Тур: 1. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Крингстад Сигурд
0:0
Второй тайм: 71'
0'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
32
Корник
Лео
21
Немчик
Томаш
10
Сельнес
Оле
18
Хольм
Ноа
44
Холте
Магнус
22
Дермот
Ми
23
Амасс
Гарри
15
Беннетт
Рис
20
Эннис
Этан
19
Флетчер
Джек
21
Хьюджилл
Джо
97
Мэтер
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
-
21 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
-
44 Холте МагнусНападающий
-
Главный тренер: Юханссон Альфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Дермот МиВратарь
- Защитник
-
23 Амасс ГарриЗащитник
-
15 Беннетт РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эннис ЭтанНападающий
-
19 Флетчер ДжекНападающий
-
21 Хьюджилл ДжоНападающий
-
97 Мэтер СэмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1
Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Русенборг 0:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Русенборг
3.8% (6)
Ничья
6.3% (10)
Манчестер Юнайтед
89.9% (143)
Тотал 2.5
Больше
81.08% (90)
Меньше
18.92% (21)
Обе команды забьют
Да
81.08% (90)
Нет
18.92% (21)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
40.9% (65)
1:3 Манчестер Юнайтед
11.3% (18)
0:2 Манчестер Юнайтед
8.8% (14)
0:1 Манчестер Юнайтед
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
2:4 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
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