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Тур: 1. Стадион: .
Франция (до 23 лет)
 
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США (до 23 лет)
Прогнозы 46
Франция (до 23 лет) 100% (46)
X 0% (0)
США (до 23 лет) 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Франция (до 23 лет)
Ничья
США (до 23 лет)
1.40
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4.80
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7.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Результаты последних матчей

Франция (до 23 лет)
(3 матча)
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 поражения
Франция (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4 Франция (до 23 лет) - ЮАР (до 23 лет) 4:3 Мексика (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) 4:1
США (до 23 лет)
(16 матчей)
43.8%
12.5%
43.7%
7 побед 2 ничьи 7 поражений
Гондурас (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1 Мексика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:0 Доминиканская Республика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:4 США (до 23 лет) - Коста-Рика (до 23 лет) 1:0
США (до 23 лет) - Англия (до 20 лет) 2:1 Катар (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:1 Коста-Рика (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1 США (до 23 лет) - Нидерланды (до 21 года) 3:1 США (до 23 лет) - Франция (до 20 лет) 1:3 Дания (до 21 года) - США (до 23 лет) 1:0 Босния и Герцеговина (до 21 года) - США (до 23 лет) 2:5 Нигерия (до 23 лет) - США (до 23 лет) 2:1 США (до 23 лет) - Нидерланды (до 23 лет) 2:2 Япония (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:1 Камерун (до 23 лет) - США (до 23 лет) 1:0 Кот-д'Ивуар (до 23 лет) - США (до 23 лет) 0:0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
США (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
США (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
США (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • Текстовая онлайн трансляция матча Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2024, осталось 2 дня 14 часов 42 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 46
    Франция (до 23 лет) 100% (46)
    X 0% (0)
    США (до 23 лет) 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Франция (до 23 лет)
    Ничья
    США (до 23 лет)
    1.40
    Реклама, pari.ru
    4.80
    Реклама, bettery.ru
    7.30
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет)

    Исход игры
    Франция (до 23 лет)
    100% (46)
    Ничья
    0% (0)
    США (до 23 лет)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.22% (28)
    Меньше
    37.78% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (27)
    Нет
    40% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Франция (до 23 лет)
    41.3% (19)
    2:0 Франция (до 23 лет)
    23.9% (11)
    3:1 Франция (до 23 лет)
    13% (6)
    1:0 Франция (до 23 лет)
    13% (6)
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    Франция (до 23 лет)
    США (до 23 лет)
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