Тур: 12. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Нильсен Ола
0'
1:0
19' ПенальтиТрипич Златко
47' Желтая карточкаД'Агостино Николас
1:1
48' ГолТагсет Эдвард
58' Желтая карточкаСельнес Оле
Ход матча
19'
1:0
48'
58'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 5
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
294 Количество передач 195
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
8
Белл
Джо
32
Корник
Лео
10
Сельнес
Оле
18
Хольм
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
22 Садику АгонНападающий
- Нападающий
-
50 Hakon Volden
-
Главный тренер: Alfred Johansson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Викинг
Русенборг
16 матчей
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 18 побед
40 матчей
20%
27.5%
52.5%
8 побед 11 ничьих 21 победа
Первый тайм
17.5%
40%
42.5%
7 побед 16 ничьих 17 побед
Второй тайм
22.5%
32.5%
45%
9 побед 13 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
10
Голов в среднем за матч
1.46
0.63
Среднее время на гол
61
144
Всего голов
42
32
Голов в среднем за матч
2.63
1.33
Среднее время на гол
34
67
Всего голов
77
42
Голов в среднем за матч
1.93
1.05
Тотал матчей
2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
Среднее время на гол
46
85
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|5 (3)
|0.42
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0.33
|Эукленн Сондре
|2
|0.17
|Simen Kvia-Egeskog
|2
|0.17
|Д'Агостино Николас
|1
|0.08
|Кристиансен Петер
|1
|0.08
|Танген Харальд
|1
|0.08
|Белл Джо
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|5 (1)
|0.42
|Брохолм Мариус
|3 (1)
|0.25
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0.08
|Jesper Reitan-Sunde
|1
|0.08
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.08
|Нельсон Джейден
|1
|0.08
|Сельнес Оле
|1
|0.08
|Вяянянен Сантери
|1
|0.08
|Хенриксен Маркус
|0
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Агостино Николас
|3
|0
|Трипич Златко
|2
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Урбанчич Йошт
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сельнес Оле
|3
|0
|Перейра Адриан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|2
|0
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Тагсет Эдвард
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Немчик Томаш
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
|Jesper Reitan-Sunde
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Русенборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
4
Викинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Русенборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
7
6
Викинг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Русенборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
38%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
1
13%
4
40%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Забито
15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
7%
2
14%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
27%
4
29%
76-90
Пропущено
16
19
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
4
25%
3
16%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
4
21%
31-45
2
13%
6
32%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
3
19%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3
Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё / Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1
Русенборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3
Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1
Результаты матчей
Викинг
Русенборг
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:3
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Викинг
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
56
56
38
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|27 - 9
|30
|2.
|14
|8
|4
|2
|22 - 13
|28
|3.
|13
|7
|3
|3
|27 - 16
|24
|4.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|5.
|1:1
|12
|5
|5
|2
|19 - 14
|20
|6.
|12
|5
|3
|4
|14 - 15
|18
|7.
|12
|5
|1
|6
|15 - 20
|16
|8.
|1:1
|12
|4
|3
|5
|16 - 19
|15
|9.
|12
|3
|6
|3
|16 - 17
|15
|10.
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|13 - 23
|14
|12.
|11
|4
|1
|6
|10 - 15
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|16 - 16
|13
|14.
|12
|3
|1
|8
|14 - 21
|10
|15.
|12
|3
|1
|8
|15 - 27
|10
|16.
|12
|2
|3
|7
|16 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|2.
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|15 - 11
|11
|5.
|1:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 15
|4
|15.
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|16.
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|5.
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|8.
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|9.
|1:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|13.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|15.
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|7 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (1)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|5 (6)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|5
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|4
|Хам-Кам
|Куртович Виллиам
|4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хёугесунн
|Лейте Бруно
|4