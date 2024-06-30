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  4. Элитсериен 2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Викинг
1:1
Второй тайм: 62'
Русенборг
0'
1:0
19' Пенальти
Трипич Златко
47' Желтая карточка
Д'Агостино Николас
1:1
48' Гол
Тагсет Эдвард
58' Желтая карточка
Сельнес Оле

Ход матча

19'
Трипич Златко
1:0
47'
Д'Агостино Николас
 
48'
1:1
Тагсет Эдвард
(Jesper Reitan-Sunde)
58'
 
Сельнес Оле

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 294 Количество передач 195
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
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Викинг
Ничья
Русенборг
1.70
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4.61
8.60
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Все Коэффициенты
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
4
Sondre
Klingen
Langaas
3
Веватне
Вильяр
19
Эукленн
Сондре
8
Белл
Джо
26
Simen
Kvia-Egeskog
7
Д'Агостино
Николас
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
1
Тангвик
Сандер
32
Корник
Лео
7
Хенриксен
Маркус
23
Йенссен
Ульрик
2
Рейтан
Эрленд
Даль
20
Тагсет
Эдвард
10
Сельнес
Оле
6
Вяянянен
Сантери
39
Брохолм
Мариус
18
Хольм
Ноа
45
Jesper
Reitan-Sunde
Викинг
4-3-3
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Викинг
Русенборг

16 матчей

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 18 побед

40 матчей

20%
27.5%
52.5%
8 побед 11 ничьих 21 победа

Первый тайм

17.5%
40%
42.5%
7 побед 16 ничьих 17 побед

Второй тайм

22.5%
32.5%
45%
9 побед 13 ничьих 18 побед

История матчей

ТМК
5:0
Э
1:5
Э
1:0
К
2:0
Э
4:1
Э
1:1
К
3:1
Э
2:1
Э
5:0
Э
3:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
5:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
4:0
ТМК
1:1
Э
2:0
Э
1:4
ТМК
4:2
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:0
ТМС
0:0
Э
1:1
Э
4:1
ТМС
4:0
Э
3:2
Э
0:0
ТМС
3:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:0
ТМС
1:5
Э
0:1
Э
2:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

35
10

Голов в среднем за матч

1.46
0.63

Среднее время на гол

61
144

Всего голов

42
32

Голов в среднем за матч

2.63
1.33

Среднее время на гол

34
67

Всего голов

77
42

Голов в среднем за матч

1.93
1.05

Тотал матчей

2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
36

Среднее время на гол

46
85

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 5 (3) 0.42
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0.33
Эукленн Сондре 2 0.17
Simen Kvia-Egeskog 2 0.17
Д'Агостино Николас 1 0.08
Кристиансен Петер 1 0.08
Танген Харальд 1 0.08
Белл Джо 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 5 (1) 0.42
Брохолм Мариус 3 (1) 0.25
Нипан Сверре Халсет 1 0.08
Jesper Reitan-Sunde 1 0.08
Фредериксен Эмиль 1 0.08
Нельсон Джейден 1 0.08
Сельнес Оле 1 0.08
Вяянянен Сантери 1 0.08
Хенриксен Маркус 0 0
Рейтан Эрленд Даль 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Агостино Николас 3 0
Трипич Златко 2 0
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Язбек Патрик 2 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Morten Jensen II 1 0
Белл Джо 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Хауген Херман 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Урбанчич Йошт 1 0
Диоп Джибрил 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сельнес Оле 3 0
Перейра Адриан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Хенриксен Маркус 2 0
Йенссен Ульрик 2 0
Тагсет Эдвард 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Немчик Томаш 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0
Jesper Reitan-Sunde 1 0

Результаты матчей

Викинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Русенборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
4
Викинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Русенборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

7
6
Викинг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Русенборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
38%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
4
40%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
7%
2
14%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
27%
4
29%
76-90

Пропущено

16
19
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
25%
3
16%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
2
13%
6
32%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
3
19%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3
Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё / Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1
Русенборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3
Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1

Результаты матчей

Викинг
Русенборг

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:3
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Викинг
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
3
2
2
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
5
6
3
8
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 13 9 3 1 27 - 9 30
2.
Бранн
 14 8 4 2 22 - 13 28
3.
Мольде
 13 7 3 3 27 - 16 24
4.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
5.
Викинг
 1:1 12 5 5 2 19 - 14 20
6.
Стрёмсгодсет
 12 5 3 4 14 - 15 18
7.
Лиллестрём
 12 5 1 6 15 - 20 16
8.
Русенборг
 1:1 12 4 3 5 16 - 19 15
9.
КФУМ Осло
 12 3 6 3 16 - 17 15
10.
ФК Кристиансунн
 13 3 5 5 18 - 21 14
11.
Одд
 13 3 5 5 13 - 23 14
12.
Хёугесунн
 11 4 1 6 10 - 15 13
13.
Хам-Кам
 13 3 4 6 16 - 16 13
14.
Тромсё
 12 3 1 8 14 - 21 10
15.
Сарпсборг-08
 12 3 1 8 15 - 27 10
16.
Саннефьёрд
 12 2 3 7 16 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 8 5 1 2 11 - 7 16
2.
Будё / Глимт
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Викинг
 1:1 7 3 3 1 10 - 8 12
4.
Мольде
 7 3 2 2 15 - 11 11
5.
Русенборг
 1:1 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Тромсё
 8 3 0 5 13 - 14 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Хёугесунн
 6 2 0 4 4 - 8 6
12.
Одд
 7 1 3 3 9 - 15 6
13.
Хам-Кам
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
Лиллестрём
 6 1 1 4 5 - 15 4
15.
КФУМ Осло
 6 0 4 2 6 - 11 4
16.
Сарпсборг-08
 6 1 0 5 4 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Мольде
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Лиллестрём
 6 4 0 2 10 - 5 12
5.
Бранн
 6 3 3 0 11 - 6 12
6.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 8 - 11 10
8.
Хам-Кам
 8 2 3 3 12 - 10 9
9.
Викинг
 1:1 5 2 2 1 9 - 6 8
10.
Одд
 6 2 2 2 4 - 8 8
11.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 11 - 12 7
13.
Русенборг
 1:1 6 1 2 3 8 - 11 5
14.
ФК Кристиансунн
 7 1 2 4 8 - 12 5
15.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
16.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8
Мольде Эриксен Кристиан I 7 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (1)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Викинг Трипич Златко 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 5
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 4
Хам-Кам Куртович Виллиам 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хёугесунн Лейте Бруно 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Сельнес Оле получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Jesper Reitan-Sunde сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Тагсет Эдвард забивает с левой ноги!
  • 47'
    Д'Агостино Николас получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    'Г О О О О О Л - Трипич Златко из команды Викинг забивает с пенальти! Он пробил правой. Сандер Тангвик был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Русенборг
1.70
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4.61
8.60
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Викинг
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