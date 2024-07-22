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Тур: 1. Стадион: .
Ирак (до 23 лет)
 
Позже
Украина (до 23 лет)
Прогнозы 51
Ирак (до 23 лет) 13.7% (7)
X 17.6% (9)
Украина (до 23 лет) 68.6% (35)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ирак (до 23 лет)
Ничья
Украина (до 23 лет)
4.80
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3.55
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1.70
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Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Ирак (до 23 лет)
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ирак (до 23 лет) - Индонезия (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:0 Ирак (до 23 лет) - Вьетнам (до 23 лет) 1:0 Саудовская Аравия (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 1:2
Таджикистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:4 Ирак (до 23 лет) - Таиланд (до 23 лет) 0:2 Ирак (до 23 лет) - Кувейт (до 23 лет) 2:2 Восточный Тимор (до 23 года) - Ирак (до 23 лет) 0:6 Ирак (до 23 лет) - Макао (до 23 лет) 13:0 Узбекистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:2 Ирак (до 23 лет) - Кувейт (до 23 лет) 3:1 Ирак (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 1:1 Иордания (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 1:1 Ирак (до 23 лет) - Бахрейн (до 23 лет) 3:0 Ирак (до 23 лет) - Мальдивы (до 23 лет) 4:0 Таиланд (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 1:1 Бахрейн (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 2:2 Ирак (до 23 лет) - Австралия (до 23 лет) 1:1 Ирак (до 23 лет) - Иран (до 23 лет) 0:0 Туркменистан (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 0:2
Украина (до 23 лет)
(5 матчей)
100%
5 побед 0 ничьих 0 поражений
Украина (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 20 лет) 2:2 Украина (до 23 лет) - Япония (до 19 лет) 2:1 Украина (до 23 лет) - Панама (до 23 лет) 2:0 Украина (до 23 лет) - Италия (до 21 года) 4:0
Индонезия (до 20 лет) - Украина (до 23 лет) 0:3

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Аргентина (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ирак (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Ирак (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аргентина (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа B

Команда И В Н П Г О
1.
Ирак (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аргентина (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ирак (до 23 лет) - Украина (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2024, осталось 2 дня 12 часов 42 минуты.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 51
    Ирак (до 23 лет) 13.7% (7)
    X 17.6% (9)
    Украина (до 23 лет) 68.6% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ирак (до 23 лет)
    Ничья
    Украина (до 23 лет)
    4.80
    Реклама, bettery.ru
    3.55
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    1.70
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    Где смотреть матч Ирак (до 23 лет) - Украина (до 23 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Ирак (до 23 лет) - Украина (до 23 лет)

    Исход игры
    Ирак (до 23 лет)
    13.7% (7)
    Ничья
    17.6% (9)
    Украина (до 23 лет)
    68.6% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.06% (26)
    Меньше
    46.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    63.27% (31)
    Нет
    36.73% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Украина (до 23 лет)
    31.4% (16)
    1:1 Ничья
    15.7% (8)
    0:1 Украина (до 23 лет)
    13.7% (7)
    0:2 Украина (до 23 лет)
    7.8% (4)
    1:3 Украина (до 23 лет)
    5.9% (3)
    2:1 Ирак (до 23 лет)
    5.9% (3)
    1:0 Ирак (до 23 лет)
    3.9% (2)
    0:3 Украина (до 23 лет)
    3.9% (2)
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    Ирак (до 23 лет)
    Украина (до 23 лет)
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