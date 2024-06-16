Первый тайм

11' Сармиенто снова слева в чужой штрафной получил мяч, после чего попытался нанести выстрел в дальний угол, но сфера полетела рядом со стойкой!

9' Положено начало в нашем матче. Посмотрим, чем ответит Гондурас. Пока что гостевой коллектив на постоянной основе пребывает только лишь в обороне.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САРМИЕНТО! 1:0!

Забивает быстрый гол сейчас Эквадор! Как по нотам свою комбинацию разыграли хозяева. Последовал пас на левый угол вратарской, откуда выкрутил удар в дальний угол со стопой Сармиенто!

7' Угловой разыграли в итоге футболисты Эквадора, но сальвадорский рефери останавливает подачу Кайседо, ведь был фол в атаке у хозяев.

6' МЕНХИВАР! Спасает он свою команду сейчас после удара Валенсии! Энрнер сместился с левого края ближе к центру, после чего нанес выстрел по рамке соперника - мяч полетел выше цели, но там коснулся снаряда кипер!

5' С Мексикой, Венесуэлой и Ямайкой будет играть Эквадор в рамках Кубка Южной Америки в группе В. Совсем скоро мы с вами будем наблюдать за жаркими и яркими баталиями.