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Тур: 1.
Манчестер Сити
 
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Селтик

История личных встреч

Манчестер Сити
Селтик

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
3:3
ТМС
2:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
60

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4
Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1
Селтик
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Куинз Парк - Селтик 4:6 Эйр Юнайтед - Селтик 1:1 Селтик - Рейнджерс 1:0
Селтик - Сент-Миррен 3:2 Килмарнок - Селтик 0:5 Селтик - Рейнджерс 2:1 Селтик - Хартс 3:0 Данди - Селтик 1:2 Абердин - Селтик 3:3 Селтик - Сент-Миррен 3:0 Рейнджерс - Селтик 3:3 Ливингстон - Селтик 0:3 Селтик - Сент-Джонстон 3:1 Селтик - Ливингстон 4:2 Хартс - Селтик 2:0 Селтик - Данди 7:1 Мотеруэлл - Селтик 1:3 Селтик - Килмарнок 1:1 Сент-Миррен - Селтик 0:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Селтик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июля 2024, осталось 2 дня 10 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 1
    Манчестер Сити 100% (1)
    X 0% (0)
    Селтик 0% (0)
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Селтик

    Исход игры
    Манчестер Сити
    100% (3)
    Ничья
    0% (0)
    Селтик
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (2)
    Меньше
    33.33% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (2)
    Нет
    33.33% (1)
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