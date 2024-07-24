Тур: 1. Стадион: Матмю Атлантик.
1:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
19'
1:0
25'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Такаи КотаЗащитник
-
16 Охата АюмуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хиракава ЮПолузащитник
-
10 Саито КокиНападающий
-
11 Хосоя МаоНападающий
-
14 Мито ШунсукеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сато КейнПолузащитник
- Нападающий
-
13 Араки РётароНападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Энсисо ХулиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
История личных встреч
Япония (до 23 лет)
Парагвай (до 23 лет)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Япония (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мито Шунсуке
|1
|1
Парагвай (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Япония (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Парагвай (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виера Вильдер
|0
|1
Результаты последних матчей
Япония (до 23 лет)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Япония (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:0 Катар (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:4 Япония (до 23 лет) - Южная Корея (до 23 лет) 0:1
ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:2 Япония (до 23 лет) - Китай (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Япония (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет) 0:0 Палестина (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) - Пакистан (до 23 лет) 6:0 Япония (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 3:0 Узбекистан (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:0 Южная Корея (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:3 Япония (до 23 лет) - Таджикистан (до 23 лет) 3:0 Япония (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 0:0 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 1:2 Гонконг (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет) - Камбоджа (до 23 лет) 4:0 Мексика (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 3:1 Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1
Парагвай (до 23 лет)
(11 матчей)
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 поражения
Парагвай (до 23 лет) - Венесуэла (до 23 лет) 2:0 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:3 Бразилия (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 0:1 Чили (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 2:1
Парагвай (до 23 лет) - Перу (до 23 лет) 1:0 Парагвай (до 23 лет) - Уругвай (до 23 лет) 4:3 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:0 Парагвай (до 23 лет) - Англия (до 21 года) 0:4 Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:2 Гвинея (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:3
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в плей-офф
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|2
|Гвинея (до 23 лет)
|Диавара Амаду
|1
|Испания (до 23 лет)
|Гомес Серхио
|1
|Новая Зеландия (до 23 лет)
|Уэйн Бен
|1
|Новая Зеландия (до 23 лет)
|Гарбетт Мэттью
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Фернандес Игнасио II
|1
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Ди Чезаре Марко
|1
|Марокко (до 23 лет)
|Таргаллин Уссама
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Япония (до 23 лет) 1:0 Парагвай (до 23 лет)
Исход игры
Япония (до 23 лет)
73.7% (87)
Ничья
13.6% (16)
Парагвай (до 23 лет)
12.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (68)
Меньше
39.29% (44)
Обе команды забьют
Да
73.21% (82)
Нет
26.79% (30)
Популярный счёт
2:1 Япония (до 23 лет)
41.5% (49)
1:0 Япония (до 23 лет)
19.5% (23)
1:1 Ничья
11.9% (14)
1:2 Парагвай (до 23 лет)
9.3% (11)
2:0 Япония (до 23 лет)
4.2% (5)
3:1 Япония (до 23 лет)
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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