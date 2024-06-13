Тур: 12. Стадион: Neman Stadium.
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История личных встреч
Неман Гродно
БАТЭ
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
144.4%
2 победы 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
77.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
36 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 4 ничьи 32 победы
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 8 ничьих 22 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 8 ничьих 23 победы
45 матчей
13.3%
15.6%
71.1%
6 побед 7 ничьих 32 победы
Первый тайм
4.4%
46.7%
48.9%
2 победы 21 ничья 22 победы
Второй тайм
15.6%
33.3%
51.1%
7 побед 15 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
0.72
0.45
Среднее время на гол
125
200
Всего голов
48
38
Голов в среднем за матч
2.4
1.52
Среднее время на гол
37
59
Всего голов
66
47
Голов в среднем за матч
1.47
1.04
Тотал матчей
2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
30
Больше 67%
Меньше 33%
15
20
Больше 44%
Меньше 56%
25
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
7
Больше 16%
Меньше 84%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
61
86
Бомбардиры внутри турнира
Неман Гродно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алыкулов Гулжигит
|3
|0.27
|Leonard Gweth
|3
|0.27
|Савицкий Павел
|3 (2)
|0.27
|Зубович Егор
|1
|0.09
|Якимов Андрей
|1
|0.09
|Карпович Сергей
|1
|0.09
|Кравцов Максим
|1
|0.09
БАТЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Панюков Андрей
|4 (1)
|0.36
|Жульпа Данила
|3
|0.27
|Черноок Кирилл
|2
|0.18
|Мартынов Александр
|2
|0.18
|Ануфриев Александр
|1
|0.09
|Никифоренко Олег
|1
|0.09
|Сотников Виктор
|1
|0.09
Карточки
Неман Гродно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
БАТЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свидинский Матвей
|0
|1
Результаты матчей
Неман Гродно
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
БАТЭ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Неман Гродно
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
БАТЭ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
9
Неман Гродно
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
БАТЭ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
3
75%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
50%
2
20%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
15%
3
21%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
14%
31-45
1
8%
6
43%
46-60
5
38%
2
14%
61-75
1
8%
1
7%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
38%
2
18%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Неман Гродно
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Неман Гродно - Динамо-Брест 2:0 Неман Гродно - Ислочь Минск 2:0 Слуцк - Неман Гродно 2:0 Неман Гродно - Арсенал Дзержинск 1:0
Славия Мозырь - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - Динамо Минск 2:0 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 1:0 Ислочь Минск - Неман Гродно 2:0 Неман Гродно - Витебск 0:1 Динамо Минск - Неман Гродно 1:0 Днепр Могилёв - Неман Гродно 0:2 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 1:0 ФК Гомель - Неман Гродно 2:3 Неман Гродно - Нафтан 2:1 Минск - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - Минск 3:0 Неман Гродно - Слуцк 4:2 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 2:1 Неман Гродно - БАТЭ 0:2 Динамо-Брест - Неман Гродно 0:1
БАТЭ
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
БАТЭ - Слуцк 6:0 Арсенал Дзержинск - БАТЭ 2:0 БАТЭ - Славия Мозырь 1:0 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 1:3
БАТЭ - Ислочь Минск 1:1 Витебск - БАТЭ 1:0 БАТЭ - Днепр Могилёв 1:1 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 2:0 БАТЭ - ФК Гомель 1:3 Нафтан - БАТЭ 0:0 Минск - БАТЭ 0:1 БАТЭ - Динамо Минск 0:1 Минск - БАТЭ 0:1 БАТЭ - Слуцк 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 0:2 Центр - БАТЭ 0:2 Неман Гродно - БАТЭ 3:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 3:0 БАТЭ - Неман Гродно 3:2
Результаты матчей
Неман Гродно
БАТЭ
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 80%
6
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Неман Гродно
БАТЭ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
23
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
47
29
110
29
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|ФК Гомель
|Эффаге Роди Джуниор
|7
|Ислочь Минск
|Шестюк Александр
|7
|Динамо-Брест
|Корцов Егор
|6
|Славия Мозырь
|Чикида Павел
|6
|Торпедо-БелАЗ
|Скавыш Максим
|5
|Шахтёр Солигорск
|Капленко Никита
|1 1
|Минск
|Малашевич Евгений
|1 1
|Витебск
|Башилов Михаил
|1
|Минск
|Михаленко Александр
|1
|БАТЭ
|Свидинский Матвей
|1
Прогнозы на матч Неман Гродно - БАТЭ
Исход игры
Неман Гродно
36.4% (20)
Ничья
16.4% (9)
БАТЭ
47.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
50.94% (27)
Меньше
49.06% (26)
Обе команды забьют
Да
64.15% (34)
Нет
35.85% (19)
Популярный счёт
1:2 БАТЭ
25.5% (14)
2:1 Неман Гродно
18.2% (10)
1:0 Неман Гродно
14.5% (8)
1:1 Ничья
12.7% (7)
0:2 БАТЭ
10.9% (6)
0:1 БАТЭ
5.5% (3)
2:2 Ничья
3.6% (2)
2:0 Неман Гродно
3.6% (2)
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