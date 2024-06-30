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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 11512 Главный судья: Нильсен Ола
Викинг
4:2
Конец матча
Русенборг
0'
18' Желтая карточка
Jesper Reitan-Sunde
1:0
19' Пенальти
Трипич Златко
48' Желтая карточка
Д'Агостино Николас
1:1
48' Гол
Тагсет Эдвард
57' Желтая карточка
Сельнес Оле
2:1
69' Гол
Бьёрсхоль Сондре
3:1
73' Гол
Трипич Златко
4:1
84' Гол
Кристиансен Петер
4:2
90' Пенальти
Сэтер Оле Кристиан
90'+5

Ход матча

18'
 
Jesper Reitan-Sunde
19'
Трипич Златко
1:0
48'
Д'Агостино Николас
 
48'
1:1
Тагсет Эдвард
(Jesper Reitan-Sunde)
57'
 
Сельнес Оле
62'
 
Сэтер Оле Кристиан
Хольм Ноа
62'
 
Конрадсен-Сейде Миккель
Хенриксен Маркус
65'
Кристиансен Петер
Д'Агостино Николас
 
69'
Бьёрсхоль Сондре
(Веватне Вильяр)
2:1
69'
 
Нипан Сверре Халсет
Вяянянен Сантери
73'
Трипич Златко
(Кристиансен Петер)
3:1
78'
Свеннсен Сандер
Сальвесен Ларс-Йорген
 
78'
Язбек Патрик
Simen Kvia-Egeskog
 
78'
Хауген Херман
Бьёрсхоль Сондре
 
84'
Кристиансен Петер
(Веватне Вильяр)
4:1
88'
Edvin Austboe
Трипич Златко
 
90'
 
Садику Агон
Jesper Reitan-Sunde
90'
4:2
Сэтер Оле Кристиан

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 5
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 536 Количество передач 367
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
4
Sondre
Klingen
Langaas
3
Веватне
Вильяр
19
Эукленн
Сондре
8
Белл
Джо
26
Simen
Kvia-Egeskog
7
Д'Агостино
Николас
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
1
Тангвик
Сандер
32
Корник
Лео
7
Хенриксен
Маркус
23
Йенссен
Ульрик
2
Рейтан
Эрленд
Даль
20
Тагсет
Эдвард
10
Сельнес
Оле
6
Вяянянен
Сантери
39
Брохолм
Мариус
18
Хольм
Ноа
45
Jesper
Reitan-Sunde
Викинг
4-3-3
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Викинг
Русенборг

16 матчей

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 18 побед

40 матчей

20%
27.5%
52.5%
8 побед 11 ничьих 21 победа

Первый тайм

17.5%
40%
42.5%
7 побед 16 ничьих 17 побед

Второй тайм

22.5%
32.5%
45%
9 побед 13 ничьих 18 побед

История матчей

ТМК
5:0
Э
1:5
Э
1:0
К
2:0
Э
4:1
Э
1:1
К
3:1
Э
2:1
Э
5:0
Э
3:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
5:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
4:0
ТМК
1:1
Э
2:0
Э
1:4
ТМК
4:2
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:0
ТМС
0:0
Э
1:1
Э
4:1
ТМС
4:0
Э
3:2
Э
0:0
ТМС
3:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:0
ТМС
1:5
Э
0:1
Э
2:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

35
10

Голов в среднем за матч

1.46
0.63

Среднее время на гол

61
144

Всего голов

42
32

Голов в среднем за матч

2.63
1.33

Среднее время на гол

34
67

Всего голов

77
42

Голов в среднем за матч

1.93
1.05

Тотал матчей

2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
4
Больше 10%
Меньше 90%
36

Среднее время на гол

46
85

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 6 (3) 0.5
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0.33
Кристиансен Петер 2 0.17
Эукленн Сондре 2 0.17
Simen Kvia-Egeskog 2 0.17
Д'Агостино Николас 1 0.08
Бьёрсхоль Сондре 1 0.08
Танген Харальд 1 0.08
Белл Джо 0 0
Веватне Вильяр 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 6 (2) 0.5
Брохолм Мариус 3 (1) 0.25
Нипан Сверре Халсет 1 0.08
Jesper Reitan-Sunde 1 0.08
Фредериксен Эмиль 1 0.08
Нельсон Джейден 1 0.08
Сельнес Оле 1 0.08
Тагсет Эдвард 1 0.08
Вяянянен Сантери 1 0.08
Хенриксен Маркус 0 0
Рейтан Эрленд Даль 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Агостино Николас 4 0
Трипич Златко 2 0
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Язбек Патрик 2 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Morten Jensen II 1 0
Белл Джо 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Хауген Херман 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Урбанчич Йошт 1 0
Диоп Джибрил 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сельнес Оле 4 0
Перейра Адриан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Хенриксен Маркус 2 0
Йенссен Ульрик 2 0
Тагсет Эдвард 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Jesper Reitan-Sunde 2 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Сэтер Оле Кристиан 1 0
Немчик Томаш 1 0
Нипан Сверре Халсет 1 0

Результаты матчей

Викинг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Русенборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
6
Викинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Русенборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

7
6
Викинг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Русенборг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
30%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
4
29%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Забито

19
16
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
5%
2
13%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
16%
5
31%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
5
26%
5
31%
76-90

Пропущено

18
23
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
22%
3
13%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
3
17%
6
26%
46-60
2
11%
5
22%
61-75
4
22%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3
Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё / Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1
Русенборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3
Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Русенборг 1:1 Волеренга - Русенборг 4:1

Результаты матчей

Викинг
Русенборг

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:3
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Викинг
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
4
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
4
2
2
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
6
6
4
8
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 13 9 3 1 27 - 9 30
2.
Бранн
 14 8 4 2 22 - 13 28
3.
Мольде
 13 7 3 3 27 - 16 24
4.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
5.
Викинг
 12 6 4 2 22 - 15 22
6.
Стрёмсгодсет
 12 5 3 4 14 - 15 18
7.
Лиллестрём
 12 5 1 6 15 - 20 16
8.
КФУМ Осло
 12 3 6 3 16 - 17 15
9.
Русенборг
 12 4 2 6 17 - 22 14
10.
ФК Кристиансунн
 13 3 5 5 18 - 21 14
11.
Одд
 13 3 5 5 13 - 23 14
12.
Хёугесунн
 11 4 1 6 10 - 15 13
13.
Хам-Кам
 13 3 4 6 16 - 16 13
14.
Тромсё
 12 3 1 8 14 - 21 10
15.
Сарпсборг-08
 12 3 1 8 15 - 27 10
16.
Саннефьёрд
 12 2 3 7 16 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 8 5 1 2 11 - 7 16
2.
Викинг
 7 4 2 1 13 - 9 14
3.
Будё / Глимт
 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Мольде
 7 3 2 2 15 - 11 11
5.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Тромсё
 8 3 0 5 13 - 14 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Хёугесунн
 6 2 0 4 4 - 8 6
12.
Одд
 7 1 3 3 9 - 15 6
13.
Хам-Кам
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
Лиллестрём
 6 1 1 4 5 - 15 4
15.
КФУМ Осло
 6 0 4 2 6 - 11 4
16.
Сарпсборг-08
 6 1 0 5 4 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Мольде
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Лиллестрём
 6 4 0 2 10 - 5 12
5.
Бранн
 6 3 3 0 11 - 6 12
6.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 8 - 11 10
8.
Хам-Кам
 8 2 3 3 12 - 10 9
9.
Викинг
 5 2 2 1 9 - 6 8
10.
Одд
 6 2 2 2 4 - 8 8
11.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 11 - 12 7
13.
ФК Кристиансунн
 7 1 2 4 8 - 12 5
14.
Русенборг
 6 1 1 4 9 - 14 4
15.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
16.
Тромсё
 4 0 1 3 1 - 7 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8
Мольде Эриксен Кристиан I 7 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (1)
Викинг Трипич Златко 6 (6)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 5
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 4
Русенборг Сельнес Оле 4
Хам-Кам Куртович Виллиам 4
Викинг Д'Агостино Николас 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      'Г О О О О О Л - Трипич Златко из команды Викинг забивает с пенальти! Он пробил правой. Сандер Тангвик был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 18'
      Jesper Reitan-Sunde получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
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