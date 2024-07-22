Тур: 1. Стадион: Парк де Пренс.
Результаты последних матчей
Мали (до 23 лет)
(5 матчей)
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в плей-офф
Прогнозы на матч Мали (до 23 лет) - Израиль (до 23 лет)
Исход игры
Мали (до 23 лет)
42.6% (20)
Ничья
21.3% (10)
Израиль (до 23 лет)
36.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (25)
Меньше
44.44% (20)
Обе команды забьют
Да
73.33% (33)
Нет
26.67% (12)
Популярный счёт
1:2 Израиль (до 23 лет)
25.5% (12)
2:1 Мали (до 23 лет)
23.4% (11)
1:1 Ничья
19.1% (9)
1:0 Мали (до 23 лет)
10.6% (5)
0:2 Израиль (до 23 лет)
4.3% (2)
2:0 Мали (до 23 лет)
4.3% (2)
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