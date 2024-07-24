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Тур: 1. Стадион: .
Ирак (до 23 лет)
0:0
Первый тайм: 42'
Украина (до 23 лет)
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогнозы 121
Ирак (до 23 лет) 9.9% (12)
X 14% (17)
Украина (до 23 лет) 76% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ирак (до 23 лет)
Ничья
Украина (до 23 лет)
5.10
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3.55
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1.88
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ирак (до 23 лет)
Украина (до 23 лет)

Результаты последних матчей

Ирак (до 23 лет)
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ирак (до 23 лет) - Индонезия (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:0 Ирак (до 23 лет) - Вьетнам (до 23 лет) 1:0 Саудовская Аравия (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 1:2
Таджикистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:4 Ирак (до 23 лет) - Таиланд (до 23 лет) 0:2 Ирак (до 23 лет) - Кувейт (до 23 лет) 2:2 Восточный Тимор (до 23 года) - Ирак (до 23 лет) 0:6 Ирак (до 23 лет) - Макао (до 23 лет) 13:0 Узбекистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:2 Ирак (до 23 лет) - Кувейт (до 23 лет) 3:1 Ирак (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 1:1 Иордания (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 1:1 Ирак (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет) 3:0 Ирак (до 23 лет) - Мальдивы (до 23 лет) 4:0 Таиланд (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 1:1 Бахрейн (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:2 Ирак (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 1:1 Ирак (до 23 лет) - Иран (до 23 лет) 0:0 Туркменистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 0:2
Украина (до 23 лет)
(5 матчей)
100%
5 побед 0 ничьих 0 поражений
Украина (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 20 лет) 2:2 Украина (до 23 лет) - Япония (до 19 лет) 2:1 Украина (до 23 лет) - Панама (до 23 лет) 2:0 Украина (до 23 лет) - Италия (до 21 года) 4:0
Индонезия (до 20 лет) - Украина (до 23 лет) 0:3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ирак (до 23 лет)
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Украина (до 23 лет)
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Аргентина (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ирак (до 23 лет)
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Украина (до 23 лет)
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аргентина (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Украина (до 23 лет)
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Аргентина (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ирак (до 23 лет)
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 2
Гвинея (до 23 лет) Диавара Амаду 1
Испания (до 23 лет) Гомес Серхио 1
Новая Зеландия (до 23 лет) Уэйн Бен 1
Новая Зеландия (до 23 лет) Гарбетт Мэттью 1
Весь список

Топ нарушителей
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Аргентина (до 23 лет) Фернандес Игнасио II 1
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 1
Аргентина (до 23 лет) Ди Чезаре Марко 1
Марокко (до 23 лет) Таргаллин Уссама 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    41'
    Ушел от соперника на скорости Крупский по флангу, сместился в центр, обыграл защитника и пробил в ближний угол, но в падении Хасан отбил сферу в сторону.
  • 40'
    Со штрафного навесил Амин на линию вратарской, но на выходе спокойно Фесюн вынес сферу кулаком на фланг.
  • 39'
    В центре поля Амин грамотно подставился на чужой половине поля и вынудил нарушить правила Батагова. Штрафной удар исполнять будут иракцы. 
  • Опасный момент
    38'
    Сместился с левого фланга в штрафную вдоль лицевой линии Брагару, обыграл двоих защитников и прострелил в центр на Хланя, но тот в касание пробил в сетку с внешней стороны ворот.
  • 37'
    Убегал в контратаку по флангу Али и подал в центр штрафной, но здесь спокойно мяч головой вынес в сторону Батагов.
  • 36'
    Тонко отдавал пас в штрафную Сикан на ход Хланю, но тот упал в борьбе с защитником. Судья проигнорировал этот эпизод.
  • 35'
    Мартынюк далеко вбросил аут в центр штрафной, но здесь удар Сикана пяткой заблокировали защитники. 
  • 34'
    После розыгрыша углового пробивал Брагару с линии чужой штрафной, но мяч полетел намного выше перекладины. 
  • 33'
    В центре поля перехватил снаряд Таловеров и тут же забросил на Брагару, но тот не смог переиграть Али один на один.
  • 32'
    Зацепился Сикан на чужой половине поля за мяч и сбросил головой на Михайленко, но тому оторваться от опеки так и не удалось.
  • 31'
    Ушел от соперника Хлань на скорости по флангу и прострелил в штрафную, но снова первыми на мяче оказались защитники.
  • 30'
    После заброса от Брагару подхватил мяч на фланге Хлань и пробил с лету, но мяч упал сверху на сетку.
  • 29'
    На правой бровке подхватил снаряд Хлань и подал на дальнюю штангу, где пробил по воротам Рубчинский, но мяч угодил точно в корпус защитнику.
  • 28'
    В центре поля Михайленко наступил на ногу сопернику в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут азиаты. 
  • Желтая карточка
    27'
    После совещаний с ассистентами арбитр показал отложенную желтую карточку за фол Крыськиву.
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    • 26'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Тахсин. Потребуется ему медицинская помощь.
    • 25'
      Оттолкнул соперника руками на чужой половине поля Крыськив. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Ирака.
    • 24'
      В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
    • 23'
      Крупский подключился к атаке своей команды по флангу и забросил в штрафную на Хланя, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
    • Офсайд
      22'
      Хлань вырезал пас в штрафную соперника на ход Крыськиву, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
    • 21'
      Долго комбинируют на чужой половине поля украинцы, но пройти массированную оборону соперника пока не удается.
    • 20'
      Сместился с фланга в штрафную соперника Брагару, но напоролся на Али, который в чистом подкате отобрал мяч.
    • 19'
      Забросил в штрафную с левого фланга Каррар на ход Хуссейну, но тому добраться до мяча головой помешал Таловеров.
    • 18'
      Отдавал проникающий пас Байеш в штрафную на Мохаммеда, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 17'
      Отдавал пас с центра поля Брагару на ход Сикану, но тот проиграл верховую дуэль Али, так что пробить не удалось.
    • 16'
      Отличным пасом Хлань выводил на ворота соперника Сикана, но в последний момент сферу перехватил Тахсин.
    • 15'
      С угла поля навес исполнял Крыськив на ближнюю штангу, где пробил головой Михайленко, но точности ему явно не хватило.
    • Опасный момент
      14'
      Разыграли угловой украинцы, после чего с угла штрафной Крыськив попытался закрутить в дальнюю девятку, но в падении смог отбить сферу в сторону Хасан.
    • 13'
      Теперь уже Брагару взял инициативу на себя, убежал по флангу и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.
    • 12'
      Проникающий пас исполнял Батагов в штрафную на Сикана, но тот не смог пробить в борьбе против Али.
    • 11'
      Забросил с правого фланга в штрафную соперника Мустафа на ход Мохаммеду, но тот проиграл борьбу за мяч Таловерову.
    • 10'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Амин и пробил по воротам издали, но точно в руки голкиперу.
    • 9'
      Со штрафного прострелил низом Хуссейн на ближнюю штангу, но здесь в подкате вынес сферу Мартынюк подальше от ворот.
    • 8'
      На своей половине поля Крыськив теперь уже в подкате заехал по ногам Байешу. Штрафной удар исполнят иракцы. 
    • 7'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Мартынюк и пробил в одно касание, но мяч полетел крайне неточно.
    • 6'
      Ворвался в штрафную соперника Рупский на скорости с фланга и упал на газон. Судья не стал назначать пенальти.
    • 5'
      Теперь уже слишком активно прессинговал соперника на фланге Крыськив и в итоге нарушил правила в борьбе с защитником.
    • 4'
      Убегал в контратаку по центру Мохаммед и покатил поперек на Хуссейна, который пробил в касание, но Таловеров смог накрыть этот выстрел в подкате.
    • 3'
      На фланге получил по ногам Крыськив в борьбе против Тахсина. Штрафной удар исполнять будут украинцы. 
    • 2'
      Сразу же забросил Амин на ход Хуссейну, но мяч спокойно а выходе забрал в свои руки голкипер.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграла сборная Ирака!
    • Первый тайм
    • 26'
      Крыськив Дмитрий получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ирак (до 23 лет) 0:0 Украина (до 23 лет)

    Исход игры
    Ирак (до 23 лет)
    9.6% (12)
    Ничья
    15.2% (19)
    Украина (до 23 лет)
    75.2% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (64)
    Меньше
    42.86% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    69.64% (78)
    Нет
    30.36% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Украина (до 23 лет)
    38.4% (48)
    1:1 Ничья
    13.6% (17)
    0:1 Украина (до 23 лет)
    13.6% (17)
    0:2 Украина (до 23 лет)
    8% (10)
    2:1 Ирак (до 23 лет)
    4.8% (6)
    1:3 Украина (до 23 лет)
    3.2% (4)
    1:0 Ирак (до 23 лет)
    1.6% (2)
    0:3 Украина (до 23 лет)
    1.6% (2)
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    Ирак (до 23 лет)
    Украина (до 23 лет)
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