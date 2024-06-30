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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
0:2
Первый тайм: 27'
Сент-Луис Сити
0'
0:1
7' Гол
Блом Нджабуло
11' Желтая карточка
Браун Джавейн
0:2
12' Пенальти
Лёвен Эдуард
26' Желтая карточка
Марканич Энтони

Ход матча

7'
0:1
Блом Нджабуло
(Дуркин Кристофер)
11'
Браун Джавейн
 
12'
0:2
Лёвен Эдуард
26'
 
Марканич Энтони
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Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Сент-Луис Сити
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1.55
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Все Коэффициенты
1
Такаока
Ёхеи
23
Браун
Джавейн
2
Лаборда
Матиас
15
Утвик
Бьорн
7
Рапосо
Райан
16
Берхальтер
Себастьян
45
Вите
Педро
14
Мартинш
Луиш
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
28
Джонсон
Левонте
39
Лунд
Бенджамин
14
Тотлэнд
Томас
2
Нервински
Джейк
13
Марканич
Энтони
20
Уоттс
Акил
8
Дуркин
Кристофер
6
Блом
Нджабуло
19
Вассилев
Индиана
10
Лёвен
Эдуард
41
Кляйн
Джонни
29
Ториссон
Ноккви
Тейр
Ванкувер Уайткэпс
3-4-3
Сент-Луис Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Сент-Луис Сити

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

М
3:0
М
3:1
ТМК
0:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
270

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голд Райан 9 (2) 0.47
Уайт Брайан 5 0.26
Пико Фабрис 3 0.16
Рапосо Райан 2 0.11
Крейлах Дамир 2 0.11
Шёпф Алессандро 1 0.05
Али Ахмед 1 0.05
Веселинович Ранко 1 0.05
Лаборда Матиас 1 0.05
Берхальтер Себастьян 1 0.05
Блэкмон Тристан 0 0
Кубас Андрес 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Браун Джавейн 0 0
Вите Педро 0 0
Присо-Мбонге Ральф 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 (1) 0.25
Помпеу Селио 3 0.15
Вассилев Индиана 3 0.15
Лёвен Эдуард 2 (2) 0.1
Тотлэнд Томас 2 0.1
Адениран Сэмюэл 2 0.1
Альм Расмус 1 0.05
Дуркин Кристофер 1 0.05
Нильссон Йоаким 1 0.05
Яро Джошуа 1 0.05
Блом Нджабуло 1 0.05
Острак Томаш 1 0.05
Марканич Энтони 0 0
Кидзима Хосэи 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 5 0
Шёпф Алессандро 3 1
Пико Фабрис 4 0
Уайт Брайан 4 0
Блэкмон Тристан 3 0
Утвик Бьорн 1 1
Али Ахмед 2 0
Голд Райан 2 0
Адекугбе Сэм 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Лаборда Матиас 2 0
Берхальтер Себастьян 2 0
Браун Джавейн 1 0
Рапосо Райан 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 6 0
Дуркин Кристофер 6 0
Марканич Энтони 4 1
Тотлэнд Томас 5 0
Помпеу Селио 5 0
Нильссон Йоаким 4 0
Вассилев Индиана 4 0
Блом Нджабуло 3 0
Острак Томаш 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Кидзима Хосэи 3 0
Альм Расмус 2 0
Адениран Сэмюэл 2 0
Карнелл Брэдли 1 0
Яро Джошуа 1 0
Лёвен Эдуард 1 0
Клаусс Жоао 1 0
Ториссон Ноккви Тейр 1 0
Рид Джейден 1 0
Уоттс Акил 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сент-Луис Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
11
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

11
10
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сент-Луис Сити
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

15
21

Голы по времени матча

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
15%
2
18%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
5
38%
2
18%
76-90

Пропущено

11
21
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
18%
1
5%
31-45
4
36%
4
19%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
4
36%
8
38%
76-90

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
15%
4
33%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Пропущено

13
11
10 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
15%
1
9%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
5
38%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Забито

26
23
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
4
15%
3
13%
1-15
4
15%
2
9%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
2
8%
5
22%
46-60
3
12%
5
22%
61-75
9
35%
4
17%
76-90

Пропущено

24
32
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
2
8%
3
9%
1-15
3
13%
5
16%
16-30
7
29%
29%
2
6%
31-45
6
25%
7
22%
46-60
1
4%
5
16%
61-75
5
21%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2
Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0
Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Сент-Луис Сити

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 16%
0:0
3 раза 16%
3:3
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
4
3
5
1.5
3
8
2
6
2.5
1
10
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
2
5
5
1.5
4
4
1
9
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
6
8
10
1.5
7
12
3
15
2.5
4
15
1
17
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 20 12 4 4 39 - 23 40
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 21 10 8 3 38 - 27 38
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 21 9 4 8 38 - 33 31
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 20 8 6 6 27 - 23 30
6.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 20 8 6 6 31 - 29 30
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 21 7 7 7 36 - 33 28
8.
Остин
 Заявка 21 7 6 8 23 - 30 27
9.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 21 6 8 7 27 - 25 26
10.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 19 7 4 8 26 - 26 25
11.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 20 4 10 6 26 - 31 22
12.
Даллас
 Заявка 20 5 5 10 27 - 32 20
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 4 5 12 33 - 44 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 20 3 3 14 29 - 51 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 21 13 5 3 48 - 30 44
2.
Цинциннати
 Заявка 20 13 3 4 33 - 23 42
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 21 9 8 4 36 - 27 35
4.
Коламбус Крю
 Заявка 18 9 6 3 34 - 18 33
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 20 10 2 8 30 - 25 32
6.
Шарлотт
 Заявка 21 9 5 7 23 - 21 32
7.
Нэшвилл
 Заявка 20 6 8 6 24 - 25 26
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 6 6 8 28 - 25 24
9.
Торонто
 Заявка 21 7 3 11 29 - 37 24
10.
ФК Монреаль
 Заявка 20 5 7 8 30 - 43 22
11.
Орландо Сити
 Заявка 20 5 6 9 25 - 35 21
12.
Филадельфия Юнион
 Заявка 20 4 8 8 33 - 35 20
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 21 4 8 9 28 - 39 20
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 6 1 11 18 - 35 19
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 20 4 7 9 23 - 34 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 11 9 2 0 27 - 8 29
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 9 6 3 0 22 - 13 21
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 6 1 2 20 - 8 19
4.
Остин
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
5.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
6.
Даллас
 Заявка 10 5 2 3 18 - 14 17
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 4 2 12 - 9 16
10.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 10 3 6 1 13 - 7 15
11.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 11 3 5 3 11 - 12 14
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 3 3 5 22 - 23 12
13.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 6 4 0 20 - 7 22
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 7 1 3 23 - 14 22
3.
Шарлотт
 Заявка 11 6 4 1 13 - 8 22
4.
Интер Майами
 Заявка 11 6 3 2 28 - 16 21
5.
Цинциннати
 Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
6.
Нэшвилл
 Заявка 12 4 5 3 18 - 14 17
7.
Коламбус Крю
 Заявка 8 4 3 1 14 - 6 15
8.
Торонто
 Заявка 10 5 0 5 20 - 18 15
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 11 4 2 5 21 - 17 14
10.
ФК Монреаль
 Заявка 9 3 4 2 17 - 15 13
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 11 3 3 5 16 - 22 12
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 1 6 9 - 19 10
14.
Орландо Сити
 Заявка 10 2 3 5 11 - 14 9
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 1 3 6 13 - 18 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 4 6 1 20 - 15 18
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 12 4 5 3 16 - 14 17
3.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
4.
Ванкувер Уайткэпс
 0:2 Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
5.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 10 4 2 4 16 - 18 14
6.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 12 4 2 6 20 - 21 14
7.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 11 3 3 5 16 - 18 12
8.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 15 11
9.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 11 3 2 6 14 - 18 11
10.
Остин
 Заявка 11 2 3 6 5 - 15 9
11.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 9 1 5 3 15 - 19 8
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 10 1 1 8 18 - 32 4
14.
Даллас
 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 8 1 1 20 - 12 25
2.
Интер Майами
 Заявка 10 7 2 1 20 - 14 23
3.
Коламбус Крю
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 3 5 2 20 - 17 14
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 11 3 4 4 16 - 20 13
6.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 3 4 14 - 21 12
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 3 1 5 7 - 11 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
9.
Шарлотт
 Заявка 10 3 1 6 10 - 13 10
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 3 0 5 9 - 16 9
11.
Нэшвилл
 Заявка 8 2 3 3 6 - 11 9
12.
Торонто
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 2 3 6 13 - 28 9
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 10 1 5 4 12 - 17 8
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 16 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 14 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 13 (8)
Интер Майами Месси Лионель 12 (10)
Интер Майами Суарес Луис 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Интер Майами Авилес Томас 1 8
Торонто Бернардески Федерико 2 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс Коста Витор 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Сент-Луис Сити
5.50
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