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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Саннефьёрд
0:1
Первый тайм: 12'
Тромсё
0'
0:1
6' Гол
Нордас Лассе

Ход матча

6'
0:1
Нордас Лассе

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Тромсё
3.50
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3.55
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3.30
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Все Коэффициенты
1
Кето
Хуго
3
Эгели
Ветле
Валле
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
6
Рисан
Сандер
18
Оттоссон
Филип
21
Амин
Симон
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
7
Марковик
Эман
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
17
Yaw
Paintsil
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
9
Нордас
Лассе
Саннефьёрд
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Саннефьёрд
Тромсё

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

19 матчей

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:1
Э
3:0
Э
1:1
ТМК
0:5
Э
1:1
Э
1:1
ПД
3:1
ПД
0:0
Э
3:5
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.6
0.89

Среднее время на гол

56
101

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.56
1.5

Среднее время на гол

57
60

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.58
1.21

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

57
74

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марковик Эман 3 0.23
Тветер Александер Рууд 3 (1) 0.23
Амин Симон 2 0.15
Кристиансен Стиан 2 0.15
Оттоссон Филип 1 0.08
Danilo Al-Saed 1 0.08
Рисан Сандер 1 0.08
Fredrik Tobias Berglie 1 0.08
Нильссон Александер II 1 0.08
Sebastian Holm Mathisen 1 0.08
Loris Mettler 0 0
Ченг Кристофер 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 4 (1) 0.31
Vegard Oestraat Erlien 2 0.15
Йенсен Рубен 2 0.15
Норхейм Рунар 1 0.08
Антонсен Кент-Аре 1 0.08
Vetle Skjaervik 1 0.08
Tobias Guddal 1 0.08
Jakob Napoleon Romsaas 1 0.08
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.08
Енссен Андерс 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 4 0
Кристиансен Стиан 2 1
Марковик Эман 2 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Оттоссон Филип 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Ченг Кристофер 2 0
Эгели Ветле Валле 2 0
Loris Mettler 2 0
Martin Gjone 2 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 2 1
Йенсен Рубен 2 0
Хаугор Якоб 2 0
Норхейм Рунар 2 0
Псише Кристоф 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Винтер Феликс 1 0
Нордас Лассе 1 0
Робертсен Йеспер 1 0
Tobias Guddal 1 0
Mamadou Barry 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Тромсё
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Саннефьёрд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Тромсё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

6
10
Саннефьёрд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Тромсё
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
9 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
4
50%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
4
29%
46-60
2
25%
5
36%
61-75
2
25%
2
14%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
5
38%
1
8%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Забито

16
15
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
19%
5
33%
46-60
5
31%
5
33%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Пропущено

21
20
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
6
30%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
5
24%
4
20%
46-60
6
29%
3
15%
61-75
4
19%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё / Глимт - Саннефьёрд 1:1
Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1
Тромсё
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0
Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0

Результаты матчей

Саннефьёрд
Тромсё

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
3
1.5
4
4
2
3
2.5
3
5
1
4
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
3
2
5
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
4
8
1.5
4
8
3
9
2.5
3
9
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 13 9 3 1 27 - 9 30
2.
Бранн
 14 8 4 2 22 - 13 28
3.
Мольде
 13 7 3 3 27 - 16 24
4.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
5.
Викинг
 12 6 4 2 22 - 15 22
6.
Стрёмсгодсет
 12 5 3 4 14 - 15 18
7.
Лиллестрём
 12 5 1 6 15 - 20 16
8.
КФУМ Осло
 12 3 6 3 16 - 17 15
9.
Русенборг
 12 4 2 6 17 - 22 14
10.
ФК Кристиансунн
 13 3 5 5 18 - 21 14
11.
Одд
 13 3 5 5 13 - 23 14
12.
Хёугесунн
 11 4 1 6 10 - 15 13
13.
Тромсё
 1:0 13 4 1 8 15 - 21 13
14.
Хам-Кам
 13 3 4 6 16 - 16 13
15.
Сарпсборг-08
 12 3 1 8 15 - 27 10
16.
Саннефьёрд
 0:1 13 2 3 8 16 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 8 5 1 2 11 - 7 16
2.
Викинг
 7 4 2 1 13 - 9 14
3.
Будё / Глимт
 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Мольде
 7 3 2 2 15 - 11 11
5.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Тромсё
 1:0 8 3 0 5 13 - 14 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 0:1 6 2 0 4 8 - 9 6
11.
Хёугесунн
 6 2 0 4 4 - 8 6
12.
Одд
 7 1 3 3 9 - 15 6
13.
Хам-Кам
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
Лиллестрём
 6 1 1 4 5 - 15 4
15.
КФУМ Осло
 6 0 4 2 6 - 11 4
16.
Сарпсборг-08
 6 1 0 5 4 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Мольде
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Лиллестрём
 6 4 0 2 10 - 5 12
5.
Бранн
 6 3 3 0 11 - 6 12
6.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 8 - 11 10
8.
Хам-Кам
 8 2 3 3 12 - 10 9
9.
Викинг
 5 2 2 1 9 - 6 8
10.
Одд
 6 2 2 2 4 - 8 8
11.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 11 - 12 7
13.
ФК Кристиансунн
 7 1 2 4 8 - 12 5
14.
Тромсё
 1:0 5 1 1 3 2 - 7 4
15.
Русенборг
 6 1 1 4 9 - 14 4
16.
Саннефьёрд
 0:1 7 0 3 4 8 - 13 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8
Мольде Эриксен Кристиан I 7 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (1)
Викинг Трипич Златко 6 (6)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 5
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 4
Русенборг Сельнес Оле 4
Хам-Кам Куртович Виллиам 4
Викинг Д'Агостино Николас 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Г О О О О Л - Нордас Лассе забивает ударом с левой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Тромсё
3.50
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3.55
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3.30
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Саннефьёрд
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