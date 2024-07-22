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Тур: 1. Стадион: .
Япония (до 23 лет)
 
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Парагвай (до 23 лет)
Прогнозы 48
Япония (до 23 лет) 64.6% (31)
X 18.8% (9)
Парагвай (до 23 лет) 16.7% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Япония (до 23 лет)
Ничья
Парагвай (до 23 лет)
2.25
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3.30
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3.15
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Япония (до 23 лет)
Парагвай (до 23 лет)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

МФВТ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Результаты последних матчей

Япония (до 23 лет)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Япония (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:0 Катар (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:4 Япония (до 23 лет) - Южная Корея (до 23 лет) 0:1
ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:2 Япония (до 23 лет) - Китай (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Япония (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет) 0:0 Палестина (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) - Пакистан (до 23 лет) 6:0 Япония (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 3:0 Узбекистан (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:0 Южная Корея (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:3 Япония (до 23 лет) - Таджикистан (до 23 лет) 3:0 Япония (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 0:0 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 1:2 Гонконг (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет) - Камбоджа (до 23 лет) 4:0 Мексика (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 3:1 Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1
Парагвай (до 23 лет)
(11 матчей)
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 поражения
Парагвай (до 23 лет) - Венесуэла (до 23 лет) 2:0 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:3 Бразилия (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 0:1 Чили (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 2:1
Парагвай (до 23 лет) - Перу (до 23 лет) 1:0 Парагвай (до 23 лет) - Уругвай (до 23 лет) 4:3 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:0 Парагвай (до 23 лет) - Англия (до 21 года) 0:4 Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:2 Гвинея (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:3

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Япония (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Япония (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Япония (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • Текстовая онлайн трансляция матча Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2024, осталось 2 дня 12 часов 42 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 48
    Япония (до 23 лет) 64.6% (31)
    X 18.8% (9)
    Парагвай (до 23 лет) 16.7% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Япония (до 23 лет)
    Ничья
    Парагвай (до 23 лет)
    2.25
    Реклама, fon.bet
    3.30
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    3.15
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    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет)

    Исход игры
    Япония (до 23 лет)
    64.6% (31)
    Ничья
    18.8% (9)
    Парагвай (до 23 лет)
    16.7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.09% (32)
    Меньше
    31.91% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    85.11% (40)
    Нет
    14.89% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Япония (до 23 лет)
    50% (24)
    1:1 Ничья
    16.7% (8)
    1:2 Парагвай (до 23 лет)
    12.5% (6)
    1:0 Япония (до 23 лет)
    10.4% (5)
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    Япония (до 23 лет)
    Парагвай (до 23 лет)
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