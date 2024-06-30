Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
0:2
Первый тайм: 27'
0'
0:1
7' ГолБлом Нджабуло
11' Желтая карточкаБраун Джавейн
0:2
12' ПенальтиЛёвен Эдуард
26' Желтая карточкаМарканич Энтони
Ход матча
7'
11'
12'
0:2
26'
15
Утвик
Бьорн
45
Вите
Педро
14
Мартинш
Луиш
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
20
Уоттс
Акил
10
Лёвен
Эдуард
41
Кляйн
Джонни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
-
14 Мартинш ЛуишПолузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Бендик ДжоВратарь
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пико ФабрисНападающий
-
-
Главный тренер: Сартини Ванни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уоттс АкилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
-
41 Кляйн ДжонниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Рид ДжейденЗащитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Tyson Pearce
-
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Сент-Луис Сити
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
270
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голд Райан
|9 (2)
|0.47
|Уайт Брайан
|5
|0.26
|Пико Фабрис
|3
|0.16
|Рапосо Райан
|2
|0.11
|Крейлах Дамир
|2
|0.11
|Шёпф Алессандро
|1
|0.05
|Али Ахмед
|1
|0.05
|Веселинович Ранко
|1
|0.05
|Лаборда Матиас
|1
|0.05
|Берхальтер Себастьян
|1
|0.05
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Вите Педро
|0
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|0.25
|Помпеу Селио
|3
|0.15
|Вассилев Индиана
|3
|0.15
|Лёвен Эдуард
|2 (2)
|0.1
|Тотлэнд Томас
|2
|0.1
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.1
|Альм Расмус
|1
|0.05
|Дуркин Кристофер
|1
|0.05
|Нильссон Йоаким
|1
|0.05
|Яро Джошуа
|1
|0.05
|Блом Нджабуло
|1
|0.05
|Острак Томаш
|1
|0.05
|Марканич Энтони
|0
|0
|Кидзима Хосэи
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|5
|0
|Шёпф Алессандро
|3
|1
|Пико Фабрис
|4
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Блэкмон Тристан
|3
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Али Ахмед
|2
|0
|Голд Райан
|2
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Лаборда Матиас
|2
|0
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Рапосо Райан
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|6
|0
|Дуркин Кристофер
|6
|0
|Марканич Энтони
|4
|1
|Тотлэнд Томас
|5
|0
|Помпеу Селио
|5
|0
|Нильссон Йоаким
|4
|0
|Вассилев Индиана
|4
|0
|Блом Нджабуло
|3
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Кидзима Хосэи
|3
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
|Яро Джошуа
|1
|0
|Лёвен Эдуард
|1
|0
|Клаусс Жоао
|1
|0
|Ториссон Ноккви Тейр
|1
|0
|Рид Джейден
|1
|0
|Уоттс Акил
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сент-Луис Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
11
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
11
10
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сент-Луис Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
15
21
Голы по времени матча
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
15%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
5
38%
2
18%
76-90
Пропущено
11
21
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
18%
1
5%
31-45
4
36%
4
19%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
4
36%
8
38%
76-90
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
15%
4
33%
61-75
4
31%
2
17%
76-90
Пропущено
13
11
10 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
15%
1
9%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
5
38%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Забито
26
23
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
4
15%
3
13%
1-15
4
15%
2
9%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
2
8%
5
22%
46-60
3
12%
5
22%
61-75
9
35%
4
17%
76-90
Пропущено
24
32
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
2
8%
3
9%
1-15
3
13%
5
16%
16-30
7
29%
29%
2
6%
31-45
6
25%
7
22%
46-60
1
4%
5
16%
61-75
5
21%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2
Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0
Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Сент-Луис Сити
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 16%
0:0
3 раза 16%
3:3
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
74
35
38
26
110
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
62
55
44
19
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
136
810
712
315
415
117
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|20
|12
|4
|4
|39 - 23
|40
|2.
|0:0 Заявка
|21
|10
|8
|3
|38 - 27
|38
|3.
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|4.
|0:1 Заявка
|21
|9
|4
|8
|38 - 33
|31
|5.
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|27 - 23
|30
|6.
|0:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|31 - 29
|30
|7.
|0:0 Заявка
|21
|7
|7
|7
|36 - 33
|28
|8.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|23 - 30
|27
|9.
|0:0 Заявка
|21
|6
|8
|7
|27 - 25
|26
|10.
|0:2 Заявка
|19
|7
|4
|8
|26 - 26
|25
|11.
|2:0 Заявка
|20
|4
|10
|6
|26 - 31
|22
|12.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|27 - 32
|20
|13.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|33 - 44
|17
|14.
|0:0 Заявка
|20
|3
|3
|14
|29 - 51
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|48 - 30
|44
|2.
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|33 - 23
|42
|3.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|36 - 27
|35
|4.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|34 - 18
|33
|5.
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|30 - 25
|32
|6.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|23 - 21
|32
|7.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|24 - 25
|26
|8.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|28 - 25
|24
|9.
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|29 - 37
|24
|10.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|30 - 43
|22
|11.
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|25 - 35
|21
|12.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|33 - 35
|20
|13.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|28 - 39
|20
|14.
|Заявка
|18
|6
|1
|11
|18 - 35
|19
|15.
|0:0 Заявка
|20
|4
|7
|9
|23 - 34
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|27 - 8
|29
|2.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 13
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|20 - 8
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|5.
|0:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|7.
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|8.
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 9
|16
|10.
|0:0 Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 7
|15
|11.
|2:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|22 - 23
|12
|13.
|0:2 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|14.
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|23 - 14
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|13 - 8
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 16
|21
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 11
|17
|6.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 14
|17
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 6
|15
|8.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|20 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|21 - 17
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 15
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 22
|12
|12.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|15.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|13 - 18
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|20 - 15
|18
|2.
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 14
|17
|3.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|4.
|0:2 Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|5.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 18
|14
|6.
|0:1 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 21
|14
|7.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|8.
|1:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 15
|11
|9.
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 18
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 15
|9
|11.
|2:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|15 - 19
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|13.
|0:0 Заявка
|10
|1
|1
|8
|18 - 32
|4
|14.
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|20 - 12
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 14
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|4.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|20 - 17
|14
|5.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 20
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 21
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 13
|10
|10.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 16
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 19
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 28
|9
|14.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
|15.
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 17
|8
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|16 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|14 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|13 (8)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|12 (10)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|12 (5)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Интер Майами
|Авилес Томас
|1 8
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 6
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Коста Витор
|8