Тур: 1. Стадион: Матмю Атлантик.
История личных встреч
Япония (до 23 лет)
Парагвай (до 23 лет)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Результаты последних матчей
Япония (до 23 лет)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Япония (до 23 лет) - Узбекистан (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:0 Катар (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:4 Япония (до 23 лет) - Южная Корея (до 23 лет) 0:1
ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:2 Япония (до 23 лет) - Китай (до 23 лет) 1:0 Япония (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:0 Япония (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет) 0:0 Палестина (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:1 Япония (до 23 лет) - Пакистан (до 23 лет) 6:0 Япония (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 3:0 Узбекистан (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 2:0 Южная Корея (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:3 Япония (до 23 лет) - Таджикистан (до 23 лет) 3:0 Япония (до 23 лет) - Саудовская Аравия (до 23 лет) 0:0 ОАЭ (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 1:2 Гонконг (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4 Япония (до 23 лет) - Камбоджа (до 23 лет) 4:0 Мексика (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 3:1 Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1
Парагвай (до 23 лет)
(11 матчей)
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 поражения
Парагвай (до 23 лет) - Венесуэла (до 23 лет) 2:0 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:3 Бразилия (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 0:1 Чили (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 2:1
Парагвай (до 23 лет) - Перу (до 23 лет) 1:0 Парагвай (до 23 лет) - Уругвай (до 23 лет) 4:3 Аргентина (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Парагвай (до 23 лет) 3:0 Парагвай (до 23 лет) - Англия (до 21 года) 0:4 Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:2 Гвинея (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:3
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
Прогнозы на матч Япония (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет)
Исход игры
Япония (до 23 лет)
64.6% (31)
Ничья
18.8% (9)
Парагвай (до 23 лет)
16.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
68.09% (32)
Меньше
31.91% (15)
Обе команды забьют
Да
85.11% (40)
Нет
14.89% (7)
Популярный счёт
2:1 Япония (до 23 лет)
50% (24)
1:1 Ничья
16.7% (8)
1:2 Парагвай (до 23 лет)
12.5% (6)
1:0 Япония (до 23 лет)
10.4% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!