Тур: 12. Стадион: SR-Bank Arena. Зрители: 11512 Главный судья: Нильсен Ола
0'
18' Желтая карточкаJesper Reitan-Sunde
1:0
19' ПенальтиТрипич Златко
48' Желтая карточкаД'Агостино Николас
1:1
48' ГолТагсет Эдвард
57' Желтая карточкаСельнес Оле
2:1
69' ГолБьёрсхоль Сондре
3:1
73' ГолТрипич Златко
4:1
84' ГолКристиансен Петер
4:2
90' ПенальтиСэтер Оле Кристиан
90'+5
Ход матча
19'
1:0
48'
57'
69'
73'
84'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
2 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 6
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
536 Количество передач 367
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
8
Белл
Джо
32
Корник
Лео
10
Сельнес
Оле
18
Хольм
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
22 Садику АгонНападающий
- Нападающий
-
50 Hakon Volden
-
Главный тренер: Alfred Johansson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Викинг
Русенборг
16 матчей
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 18 побед
40 матчей
20%
27.5%
52.5%
8 побед 11 ничьих 21 победа
Первый тайм
17.5%
40%
42.5%
7 побед 16 ничьих 17 побед
Второй тайм
22.5%
32.5%
45%
9 побед 13 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
10
Голов в среднем за матч
1.46
0.63
Среднее время на гол
61
144
Всего голов
42
32
Голов в среднем за матч
2.63
1.33
Среднее время на гол
34
67
Всего голов
77
42
Голов в среднем за матч
1.93
1.05
Тотал матчей
2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
Среднее время на гол
46
85
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|6 (3)
|0.5
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0.33
|Кристиансен Петер
|2
|0.17
|Эукленн Сондре
|2
|0.17
|Simen Kvia-Egeskog
|2
|0.17
|Д'Агостино Николас
|1
|0.08
|Бьёрсхоль Сондре
|1
|0.08
|Танген Харальд
|1
|0.08
|Белл Джо
|0
|0
|Веватне Вильяр
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|6 (2)
|0.5
|Брохолм Мариус
|3 (1)
|0.25
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0.08
|Jesper Reitan-Sunde
|1
|0.08
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.08
|Нельсон Джейден
|1
|0.08
|Сельнес Оле
|1
|0.08
|Тагсет Эдвард
|1
|0.08
|Вяянянен Сантери
|1
|0.08
|Хенриксен Маркус
|0
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Агостино Николас
|4
|0
|Трипич Златко
|2
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Урбанчич Йошт
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сельнес Оле
|4
|0
|Перейра Адриан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|2
|0
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Тагсет Эдвард
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Jesper Reitan-Sunde
|2
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|1
|0
|Немчик Томаш
|1
|0
|Нипан Сверре Халсет
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Русенборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
6
Викинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Русенборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
7
6
Викинг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Русенборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
30%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
4
29%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Забито
19
16
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
5%
2
13%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
16%
5
31%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
5
26%
5
31%
76-90
Пропущено
18
23
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
22%
3
13%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
3
17%
6
26%
46-60
2
11%
5
22%
61-75
4
22%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3
Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё / Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1
Русенборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3
Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1
Результаты матчей
Викинг
Русенборг
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Викинг
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
24
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
32
42
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
66
66
48
111
111
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|7 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|6 (6)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|5
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|4
|Русенборг
|Сельнес Оле
|4
|Хам-Кам
|Куртович Виллиам
|4
|Викинг
|Д'Агостино Николас
|4