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Тур: 1.
Эквадор
FIFA #31
 
Позже
Гондурас
FIFA #82
Прогнозы 59
Эквадор 83.1% (49)
X 8.5% (5)
Гондурас 8.5% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эквадор
Ничья
Гондурас
1.60
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5.20
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4.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Эквадор
Гондурас

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
0:0
ТМС
3:1
ТМС
2:0
ЧМ
1:2
ММ
2:2
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Среднее время на гол

38
67

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
108

Результаты последних матчей

Эквадор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Эквадор - Боливия 3:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Италия - Эквадор 2:0 Гватемала - Эквадор 0:2
Эквадор - Чили 1:0 Венесуэла - Эквадор 0:0 Эквадор - Колумбия 0:0 Боливия - Эквадор 1:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Эквадор - Боливия 1:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Эквадор - Сенегал 1:2 Нидерланды - Эквадор 1:1 Катар - Эквадор 0:2 Эквадор - Ирак 0:0 Япония - Эквадор 0:0 Саудовская Аравия - Эквадор 0:0
Гондурас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бермудские острова - Гондурас 1:6 Гондурас - Куба 3:1 Сальвадор - Гондурас 1:1 Коста-Рика - Гондурас 3:1
Гондурас - Исландия 0:2 Мексика - Гондурас 2:0 Гондурас - Мексика 2:0 Гондурас - Куба 4:0 Куба - Гондурас 0:0 Гондурас - Гренада 4:0 Ямайка - Гондурас 1:0 Гватемала - Гондурас 0:0 Гондурас - Гаити 2:1 Катар - Гондурас 1:1 Мексика - Гондурас 4:0 Гондурас - Венесуэла 0:1 Канада - Гондурас 4:1 Сальвадор - Гондурас 0:1 Саудовская Аравия - Гондурас 0:0 Катар - Гондурас 1:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эквадор - Гондурас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июня 2024, осталось 2 дня 14 часов 3 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 59
    Эквадор 83.1% (49)
    X 8.5% (5)
    Гондурас 8.5% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эквадор
    Ничья
    Гондурас
    1.60
    Реклама, zenit.win
    5.20
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    4.15
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Эквадор - Гондурас

    Исход игры
    Эквадор
    83.1% (49)
    Ничья
    8.5% (5)
    Гондурас
    8.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.61% (26)
    Меньше
    54.39% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    50.88% (29)
    Нет
    49.12% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Эквадор
    33.9% (20)
    2:0 Эквадор
    27.1% (16)
    1:0 Эквадор
    15.3% (9)
    1:1 Ничья
    6.8% (4)
    1:2 Гондурас
    6.8% (4)
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    Эквадор
    Гондурас
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