Япония (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет)

Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет)

Катар (до 23 лет) - Япония (до 23 лет)

Япония (до 23 лет) - Южная Корея (до 23 лет)

19.04.2024

ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет)

0:2

16.04.2024

Япония (до 23 лет) - Китай (до 23 лет)

1:0

21.11.2023

Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет)

0:0

12.09.2023

Япония (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет)

0:0

09.09.2023

Палестина (до 23 лет) - Япония (до 23 лет)

0:1

06.09.2023

Япония (до 23 лет) - Пакистан (до 23 лет)

6:0

18.06.2022

Япония (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет)

3:0

15.06.2022

Узбекистан (до 23 лет) - Япония (до 23 лет)

2:0

12.06.2022

Южная Корея (до 23 лет) - Япония (до 23 лет)

0:3

09.06.2022

Япония (до 23 лет) - Таджикистан (до 23 лет)

3:0

06.06.2022

Япония (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет)

0:0

03.06.2022

ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет)

1:2

28.10.2021

Гонконг (до 23 лет) - Япония (до 23 лет)

0:4

26.10.2021

Япония (до 23 лет) - Камбоджа (до 23 лет)

4:0

06.08.2021

Мексика (до 23 лет) - Япония (до 23 лет)

3:1

03.08.2021

Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет)

0:1