Тур: 1. Стадион: Стад де ля Божуар.
Результаты последних матчей
Египет (до 23 лет)
(12 матчей)
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 поражений
Бразилия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:2 Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0
Уганда (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 2:3 Египет (до 23 лет) - Турция-2 1:1 Египет (до 23 лет) - Нидерланды 0:3 Коста-Рика (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1 () - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1
Доминиканская Республика (до 23 лет)
(3 матча)
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
Прогнозы на матч Египет (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет)
Исход игры
Египет (до 23 лет)
94.5% (52)
Ничья
1.8% (1)
Доминиканская Республика (до 23 лет)
3.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
50% (27)
Меньше
50% (27)
Обе команды забьют
Да
35.19% (19)
Нет
64.81% (35)
Популярный счёт
2:0 Египет (до 23 лет)
32.7% (18)
2:1 Египет (до 23 лет)
29.1% (16)
1:0 Египет (до 23 лет)
16.4% (9)
3:0 Египет (до 23 лет)
10.9% (6)
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