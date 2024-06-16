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Тур: 1.
Эквадор
FIFA #31
1:0
Первый тайм: 9'
Гондурас
FIFA #82
0'
Прогнозы 131
Эквадор 90.1% (118)
X 5.3% (7)
Гондурас 4.6% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эквадор
Ничья
Гондурас
1.33
6.20
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5.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Эквадор
Гондурас

История личных встреч

Эквадор
Гондурас

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
0:0
ТМС
3:1
ТМС
2:0
ЧМ
1:2
ММ
2:2
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Среднее время на гол

38
67

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
108

Результаты последних матчей

Эквадор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эквадор - Боливия 3:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Италия - Эквадор 2:0 Гватемала - Эквадор 0:2
Эквадор - Чили 1:0 Венесуэла - Эквадор 0:0 Эквадор - Колумбия 0:0 Боливия - Эквадор 1:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Эквадор - Боливия 1:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Эквадор - Сенегал 1:2 Нидерланды - Эквадор 1:1 Катар - Эквадор 0:2 Эквадор - Ирак 0:0 Япония - Эквадор 0:0 Саудовская Аравия - Эквадор 0:0
Гондурас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бермудские острова - Гондурас 1:6 Гондурас - Куба 3:1 Сальвадор - Гондурас 1:1 Коста-Рика - Гондурас 3:1
Гондурас - Исландия 0:2 Мексика - Гондурас 2:0 Гондурас - Мексика 2:0 Гондурас - Куба 4:0 Куба - Гондурас 0:0 Гондурас - Гренада 4:0 Ямайка - Гондурас 1:0 Гватемала - Гондурас 0:0 Гондурас - Гаити 2:1 Катар - Гондурас 1:1 Мексика - Гондурас 4:0 Гондурас - Венесуэла 0:1 Канада - Гондурас 4:1 Сальвадор - Гондурас 0:1 Саудовская Аравия - Гондурас 0:0 Катар - Гондурас 1:0
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    11'
    Сармиенто снова слева в чужой штрафной получил мяч, после чего попытался нанести выстрел в дальний угол, но сфера полетела рядом со стойкой!
  • 9'
    Положено начало в нашем матче. Посмотрим, чем ответит Гондурас. Пока что гостевой коллектив на постоянной основе пребывает только лишь в обороне. 
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САРМИЕНТО! 1:0!
    Забивает быстрый гол сейчас Эквадор! Как по нотам свою комбинацию разыграли хозяева. Последовал пас на левый угол вратарской, откуда выкрутил удар в дальний угол со стопой Сармиенто!
  • Фол, нарушение
    7'
    Угловой разыграли в итоге футболисты Эквадора, но сальвадорский рефери останавливает подачу Кайседо, ведь был фол в атаке у хозяев. 
  • Опасный момент
    6'
    МЕНХИВАР! Спасает он свою команду сейчас после удара Валенсии! Энрнер сместился с левого края ближе к центру, после чего нанес выстрел по рамке соперника - мяч полетел выше цели, но там коснулся снаряда кипер!
  • 5'
    С Мексикой, Венесуэлой и Ямайкой будет играть Эквадор в рамках Кубка Южной Америки в группе В. Совсем скоро мы с вами будем наблюдать за жаркими и яркими баталиями. 
  • Угловой
    4'
    Гондурас заработал угловой у ворот соперника. Последовала подача в штрафную, и на выходе уверенно сыграл голкипер, который вынес мяч в сторону от рамки. 
  • 2'
    На первых минутах Эквадор на правах фаворита встречи забрал мяч под свой контроль. Активно владеют снарядом хозяева и ничего не позволяют придумать оппоненту. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала товарищеская встреча между Эквадором и Гондурасом. Удачи соперникам, поехали!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках товарищеской встречи сыграют между собой Эквадор и Гондурас

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 35.9% пользователей.
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Прогнозы 131
Эквадор 90.1% (118)
X 5.3% (7)
Гондурас 4.6% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эквадор
Ничья
Гондурас
1.33
6.20
Реклама, ligastavok.ru
5.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Эквадор 1:0 Гондурас онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эквадор 1:0 Гондурас

Исход игры
Эквадор
90.1% (118)
Ничья
5.3% (7)
Гондурас
4.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
37.93% (44)
Меньше
62.07% (72)
Обе команды забьют
Да
38.79% (45)
Нет
61.21% (71)
Популярный счёт
2:0 Эквадор
35.9% (47)
2:1 Эквадор
23.7% (31)
1:0 Эквадор
13.7% (18)
3:1 Эквадор
3.8% (5)
1:1 Ничья
3.8% (5)
1:2 Гондурас
3.1% (4)
3:0 Эквадор
2.3% (3)
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