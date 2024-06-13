Тур: 12. Стадион: ОСК Брестский.
Позже
История личных встреч
Динамо-Брест
Днепр Могилёв
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
25 матчей
36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
36%
48%
16%
9 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.64
0.86
Среднее время на гол
55
105
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1
0.73
Среднее время на гол
90
123
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.28
0.8
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
70
112
Бомбардиры внутри турнира
Динамо-Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корцов Егор
|6
|0.55
|Гордейчук Михаил
|5
|0.45
|Барковский Герман
|3
|0.27
|Кисляк Сергей
|1
|0.09
|Рахманов Артём
|1
|0.09
|Колпачук Илья
|1
|0.09
|Орешкевич Ярослав
|1
|0.09
|Ковалевич Денис
|1
|0.09
|Oladoye Adewale
|1
|0.09
|Мусинга Джордж
|1
|0.09
|Лопаго Иосифат
|1
|0.09
Днепр Могилёв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клочков Юрий
|3
|0.27
|Лукашов Антон
|1
|0.09
|Donald Dongo
|1
|0.09
|Nikolay Sobolev
|1
|0.09
Карточки
Динамо-Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Днепр Могилёв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукашов Антон
|0
|1
|Дунаев Алексей
|1
|0
|_Kargbo I.
|1
|0
Результаты матчей
Динамо-Брест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Днепр Могилёв
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
6
Динамо-Брест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Днепр Могилёв
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
12
1
Динамо-Брест
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Днепр Могилёв
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
15
7
Голы по времени матча
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Пропущено
5
7
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Забито
12
2
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
2
100%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
22
9
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
1
11%
16-30
4
18%
1
11%
31-45
2
9%
2
22%
46-60
4
18%
1
11%
61-75
5
23%
4
44%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
5
42%
61-75
3
30%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо-Брест
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Неман Гродно - Динамо-Брест 2:0 Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 0:1 Слуцк - Динамо-Брест 1:4 Динамо-Брест - ФК Гомель 1:1
Арсенал Дзержинск - Динамо-Брест 0:2 Динамо-Брест - Нафтан 2:2 Славия Мозырь - Динамо-Брест 1:1 Динамо-Брест - Минск 3:0 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 0:4 Динамо-Брест - Сморгонь 4:1 Динамо-Брест - Нива Долбизнесно 4:0 Ислочь Минск - Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск - Динамо-Брест 3:4 Динамо-Брест - Нива Долбизнесно 2:1 Динамо-Брест - Неман Гродно 0:1 Динамо-Брест - Макслайн 0:1 Динамо-Брест - Нафтан 8:0 Динамо-Брест - Волна 5:1 Динамо-Брест - Белшина Бобруйск 3:2 Сморгонь - Динамо-Брест 3:1
Днепр Могилёв
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Торпедо-БелАЗ - Днепр Могилёв 4:2 Днепр Могилёв - ФК Гомель 0:1 Нафтан - Днепр Могилёв 2:1 Днепр Могилёв - Минск 1:1
Сморгонь - Днепр Могилёв 0:0 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 БАТЭ - Днепр Могилёв 1:1 Днепр Могилёв - Неман Гродно 0:2 Слуцк - Днепр Могилёв 0:1 Днепр Могилёв - Арсенал Дзержинск 0:0 Славия Мозырь - Днепр Могилёв 2:0 Минск - Днепр Могилёв 3:2 Днепр Могилёв - Шахтёр Солигорск 0:0 Днепр Могилёв - ФК Гомель 3:0 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:1 Днепр Могилёв - Неман Гродно 1:2 Днепр Могилёв - Нафтан 0:0 Днепр Могилёв - Осиповичи 1:0 Шахтёр-2 Петриков - Днепр Могилёв 0:1 Днепр Могилёв - ФК Молодечно 3:0
Результаты матчей
Динамо-Брест
Днепр Могилёв
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Динамо-Брест
Днепр Могилёв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
15
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
65
110
47
38
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|ФК Гомель
|Эффаге Роди Джуниор
|7
|Ислочь Минск
|Шестюк Александр
|7
|Динамо-Брест
|Корцов Егор
|6
|Славия Мозырь
|Чикида Павел
|6
|Торпедо-БелАЗ
|Скавыш Максим
|5
|Шахтёр Солигорск
|Капленко Никита
|1 1
|Минск
|Малашевич Евгений
|1 1
|Витебск
|Башилов Михаил
|1
|Минск
|Михаленко Александр
|1
|БАТЭ
|Свидинский Матвей
|1
Прогнозы на матч Динамо-Брест - Днепр Могилёв
Исход игры
Динамо-Брест
89.3% (50)
Ничья
8.9% (5)
Днепр Могилёв
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.28% (24)
Меньше
54.72% (29)
Обе команды забьют
Да
45.28% (24)
Нет
54.72% (29)
Популярный счёт
2:1 Динамо-Брест
33.9% (19)
2:0 Динамо-Брест
28.6% (16)
1:0 Динамо-Брест
17.9% (10)
1:1 Ничья
5.4% (3)
3:0 Динамо-Брест
5.4% (3)
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