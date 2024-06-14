Тур: 1.
История личных встреч
Эквадор
Гондурас
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Среднее время на гол
38
67
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
54
108
Результаты последних матчей
Эквадор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эквадор - Боливия 3:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Италия - Эквадор 2:0 Гватемала - Эквадор 0:2
Эквадор - Чили 1:0 Венесуэла - Эквадор 0:0 Эквадор - Колумбия 0:0 Боливия - Эквадор 1:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Эквадор - Боливия 1:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Эквадор - Сенегал 1:2 Нидерланды - Эквадор 1:1 Катар - Эквадор 0:2 Эквадор - Ирак 0:0 Япония - Эквадор 0:0 Саудовская Аравия - Эквадор 0:0
Гондурас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бермудские острова - Гондурас 1:6 Гондурас - Куба 3:1 Сальвадор - Гондурас 1:1 Коста-Рика - Гондурас 3:1
Гондурас - Исландия 0:2 Мексика - Гондурас 2:0 Гондурас - Мексика 2:0 Гондурас - Куба 4:0 Куба - Гондурас 0:0 Гондурас - Гренада 4:0 Ямайка - Гондурас 1:0 Гватемала - Гондурас 0:0 Гондурас - Гаити 2:1 Катар - Гондурас 1:1 Мексика - Гондурас 4:0 Гондурас - Венесуэла 0:1 Канада - Гондурас 4:1 Сальвадор - Гондурас 0:1 Саудовская Аравия - Гондурас 0:0 Катар - Гондурас 1:0
Прогнозы на матч Эквадор - Гондурас
Исход игры
Эквадор
83.1% (49)
Ничья
8.5% (5)
Гондурас
8.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
45.61% (26)
Меньше
54.39% (31)
Обе команды забьют
Да
50.88% (29)
Нет
49.12% (28)
Популярный счёт
2:1 Эквадор
33.9% (20)
2:0 Эквадор
27.1% (16)
1:0 Эквадор
15.3% (9)
1:1 Ничья
6.8% (4)
1:2 Гондурас
6.8% (4)
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