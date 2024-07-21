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Тур: 1. Стадион: .
Египет (до 23 лет)
 
Позже
Доминиканская Республика (до 23 лет)
Прогнозы 54
Египет (до 23 лет) 94.4% (51)
X 1.9% (1)
Доминиканская Республика (до 23 лет) 3.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Египет (до 23 лет)
Ничья
Доминиканская Республика (до 23 лет)
1.22
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6.20
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9.93
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Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Египет (до 23 лет)
(12 матчей)
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 поражений
Бразилия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:2 Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0
Уганда (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 2:3 Египет (до 23 лет) - Турция-2 1:1 Египет (до 23 лет) - Нидерланды 0:3 Коста-Рика (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1 () - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1
Доминиканская Республика (до 23 лет)
(3 матча)
100%
0 побед 0 ничьих 3 поражения
Коста-Рика (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 5:0 Доминиканская Республика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:4 Мексика (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 4:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Египет (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2024, осталось 2 дня 10 часов 43 минуты.



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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 54
    Египет (до 23 лет) 94.4% (51)
    X 1.9% (1)
    Доминиканская Республика (до 23 лет) 3.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Египет (до 23 лет)
    Ничья
    Доминиканская Республика (до 23 лет)
    1.22
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    6.20
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    9.93
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    Прогнозы на матч Египет (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет)

    Исход игры
    Египет (до 23 лет)
    94.5% (52)
    Ничья
    1.8% (1)
    Доминиканская Республика (до 23 лет)
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (27)
    Меньше
    50% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    35.19% (19)
    Нет
    64.81% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Египет (до 23 лет)
    32.7% (18)
    2:1 Египет (до 23 лет)
    29.1% (16)
    1:0 Египет (до 23 лет)
    16.4% (9)
    3:0 Египет (до 23 лет)
    10.9% (6)
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    Египет (до 23 лет)
    Доминиканская Республика (до 23 лет)
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