Тур: 2. Стадион: Jotun Arena. Зрители: 3307 Главный судья: Marius Hansen Groetta
1:2
Конец матча
0'
0:1
6' ГолНордас Лассе
15' Желтая карточкаJakob Napoleon Romsaas
19' Желтая карточкаЕнссен Андерс
27' Желтая карточкаJakob Masloe Dunsby
34' Желтая карточкаКристиансен Стиан
0:2
37' ГолJakob Napoleon Romsaas
0:2
44' Не забитый пенальтиТветер Александер Рууд
1:2
75' ГолМарковик Эман
76' Желтая карточкаLoris Mettler
80' Желтая карточкаРобертсен Йеспер
90'+5
Ход матча
6'
0:1
19'
37'
44'
75'
1:2
76'
80'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
639 Количество передач 309
-
68 Владение мячом, % 32
21
Амин
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 МаудуЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Martin Gjone
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Саннефьёрд
Тромсё
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
19 матчей
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.6
0.89
Среднее время на гол
56
101
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.56
1.5
Среднее время на гол
57
60
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.58
1.21
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
57
74
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марковик Эман
|4
|0.31
|Тветер Александер Рууд
|3 (1)
|0.23
|Амин Симон
|2
|0.15
|Кристиансен Стиан
|2
|0.15
|Оттоссон Филип
|1
|0.08
|Danilo Al-Saed
|1
|0.08
|Рисан Сандер
|1
|0.08
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.08
|Нильссон Александер II
|1
|0.08
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.08
|Loris Mettler
|0
|0
|Ченг Кристофер
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордас Лассе
|5 (1)
|0.38
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0.15
|Йенсен Рубен
|2
|0.15
|Jakob Napoleon Romsaas
|2
|0.15
|Норхейм Рунар
|1
|0.08
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.08
|Vetle Skjaervik
|1
|0.08
|Tobias Guddal
|1
|0.08
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0.08
|Енссен Андерс
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Стиан
|3
|1
|Амин Симон
|4
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|3
|0
|Loris Mettler
|3
|0
|Марковик Эман
|2
|0
|Оттоссон Филип
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|2
|0
|Ченг Кристофер
|2
|0
|Эгели Ветле Валле
|2
|0
|Martin Gjone
|2
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енссен Андерс
|3
|1
|Йенсен Рубен
|2
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Робертсен Йеспер
|2
|0
|Норхейм Рунар
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Нордас Лассе
|1
|0
|Tobias Guddal
|1
|0
|Jakob Napoleon Romsaas
|1
|0
|Mamadou Barry
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Тромсё
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
1
Саннефьёрд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Тромсё
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
6
10
Саннефьёрд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Тромсё
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
9
3
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
1
11%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
4
40%
1
13%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
4
29%
46-60
2
25%
5
36%
61-75
2
25%
2
14%
76-90
Пропущено
13
13
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
5
38%
1
8%
61-75
4
31%
1
8%
76-90
Забито
17
17
4 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
1
6%
1
6%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
3
18%
5
29%
29%
46-60
6
35%
5
29%
29%
61-75
4
24%
2
12%
76-90
Пропущено
23
21
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
3
13%
2
10%
1-15
2
9%
6
29%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
5
22%
4
19%
46-60
6
26%
4
19%
61-75
4
17%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё / Глимт - Саннефьёрд 1:1
Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1
Тромсё
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Тромсё - Мольде 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:2 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Тромсё - Фредрикстад 3:0
Фредрикстад - Тромсё 0:0 Тромсё - Русенборг 3:2 Будё / Глимт - Тромсё 4:0 Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0
Результаты матчей
Саннефьёрд
Тромсё
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
53
24
44
24
35
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
23
25
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
76
49
58
310
310
112
112
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё / Глимт
|Грёнбек Альберт
|8
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|7 (2)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|7 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|6 (6)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|5
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 3
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 3
|Сарпсборг-08
|Андерсен Йеппе
|4
|Русенборг
|Сельнес Оле
|4