.47
1.04

Тотал матчей

2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
30
Больше 67%
Меньше 33%
15
20
Больше 44%
Меньше 56%
25
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

61
86

Бомбардиры внутри турнира

Неман Гродно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алыкулов Гулжигит 3 0.27
Leonard Gweth 3 0.27
Савицкий Павел 3 (2) 0.27
Зубович Егор 1 0.09
Якимов Андрей 1 0.09
Карпович Сергей 1 0.09
Кравцов Максим 1 0.09
БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Панюков Андрей 4 (1) 0.36
Жульпа Данила 3 0.27
Черноок Кирилл 2 0.18
Мартынов Александр 2 0.18
Ануфриев Александр 1 0.09
Никифоренко Олег 1 0.09
Сотников Виктор 1 0.09

Карточки

Неман Гродно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свидинский Матвей 0 1

Результаты матчей

Неман Гродно
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
БАТЭ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Неман Гродно
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
БАТЭ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
9
Неман Гродно
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
БАТЭ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
75%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
50%
2
20%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
15%
3
21%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
6
43%
46-60
5
38%
2
14%
61-75
1
8%
1
7%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Неман Гродно
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Неман Гродно - Динамо-Брест 2:0 Неман Гродно - Ислочь Минск 2:0 Слуцк - Неман Гродно 2:0 Неман Гродно - Арсенал Дзержинск 1:0
Славия Мозырь - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 1:0 Ислочь Минск - Неман Гродно 2:0 Неман Гродно - Витебск 0:1 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 Днепр Могилёв - Неман Гродно 0:2 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 1:0 ФК Гомель - Неман Гродно 2:3 Неман Гродно - Нафтан 2:1 Минск - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - Минск 3:0 Неман Гродно - Слуцк 4:2 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 2:1 Неман Гродно - БАТЭ 0:2 Динамо-Брест - Неман Гродно 0:1
БАТЭ
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
БАТЭ - Слуцк 6:0 Арсенал Дзержинск - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 1:3
БАТЭ - Ислочь Минск 1:1 Витебск - БАТЭ 1:0 БАТЭ - Днепр Могилёв 1:1 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 2:0 БАТЭ - ФК Гомель 1:3 Нафтан - БАТЭ 0:0 Минск - БАТЭ 0:1 БАТЭ - Динамо Минск 0:1 Минск - БАТЭ 0:1 БАТЭ - Слуцк 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 0:2 Центр - БАТЭ 0:2 Неман Гродно - БАТЭ 3:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 3:0 БАТЭ - Неман Гродно 3:2

Результаты матчей

Неман Гродно
БАТЭ

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 80%
6
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Неман Гродно
БАТЭ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4
2
3
1.5
1
5
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
2
9
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо-БелАЗ
 11 8 2 1 15 - 5 26
2.
Неман Гродно
 11 8 0 3 13 - 8 24
3.
Динамо Минск
 11 6 5 0 18 - 7 23
4.
Динамо-Брест
 11 5 4 2 22 - 10 19
5.
Славия Мозырь
 11 5 3 3 18 - 12 18
6.
Витебск
 11 5 3 3 12 - 8 18
7.
ФК Гомель
 11 4 5 2 14 - 9 17
8.
БАТЭ
 11 4 3 4 14 - 11 15
9.
Арсенал Дзержинск
 11 4 2 5 9 - 10 14
10.
Ислочь Минск
 11 3 4 4 13 - 11 13
11.
Сморгонь
 11 2 6 3 14 - 22 12
12.
Нафтан
 11 2 5 4 12 - 16 11
13.
Слуцк
 11 3 1 7 8 - 20 10
14.
Днепр Могилёв
 11 1 4 6 6 - 15 7
15.
Минск
 11 0 4 7 6 - 18 4
16.
Шахтёр Солигорск
 11 1 3 7 8 - 20 -14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо-БелАЗ
 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Неман Гродно
 6 5 0 1 7 - 2 15
3.
Славия Мозырь
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Арсенал Дзержинск
 7 3 1 3 7 - 6 10
5.
Витебск
 5 3 0 2 7 - 4 9
6.
Динамо Минск
 5 2 3 0 11 - 5 9
7.
БАТЭ
 5 2 2 1 10 - 5 8
8.
Динамо-Брест
 5 2 2 1 10 - 5 8
9.
Нафтан
 5 2 2 1 5 - 5 8
10.
Ислочь Минск
 6 2 2 2 6 - 4 8
11.
Слуцк
 6 2 1 3 6 - 9 7
12.
ФК Гомель
 5 1 2 2 4 - 4 5
13.
Сморгонь
 4 0 4 0 6 - 6 4
14.
Минск
 7 0 3 4 5 - 9 3
15.
Днепр Могилёв
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Шахтёр Солигорск
 6 1 1 4 6 - 14 -16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 6 4 2 0 7 - 2 14
2.
ФК Гомель
 6 3 3 0 10 - 5 12
3.
Динамо-Брест
 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Торпедо-БелАЗ
 6 3 2 1 4 - 2 11
5.
Неман Гродно
 5 3 0 2 6 - 6 9
6.
Витебск
 6 2 3 1 5 - 4 9
7.
Сморгонь
 7 2 2 3 8 - 16 8
8.
Славия Мозырь
 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
БАТЭ
 6 2 1 3 4 - 6 7
10.
Ислочь Минск
 5 1 2 2 7 - 7 5
11.
Днепр Могилёв
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Арсенал Дзержинск
 4 1 1 2 2 - 4 4
13.
Слуцк
 5 1 0 4 2 - 11 3
14.
Нафтан
 6 0 3 3 7 - 11 3
15.
Шахтёр Солигорск
 5 0 2 3 2 - 6 2
16.
Минск
 4 0 1 3 1 - 9 1
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ФК Гомель Эффаге Роди Джуниор 7
Ислочь Минск Шестюк Александр 7
Динамо-Брест Корцов Егор 6
Славия Мозырь Чикида Павел 6
Торпедо-БелАЗ Скавыш Максим 5
Весь список

Топ нарушителей
Шахтёр Солигорск Капленко Никита 1 1
Минск Малашевич Евгений 1 1
Витебск Башилов Михаил 1
Минск Михаленко Александр 1
БАТЭ Свидинский Матвей 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Неман Гродно - БАТЭ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июня 2024, осталось 2 дня 11 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 54
    Неман Гродно 37% (20)
    X 16.7% (9)
    БАТЭ 46.3% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Неман Гродно
    Ничья
    БАТЭ
    1.58
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    Прогнозы на матч Неман Гродно - БАТЭ

    Исход игры
    Неман Гродно
    36.4% (20)
    Ничья
    16.4% (9)
    БАТЭ
    47.3% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.94% (27)
    Меньше
    49.06% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    64.15% (34)
    Нет
    35.85% (19)
    Популярный счёт
    1:2 БАТЭ
    25.5% (14)
    2:1 Неман Гродно
    18.2% (10)
    1:0 Неман Гродно
    14.5% (8)
    1:1 Ничья
    12.7% (7)
    0:2 БАТЭ
    10.9% (6)
    0:1 БАТЭ
    5.5% (3)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    2:0 Неман Гродно
    3.6% (2)
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