Тур: 14.
Позже
Бомбардиры внутри турнира
Ростов-2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азнауров Имран
|5
|0.42
|Шамонин Антон
|5 (2)
|0.42
|Шанталий Даниил
|3
|0.25
|Зубенко Илья
|3
|0.25
|Моисеев Кирилл
|3 (1)
|0.25
|Каштан Никита
|2
|0.17
|Максецов Артур
|2
|0.17
|Мартьянов Максим
|2
|0.17
|Игнатов Герман
|2
|0.17
|Комиссаров Александр
|1
|0.08
|Ivan Petrov
|1
|0.08
|Семенчук Давид
|1 (1)
|0.08
ФК Севастополь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оболенцев Александр
|4
|0.33
|Смирнов Александр
|3
|0.25
|Мироненко Виталий
|3 (1)
|0.25
|Османов Редван
|2
|0.17
|Иванов Дмитрий
|1
|0.08
|Ганус Валерий
|1
|0.08
|Maksim Suprun
|1
|0.08
Карточки
Ростов-2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Семенчук Давид
|0
|1
|Nikita Kastan
|0
|1
ФК Севастополь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Ростов-2
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
ФК Севастополь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
2
Ростов-2
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
ФК Севастополь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
18
8
Ростов-2
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
ФК Севастополь
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
21
10
Голы по времени матча
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
3
43%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Забито
19
8
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
4
21%
2
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
37%
3
38%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
100%
76-90
Забито
30
15
16 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
6
20%
2
13%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
6
20%
1
7%
31-45
1
3%
6
40%
46-60
4
13%
1
7%
61-75
9
30%
4
27%
76-90
Пропущено
14
8
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
1
7%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
2
14%
3
38%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
29%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов-2
(12 матчей)
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 поражения
Победа Хасавюрт - Ростов-2 2:5 Ростов-2 - Динамо Ставрополь 1:1 Кубань Холдинг - Ростов-2 1:1 Ростов-2 - Нарт Черкесск 3:1
Ростов-2 - Астрахань 3:0 Динамо-2 Махачкала - Ростов-2 0:3 Ростов-2 - Форте 1:3 Строитель Каменск-Шахтинский - Ростов-2 1:2 Ростов-2 - Рубин Ялта 1:2 Алания-2 - Ростов-2 1:7 Ростов-2 - Ангушт 2:0 Дружба Майкоп - Ростов-2 2:1
ФК Севастополь
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
ФК Севастополь - Динамо-2 Махачкала 3:0 Форте - ФК Севастополь 3:1 ФК Севастополь - Строитель Каменск-Шахтинский 0:0 Рубин Ялта - ФК Севастополь 0:2
ФК Севастополь - Алания-2 4:0 Ангушт - ФК Севастополь 1:2 ФК Севастополь - Дружба Майкоп 0:0 Нарт Черкесск - ФК Севастополь 1:2 Победа Хасавюрт - ФК Севастополь 0:0 ФК Севастополь - Легион Махачкала 1:0 Спартак-Нальчик - ФК Севастополь 1:1 ФК Севастополь - Биолог-Новокубанск 0:1 ФК Севастополь - Лада-Тольятти 3:1 ФК Севастополь - Победа Хасавюрт 0:0 Алания-2 - ФК Севастополь 1:3 ФК Севастополь - Динамо-2 Махачкала 1:0 Спартак-Нальчик - ФК Севастополь 0:4 ФК Севастополь - Алания-2 2:1 Динамо-2 Махачкала - ФК Севастополь 0:0 ФК Севастополь - Спартак-Нальчик 0:0
Результаты матчей
Ростов-2
ФК Севастополь
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ростов-2
ФК Севастополь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
57
57
210
210
111
210
111
- — Выход во Вторую лигу Дивизион А Серебро
- — Зона вылета
|Сокол Казань
|Соломатин Павел
|8
|Ангушт
|Алиев Бекхан
|8
|Спартак-Нальчик
|Хачиров Алан
|8
|Строитель Каменск-Шахтинский
|Stanislav Ruban
|8
|Рубин Ялта
|Зубавленко Вадим
|7
|СКА-2 Хабаровск
|Никифоров Владислав
|1
|Динамо Ставрополь
|Дышеков Аслан
|1
|Спартак-Нальчик
|Тобоев Таймураз
|1
|Строитель Каменск-Шахтинский
|Беликов Иван
|1
|Лада-Тольятти
|Шмаров Александр
|1
Прогнозы на матч Ростов-2 - ФК Севастополь
Исход игры
Ростов-2
50% (6)
Ничья
33.3% (4)
ФК Севастополь
16.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (4)
Меньше
66.67% (8)
Обе команды забьют
Да
66.67% (8)
Нет
33.33% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (4)
1:0 Ростов-2
25% (3)
1:2 ФК Севастополь
16.7% (2)
2:1 Ростов-2
16.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!