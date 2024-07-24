Тур: 1. Стадион: Жоффруа Гишар.
0:0
Первый тайм: 42'
0'
Статистика матча
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1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
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0 Угловые 2
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1 Офсайды 0
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3 Нарушения правил 6
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0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маскерано Хавьер
- Основной состав
-
1 МунирВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахомаш ИльясПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ганими РашидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кечта ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сектьюи Тарик
Результаты последних матчей
Аргентина (до 23 лет)
(19 матчей)
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 поражения
Бразилия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:3 Аргентина (до 23 лет) - Венесуэла (до 23 лет) 2:2 Аргентина (до 23 лет) - Уругвай (до 23 лет) 3:3
Чили (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:5 Перу (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Гондурас (до 23 лет) 1:1 Аргентина (до 23 лет) - Алжир (до 23 лет) 2:1 Португалия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 2:0 Нигерия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет) 3:0 Аргентина (до 23 лет) - Сербия (до 23 лет) 2:0 Аргентина (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 1:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:2
Марокко (до 23 лет)
(10 матчей)
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 поражения
Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:1 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 22 лет) 2:1 Марокко (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0 Китай (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 0:3
Англия (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:3 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:2 Беларусь (олимп) - Марокко (до 23 лет) 0:0 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 23 лет) 3:4 Ботсвана (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:0 Марокко (до 23 лет) - Камерун (до 23 лет) 2:2
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
|Испания (до 23 лет)
|Пубиль Марк
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аргентина (до 23 лет) 0:0 Марокко (до 23 лет)
Исход игры
Аргентина (до 23 лет)
96% (121)
Ничья
2.4% (3)
Марокко (до 23 лет)
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (51)
Меньше
55.26% (63)
Обе команды забьют
Да
39.47% (45)
Нет
60.53% (69)
Популярный счёт
2:0 Аргентина (до 23 лет)
33.3% (42)
2:1 Аргентина (до 23 лет)
26.2% (33)
1:0 Аргентина (до 23 лет)
15.1% (19)
3:1 Аргентина (до 23 лет)
5.6% (7)
3:0 Аргентина (до 23 лет)
4.8% (6)
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