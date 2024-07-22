2 победы 1 ничья 2 поражения

26.05.2016

Мали (до 23 лет) - Болгария (до 21 года)

3:1

24.05.2016

Франция (до 20 лет) - Мали (до 23 лет)

2:1

22.05.2016

Мали (до 23 лет) - Мексика (до 23 лет)

3:3

18.05.2016

Чехия (до 20 лет) - Мали (до 23 лет)

1:0