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  4. Вторая лига Б 2024
Тур: 14.
Ростов-2
 
Позже
ФК Севастополь
Прогнозы 12
Ростов-2 50% (6)
X 33.3% (4)
ФК Севастополь 16.7% (2)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Ростов-2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азнауров Имран 5 0.42
Шамонин Антон 5 (2) 0.42
Шанталий Даниил 3 0.25
Зубенко Илья 3 0.25
Моисеев Кирилл 3 (1) 0.25
Каштан Никита 2 0.17
Максецов Артур 2 0.17
Мартьянов Максим 2 0.17
Игнатов Герман 2 0.17
Комиссаров Александр 1 0.08
Ivan Petrov 1 0.08
Семенчук Давид 1 (1) 0.08
ФК Севастополь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оболенцев Александр 4 0.33
Смирнов Александр 3 0.25
Мироненко Виталий 3 (1) 0.25
Османов Редван 2 0.17
Иванов Дмитрий 1 0.08
Ганус Валерий 1 0.08
Maksim Suprun 1 0.08

Карточки

Ростов-2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Семенчук Давид 0 1
Nikita Kastan 0 1
ФК Севастополь
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Ростов-2
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
ФК Севастополь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
2
Ростов-2
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
ФК Севастополь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

18
8
Ростов-2
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
ФК Севастополь
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

21
10

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
3
43%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

19
8
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
4
21%
2
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
37%
3
38%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
100%
76-90

Забито

30
15
16 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
6
20%
2
13%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
6
20%
1
7%
31-45
1
3%
6
40%
46-60
4
13%
1
7%
61-75
9
30%
4
27%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
1
7%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
29%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов-2
(12 матчей)
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 поражения
Победа Хасавюрт - Ростов-2 2:5 Ростов-2 - Динамо Ставрополь 1:1 Кубань Холдинг - Ростов-2 1:1 Ростов-2 - Нарт Черкесск 3:1
Ростов-2 - Астрахань 3:0 Динамо-2 Махачкала - Ростов-2 0:3 Ростов-2 - Форте 1:3 Строитель Каменск-Шахтинский - Ростов-2 1:2 Ростов-2 - Рубин Ялта 1:2 Алания-2 - Ростов-2 1:7 Ростов-2 - Ангушт 2:0 Дружба Майкоп - Ростов-2 2:1
ФК Севастополь
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
ФК Севастополь - Динамо-2 Махачкала 3:0 Форте - ФК Севастополь 3:1 ФК Севастополь - Строитель Каменск-Шахтинский 0:0 Рубин Ялта - ФК Севастополь 0:2
ФК Севастополь - Алания-2 4:0 Ангушт - ФК Севастополь 1:2 ФК Севастополь - Дружба Майкоп 0:0 Нарт Черкесск - ФК Севастополь 1:2 Победа Хасавюрт - ФК Севастополь 0:0 ФК Севастополь - Легион Махачкала 1:0 Спартак-Нальчик - ФК Севастополь 1:1 ФК Севастополь - Биолог-Новокубанск 0:1 ФК Севастополь - Лада-Тольятти 3:1 ФК Севастополь - Победа Хасавюрт 0:0 Алания-2 - ФК Севастополь 1:3 ФК Севастополь - Динамо-2 Махачкала 1:0 Спартак-Нальчик - ФК Севастополь 0:4 ФК Севастополь - Алания-2 2:1 Динамо-2 Махачкала - ФК Севастополь 0:0 ФК Севастополь - Спартак-Нальчик 0:0

Результаты матчей

Ростов-2
ФК Севастополь

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ростов-2
ФК Севастополь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
3
3
2.5
2
4
3.5
2
4
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
5
7
5
7
2.5
2
10
2
10
3.5
1
11
2
10
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов-2
 12 7 2 3 30 - 14 23
2.
Легион Махачкала
 12 7 2 3 20 - 8 23
3.
Форте
 12 7 2 3 23 - 14 23
4.
Астрахань
 12 7 2 3 15 - 8 23
5.
Рубин Ялта
 12 7 1 4 15 - 11 22
6.
ФК Севастополь
 12 6 4 2 16 - 7 22
7.
Динамо Ставрополь
 13 5 5 3 16 - 15 20
8.
Ангушт
 13 4 6 3 13 - 10 18
9.
Спартак-Нальчик
 12 4 4 4 19 - 15 16
10.
Кубань Холдинг
 12 4 4 4 14 - 13 16
11.
Строитель Каменск-Шахтинский
 12 4 4 4 12 - 16 16
12.
Нарт Черкесск
 12 4 4 4 14 - 19 16
13.
Биолог-Новокубанск
 12 4 3 5 17 - 16 15
14.
Победа Хасавюрт
 13 2 6 5 16 - 20 12
15.
Дружба Майкоп
 12 3 1 8 11 - 17 10
16.
Алания-2
 13 2 2 9 11 - 36 8
17.
Динамо-2 Махачкала
 12 0 2 10 7 - 30 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астрахань
 7 6 1 0 12 - 2 19
2.
Динамо Ставрополь
 8 4 2 2 10 - 9 14
3.
ФК Севастополь
 6 3 2 1 8 - 1 11
4.
Форте
 6 3 2 1 11 - 5 11
5.
Легион Махачкала
 6 3 2 1 6 - 4 11
6.
Биолог-Новокубанск
 8 3 2 3 15 - 11 11
7.
Ростов-2
 6 3 1 2 11 - 7 10
8.
Нарт Черкесск
 4 3 0 1 7 - 5 9
9.
Рубин Ялта
 6 3 0 3 7 - 7 9
10.
Спартак-Нальчик
 6 2 3 1 10 - 5 9
11.
Ангушт
 6 2 2 2 7 - 4 8
12.
Кубань Холдинг
 7 1 4 2 7 - 8 7
13.
Строитель Каменск-Шахтинский
 3 2 0 1 4 - 3 6
14.
Дружба Майкоп
 6 2 0 4 7 - 8 6
15.
Победа Хасавюрт
 7 0 5 2 6 - 10 5
16.
Алания-2
 6 1 0 5 9 - 25 3
17.
Динамо-2 Махачкала
 6 0 1 5 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов-2
 6 4 1 1 19 - 7 13
2.
Рубин Ялта
 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Легион Махачкала
 6 4 0 2 14 - 4 12
4.
Форте
 6 4 0 2 12 - 9 12
5.
ФК Севастополь
 6 3 2 1 8 - 6 11
6.
Ангушт
 7 2 4 1 6 - 6 10
7.
Строитель Каменск-Шахтинский
 9 2 4 3 8 - 13 10
8.
Кубань Холдинг
 5 3 0 2 7 - 5 9
9.
Победа Хасавюрт
 6 2 1 3 10 - 10 7
10.
Спартак-Нальчик
 6 2 1 3 9 - 10 7
11.
Нарт Черкесск
 8 1 4 3 7 - 14 7
12.
Динамо Ставрополь
 5 1 3 1 6 - 6 6
13.
Алания-2
 7 1 2 4 2 - 11 5
14.
Биолог-Новокубанск
 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Астрахань
 5 1 1 3 3 - 6 4
16.
Дружба Майкоп
 6 1 1 4 4 - 9 4
17.
Динамо-2 Махачкала
 6 0 1 5 3 - 16 1
  • — Выход во Вторую лигу Дивизион А Серебро
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сокол Казань Соломатин Павел 8
Ангушт Алиев Бекхан 8
Спартак-Нальчик Хачиров Алан 8
Строитель Каменск-Шахтинский Stanislav Ruban 8
Рубин Ялта Зубавленко Вадим 7
Весь список

Топ нарушителей
СКА-2 Хабаровск Никифоров Владислав 1
Динамо Ставрополь Дышеков Аслан 1
Спартак-Нальчик Тобоев Таймураз 1
Строитель Каменск-Шахтинский Беликов Иван 1
Лада-Тольятти Шмаров Александр 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов-2 - ФК Севастополь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 июня 2024, осталось 1 день 17 часов 37 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 12
    Ростов-2 50% (6)
    X 33.3% (4)
    ФК Севастополь 16.7% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ростов-2 - ФК Севастополь онлайн

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    Прогнозы на матч Ростов-2 - ФК Севастополь

    Исход игры
    Ростов-2
    50% (6)
    Ничья
    33.3% (4)
    ФК Севастополь
    16.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (4)
    Меньше
    66.67% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (8)
    Нет
    33.33% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (4)
    1:0 Ростов-2
    25% (3)
    1:2 ФК Севастополь
    16.7% (2)
    2:1 Ростов-2
    16.7% (2)
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    Ростов-2
    ФК Севастополь
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