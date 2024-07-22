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Тур: 1. Стадион: .
Аргентина (до 23 лет)
 
Позже
Марокко (до 23 лет)
Прогнозы 55
Аргентина (до 23 лет) 96.4% (53)
X 1.8% (1)
Марокко (до 23 лет) 1.8% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аргентина (до 23 лет)
Ничья
Марокко (до 23 лет)
1.65
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4.10
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5.10
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Результаты последних матчей

Аргентина (до 23 лет)
(19 матчей)
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 поражения
Бразилия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:3 Аргентина (до 23 лет) - Венесуэла (до 23 лет) 2:2 Аргентина (до 23 лет) - Уругвай (до 23 лет) 3:3
Чили (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:5 Перу (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 0:2 Аргентина (до 23 лет) - Гондурас (до 23 лет) 1:1 Аргентина (до 23 лет) - Алжир (до 23 лет) 2:1 Португалия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 2:0 Нигерия (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Аргентина (до 23 лет) - Бразилия (до 23 лет) 3:0 Аргентина (до 23 лет) - Сербия (до 23 лет) 2:0 Аргентина (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 1:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:2
Марокко (до 23 лет)
(10 матчей)
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 поражения
Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:1 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 22 лет) 2:1 Марокко (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0 Китай (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 0:3
Англия (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:3 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:2 Беларусь (олимп) - Марокко (до 23 лет) 0:0 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 23 лет) 3:4 Ботсвана (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:0 Марокко (до 23 лет) - Камерун (до 23 лет) 2:2

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Аргентина (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ирак (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Ирак (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аргентина (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Ирак (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аргентина (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2024, осталось 2 дня 8 часов 43 минуты.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 55
    Аргентина (до 23 лет) 96.4% (53)
    X 1.8% (1)
    Марокко (до 23 лет) 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аргентина (до 23 лет)
    Ничья
    Марокко (до 23 лет)
    1.65
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    4.10
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    5.10
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет)

    Исход игры
    Аргентина (до 23 лет)
    96.4% (53)
    Ничья
    1.8% (1)
    Марокко (до 23 лет)
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.41% (31)
    Меньше
    42.59% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    51.85% (28)
    Нет
    48.15% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Аргентина (до 23 лет)
    32.7% (18)
    2:0 Аргентина (до 23 лет)
    29.1% (16)
    1:0 Аргентина (до 23 лет)
    12.7% (7)
    3:1 Аргентина (до 23 лет)
    10.9% (6)
    3:0 Аргентина (до 23 лет)
    5.5% (3)
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    Марокко (до 23 лет)
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