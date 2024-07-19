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Тур: 1.
Манчестер Юнайтед
 
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Рейнджерс
Прогнозы 71
Рейнджерс 54.9% (39)
X 28.2% (20)
Манчестер Юнайтед 16.9% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Рейнджерс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1
ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
180

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2
Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:2 Лутон Таун - Манчестер Юнайтед 1:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2
Рейнджерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аякс - Рейнджерс 2:1 Селтик - Рейнджерс 1:0 Хартс - Рейнджерс 3:3 Рейнджерс - Данди 5:2
Селтик - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Килмарнок 4:1 Сент-Миррен - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 2:0 Данди - Рейнджерс 0:0 Росс Каунти - Рейнджерс 3:2 Рейнджерс - Селтик 3:3 Рейнджерс - Хиберниан 3:1 Рейнджерс - Бенфика 0:1 Хиберниан - Рейнджерс 0:2 Бенфика - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - Мотеруэлл 1:2 Килмарнок - Рейнджерс 1:2 Рейнджерс - Хартс 5:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Росс Каунти 3:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Рейнджерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июля 2024, осталось 1 день 7 часов 54 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 71
    Рейнджерс 54.9% (39)
    X 28.2% (20)
    Манчестер Юнайтед 16.9% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Рейнджерс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Рейнджерс

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    54.9% (39)
    Ничья
    28.2% (20)
    Рейнджерс
    16.9% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.86% (51)
    Меньше
    27.14% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (63)
    Нет
    10% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    40.8% (29)
    1:1 Ничья
    16.9% (12)
    1:2 Рейнджерс
    14.1% (10)
    2:2 Ничья
    8.5% (6)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    4.2% (3)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    4.2% (3)
    0:1 Рейнджерс
    2.8% (2)
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