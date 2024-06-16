Тур: 1.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Паэс КендриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Санчес Бас Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Нахар ЭндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мехия КарлосНападающий
-
21 Рочес БрайанНападающий
-
Главный тренер: Руэда Рейнальдо
История личных встреч
Эквадор
Гондурас
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Среднее время на гол
38
67
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
54
108
Результаты последних матчей
Эквадор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эквадор - Боливия 3:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Италия - Эквадор 2:0 Гватемала - Эквадор 0:2
Эквадор - Чили 1:0 Венесуэла - Эквадор 0:0 Эквадор - Колумбия 0:0 Боливия - Эквадор 1:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Эквадор - Боливия 1:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Эквадор - Сенегал 1:2 Нидерланды - Эквадор 1:1 Катар - Эквадор 0:2 Эквадор - Ирак 0:0 Япония - Эквадор 0:0 Саудовская Аравия - Эквадор 0:0
Гондурас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бермудские острова - Гондурас 1:6 Гондурас - Куба 3:1 Сальвадор - Гондурас 1:1 Коста-Рика - Гондурас 3:1
Гондурас - Исландия 0:2 Мексика - Гондурас 2:0 Гондурас - Мексика 2:0 Гондурас - Куба 4:0 Куба - Гондурас 0:0 Гондурас - Гренада 4:0 Ямайка - Гондурас 1:0 Гватемала - Гондурас 0:0 Гондурас - Гаити 2:1 Катар - Гондурас 1:1 Мексика - Гондурас 4:0 Гондурас - Венесуэла 0:1 Канада - Гондурас 4:1 Сальвадор - Гондурас 0:1 Саудовская Аравия - Гондурас 0:0 Катар - Гондурас 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эквадор 1:0 Гондурас
Исход игры
Эквадор
90.1% (118)
Ничья
5.3% (7)
Гондурас
4.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
37.93% (44)
Меньше
62.07% (72)
Обе команды забьют
Да
38.79% (45)
Нет
61.21% (71)
Популярный счёт
2:0 Эквадор
35.9% (47)
2:1 Эквадор
23.7% (31)
1:0 Эквадор
13.7% (18)
3:1 Эквадор
3.8% (5)
1:1 Ничья
3.8% (5)
1:2 Гондурас
3.1% (4)
3:0 Эквадор
2.3% (3)
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