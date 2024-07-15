Совсем без моментов проходит вторая половина матча. Через правый край норвежцы развивают атаку.

Бёркеейет! Прострел с правого фланга, в касание с подкруткой пробил Бёркеейет, но Витек кончиками пальцев сумел перевести мяч в штангу! Самый опасный момент в матче!

И снова через Витека играют футболисты "Манчестер Юнайтед", перевод на правый край пошёл.

Холте по правому краю включил скорость, никого перед ним, прострел выполнил, одним касанием остановил мяч Андерссон, вторым с правой ноги пробил! Высоко...

Молодёжь "Манчестер Юнайтед" выглядит совершенно никакой. Свободные зоны в обороне, нет развития атаки, в любой странной ситуации стараются играть назад на Витека.

Вольден получил передачу в районе центрального круга, перевод на правый край исполнил. Слишком сильно.

Фредериксен принял мяч на правом фланге, прокинул его себе на ход, ушёл от двоих защитников (!) и с левой ноги "с пыра" пробил! Витек на месте.

Кольер нашёл длинной передачей в атаке Скэнлона, но тот мяч не сумел обработать.

Витек и его новая оборона, состоящая из молодёжи, контролирвет мяч. Алджофри поскользнулся, чуть не потерял игровой снаряд.

Никто не прессингует Витека, который положил мяч в ноги, отыграл он на Беннетта, тот назад Витеку. Через центр попытка прорваться в атаку не увенчалась успехом.

Конрадсен-Сейде с мячом, перевод назад пошёл на Саннберга, тот осмотрелся, сильным ударом вперёд начал атаку "Русенборга".

Замены у "Русенборга". Ушли, как по мне, все те, кто играли с первых минут.

С мячом Амасс, передача на Беннетта, тот отыграл на Огуннейе, перевод в линию атаки на Скэнлона, который не нашёл продолжения атаки.

Замены у "Русенборга". Ушли с поля Нипан, Саннберг и Немчик. Вступил в игру Саннберг, Йенссен и Фредериксен.

Разыграли стандарт на своей половине поля "красные дьяволы", перевод в линию атаки не нашёл адресата.

Замены у "Манчестер Юнайтед" в перерыве. Остался на поле только Витек. Вступили в игру Огуннейе, Флетчер, Амасс, Скэнлон, Эннис, Беннетт, Хьюджилл, Кольер, Алджофри.

Заброс на Фредериксена, но Кольер сыграл на опережение и забрал мяч.

С мячом Витек, осмотрелся, не стал длинной передачей начинать атаку. Сыграл на ближнего, коим оказался Огуннейею.

Фиш с мячом, перевод на левый край на Эванса, тот длинный безадресный заброс исполнил.

44' 1 минуту добавил рефери.

44' Нипан перевод с левого фланга в штрафную площадь исполнил, Сэтер Оле принял, а вторым касанием пробил! Витек отразил!

43' Рейтан Йеспер с мячом на левом фланге, перевод на правый край пошёл, но там не удалось зацепиться за мяч его партнёрам.

42' Перекладина! Свой очередной момент создали хозяева, достался игровой снаряд Сэтер Оле, который с левой ноги пробил в перекладину!

41' Домучивают команды первый тайм. "Русенборг" неплохо смотрелся, "Манчестер Юнайтед" очевидно что ещё очень далек от своих оптимальных кондиций.

40' Первый угловой удар в матче заработал "Манчестер Юнайтед", подача на дальнюю штангу, откуда пробил головой Фиш, точно в руки Тангвика.

39' Серия рикошетов, мяч оказался у Сэтер Оле, который залез в положение вне игры.

38' И снова в неспешном темпе начинают атаку "красные дьяволы". Эванс с мячом, показал ему Фиш, что можно сыграть направо на Уан-Биссака, который начал наступление, но также быстро его завершил.

37' Тагсет нарушил правила на Эвансе. Зафиксировал рефери нарушение правил.

36' Подача на ближнюю штангу ворот Витека, но ничего опасного.

35' Рейтан Эрленд получил передачу, перевод к чужой штрафной площади, Рейтан Йеспер сыграл дальше на Брохолма, удар которого отразил Витек! Добить не получилось, но "вторую волну" атаки вновь не позволил завершить Витек, который среагировал на прострел с правого фланга!

33' Эванс с мячом, перевод на левый край, Фиш отыграл назад.

32' Рейтан Йеспер с мячом, никто ему в помощь не подключился, решил он сам пробить с правой ноги, рядом со штангой!

31' Нипан на левом фланге начал атаку хозяев, отыграл на Брохолма, тот финтом ушёл от соперника, но ничего опасного не создал...

30' Очередной длинный заброс, подбор остался за Маунтом, который оказался на газоне, но мяч подобрал Межбри, который имел все шансы продолжить атаку "красных дьяволов". Не сложилось.

29' И ещё одна жёлтая карточка у нас. Брохолм за фол на Рэшфорде получил "горчичник".

27' Рейтан Эрленд с мячом, передача на Нипана, он самый активный в первом тайме у "Русенборга", сыграл на Брохолма, который пробил в дальний угол с 20 метров! В штангу угодил!

26' Снова Витек с мячом, вновь далеко за пределами своих владений. Длинный заброс к чужой штрафной площади, но Итан и Рэшфорд к таким передачам не готовы.

25' Нарушение правил на Уильямсе, поставил ему корпус Рейтан Эрленд. Нарушение правил в центре поля.

24' Нипан набрал ход, вошёл в чужую штрафную площадь, но с ударом затянул и мяч потерял.

23' Витек с мячом, вышел далеко за пределы своей штрафной площади. Никто его не прессингует. Длинный перевод на левый край атаки. Слишком сильно, покинул мяч пределы поля.

22' Каземиро на правом фланге с мячом, отыграл на Уан-Биссака, который заработал аут. Сам же и пошёл вводить мяч в игру.

20' Пришёл в себя Каземиро, а пока была пауза своих крайних защитников и полузащитников "натаскивал" Тен Хаг. Не хватает остроты флангам у "Манчестер Юнайтед".

19' Первая жёлтая карточка у нас. Немчик отпустил далеко от себя мяч и влетел в подкате в Каземиро!

18' Конрадсен-Сейде покатил на Корника, тот на Нипана, который сыграл на правый край. Медленно, но верно расположились на чужой половине поля норвежцы.

16' Уан-Биссака с мячом на правом фланге, заброс вперёд на Итана, того оттеснил от мяча Корник. При этом Итан ещё и правила нарушил.

15' Тен Хаг что-то подсказывает своим подопечным. Пока что не лучшим образом у его парней игра выглядит.

14' Сельнес с мячом, осмотрелся, сыграл на Тагсета, но его развитие атаки было не лучшим.

13' Рейтан с мячом на левом фланге, подключился к атаке Рейтан Эрленд, серия передач и мяч пошёл назад. В оборону "Русенборга".

11' Подача на ближнюю штангу, скидка, а точнее рикошет от Эванса, но подстраховал своего партнёра на дальней штанге Уан-Биссака, который выбил мяч подальше.

10' Брохолм не стал придумывать сложную комбинацию, а просто взял и пробил с левой ноги с 20 метров! В защитника попал. Угловой.

9' Уан-Биссака набрал ход по правому флангу, только этого хода хватило на несколько метров. Передача назад Фишу. Придумал Мюррей, следующий адресат, перевод на правый край чужой штрафной площади, где зацепился за мяч Рэшфорд, только сделал он это уже за пределами поля.

8' В центре поля нарушение правил против Маунта. Рефери тут же дал свисток. И снова розыгрыш в оборону. Эванс длинной передачей пытался "зацепить" Итана, но только аут.

7' "Манчестер Юнайтед" пока что выглядят статистами. Фиш не увидел продолжения атаки, отыграл на Витека. Налево на Эванса и назад на Мюррея. "Красные дьяволы" пока что не могут выйти из обороны.

5' Подача в район 11-метровой отметки, пробил головой выше всех прыгнувший Конрадсен-Сейде, но выше цели.

4' И даже первый удар у нас состоялся! Нипан с правой ноги с 20 метров приложился по воротам Витека! В защитника угодил, заработал угловой.

3' Держат мяч хозяева, передача на Тангвика, тот на левый край на Немчика, передача которого нашла на противоположном фланге партнёра, но пройти Эванса не так просто.

2' С мячом Тангвик, передача на левый край на Корника, который длинным забросом нашёл в атаке Нипана. Последний аут заработал для "Русенборга".