Ирак (до 23 лет) - Индонезия (до 23 лет)

Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет)

Ирак (до 23 лет) - Вьетнам (до 23 лет)

Саудовская Аравия (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет)

19.04.2024

Таджикистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет)

2:4

16.04.2024

Ирак (до 23 лет) - Таиланд (до 23 лет)

0:2

12.09.2023

Ирак (до 23 лет) - Кувейт (до 23 лет)

2:2

09.09.2023

Восточный Тимор (до 23 года) - Ирак (до 23 лет)

0:6

06.09.2023

Ирак (до 23 лет) - Макао (до 23 лет)

13:0

11.06.2022

Узбекистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет)

2:2

07.06.2022

Ирак (до 23 лет) - Кувейт (до 23 лет)

3:1

04.06.2022

Ирак (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет)

1:1

01.06.2022

Иордания (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет)

1:1

31.10.2021

Ирак (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет)

3:0

25.10.2021

Ирак (до 23 лет) - Мальдивы (до 23 лет)

4:0

14.01.2020

Таиланд (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет)

1:1

11.01.2020

Бахрейн (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет)

2:2

08.01.2020

Ирак (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет)

1:1

26.03.2019

Ирак (до 23 лет) - Иран (до 23 лет)

0:0

24.03.2019

Туркменистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет)

0:2