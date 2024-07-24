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Тур: 1. Стадион: .
Аргентина (до 23 лет)
0:0
Первый тайм: 42'
Марокко (до 23 лет)
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 126
Аргентина (до 23 лет) 96% (121)
X 2.4% (3)
Марокко (до 23 лет) 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентина (до 23 лет)
Ничья
Марокко (до 23 лет)
2.55
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3.38
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3.95
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Аргентина (до 23 лет)
Марокко (до 23 лет)

Результаты последних матчей

Аргентина (до 23 лет)
(19 матчей)
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 поражения
Бразилия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:3 Аргентина (до 23 лет) - Венесуэла (до 23 лет) 2:2 Аргентина (до 23 лет) - Уругвай (до 23 лет) 3:3
Чили (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:5 Перу (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Гондурас (до 23 лет) 1:1 Аргентина (до 23 лет) - Алжир (до 23 лет) 2:1 Португалия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 2:0 Нигерия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет) 3:0 Аргентина (до 23 лет) - Сербия (до 23 лет) 2:0 Аргентина (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 1:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:2
Марокко (до 23 лет)
(10 матчей)
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 поражения
Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:1 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 22 лет) 2:1 Марокко (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0 Китай (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 0:3
Англия (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:3 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:2 Беларусь (олимп) - Марокко (до 23 лет) 0:0 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 23 лет) 3:4 Ботсвана (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:0 Марокко (до 23 лет) - Камерун (до 23 лет) 2:2

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Марокко (до 23 лет)
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Аргентина (до 23 лет)
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ирак (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Аргентина (до 23 лет)
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Ирак (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Марокко (до 23 лет)
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Марокко (до 23 лет)
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Ирак (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аргентина (до 23 лет)
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Испания (до 23 лет) Пубиль Марк 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Заканчивается у нас постепенно первый тайм, по такой игре на перерыв команды рискуют уйти при нулях на табло. 
  • Желтая карточка
    39'
    Полузащитник сборной Марокко Ильяс Ахомаш получил жёлтую карточку за отмашку в центре поля против Солера. 
  • 38'
    Альварес совершил рывок по правому флангу и затем решил пробить в дальний угол ворот с дальней дистанции, мя сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 37'
    Ахомаш со стандарта закрутил мяч в центр к линии вратарской, Рульи уверенно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Бельтран на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Рахими. Игроки сборной Марокко вновь заработали довольно опасный стандарт. 
  • Угловой
    35'
    Хакими с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки сборной Аргентины сыграли очень внимательно и спокойно выбили мяч на правую половину поля. 
  • 34'
    Хакими совершил рывок по правому флангу и затем выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника сборной Аргентины и ушёл на угловой. 
  • 33'
    Мунир попал под прессинг в своей штрафной площади, но голкипер сборной Марокко сыграл без ошибок и выбил мяч к центру поля. 
  • Судья
    32'
    Отаменди на правой половине поля на грани фола сыграл против Рахими, но на этот раз нарушение правил зафиксировано не было. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Сенон перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади сборной Марокко, правила были нарушены против Эль-Уахди. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Отаменди в центре поля нарушил правила против Ахомаша. Игроки сборной Марокко не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 29'
    Бен-Сегир разогнал атаку по левому флангу и затем сделал проникающую передачу в центр к линии штрафной площади, Рахими не смог подстроиться под мяч. 
  • 28'
    Сенон перехватил мяч на левой половине поля у штрафной площади сборной Марокко, но обострить ситуацию на поле у Кевина не получилось. 
  • 27'
    В достаточно среднем темпе действуют сборные Аргентины и Марокко, но всё же и сыграться у футболистов времени было не так много. 
  • 26'
    Альмада со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Отаменди под давлением соперника головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
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    • Фол, нарушение
      25'
      Ричардсон на правой половине поля нарушил правила против Бельтрана. Аргентина заработала достаточно неплохой стандарт. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Таргаллин на половине поля сборной Аргентины достаточно грубо сыграл против Альвареса, но вновь главный арбитр матча решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • 23'
      Эль-Ханнус с правого фланга попытался выполнить проникающую передачу на ближний угол штрафной площади, Солер вместе с партнёрами по команде уверенно перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Хакими в центре поля перехватил мяч у Альвареса, а затем один из лидеров сборной Аргентины нарушил правила против капитана сборной Марокко. 
    • 21'
      Ахомаш получил мяч на правой половине поля, далее Ильяс сместился к радиусу штрафной площади и пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 20'
      Довольно много у нас позиционной борьбы в центре поля стало в последние минуты. 
    • 19'
      Из глубины поля последовал заброс к радиусу штрафной площади сборной Марокко, Мунир спокойно вышел за пределы штрафной и головой выбил мяч в аут. 
    • 18'
      Не получается игра у Марокко в атаке, даже за счёт забросов через фланги пока что что-то создать не получается. 
    • Офсайд
      17'
      Альмада разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Бельтран сделал передачу к боковой линии штрафной площади, где уже боковой арбитр зафиксировал непонятный офсайд. 
    • 16'
      Альмада с правого фланга от угла штрафной площади выполнил слишком сильную подачу на дальний угол вратарской, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • 15'
      На стадионе "Жеффруа-Гишар" сегодня довольно много болельщиков сборной Марокко, поддержка у команды тарика Сектьюи очень хорошая. 
    • 14'
      Марокко всё же решил перестроиться на игру от обороны, что уже более ожидаемо от этого матча. 
    • 13'
      С правой половины поля из-за пределов штрафной площади последовал удар по воротам в исполнении Сенона, мяч попал в защитника сборной Марокко. 
    • 12'
      Альмада со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Ричардсон на своей половине поля нарушил правила против Медины. Игроки сборной Аргентины вновь тщательно готовятся к стандарту. 
    • 10'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Бельтрану по правой половине поля, но под давлением соперника ему не удалось зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Ахомаш в центре поля у бровка отмахнулся от Солера. Пока что главный арбитр матча не спешит показывать жёлтые карточки. 
    • 8'
      Постепенно Аргентина начинает работать больше с мячом, но пока что дальше центра поля у команды Хавьера Маскерано толком продвинуться не получается. 
    • 7'
      Игроки сборной Аргентины решили разыграть корнер без прямой подачи в штрафную площадь, а уже подача в штрафную площадь с левого фланга у Сенона не получилась. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Рахими на своей половине поля нарушил правила против Эссе. Теперь уже Аргентина тщательно готовится к стандарту. 
    • Угловой
      5'
      Бен-Сегир с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Аргентины уверенно перехватили мяч и едва не провели контратаку. 
    • 4'
      Ахомаш со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Хулио Альварес отработал в обороне, но под давлением соперника пришлось выбивать мяч головой на угловой. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Солер на правом фланге нарушил правила против Ахомаша. Игроки сборной Марокко заработали достаточно неплохой стандарт. 
    • 2'
      Игроки сборной Марокко пока что по большей части работают с мячом и стараются выискивать слабые места в обороне Аргентины. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня для Аргентины конечно же важно начать турнир с победы, чтобы более спокойно чувствовать себя в группе, но справиться просто так против крепкой команды Марокко будет проблематично. 
    • Первый тайм
    • 39'
      Ахомаш Ильяс получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 33.3% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аргентина (до 23 лет) 0:0 Марокко (до 23 лет)

    Исход игры
    Аргентина (до 23 лет)
    96% (121)
    Ничья
    2.4% (3)
    Марокко (до 23 лет)
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (51)
    Меньше
    55.26% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    39.47% (45)
    Нет
    60.53% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Аргентина (до 23 лет)
    33.3% (42)
    2:1 Аргентина (до 23 лет)
    26.2% (33)
    1:0 Аргентина (до 23 лет)
    15.1% (19)
    3:1 Аргентина (до 23 лет)
    5.6% (7)
    3:0 Аргентина (до 23 лет)
    4.8% (6)
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    Марокко (до 23 лет)
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