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  4. Высшая лига 2024
Тур: 12. Стадион: .
Динамо-Брест
 
Позже
Днепр Могилёв
Прогнозы 55
Динамо-Брест 89.1% (49)
X 9.1% (5)
Днепр Могилёв 1.8% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо-Брест
Ничья
Днепр Могилёв
4.70
9.40
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо-Брест
Днепр Могилёв

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

25 матчей

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ВЛ
4:0
ВЛ
2:0
ВЛ
0:1
ВЛ
3:1
ВЛ
1:4
ВЛ
1:1
ВЛ
3:0
ВЛ
1:0
ВЛ
1:1
ВЛ
1:0
ВЛ
0:1
ВЛ
0:2
ВЛ
3:0
ВЛ
2:0
ВЛ
0:0
ВЛ
0:2
ВЛ
1:1
ВЛ
2:0
ВЛ
1:1
ВЛ
2:3
ВЛ
2:1
ВЛ
0:0
ВЛ
0:0
ВЛ
2:1
ВЛ
0:0

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
0.86

Среднее время на гол

55
105

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1
0.73

Среднее время на гол

90
123

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.28
0.8

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

70
112

Бомбардиры внутри турнира

Динамо-Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корцов Егор 6 0.55
Гордейчук Михаил 5 0.45
Барковский Герман 3 0.27
Кисляк Сергей 1 0.09
Рахманов Артём 1 0.09
Колпачук Илья 1 0.09
Орешкевич Ярослав 1 0.09
Ковалевич Денис 1 0.09
Oladoye Adewale 1 0.09
Мусинга Джордж 1 0.09
Лопаго Иосифат 1 0.09
Днепр Могилёв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клочков Юрий 3 0.27
Лукашов Антон 1 0.09
Donald Dongo 1 0.09
Nikolay Sobolev 1 0.09

Карточки

Динамо-Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Днепр Могилёв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукашов Антон 0 1
Дунаев Алексей 1 0
_Kargbo I. 1 0

Результаты матчей

Динамо-Брест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Днепр Могилёв
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
6
Динамо-Брест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Днепр Могилёв
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

12
1
Динамо-Брест
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Днепр Могилёв
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

15
7

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Пропущено

5
7
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Забито

12
2
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
2
100%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

22
9
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
4
18%
1
11%
31-45
2
9%
2
22%
46-60
4
18%
1
11%
61-75
5
23%
4
44%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
5
42%
61-75
3
30%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо-Брест
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Неман Гродно - Динамо-Брест 2:0 Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 0:1 Слуцк - Динамо-Брест 1:4 Динамо-Брест - ФК Гомель 1:1
Арсенал Дзержинск - Динамо-Брест 0:2 Динамо-Брест - Нафтан 2:2 Славия Мозырь - Динамо-Брест 1:1 Динамо-Брест - Минск 3:0 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 0:4 Динамо-Брест - Сморгонь 4:1 Динамо-Брест - Нива Долбизнесно 4:0 Ислочь Минск - Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 3:4 Динамо-Брест - Нива Долбизнесно 2:1 Динамо-Брест - Неман Гродно 0:1 Динамо-Брест - Макслайн 0:1 Динамо-Брест - Нафтан 8:0 Динамо-Брест - Волна 5:1 Динамо-Брест - Белшина Бобруйск 3:2 Сморгонь - Динамо-Брест 3:1
Днепр Могилёв
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Торпедо-БелАЗ - Днепр Могилёв 4:2 Днепр Могилёв - ФК Гомель 0:1 Нафтан - Днепр Могилёв 2:1 Днепр Могилёв - Минск 1:1
Сморгонь - Днепр Могилёв 0:0 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 БАТЭ - Днепр Могилёв 1:1 Днепр Могилёв - Неман Гродно 0:2 Слуцк - Днепр Могилёв 0:1 Днепр Могилёв - Арсенал Дзержинск 0:0 Славия Мозырь - Днепр Могилёв 2:0 Минск - Днепр Могилёв 3:2 Днепр Могилёв - Шахтёр Солигорск 0:0 Днепр Могилёв - ФК Гомель 3:0 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:1 Днепр Могилёв - Неман Гродно 1:2 Днепр Могилёв - Нафтан 0:0 Днепр Могилёв - Осиповичи 1:0 Шахтёр-2 Петриков - Днепр Могилёв 0:1 Днепр Могилёв - ФК Молодечно 3:0

Результаты матчей

Динамо-Брест
Днепр Могилёв

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Динамо-Брест
Днепр Могилёв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
3
2
1.5
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
6
5
1.5
1
10
4
7
2.5
3
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо-БелАЗ
 11 8 2 1 15 - 5 26
2.
Неман Гродно
 11 8 0 3 13 - 8 24
3.
Динамо Минск
 11 6 5 0 18 - 7 23
4.
Динамо-Брест
 11 5 4 2 22 - 10 19
5.
Славия Мозырь
 11 5 3 3 18 - 12 18
6.
Витебск
 11 5 3 3 12 - 8 18
7.
ФК Гомель
 11 4 5 2 14 - 9 17
8.
БАТЭ
 11 4 3 4 14 - 11 15
9.
Арсенал Дзержинск
 11 4 2 5 9 - 10 14
10.
Ислочь Минск
 11 3 4 4 13 - 11 13
11.
Сморгонь
 11 2 6 3 14 - 22 12
12.
Нафтан
 11 2 5 4 12 - 16 11
13.
Слуцк
 11 3 1 7 8 - 20 10
14.
Днепр Могилёв
 11 1 4 6 6 - 15 7
15.
Минск
 11 0 4 7 6 - 18 4
16.
Шахтёр Солигорск
 11 1 3 7 8 - 20 -14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо-БелАЗ
 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Неман Гродно
 6 5 0 1 7 - 2 15
3.
Славия Мозырь
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Арсенал Дзержинск
 7 3 1 3 7 - 6 10
5.
Витебск
 5 3 0 2 7 - 4 9
6.
Динамо Минск
 5 2 3 0 11 - 5 9
7.
БАТЭ
 5 2 2 1 10 - 5 8
8.
Динамо-Брест
 5 2 2 1 10 - 5 8
9.
Нафтан
 5 2 2 1 5 - 5 8
10.
Ислочь Минск
 6 2 2 2 6 - 4 8
11.
Слуцк
 6 2 1 3 6 - 9 7
12.
ФК Гомель
 5 1 2 2 4 - 4 5
13.
Сморгонь
 4 0 4 0 6 - 6 4
14.
Минск
 7 0 3 4 5 - 9 3
15.
Днепр Могилёв
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Шахтёр Солигорск
 6 1 1 4 6 - 14 -16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Минск
 6 4 2 0 7 - 2 14
2.
ФК Гомель
 6 3 3 0 10 - 5 12
3.
Динамо-Брест
 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Торпедо-БелАЗ
 6 3 2 1 4 - 2 11
5.
Неман Гродно
 5 3 0 2 6 - 6 9
6.
Витебск
 6 2 3 1 5 - 4 9
7.
Сморгонь
 7 2 2 3 8 - 16 8
8.
Славия Мозырь
 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
БАТЭ
 6 2 1 3 4 - 6 7
10.
Ислочь Минск
 5 1 2 2 7 - 7 5
11.
Днепр Могилёв
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Арсенал Дзержинск
 4 1 1 2 2 - 4 4
13.
Слуцк
 5 1 0 4 2 - 11 3
14.
Нафтан
 6 0 3 3 7 - 11 3
15.
Шахтёр Солигорск
 5 0 2 3 2 - 6 2
16.
Минск
 4 0 1 3 1 - 9 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ФК Гомель Эффаге Роди Джуниор 7
Ислочь Минск Шестюк Александр 7
Динамо-Брест Корцов Егор 6
Славия Мозырь Чикида Павел 6
Торпедо-БелАЗ Скавыш Максим 5
Весь список

Топ нарушителей
Шахтёр Солигорск Капленко Никита 1 1
Минск Малашевич Евгений 1 1
Витебск Башилов Михаил 1
Минск Михаленко Александр 1
БАТЭ Свидинский Матвей 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо-Брест - Днепр Могилёв от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июня 2024, осталось 2 дня 9 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 55
    Динамо-Брест 89.1% (49)
    X 9.1% (5)
    Днепр Могилёв 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо-Брест
    Ничья
    Днепр Могилёв
    4.70
    9.40
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    Прогнозы на матч Динамо-Брест - Днепр Могилёв

    Исход игры
    Динамо-Брест
    89.3% (50)
    Ничья
    8.9% (5)
    Днепр Могилёв
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.28% (24)
    Меньше
    54.72% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    45.28% (24)
    Нет
    54.72% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо-Брест
    33.9% (19)
    2:0 Динамо-Брест
    28.6% (16)
    1:0 Динамо-Брест
    17.9% (10)
    1:1 Ничья
    5.4% (3)
    3:0 Динамо-Брест
    5.4% (3)
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