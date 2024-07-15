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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Русенборг
0:0
Второй тайм: 71'
Манчестер Юнайтед
0'

Ход матча

46'
 
Эннис Этан
Рэшфорд Маркус
46'
 
Огуннейе Хабиб
Уан-Биссака Аарон
46'
 
Фиорентино Гарри
Мюррей Сэм
46'
 
Флетчер Джек
Итан Уитли
46'
 
Скэнлон Джеймс
Итан Уильямс
47'
 
Хьюджилл Джо
Межбри Ханнибал
47'
 
Ойеделе Макси
Каземиро Карлос
47'
 
Беннетт Рис
Эванс Джонни
47'
 
Алджофри Сонни
Фиш Уильям
47'
 
Кольер Тоби
Маунт Мэйсон
48'
Фредериксен Эмиль
Нипан Сверре Халсет
 
48'
Саннберг Расмус
Тангвик Сандер
 
48'
Йенссен Ульрик
Немчик Томаш
 
62'
Холте Магнус
Брохолм Мариус
 
62'
Хольм Ноа
Сэтер Оле Кристиан
 
62'
Андерссон Адам
Корник Лео
 
62'
Бёркеейет Тобиас
Сельнес Оле
 
62'
Даль Тобиас Солхейм
Рейтан Эрленд
 
63'
Вольден Хокон
Конрадсен-Сейде Миккель
 
63'
Сандрод Элиас
Тагсет Эдвард
 
63'
Садику Агон
Рейтан Йеспер
 
Прогнозы 159
Русенборг 3.8% (6)
X 6.3% (10)
Манчестер Юнайтед 89.9% (143)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тангвик
Сандер
32
Корник
Лео
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
21
Немчик
Томаш
2
Рейтан
Эрленд
20
Тагсет
Эдвард
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
45
Рейтан
Йеспер
39
Брохолм
Мариус
9
Сэтер
Оле
Кристиан
12
Саннберг
Расмус
25
Андерссон
Адам
8
Бёркеейет
Тобиас
23
Йенссен
Ульрик
55
Сандрод
Элиас
50
Вольден
Хокон
33
Даль
Тобиас
Солхейм
52
Саевераас
Сигурд
6
Вяянянен
Сантери
14
Фредериксен
Эмиль
18
Хольм
Ноа
44
Холте
Магнус
1
Витек
Радек
2
Уан-Биссака
Аарон
5
Эванс
Джонни
4
Фиш
Уильям
3
Мюррей
Сэм
18
Каземиро
Карлос
11
Уильямс
Брендон
8
Межбри
Ханнибал
7
Маунт
Мэйсон
10
Рэшфорд
Маркус
9
Итан
Уитли
13
Харрисон
Эллиот
22
Дермот
Ми
17
Алджофри
Сонни
23
Амасс
Гарри
15
Беннетт
Рис
98
Джексон
Лаклан
16
Огуннейе
Хабиб
6
Кольер
Тоби
16
Ойеделе
Макси
20
Эннис
Этан
19
Флетчер
Джек
21
Хьюджилл
Джо
97
Мэтер
Сэм
14
Скэнлон
Джеймс
Русенборг
Манчестер Юнайтед

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1
Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0
  • Второй тайм
  • 73'
     Фредериксен принял мяч на правом фланге, прокинул его себе на ход, ушёл от двоих защитников (!) и с левой ноги "с пыра" пробил! Витек на месте.
  • 72'
     Вольден получил передачу в районе центрального круга, перевод на правый край исполнил. Слишком сильно. 
  • 71'
    Молодёжь "Манчестер Юнайтед" выглядит совершенно никакой. Свободные зоны в обороне, нет развития атаки, в любой странной ситуации стараются играть назад на Витека. 
  • 70'
     Холте по правому краю включил скорость, никого перед ним, прострел выполнил, одним касанием остановил мяч  Андерссон, вторым с правой ноги пробил! Высоко...
  • 68'
    И снова через Витека играют футболисты "Манчестер Юнайтед", перевод на правый край пошёл. 
  • Штанга
    66'
     Бёркеейет! Прострел с правого фланга, в касание с подкруткой пробил  Бёркеейет, но Витек кончиками пальцев сумел перевести мяч в штангу! Самый опасный момент в матче!
  • 65'
    Совсем без моментов проходит вторая половина матча. Через правый край норвежцы развивают атаку.
  • 64'
    С мячом  Амасс, передача на  Беннетта, тот отыграл на Огуннейе, перевод в линию атаки на Скэнлона, который не нашёл продолжения атаки.
  • 62'
    Крупным планом Сандрод, освежить он должен среднюю линию "Русенборга".
  • Замена
    61'
    Замены у "Русенборга". Ушли, как по мне, все те, кто играли с первых минут. 
  • 60'
    Полчаса остаётся играть. Серия замен у "Русенборга" готовится.
  • 59'
    Конрадсен-Сейде с мячом, перевод назад пошёл на  Саннберга, тот осмотрелся, сильным ударом вперёд начал атаку "Русенборга".
  • 58'
    Никто не прессингует Витека, который положил мяч в ноги, отыграл он на Беннетта, тот назад Витеку. Через центр попытка прорваться в атаку не увенчалась успехом. 
  • 56'
     Витек  и его новая оборона, состоящая из молодёжи, контролирвет мяч.  Алджофри поскользнулся, чуть не потерял игровой снаряд. 
  • 55'
     Кольер нашёл длинной передачей в атаке Скэнлона, но тот мяч не сумел обработать. 
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    • 54'
      С мячом Витек, осмотрелся, не стал длинной передачей начинать атаку. Сыграл на ближнего, коим оказался  Огуннейею.
    • 52'
      Заброс на  Фредериксена, но Кольер сыграл на опережение и забрал мяч. 
    • 50'
      Полностью сменили состав гости. Любопытно будет последить за ближайшей сменой "красных дьяволов".
    • Замена
      47'
      Замены у "Манчестер Юнайтед" в перерыве. Остался на поле только Витек. Вступили в игру  Огуннейе,  Флетчер, Амасс,  Скэнлон, Эннис,  Беннетт,  Хьюджилл,  Кольер,  Алджофри.
    • 47'
      Разыграли стандарт на своей половине поля "красные дьяволы", перевод в линию атаки не нашёл адресата. 
    • Замена
      47'
      Замены у "Русенборга". Ушли с поля Нипан,  Саннберг и Немчик. Вступил в игру Саннберг, Йенссен и Фредериксен.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв. 
    • 45'
       Фиш с мячом, перевод на левый край на Эванса, тот длинный безадресный заброс исполнил. 
    • Угловой
      45'
      Подача углового, вышел из ворот Витек и забрал мяч.
    • Дополнительное время
      44'
      1 минуту добавил рефери.
    • 44'
      Нипан перевод с левого фланга в штрафную площадь исполнил,  Сэтер Оле принял, а вторым касанием пробил! Витек отразил!
    • 43'
       Рейтан Йеспер с мячом на левом фланге, перевод на правый край пошёл, но там не удалось зацепиться за мяч его партнёрам. 
    • Штанга
      42'
      Перекладина! Свой очередной момент создали хозяева, достался игровой снаряд Сэтер Оле, который с левой ноги пробил в перекладину!
    • 41'
      Домучивают команды первый тайм. "Русенборг" неплохо смотрелся, "Манчестер Юнайтед" очевидно что ещё очень далек от своих оптимальных кондиций. 
    • Угловой
      40'
      Первый угловой удар в матче заработал "Манчестер Юнайтед", подача на дальнюю штангу, откуда пробил головой Фиш, точно в руки Тангвика.
    • Офсайд
      39'
      Серия рикошетов, мяч оказался у  Сэтер Оле, который залез в положение вне игры.
    • 38'
      И снова в неспешном темпе начинают атаку "красные дьяволы". Эванс с мячом, показал ему Фиш, что можно сыграть направо на  Уан-Биссака, который начал наступление, но также быстро его завершил. 
    • 37'
       Тагсет нарушил правила на Эвансе. Зафиксировал рефери нарушение правил. 
    • Угловой
      36'
      Подача на ближнюю штангу ворот Витека, но ничего опасного. 
    • Опасный момент
      35'
      Рейтан Эрленд получил передачу, перевод к чужой штрафной площади, Рейтан Йеспер сыграл дальше на  Брохолма, удар которого отразил Витек! Добить не получилось, но "вторую волну" атаки вновь не позволил завершить Витек, который среагировал на прострел с правого фланга!
    • 33'
       Эванс с мячом, перевод на левый край, Фиш отыграл назад. 
    • 32'
       Рейтан Йеспер с мячом, никто ему в помощь не подключился, решил он сам пробить с правой ноги, рядом со штангой!
    • 31'
      Нипан на левом фланге начал атаку хозяев, отыграл на  Брохолма, тот финтом ушёл от соперника, но ничего опасного не создал... 
    • 30'
      Очередной длинный заброс, подбор остался за  Маунтом, который оказался на газоне, но мяч подобрал Межбри, который имел все шансы продолжить атаку "красных дьяволов". Не сложилось. 
    • Желтая карточка
      29'
      И ещё одна жёлтая карточка у нас.  Брохолм за фол на  Рэшфорде получил "горчичник".
    • Штанга
      27'
       Рейтан Эрленд с мячом, передача на Нипана, он самый активный в первом тайме у "Русенборга", сыграл на  Брохолма, который пробил в дальний угол с 20 метров! В штангу угодил! 
    • 26'
      Снова Витек с мячом, вновь далеко за пределами своих владений. Длинный заброс к чужой штрафной площади, но Итан и  Рэшфорд к таким передачам не готовы. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Нарушение правил на Уильямсе, поставил ему корпус Рейтан Эрленд. Нарушение правил в центре поля. 
    • 24'
       Нипан набрал ход, вошёл в чужую штрафную площадь, но с ударом затянул и мяч потерял.
    • 23'
       Витек с мячом, вышел далеко за пределы своей штрафной площади. Никто его не прессингует. Длинный перевод на левый край атаки. Слишком сильно, покинул мяч пределы поля. 
    • 22'
       Каземиро на правом фланге с мячом, отыграл на  Уан-Биссака, который заработал аут. Сам же и пошёл вводить мяч в игру. 
    • 20'
      Пришёл в себя Каземиро, а пока была пауза своих крайних защитников и полузащитников "натаскивал"  Тен Хаг. Не хватает остроты флангам у "Манчестер Юнайтед".
    • Желтая карточка
      19'
      Первая жёлтая карточка у нас.  Немчик отпустил далеко от себя мяч и влетел в подкате в Каземиро!
    • 18'
       Конрадсен-Сейде покатил на Корника, тот на Нипана, который сыграл на правый край. Медленно, но верно расположились на чужой половине поля норвежцы.
    • 16'
      Уан-Биссака с мячом на правом фланге, заброс вперёд на Итана, того оттеснил от мяча Корник. При этом Итан ещё и правила нарушил.
    • 15'
       Тен Хаг что-то подсказывает своим подопечным. Пока что не лучшим образом у его парней игра выглядит. 
    • 14'
       Сельнес с мячом, осмотрелся, сыграл на Тагсета, но его развитие атаки было не лучшим. 
    • 13'
       Рейтан с мячом на левом фланге, подключился к атаке Рейтан Эрленд, серия передач и мяч пошёл назад. В оборону "Русенборга".
    • Угловой
      11'
      Подача на ближнюю штангу, скидка, а точнее рикошет от Эванса, но подстраховал своего партнёра на дальней штанге  Уан-Биссака, который выбил мяч подальше. 
    • 10'
       Брохолм не стал придумывать сложную комбинацию, а просто взял и пробил с левой ноги с 20 метров! В защитника попал. Угловой.
    • 9'
       Уан-Биссака набрал ход по правому флангу, только этого хода хватило на несколько метров. Передача назад Фишу. Придумал Мюррей, следующий адресат, перевод на правый край чужой штрафной площади, где зацепился за мяч  Рэшфорд, только сделал он это уже за пределами поля. 
    • Фол, нарушение
      8'
      В центре поля нарушение правил против Маунта. Рефери тут же дал свисток. И снова розыгрыш в оборону. Эванс длинной передачей пытался "зацепить" Итана, но только аут. 
    • 7'
      "Манчестер Юнайтед" пока что выглядят статистами. Фиш не увидел продолжения атаки, отыграл на Витека. Налево на Эванса и назад на Мюррея. "Красные дьяволы" пока что не могут выйти из обороны.
    • Угловой
      5'
      Подача в район 11-метровой отметки, пробил головой выше всех прыгнувший Конрадсен-Сейде, но выше цели.
    • 4'
      И даже первый удар у нас состоялся! Нипан с правой ноги с 20 метров приложился по воротам Витека! В защитника угодил, заработал угловой. 
    • 3'
      Держат мяч хозяева, передача на Тангвика, тот на левый край на  Немчика, передача которого нашла на противоположном фланге партнёра, но пройти Эванса не так просто. 
    • 2'
      С мячом  Тангвик, передача на левый край на Корника, который длинным забросом нашёл в атаке Нипана. Последний аут заработал для "Русенборга".
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. 
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на товарищеском матче между "Русенборгом" и "Манчестер Юнайтед". На месте комментатора для Вас буду работать я, Константин Лицин. 

      "Красные дьяволы" отправляются в своё первое турне в этом сезоне. Начинают с Норвегии. Вероятно, что в товарищеском матче могут быть различные исходы, но мы предлагаем такой прогноз.

      Чемпионат Норвегии в самом разгаре. Команды отыграли первый круг. "Русенборг" расположился на 11-й позиции из 16. "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне АПЛ расположился на восьмой позиции. 

      Встреча проходит в городе Тронхейм. 21 градус по Цельсию. Отличная погода для футбола.
      Население города всего 212 тысяч человек. Интересный факт - количество студентов здесь достигает чуть ли не 40% от населения города! 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 40.9% пользователей.
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    Прогнозы 159
    Русенборг 3.8% (6)
    X 6.3% (10)
    Манчестер Юнайтед 89.9% (143)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Русенборг
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    4.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Русенборг 0:0 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Русенборг
    3.8% (6)
    Ничья
    6.3% (10)
    Манчестер Юнайтед
    89.9% (143)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.08% (90)
    Меньше
    18.92% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    81.08% (90)
    Нет
    18.92% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    40.9% (65)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    11.3% (18)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    8.8% (14)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    2.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.9% (3)
    1:1 Ничья
    1.3% (2)
    2:4 Манчестер Юнайтед
    1.3% (2)
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    Русенборг
    Манчестер Юнайтед
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