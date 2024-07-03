Тур: 2. Стадион: Jotun Arena. Главный судья: Marius Hansen Groetta
0:1
Первый тайм: 12'
Ход матча
6'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
21
Амин
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 МаудуЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Martin Gjone
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Саннефьёрд
Тромсё
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
19 матчей
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.6
0.89
Среднее время на гол
56
101
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.56
1.5
Среднее время на гол
57
60
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.58
1.21
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
57
74
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марковик Эман
|3
|0.23
|Тветер Александер Рууд
|3 (1)
|0.23
|Амин Симон
|2
|0.15
|Кристиансен Стиан
|2
|0.15
|Оттоссон Филип
|1
|0.08
|Danilo Al-Saed
|1
|0.08
|Рисан Сандер
|1
|0.08
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.08
|Нильссон Александер II
|1
|0.08
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.08
|Loris Mettler
|0
|0
|Ченг Кристофер
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|4 (1)
|0.31
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0.15
|Йенсен Рубен
|2
|0.15
|Норхейм Рунар
|1
|0.08
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.08
|Vetle Skjaervik
|1
|0.08
|Tobias Guddal
|1
|0.08
|Jakob Napoleon Romsaas
|1
|0.08
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0.08
|Енссен Андерс
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|4
|0
|Кристиансен Стиан
|2
|1
|Марковик Эман
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Оттоссон Филип
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|2
|0
|Ченг Кристофер
|2
|0
|Эгели Ветле Валле
|2
|0
|Loris Mettler
|2
|0
|Martin Gjone
|2
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енссен Андерс
|2
|1
|Йенсен Рубен
|2
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Норхейм Рунар
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Робертсен Йеспер
|1
|0
|Tobias Guddal
|1
|0
|Mamadou Barry
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Тромсё
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Саннефьёрд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Тромсё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
6
10
Саннефьёрд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Тромсё
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
9 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
4
50%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
4
29%
46-60
2
25%
5
36%
61-75
2
25%
2
14%
76-90
Пропущено
13
13
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
5
38%
1
8%
61-75
4
31%
1
8%
76-90
Забито
16
15
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
19%
5
33%
46-60
5
31%
5
33%
61-75
4
25%
2
13%
76-90
Пропущено
21
20
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
6
30%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
5
24%
4
20%
46-60
6
29%
3
15%
61-75
4
19%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё / Глимт - Саннефьёрд 1:1
Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1
Тромсё
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0
Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0
Результаты матчей
Саннефьёрд
Тромсё
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
53
23
44
23
35
14
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
13
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
66
48
48
39
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|27 - 9
|30
|2.
|14
|8
|4
|2
|22 - 13
|28
|3.
|13
|7
|3
|3
|27 - 16
|24
|4.
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|5.
|12
|6
|4
|2
|22 - 15
|22
|6.
|12
|5
|3
|4
|14 - 15
|18
|7.
|12
|5
|1
|6
|15 - 20
|16
|8.
|12
|3
|6
|3
|16 - 17
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|17 - 22
|14
|10.
|13
|3
|5
|5
|18 - 21
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|13 - 23
|14
|12.
|11
|4
|1
|6
|10 - 15
|13
|13.
|1:0
|13
|4
|1
|8
|15 - 21
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|16 - 16
|13
|15.
|12
|3
|1
|8
|15 - 27
|10
|16.
|0:1
|13
|2
|3
|8
|16 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|3.
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|15 - 11
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|7.
|1:0
|8
|3
|0
|5
|13 - 14
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|8 - 9
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|12.
|7
|1
|3
|3
|9 - 15
|6
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 15
|4
|15.
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|16.
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|18
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|5.
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|8.
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|4 - 8
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|13.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|14.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|16.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|7 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|6 (6)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|5
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|4
|Русенборг
|Сельнес Оле
|4
|Хам-Кам
|Куртович Виллиам
|4
|Викинг
|Д'Агостино Николас
|4