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Мали (до 23 лет)
 
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Израиль (до 23 лет)
Прогнозы 47
Мали (до 23 лет) 42.6% (20)
X 21.3% (10)
Израиль (до 23 лет) 36.2% (17)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мали (до 23 лет)
Ничья
Израиль (до 23 лет)
2.30
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3.35
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3.40
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Все Коэффициенты

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Япония (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Япония (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Япония (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мали (до 23 лет) - Израиль (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2024, осталось 2 дня 14 часов 42 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 47
    Мали (до 23 лет) 42.6% (20)
    X 21.3% (10)
    Израиль (до 23 лет) 36.2% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мали (до 23 лет)
    Ничья
    Израиль (до 23 лет)
    2.30
    Реклама, bettery.ru
    3.35
    Реклама, bettery.ru
    3.40
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Мали (до 23 лет) - Израиль (до 23 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Мали (до 23 лет) - Израиль (до 23 лет)

    Исход игры
    Мали (до 23 лет)
    42.6% (20)
    Ничья
    21.3% (10)
    Израиль (до 23 лет)
    36.2% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (25)
    Меньше
    44.44% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (33)
    Нет
    26.67% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Израиль (до 23 лет)
    25.5% (12)
    2:1 Мали (до 23 лет)
    23.4% (11)
    1:1 Ничья
    19.1% (9)
    1:0 Мали (до 23 лет)
    10.6% (5)
    0:2 Израиль (до 23 лет)
    4.3% (2)
    2:0 Мали (до 23 лет)
    4.3% (2)
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