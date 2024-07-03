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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 3307 Главный судья: Marius Hansen Groetta
Саннефьёрд
1:2
Конец матча
Тромсё
0'
0:1
6' Гол
Нордас Лассе
15' Желтая карточка
Jakob Napoleon Romsaas
19' Желтая карточка
Енссен Андерс
27' Желтая карточка
Jakob Masloe Dunsby
34' Желтая карточка
Кристиансен Стиан
0:2
37' Гол
Jakob Napoleon Romsaas
0:2
44' Не забитый пенальти
Тветер Александер Рууд
1:2
75' Гол
Марковик Эман
76' Желтая карточка
Loris Mettler
80' Желтая карточка
Робертсен Йеспер
90'+5

Ход матча

6'
0:1
Нордас Лассе
15'
 
Jakob Napoleon Romsaas
19'
 
Енссен Андерс
27'
Jakob Masloe Dunsby
 
34'
Кристиансен Стиан
 
37'
0:2
Jakob Napoleon Romsaas
(Нордас Лассе)
44'
Тветер Александер Рууд
0:2
60'
Амин Симон
Тветер Александер Рууд
 
60'
Мельхиор Маркус
Sebastian Holm Mathisen
 
60'
Loris Mettler
Рисан Сандер
 
69'
 
Нильсен Лассе
Yaw Paintsil
72'
Nishimwe Beltran Mvuka
Jakob Masloe Dunsby
 
75'
Марковик Эман
(Loris Mettler)
1:2
76'
Loris Mettler
 
76'
 
Markus Johnsgaard
Jakob Napoleon Romsaas
76'
 
Робертсен Йеспер
Норхейм Рунар
80'
 
Робертсен Йеспер
81'
 
Винтер Феликс
Jens Hjertoe-Dahl

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 639 Количество передач 309
  • 68 Владение мячом, % 32
1
Кето
Хуго
3
Эгели
Ветле
Валле
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
6
Рисан
Сандер
18
Оттоссон
Филип
21
Амин
Симон
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
7
Марковик
Эман
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
21
Tobias
Guddal
4
Vetle
Skjaervik
17
Yaw
Paintsil
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
9
Нордас
Лассе
Саннефьёрд
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Саннефьёрд
Тромсё

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

19 матчей

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:1
Э
3:0
Э
1:1
ТМК
0:5
Э
1:1
Э
1:1
ПД
3:1
ПД
0:0
Э
3:5
Э
2:1
Э
2:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.6
0.89

Среднее время на гол

56
101

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.56
1.5

Среднее время на гол

57
60

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.58
1.21

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

57
74

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марковик Эман 4 0.31
Тветер Александер Рууд 3 (1) 0.23
Амин Симон 2 0.15
Кристиансен Стиан 2 0.15
Оттоссон Филип 1 0.08
Danilo Al-Saed 1 0.08
Рисан Сандер 1 0.08
Fredrik Tobias Berglie 1 0.08
Нильссон Александер II 1 0.08
Sebastian Holm Mathisen 1 0.08
Loris Mettler 0 0
Ченг Кристофер 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордас Лассе 5 (1) 0.38
Vegard Oestraat Erlien 2 0.15
Йенсен Рубен 2 0.15
Jakob Napoleon Romsaas 2 0.15
Норхейм Рунар 1 0.08
Антонсен Кент-Аре 1 0.08
Vetle Skjaervik 1 0.08
Tobias Guddal 1 0.08
Jens Hjertoe-Dahl 1 0.08
Енссен Андерс 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Стиан 3 1
Амин Симон 4 0
Jakob Masloe Dunsby 3 0
Loris Mettler 3 0
Марковик Эман 2 0
Оттоссон Филип 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Ченг Кристофер 2 0
Эгели Ветле Валле 2 0
Martin Gjone 2 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 3 1
Йенсен Рубен 2 0
Хаугор Якоб 2 0
Робертсен Йеспер 2 0
Норхейм Рунар 2 0
Псише Кристоф 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Винтер Феликс 1 0
Нордас Лассе 1 0
Tobias Guddal 1 0
Jakob Napoleon Romsaas 1 0
Mamadou Barry 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Тромсё
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
1
Саннефьёрд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Тромсё
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

6
10
Саннефьёрд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Тромсё
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

9
3
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
11%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
4
40%
1
13%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
4
29%
46-60
2
25%
5
36%
61-75
2
25%
2
14%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
5
38%
1
8%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Забито

17
17
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
3
18%
5
29%
29%
46-60
6
35%
5
29%
29%
61-75
4
24%
2
12%
76-90

Пропущено

23
21
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
3
13%
2
10%
1-15
2
9%
6
29%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
5
22%
4
19%
46-60
6
26%
4
19%
61-75
4
17%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё / Глимт - Саннефьёрд 1:1
Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1
Тромсё
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0
Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0

Результаты матчей

Саннефьёрд
Тромсё

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
4
1.5
4
4
2
4
2.5
3
5
1
5
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
5
1.5
1
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
5
8
3
10
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 13 9 3 1 27 - 9 30
2.
Бранн
 14 8 4 2 22 - 13 28
3.
Мольде
 13 7 3 3 27 - 16 24
4.
Фредрикстад
 12 6 4 2 20 - 11 22
5.
Викинг
 12 6 4 2 22 - 15 22
6.
Стрёмсгодсет
 12 5 3 4 14 - 15 18
7.
Лиллестрём
 12 5 1 6 15 - 20 16
8.
КФУМ Осло
 12 3 6 3 16 - 17 15
9.
Русенборг
 12 4 2 6 17 - 22 14
10.
ФК Кристиансунн
 13 3 5 5 18 - 21 14
11.
Одд
 13 3 5 5 13 - 23 14
12.
Хёугесунн
 11 4 1 6 10 - 15 13
13.
Тромсё
 13 4 1 8 16 - 22 13
14.
Хам-Кам
 13 3 4 6 16 - 16 13
15.
Сарпсборг-08
 12 3 1 8 15 - 27 10
16.
Саннефьёрд
 13 2 3 8 17 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 8 5 1 2 11 - 7 16
2.
Викинг
 7 4 2 1 13 - 9 14
3.
Будё / Глимт
 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Мольде
 7 3 2 2 15 - 11 11
5.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
ФК Кристиансунн
 6 2 3 1 10 - 9 9
7.
Тромсё
 8 3 0 5 13 - 14 9
8.
Стрёмсгодсет
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Фредрикстад
 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Саннефьёрд
 6 2 0 4 9 - 10 6
11.
Хёугесунн
 6 2 0 4 4 - 8 6
12.
Одд
 7 1 3 3 9 - 15 6
13.
Хам-Кам
 5 1 1 3 4 - 6 4
14.
Лиллестрём
 6 1 1 4 5 - 15 4
15.
КФУМ Осло
 6 0 4 2 6 - 11 4
16.
Сарпсборг-08
 6 1 0 5 4 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё / Глимт
 7 6 0 1 17 - 5 18
2.
Фредрикстад
 7 4 2 1 13 - 6 14
3.
Мольде
 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Лиллестрём
 6 4 0 2 10 - 5 12
5.
Бранн
 6 3 3 0 11 - 6 12
6.
КФУМ Осло
 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Стрёмсгодсет
 7 3 1 3 8 - 11 10
8.
Хам-Кам
 8 2 3 3 12 - 10 9
9.
Викинг
 5 2 2 1 9 - 6 8
10.
Одд
 6 2 2 2 4 - 8 8
11.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
12.
Сарпсборг-08
 6 2 1 3 11 - 12 7
13.
ФК Кристиансунн
 7 1 2 4 8 - 12 5
14.
Тромсё
 5 1 1 3 3 - 8 4
15.
Русенборг
 6 1 1 4 9 - 14 4
16.
Саннефьёрд
 7 0 3 4 8 - 13 3
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Будё / Глимт Грёнбек Альберт 8
Мольде Эриксен Кристиан I 7 (2)
Мольде Эйкрем Магнус 7 (1)
Викинг Трипич Златко 6 (6)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 5
Тромсё Енссен Андерс 1 3
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 3
Сарпсборг-08 Андерсен Йеппе 4
Русенборг Сельнес Оле 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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