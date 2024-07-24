Тур: 1. Стадион: Гроупама Арена.
0:0
Первый тайм: 42'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Амин ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Саад КаррарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Основной состав
-
12 Фесюн КирилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хлань МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Федор ОлегПолузащитник
- Нападающий
Результаты последних матчей
Ирак (до 23 лет)
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ирак (до 23 лет) - Индонезия (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:0 Ирак (до 23 лет) - Вьетнам (до 23 лет) 1:0 Саудовская Аравия (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 1:2
Таджикистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:4 Ирак (до 23 лет) - Таиланд (до 23 лет) 0:2 Ирак (до 23 лет) - Кувейт (до 23 лет) 2:2 Восточный Тимор (до 23 года) - Ирак (до 23 лет) 0:6 Ирак (до 23 лет) - Макао (до 23 лет) 13:0 Узбекистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:2 Ирак (до 23 лет) - Кувейт (до 23 лет) 3:1 Ирак (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 1:1 Иордания (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 1:1 Ирак (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет) 3:0 Ирак (до 23 лет) - Мальдивы (до 23 лет) 4:0 Таиланд (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 1:1 Бахрейн (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:2 Ирак (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 1:1 Ирак (до 23 лет) - Иран (до 23 лет) 0:0 Туркменистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 0:2
Украина (до 23 лет)
(5 матчей)
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|2
|Гвинея (до 23 лет)
|Диавара Амаду
|1
|Испания (до 23 лет)
|Гомес Серхио
|1
|Новая Зеландия (до 23 лет)
|Уэйн Бен
|1
|Новая Зеландия (до 23 лет)
|Гарбетт Мэттью
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Фернандес Игнасио II
|1
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|1
|Аргентина (до 23 лет)
|Ди Чезаре Марко
|1
|Марокко (до 23 лет)
|Таргаллин Уссама
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ирак (до 23 лет) 0:0 Украина (до 23 лет)
Исход игры
Ирак (до 23 лет)
9.6% (12)
Ничья
15.2% (19)
Украина (до 23 лет)
75.2% (94)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (64)
Меньше
42.86% (48)
Обе команды забьют
Да
69.64% (78)
Нет
30.36% (34)
Популярный счёт
1:2 Украина (до 23 лет)
38.4% (48)
1:1 Ничья
13.6% (17)
0:1 Украина (до 23 лет)
13.6% (17)
0:2 Украина (до 23 лет)
8% (10)
2:1 Ирак (до 23 лет)
4.8% (6)
1:3 Украина (до 23 лет)
3.2% (4)
1:0 Ирак (до 23 лет)
1.6% (2)
0:3 Украина (до 23 лет)
1.6% (2)
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