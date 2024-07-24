☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 1. Стадион: .
Япония (до 23 лет)
1:0
Первый тайм: 43'
Парагвай (до 23 лет)
0'
1:0
19' Гол
Мито Шунсуке
25' Красная карточка
Виера Вильдер

Ход матча

19'
Мито Шунсуке
1:0
25'
 
Виера Вильдер

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 114
Япония (до 23 лет) 73.7% (84)
X 14% (16)
Парагвай (до 23 лет) 12.3% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Япония (до 23 лет)
Ничья
Парагвай (до 23 лет)
2.08
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3.65
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3.90
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Япония (до 23 лет)
Парагвай (до 23 лет)

История личных встреч

Япония (до 23 лет)
Парагвай (до 23 лет)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

МФВТ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Япония (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мито Шунсуке 1 1
Парагвай (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Япония (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Парагвай (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виера Вильдер 0 1

Результаты последних матчей

Япония (до 23 лет)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Япония (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:0 Катар (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:4 Япония (до 23 лет) - Южная Корея (до 23 лет) 0:1
ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:2 Япония (до 23 лет) - Китай (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Япония (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет) 0:0 Палестина (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) - Пакистан (до 23 лет) 6:0 Япония (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 3:0 Узбекистан (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:0 Южная Корея (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:3 Япония (до 23 лет) - Таджикистан (до 23 лет) 3:0 Япония (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 0:0 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 1:2 Гонконг (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет) - Камбоджа (до 23 лет) 4:0 Мексика (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 3:1 Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1
Парагвай (до 23 лет)
(11 матчей)
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 поражения
Парагвай (до 23 лет) - Венесуэла (до 23 лет) 2:0 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:3 Бразилия (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 0:1 Чили (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 2:1
Парагвай (до 23 лет) - Перу (до 23 лет) 1:0 Парагвай (до 23 лет) - Уругвай (до 23 лет) 4:3 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:0 Парагвай (до 23 лет) - Англия (до 21 года) 0:4 Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:2 Гвинея (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (до 23 лет)
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Парагвай (до 23 лет)
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (до 23 лет)
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Парагвай (до 23 лет)
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Япония (до 23 лет)
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Парагвай (до 23 лет)
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 2
Гвинея (до 23 лет) Диавара Амаду 1
Испания (до 23 лет) Гомес Серхио 1
Новая Зеландия (до 23 лет) Уэйн Бен 1
Новая Зеландия (до 23 лет) Гарбетт Мэттью 1
Весь список

Топ нарушителей
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 1
Аргентина (до 23 лет) Ди Чезаре Марко 1
Марокко (до 23 лет) Таргаллин Уссама 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    42'
    Не удалось парагвайцам проникнуть в чужую штрафную, а Гомес тут сорвал контратаку соперника. Пока устное внушение от Летексье.
  • 40'
    Да, последние несколько минут можно смело вычеркнуть из памяти, вообще никаких событий в игре нет.
  • 38'
    Стремятся к нулю скорости в эти минуты встречи, совершенно не понимают парагвайцы, как им атаковать в меньшинстве.
  • Фол, нарушение
    36'
    Один из самых известных парагвайских игроков Энсисо, представляющий "Брайтон", фолит на фланге атаки против Ямамото.
  • Замена
    34'
    Кейн Сато появляется на поле вместо Ю Хиракавы.
  • Травма, повреждение
    33'
    И всё-таки Хиракава, судя по всему, игру продолжить не может. Снова врачи на поле, требуются носилки.
  • 32'
    Секине приблизился к штрафной площади сборной Парагвая по центру и неплохо двинул метров с 22, но мяч прошел над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    31'
    В четыре раза чаще фолят парагвайцы в первые полчаса - восемь нарушений против двух у японцев.
  • 30'
    И снова капитан японцев Фудзита исполняет заброс в чужую штрафную, в этот раз мяч уходит за лицевую линию.
  • 29'
    Всё-таки пытаются японцы находить пути к штрафной площади соперника, хороший заброс Фудзиты едва не привел к моменту, но Фернандес своевременно вышел к границе штрафной.
  • 27'
    Да, есть ощущение, что при таком раскладе игра у нас сильно потеряет в зрелищности - сборная Японии будет спокойно контролировать мяч.
  • Травма, повреждение
    26'
    Всё это время Хиракаве оказывали медицинскую помощь, но всё же полузащитник сборной Японии готов продолжать.
  • Красная карточка
    25'
    Да, Парагвай остается в меньшинстве, Виера за безрассудную игру выдворяется с поля!
  • Видеоповтор
    24'
    И действительно, Франсуа Летексье призывают к монитору, чтобы проверить действия Виеры на предмет прямой красной карточки.
  • Фол, нарушение
    23'
    Виера жестко фолит в центре поля против Хиракавы, эпизод, который может не закончиться просто так.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      21'
      Саито получает мяч на правом краю штрафной и пробивает низом в дальний угол, но совсем немного не попадает в цель!
    • 20'
      Да, всё-таки сумели японцы забить быстрый гол, чуть лучше они смотрелись в начале этой встречи.
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ШУНСУКЕ МИТО!
      Охата получил мяч на левом краю штрафной и покатил по диагонали назад, Мито легко переложил снаряд под правую и пробил точно в ближний угол!
    • 17'
      Японцы же в начале мая выиграли молодежный Кубок Азии, в финале одолев Узбекистан с минимальным счётом благодаря голу Фуки Ямады, которого в заявке нынче нет.
    • 16'
      Напомним, что сборная Парагвая выиграла южноамериканский отбор, финишировав первой в группе с Аргентиной, Бразилией и Венесуэлой. Действующие олимпийские чемпионы бразильцы в Париж не отобрались.
    • 15'
      Саито протащил мяч до чужой штрафной площади, но вместо удара решил сыграть тонко - парагвайцы не пустили к мячу форварда японцев.
    • Судья
      14'
      Интересно, что сегодняшний матч обслуживает француз Франсуа Летексье, который полторы недели назад работал на финальном матче Евро-2024.
    • 13'
      Фернандес получает мяч на левом краю штрафной и с острого угла стреляет по воротам - снаряд попадает в сетку с внешней стороны.
    • 12'
      Впрочем, сегодня рассчитывать на голевую феерию вряд ли приходится, по крайней мере начало встречи не слишком радует глаз.
    • 10'
      При этом в Афинах наши команды встречались на групповом этапе, тогда парагвайцы победили в результативной игре - 4:3.
    • 9'
      Сборная Парагвая последний раз участвовала в Олимпийских играх в 2004 года и дошла до финала, где минимально уступила сборной Аргентины.
    • Желтая карточка
      8'
      Жестковато играют парагвайцы, Фернандес за локти в верховой борьбе с Секине получает предупреждение.
    • 7'
      Штрафной с левого фланга исполнил Ямамото, однако мяч улетает за ворота парагвайской команды.
    • 6'
      Отметим, что сборная Японии с 1996 года регулярно играет на Олимпийских играх, дважды азиаты становились четвертыми - в Лондоне и Токио.
    • Угловой
      5'
      Секине после навеса с углового в исполнении Ямамото пробивает головой под перекладину, однако Фернандес в прыжке отводит угрозу!
    • 3'
      Напомним, что в рамках группы D чуть позже сыграют сборные Мали и Израиля. Кто здесь фаворит, однозначно сказать не получится.
    • 2'
      Первую попытку удара предпринял парагваец Кабальеро, однако японцы эту попытку накрыли.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Япония (до 23 лет) 1:0 Парагвай (до 23 лет)

    Исход игры
    Япония (до 23 лет)
    73.7% (87)
    Ничья
    13.6% (16)
    Парагвай (до 23 лет)
    12.7% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.71% (68)
    Меньше
    39.29% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    73.21% (82)
    Нет
    26.79% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Япония (до 23 лет)
    41.5% (49)
    1:0 Япония (до 23 лет)
    19.5% (23)
    1:1 Ничья
    11.9% (14)
    1:2 Парагвай (до 23 лет)
    9.3% (11)
    2:0 Япония (до 23 лет)
    4.2% (5)
    3:1 Япония (до 23 лет)
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    Япония (до 23 лет)
    Парагвай (до 23 лет)
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