  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Тур: 1.
Русенборг
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 64
Русенборг 3.1% (2)
X 6.3% (4)
Манчестер Юнайтед 90.6% (58)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1
Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё / Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Сверресборг - Русенборг 0:6 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Русенборг 5:0 Русенборг - Нардо 2:0 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Русенборг - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июля 2024, осталось 2 дня 6 часов 48 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 64
    Русенборг 3.1% (2)
    X 6.3% (4)
    Манчестер Юнайтед 90.6% (58)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Русенборг - Манчестер Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Русенборг - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Русенборг
    3.1% (2)
    Ничья
    6.3% (4)
    Манчестер Юнайтед
    90.6% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.03% (47)
    Меньше
    18.97% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    81.03% (47)
    Нет
    18.97% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    48.4% (31)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    18.8% (12)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    12.5% (8)
    2:2 Ничья
    3.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Русенборг
    Манчестер Юнайтед
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный